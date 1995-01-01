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Follow Crypto Price Trends | MEXC Exchange

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#
Coin
Price
Last 7 Days
Action
1
Tether
TetherUSDT
$ 0.999776
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 183.19B
$ 91.58B
2
Figure Heloc
Figure HelocFIGR_HELOC
$ 1.039
0.00%
--
+3.38%
$ 22.56B
$ 25.98M
3
Wrapped stETH
Wrapped stETHWSTETH
$ 3,078.77
+0.21%
+0.00%
+29.06%
$ 11.61B
$ 23.90M
4
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETHWBETH
$ 2,731.73
+0.27%
+0.00%
+29.01%
$ 9.20B
$ 12.36M
5
LEO Token
LEO TokenLEO
$ 9.37
-0.11%
+0.00%
+2.40%
$ 8.62B
$ 252.23K
6
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTCCBBTC
$ 79,307
-0.38%
+0.02%
+23.03%
$ 7.77B
$ 692.33M
7
Aave v3 WETH
Aave v3 WETHAWETH
$ 2,472.19
0.00%
-0.00%
+28.69%
$ 5.74B
--
8
WETH
WETHWETH
$ 2,475.9
+0.27%
0.00%
+28.88%
$ 5.01B
$ 472.79M
9
sUSDS
sUSDSSUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.66B
$ 1.05M
10
USDT0
USDT0USDT0
$ 0.999782
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 4.06B
$ 153.90M
11
Global Dollar
Global DollarUSDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.41B
$ 463.15M
12
Staked TRX
Staked TRXSTRX
$ 0.429844
-0.18%
0.00%
+2.54%
$ 3.20B
$ 639.77K
13
Circle USYC
Circle USYCUSYC
$ 1.14
0.00%
0.00%
+0.88%
$ 2.93B
--
14
PayPal USD
PayPal USDPYUSD
$ 0.999817
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.78B
$ 157.74M
15
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.66B
--
16
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar YieldUSDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.16B
$ 3.59M
17
Ripple USD
Ripple USDRLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.07B
$ 447.59M
18
Hybridge Bridged AAVE
Hybridge Bridged AAVEAAVE0
$ 129.57
-0.28%
-0.05%
+3.14%
$ 2.07B
$ 25.78K
19
Wrapped Tron
Wrapped TronWTRX
$ 0.34233
-0.06%
-0.00%
+2.91%
$ 1.40B
$ 38.61M
20
Bitcoin TRC20
Bitcoin TRC20BTCT
$ 79,447
-0.96%
+0.03%
+23.28%
$ 1.39B
$ 518.29K
21
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDeSUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.33B
$ 19.88M
22
BFUSD
BFUSDBFUSD
$ 0.999621
-0.02%
0.00%
+0.09%
$ 1.32B
$ 3.78M
23
Wrapped BNB
Wrapped BNBWBNB
$ 697.83
+0.11%
-0.00%
+16.04%
$ 1.24B
$ 412.53M
24
Wrapped SOL
Wrapped SOLWSOL
$ 99.48
-0.18%
+0.05%
+28.44%
$ 1.23B
$ 1.10B
25
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPEKHYPE
$ 82.54
-1.43%
+0.02%
+37.45%
$ 1.12B
$ 6.79M
26
clBTC
clBTCCLBTC
$ 79,576
0.00%
+0.02%
+23.47%
$ 1.11B
$ 8.19
27
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETHRSETH
$ 2,662.84
0.00%
0.00%
+28.89%
$ 1.11B
$ 203.67K
28
Binance Staked SOL
Binance Staked SOLBNSOL
$ 112.24
-0.79%
+0.05%
+28.79%
$ 1.01B
$ 3.05M
29
syrupUSDC
syrupUSDCSYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.01B
$ 7.64M
30
Jito Staked SOL
Jito Staked SOLJITOSOL
$ 129.21
-0.72%
+0.05%
+28.93%
$ 998.70M
$ 54.22M
31
Blockchain Capital
Blockchain CapitalBCAP
$ 106.25
0.00%
+0.00%
+0.36%
$ 968.16M
