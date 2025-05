Qué es Arker (ARKER)

Arker is a game which will place you in the role of controlling a hero with his pet in order to regain control of the kingdom of Ohm. But for this you will not fight alone! You will have the opportunity to be part of a clan to achieve your goal but it will not be easy! the enemy will always try to defeat you and your clan. Skills, runes, equipment, characters, pets and incredible PVP / PVE content will make your stay in Ohm unforgettable. Arker is inspired by the mythical games of Korea fast-play and will not only be a fun game but it will allow you to share moments with other friends and obtain great rewards.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Arker(ARKER) Sitio web oficial