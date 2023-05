¿Qué son los Futuros LOOKS? Los futuros LOOKS son contratos legales para comprar o vender LOOKS en una fecha futura. Los futuros LOOKS son una representación de contrato especial del LOOKS existente, y la liquidación real de LOOKS (o efectivo) ocurrirá en el futuro, cuando se ejerza el contrato. Los futuros LOOKS suelen utilizarse como cobertura frente a las variaciones de precios del propio LOOKS. Por otra parte, permiten a los inversores especular sobre la tendencia subyacente del activo. En pocas palabras, se pueden comprar (comprar long) futuros de LOOKS si se espera que el precio del cripto suba y, cuando se cree que el precio bajará, se toma una posición corta (comprar short) para reducir el impacto de las pérdidas. Para saber más sobre Futuros, explore nuestro breve video educativo: Regístrate ahora

¿Cómo operar (comprar) Futuros LOOKS? 1 Crear una cuenta MEXC gratuita es la puerta de entrada más fácil para operar con varios criptos, como los futuros. Necesitará menos de un minuto para crear una cuenta y aprobar el KYC (verificación de identidad). Regístrese vía la APP de MEXC

Regístrese vía el sitio web de MEXC usando su email

Regístrese vía el sitio web de MEXC usando su número móvil 2 Después de registrarse y aprobar el KYC, siga estos sencillos pasos para abrir su cuenta de futuros y ejecutar operaciones de futuros: 1. Abra una cuenta de Trading de Futuros aquí

2. Deposite fondos en USDT vía P2P o Crédito instantáneo o Compra con tarjeta Tutorial MEXC ¿Cómo Comprar Criptos con Visa/MasterCard? ¿Cómo Comprar Criptos vía MEXC P2P? 3. Transfiera activos desde una billetera spot o fiat a una cuenta de futuros recién abierta vía billetera 4. Seleccione su contrato de futuros LOOKS. Hay dos tipos de contratos de futuros cripto disponibles en MEXC: Futuros USDT-M y Futuros COIN-M. Por ejemplo, si desea operar contratos perpetuos de LOOKS USDT, seleccione Futuros USDT-M. Para contratos con coin-margined de LOOKS USD, seleccione Futuros COIN-M 5. Seleccione el apalancamiento que desee para el contrato de futuros LOOKS. ¡MEXC admite apalancamientos de hasta 200x! 6. Realice ordenes de acuerdo con los diversos tipos de ordenes disponibles en MEXC Futuros. Para principiantes, puede seleccionar una orden de límite de compra o de mercado de compra para su primer contrato de futuros de LOOKS

¿Por qué operar futuros LOOKS? No hace falta holdear LOOKS Quienes no sean holders de LOOKS pueden especular con el precio de LOOKS y obtener beneficios rápidos sin comprar el activo en sí. Puede abrir una posición en un contrato de futuros LOOKS con USDT, y todos los beneficios obtenidos se liquidarán en USDT. Apalancamiento Personalizado Obtenga ganancias significativas vía LOOKS mientras paga solo una fracción de su costo total. Con el apalancamiento, puede realizar un seguimiento y operar con pequeños movimientos de precios para generar ganancias que justifiquen su tiempo y esfuerzo. Mercado de Alta Liquidez Los mercados de futuros LOOKS tienen una alta liquidez, con billones de USD en volumen de trading. Un mercado líquido sostenible es menos riesgoso porque los participantes pueden abrir y cerrar tratos fácilmente con un slippage bajo. Diversificación del Portafolio Cripto Diversifique las estrategias de trading para generar más ganancias. Los usuarios pueden utilizar estrategias sofisticadas, como ventas en short, arbitraje, trading de pares, etc.

¿Por qué elegir MEXC Futuros para operar? El uso de una plataforma sostenible para el trading de futuros juega un papel importante para ejecutar operaciones exitosas y disfrutar de mayores ingresos. MEXC cuenta con más de 4 años de experiencia en productos y operaciones de futuros, ocupando el primer lugar en liquidez global. Proporcionamos: Apalancamiento de 1-200x que se puede ajustar libremente, admitiendo posiciones short y long

Arquitectura de sistema de múltiples niveles y múltiples clústeres, con tecnología de motor coincidente de hasta 1.4 millones ordenes/segundo

Precios razonables y transparentes, amplias profundidades de trading con un engranaje uniforme, manejo suave en condiciones extremas de los mercados para evitar la liquidación accidental