Qué es Aguri (AGURI)

Aguri is a meme meme token dog theme, created on Ethereum chain (ERC-20), launched on uniswap, aguri will be famous dog theme meme token, let's be friends with Aguri. With 420,680,000,000,000 total supply, Aguri will locked the liquidity, we aim to be the most popular meme token, building up a healthy dog community, by implying several elements such as humor, education, and tips in the form of articles, events, etc.

Recurso Aguri(AGURI) Sitio web oficial