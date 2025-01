Qué es aixCB by Virtuals (AIXCB)

aixCB Capital is a community-backed, AI-driven venture capital initiative focused on funding and supporting early-stage AI, AI Agents, and Decentralized Science (DeSci) projects. By leveraging cutting-edge technology and a strong network of collaborators, aixCB Capital bridges the gap between visionary founders and the resources they need to succeed.Enabling community-driven governance for transparent and inclusive decision-making, ensuring alignment with stakeholder interests.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!