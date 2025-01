Qué es Arrland ARRC (ARRC)

$ARRC is the currency of the Arrland Archipelago, and is a a inflationary-deflationary token with unlimited supply. Is is used to trade base resources between players and to purchase in-game NFTs like Ships, Limited Treasury Chests, Pirate's Boosts. The ARRC coins are an integral part of the Pirates of the Arrland game and the entire Arrland ecosystem can be earned inside the game by active playing.

