Qué es Babacoin (BBC)

Babacoin is a decentralized financial technology accessible to everyone that is fast, reliable and secure with negligible transaction costs. Babacoin has its own blockchain, which is a fork of Raptoreum codebase with ASIC resistant POW algorithm and consensus ensuring Smartnodes which make the network immune to 51% attacks. In addition, we prioritize working with Charities in order to beautify the world.

Recurso Babacoin(BBC) Sitio web oficial