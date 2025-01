Qué es Asian Fintech (AFIN)

AFIN Coin aims to bridge the gap between cryptocurrency and sustainability, allowing users to be involved in cryptocurrency whilst being socially and environmentally responsible and accountable at the same time. Essentially, it is a cryptocurrency with a conscience. Along with owning Green Bitcoin, a bitcoin which utilizes clean energy such as solar, wind, hydro to mine.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Asian Fintech(AFIN) Sitio web oficial