--
32
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETHRETH
$ 2,894.74
+0.25%
0.00%
+29.01%
$ 926.31M
$ 2.40M
33
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 873.58M
--
34
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP
$ 4.37
-0.46%
+0.03%
+18.43%
$ 859.21M
$ 13.97M
35
Gate
GateGT
$ 7.76
-1.77%
-0.00%
+15.30%
$ 827.17M
$ 2.63M
36
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB
$ 11.19
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 823.48M
--
37
Lombard BTC
Lombard BTCLBTC
$ 79,650
-0.23%
+0.02%
+23.09%
$ 816.50M
$ 1.09M
38
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETHLSETH
$ 2,770.64
-2.00%
+0.00%
+29.11%
$ 794.26M
$ 50.84K
39
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA
$ 1.046
0.00%
0.00%
0.00%
$ 702.20M
--
40
GHO
GHOGHO
$ 0.998856
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 698.20M
$ 7.29M
41
YLDS
YLDSYLDS
$ 0.999961
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 679.44M
$ 18.00M
42
Function FBTC
Function FBTCFBTC
$ 79,292
-0.30%
+0.02%
+23.01%
$ 670.72M
$ 144.84K
43
Unit Virtual
Unit VirtualUVIRT
$ 0.787315
+0.23%
+0.03%
+36.92%
$ 624.35M
$ 68.89K
44
Hastra PRIME
Hastra PRIMEPRIME
$ 1.056
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 599.67M
$ 5.28M
45
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTCKBTC
$ 79,272
-0.27%
+0.02%
+23.05%
$ 597.75M
$ 2.42M
46
Mantle Staked Ether
Mantle Staked EtherMETH
$ 2,711.11
-0.71%
+0.00%
+29.33%
$ 583.35M
$ 1.08M
47
Usual USD
Usual USDUSD0
$ 0.998844
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 550.20M
$ 120.70K
48
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOLJUPSOL
$ 119.97
-0.81%
+0.05%
+28.54%
$ 514.68M
$ 5.83M
49
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTCSOLVBTC
$ 79,037
+0.26%
+0.02%
+22.83%
$ 513.13M
$ 239.90K
50
Provenance Blockchain
Provenance BlockchainHASH
$ 0.0084578
+0.01%
+0.10%
+0.73%
$ 481.04M
$ 48.40K
51
XMR1
XMR1XMR1
$ 445.3
+0.52%
+0.06%
+7.47%
$ 477.20M
$ 1.13M
52
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH
$ 2,818.5
-0.22%
+0.00%
+28.91%
$ 476.31M
$ 13.20M
53
EURC
EURCEURC
$ 1.17
0.00%
0.00%
+0.86%
$ 464.15M
$ 35.66M
55
Wrapped One
Wrapped OneWONE
$ 0.175587
0.00%
0.00%
0.00%
$ 448.31M
$ 172.53
56
GTETH
GTETHGTETH
$ 2,477.39
-0.29%
+0.00%
+28.98%
$ 446.66M
$ 93.50K
57
Wrapped HYPE
Wrapped HYPEWHYPE
$ 80.81
-0.43%
+0.03%
+37.43%
$ 431.97M
$ 214.07M
58
syrupUSDT
syrupUSDTSYRUPUSDT
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 421.99M
$ 403.43K
59
USX
USXUSX
$ 0.999675
+0.02%
0.00%
+0.02%
$ 403.03M
$ 1.26M
60
Staked USDai
Staked USDaiSUSDAI
$ 1.11
0.00%
0.00%
+0.91%
$ 358.40M
$ 4.89M
61
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETHOSETH
$ 2,550.05
+0.40%
0.00%
+24.63%
$ 358.16M
$ 11.62K
62
Kinesis Gold
Kinesis GoldKAU
$ 149.1
-0.20%
-0.00%
+6.24%
$ 355.79M
$ 1.05K
63
tBTC
tBTCTBTC
$ 79,308
+0.30%
+0.02%
+23.11%
$ 346.13M
$ 5.78M
64
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped BitcoinENZOBTC
$ 79,264
-0.15%
--
+23.29%
$ 341.63M
$ 5.75K
65
USDtb
USDtbUSDTB
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 334.76M
