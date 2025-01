Qué es Based Boshi ($BOSHI)

Based Satoshi ($BOSHI), the original godfather of the Bitcoin meme. Reimagined and rebuilt for Basechain. Enter BOSHI, a modern-day incarnation of Satoshi Nakamoto, whose creation of Bitcoin rocked the foundations of TradFi. But BOSHI isn't just about money – it's a symbol of hope for decentralized freedom, a fight against centralized control. As the world teeters on the edge of change, believers unite under $BOSHI, a vow to further build Satoshi's true vision on Base. With each transaction, they edge towards a future where power belongs not to a select few but to the decentralized masses. In BOSHI's saga, Satoshi's legacy lives on, guiding humanity to a new era of liberation.

Recurso Based Boshi($BOSHI) Sitio web oficial