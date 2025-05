Qué es Redacted Coin (RDAC)

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

Predicción de Precio de Redacted Coin

Las predicciones de precios de las criptomonedas implican pronosticar o especular sobre los valores futuros de las criptomonedas. Estos pronósticos tienen como objetivo predecir el valor futuro potencial de criptomonedas específicas, como Redacted Coin, Bitcoin o Ethereum. ¿Cuál será el precio futuro de RDAC? ¿Cuánto valdrá en 2026, 2027, 2028 y hasta 2050? Para obtener información detallada sobre la predicción, consulte nuestra página de predicción de precios Redacted Coin.

HIstorial de Precios de Redacted Coin

El seguimiento de la trayectoria del precio de RDAC proporciona información valiosa sobre su rendimiento pasado y ayuda a los inversores a comprender los factores que influyen en su valor a lo largo del tiempo. Comprender estos patrones históricos puede ofrecer un contexto valioso para evaluar la posible trayectoria futura de RDAC. Para obtener información detallada sobre el historial de precios, consulte nuestra página de historial de precios de Redacted Coin.

RDAC a monedas locales

1 RDAC a VND ₫ 505,89693 1 RDAC a AUD A$ 0,0305815 1 RDAC a GBP £ 0,0144029 1 RDAC a EUR € 0,0173624 1 RDAC a USD $ 0,01973 1 RDAC a MYR RM 0,0834579 1 RDAC a TRY ₺ 0,771443 1 RDAC a JPY ¥ 2,8415146 1 RDAC a RUB ₽ 1,5829379 1 RDAC a INR ₹ 1,6841528 1 RDAC a IDR Rp 323,4425712 1 RDAC a KRW ₩ 27,1015226 1 RDAC a PHP ₱ 1,0958042 1 RDAC a EGP £E. 0,9823567 1 RDAC a BRL R$ 0,1110799 1 RDAC a CAD C$ 0,0272274 1 RDAC a BDT ৳ 2,4086384 1 RDAC a NGN ₦ 31,2677094 1 RDAC a UAH ₴ 0,8223464 1 RDAC a VES Bs 1,85462 1 RDAC a PKR Rs 5,5828008 1 RDAC a KZT ₸ 10,0972221 1 RDAC a THB ฿ 0,6445791 1 RDAC a TWD NT$ 0,5913081 1 RDAC a AED د.إ 0,0724091 1 RDAC a CHF Fr 0,0161786 1 RDAC a HKD HK$ 0,1544859 1 RDAC a MAD .د.م 0,1821079 1 RDAC a MXN $ 0,3799998

Redacted Coin Recurso

Para conocer Redacted Coin más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Redacted Coin ¿Cuál es el precio actual de Redacted Coin (RDAC)? El precio en vivo de Redacted Coin (RDAC) es de 0,01973 USD . ¿Cuál es la capitalización de mercado de Redacted Coin (RDAC)? La capitalización de mercado actual de Redacted Coin es de $ 2,61M USD . Se calcula multiplicando la oferta actual de RDAC por su precio de mercado en tiempo real de 0,01973 USD . ¿Cuál es el suministro circulante de Redacted Coin (RDAC)? El suministro actual en circulación de Redacted Coin (RDAC) es 132,26M USD . ¿Cuál fue el precio más alto de Redacted Coin (RDAC)? A partir del 2025-05-28 , el precio más alto de Redacted Coin (RDAC) es de 0,15766 USD . ¿Cuál es el volumen de trading en 24 horas de Redacted Coin (RDAC)? El volumen de trading de 24 horas de Redacted Coin (RDAC) es $ 3,69M USD . Descubre más tokens operables en MEXC y comprueba su volumen de trading en 24 horas.

