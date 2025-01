Qué es AnimeSwap (ANI)

1. The token of AnimeSwap protocol, deployed on Aptos Mainnet 2. AnimeSwap protocol is an open AMM & DeFi protocol on Aptos, everyone could create pair and add liquidity, swap, or farm. 3. Deployed on Aptos at Day0 2022/10/19, ANI token launching at 2022/11/10. 4. Deployed on Sui (using Move, the same contract language as Aptos), more collaboration and listings https://docs.animeswap.org/docs/updates/2023 5. Check https://docs.animeswap.org/docs/tutorial/Tokenomics#usages

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!