Qué es Beep (BEEP)

Beep is a meme coin that aims to be ubiquitous and fun, inspired by the everyday beeps we hear from devices all around us. With zero transaction taxes, a burned liquidity pool, and a renounced contract, Beep is designed to be a community-driven token on the Solana blockchain. It promises to empower communities, break down financial barriers, and provide a fun and engaging crypto experience. Join the movement and let Beep bring a bit of joy and simplicity to your crypto journey.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Beep(BEEP) Sitio web oficial