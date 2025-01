Qué es Alien Chicken Farm (ACF)

Alien Chicken farm(ACF) is the simplest Play-And-Earn game on the Solana Blockchain and one of the first games on Solana to Go-Live. Alien Chicken Farm is inspired by classic breeding and town-space real-time strategy games ACF players [aka farmers] can earn by: 1. Breeding Chickens and selling them on the marketplace. 2. Collecting and breeding rare Chickens 3. Breeding and Culling Chickens for $FEED tokens that are needed to breed Chickens. Starting in May 2022, the players can buy the Alien Chicken Farm governance token, $ACF, which represents a real slice of the game universe as it has governance rights & dividends built into it. [To be activated in late-2022] ACF is built as a fun and educational way to introduce the world to blockchain and the P2E ecosystem in the simplest gameplay possible.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Alien Chicken Farm(ACF) Sitio web oficial