VIDT

VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents.

NombreVIDT

PuestoNo.2053

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.09%

Suministro de circulación879,770,288

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.8797%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.07410634862236275,2022-11-23

Precio más bajo0.000829077602284865,2025-05-05

Blockchain públicaETH

IntroducciónVIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.