Aviso Legal Sobre el Trading de Futuros

El trading y los precios de los contratos de futuros están sujetos a elevados riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que comprenda los riesgos que entrañan. Debe considerar detenidamente su experiencia inversora, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo. Le recomendamos que consulte a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. El rendimiento pasado no es un indicador fiable del rendimiento futuro. El valor de su inversión puede bajar o subir y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgos. Tenga en cuenta también que los datos relativos a las criptos mencionadas anteriormente presentados aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y únicamente con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros ni de sus contenidos.