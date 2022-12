Qué es ()

ANC 3 veces Short (ANC3S) es un producto comercializable que rastrea tres veces el beneficio diario de ANC. Los usuarios deben prestar atención a la brecha entre el valor neto real del producto y el precio más reciente al realizar una orden. Por lo general, reequilibramos los portafolios de inversión detrás del ETF apalancado cada 24h. Cuando hay una fluctuación brusca y la fluctuación del activo subyacente supera un umbral dado en comparación con el punto de reequilibrio anterior (inicialmente establecemos el umbral para el apalancamiento 3x short y long como 15%. En el futuro, si hay otros apalancamientos disponibles, el umbral puede ajustarse), realizaremos un reequilibrio temporal para controlar el riesgo del portafolio de inversiones. Se combinarán los activos ETF apalancados con un valor neto de cada acción inferior a 0,1 USDT. Después de la combinación, el activo total del usuario no se verá afectado en absoluto. Si coloca la orden en la dirección opuesta, existe el riesgo de que el precio se acerque a cero en condiciones extremas. Este producto se somete al derivado con alto riesgo. Por favor, tenga cuidado con el riesgo en la inversión.

está listada en MEXC, lo que significa que puedes comprar, holdear, transferir y stake fácilmente estas monedas ahora en nuestra plataforma. Si desea conocer más información sobre este token, visite nuestra página de introducción a los activos digitales.



También puede:

- Comprobar la disponibilidad del staking de

- Leer los comentarios y análisis sobre en nuestro blog

Cómo Comprar ()

¿Buscas cómo comprar algo de ? ¡El proceso nunca ha sido tan fácil! Puedes comprar fácilmente tokens de en MEXC con sólo seguir nuestras sencillas guías a través de este enlace.

Recurso

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.