Qué es Bald World Order (BALD)

$BALD is a fair-launched memecoin built on the TON blockchain, designed to unite a community around the themes of confidence, efficiency, and humor. With a transparent roadmap and doxxed founders, $BALD aims to bring long-term cultural value to the TON ecosystem. Its primary function is to drive community engagement through viral memes and narratives, creating a sustainable cultural movement while offering staking, rewards, and potential utility in future ecosystem integrations.

