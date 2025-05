NEET

La narrativa de $NEET gira en torno a la resistencia al trabajo tradicional y a las expectativas sociales. Adopta la identidad “NEET” (Not in Education, Employment, or Training; es decir, ‘sin educación, empleo ni formación’) con un tono de autoironía, simbolizando la postura de “tumbarse” o “vivir de los padres” entre los jóvenes. A través de la cultura cripto y los memes, $NEET expresa un rechazo a las vías convencionales de éxito, convirtiendo la inactividad en una actitud y en un símbolo de pertenencia para una comunidad afín.

NombreNEET

PuestoNo.

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0

Suministro de circulación--

Suministro máx.0

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico,

Precio más bajo,

Blockchain públicaSOL

IntroducciónLa narrativa de $NEET gira en torno a la resistencia al trabajo tradicional y a las expectativas sociales. Adopta la identidad “NEET” (Not in Education, Employment, or Training; es decir, ‘sin educación, empleo ni formación’) con un tono de autoironía, simbolizando la postura de “tumbarse” o “vivir de los padres” entre los jóvenes. A través de la cultura cripto y los memes, $NEET expresa un rechazo a las vías convencionales de éxito, convirtiendo la inactividad en una actitud y en un símbolo de pertenencia para una comunidad afín.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por no deben considerarse como asesoramiento de inversión.