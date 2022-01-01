温馨提示：

本公告中所指的“中国大陆用户”为在MEXC身份认证为中国大陆的用户，未进行身份认证的用户则根据其注册国籍判断。注意：谨防假借“清退”名义诱导用户登录虚假网站的诈骗行为，一切信息请务必以MEXC最新官方公告为准。以上所有时间和方案均为暂定，如有变动，MEXC将以公告的形式告知。