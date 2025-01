Qué es Aqualibre (AQLA)

Aqualibre is a digital marketplace where users including governments, corporate entities and individuals are able to purchase Carbon Offsets to counter their environmental emissions. Aqualibre is bringing Real World Assets on-chain, starting with Carbon Offsets before expanding to additional ESG solutions. AQLA token captures the value created by our participation in the host eco-system and platform.

