VALOR

SMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth.

NombreVALOR

PuestoNo.2723

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación50,297,124

Suministro máx.100,000,000

Suministro total75,000,000

Tasa de circulación0.5029%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico10.549191434,2019-04-20

Precio más bajo0.00144212392402856,2025-05-15

Blockchain públicaETH

IntroducciónSMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.