$ 3.02M
66
apxUSD
apxUSDAPXUSD
$ 0.967921
-0.04%
+0.01%
+3.67%
$ 319.03M
$ 4.25M
67
SoFiUSD
SoFiUSDSOFID
$ 0.999117
-0.01%
0.00%
-0.01%
$ 315.89M
$ 2.35M
68
Staked Aave
Staked AaveSTKAAVE
$ 128.79
+0.04%
-0.06%
+46.47%
$ 315.67M
$ 8.31K
69
Wrapped Flare
Wrapped FlareWFLR
$ 0.00680439
+0.19%
-0.05%
+11.34%
$ 303.86M
$ 4.54M
70
crvUSD
crvUSDCRVUSD
$ 0.999674
-0.01%
0.00%
+0.06%
$ 280.49M
$ 74.13M
71
Drift Staked SOL
Drift Staked SOLDSOL
$ 120.61
-0.75%
+0.05%
+28.69%
$ 279.74M
$ 971.39
72
OnRe Tokenized Reinsurance
OnRe Tokenized ReinsuranceONYC
$ 1.14
0.00%
0.00%
+0.88%
$ 275.91M
$ 5.57M
73
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTCGTBTC
$ 79,593
-0.33%
+0.02%
+23.06%
$ 275.54M
$ 151.66K
74
Olympus
OlympusOHM
$ 18.14
-0.06%
-0.02%
+0.17%
$ 271.39M
$ 496.41K
75
Universal BTC
Universal BTCUNIBTC
$ 78,783
+0.17%
+0.06%
+23.06%
$ 234.84M
$ 31.88K
76
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOLMSOL
$ 139.04
-0.69%
+0.05%
+28.27%
$ 232.80M
$ 3.17M
77
Staked HYPE
Staked HYPESTHYPE
$ 80.03
-1.37%
+0.02%
+36.20%
$ 231.84M
$ 22.43K
78
Binance Wrapped BTC
Binance Wrapped BTCBBTC
$ 79,248
-0.53%
+0.02%
+22.94%
$ 229.72M
$ 41.03K
79
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSDREUSD
$ 1.097
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 227.39M
$ 39.90M
80
PayFi Strategy Token USDC
PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC
$ 1.13
0.00%
0.00%
+0.89%
$ 225.72M
$ 14.50K
81
Savings USDD
Savings USDDSUSDD
$ 1.057
0.00%
--
-0.47%
$ 220.34M
$ 188.08
82
KOGE
KOGEKOGE
$ 65.14
-0.02%
+0.21%
+28.43%
$ 220.17M
$ 107.24K
83
Stader ETHx
Stader ETHxETHX
$ 2,714.13
+0.32%
0.00%
+29.38%
$ 212.00M
$ 4.63K
84
AUSD
AUSDAUSD
$ 0.99962
-0.01%
0.00%
+0.04%
$ 210.12M
$ 12.33M
85
Spark USDC
Spark USDCSUSDC
$ 1.1
0.00%
--
0.00%
$ 203.08M
$ 152.03
86
Venus USDT
Venus USDTVUSDT
$ 0.02647447
+0.89%
0.00%
+0.29%
$ 203.03M
--
87
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 202.50M
--
88
Sanctum Infinity
Sanctum InfinityINF
$ 143.73
-0.25%
+0.05%
+28.34%
$ 193.56M
$ 1.65M
89
Lido Earn ETH
Lido Earn ETHEARNETH
$ 2,516.29
+0.10%
+0.00%
+29.12%
$ 193.54M
--
90
apyUSD
apyUSDAPYUSD
$ 1.36
0.00%
+0.01%
+3.82%
$ 186.56M
$ 1.21M
91
Theta Network
Theta NetworkTHETA
$ 0.183747
+0.26%
+0.00%
+31.37%
$ 183.75M
$ 6.50M
92
SwissBorg
SwissBorgBORG
$ 0.180009
-0.01%
+0.06%
+27.07%
$ 176.62M
$ 332.21K
93
Coinbase Wrapped XRP
Coinbase Wrapped XRPCBXRP
$ 1.48
-0.67%
-0.00%
+47.26%
$ 175.20M
$ 5.58M
94
Polymarket USD
Polymarket USDPUSD
$ 1.0
+0.02%
0.00%
+0.03%
$ 174.26M
$ 41.76K
95
USDai
USDaiUSDAI
$ 0.999864
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 172.49M
$ 3.25M
96
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAXSAVAX
$ 9.65
0.00%
+0.00%
+19.58%
$ 170.65M
$ 119.32K
97
Akash Network
Akash NetworkAKT
$ 0.570492
-0.07%
+0.01%
+19.75%
$ 169.45M
$ 6.46M
98
EUR CoinVertible
EUR CoinVertibleEURCV
$ 1.17
0.00%
0.00%
+0.86%
$ 169.39M
$ 31.30M
99
Ethena Staked ENA
Ethena Staked ENASENA
$ 0.153556
0.00%
-0.04%
+80.16%
$ 169.22M
$ 196.79K
100
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOLPSOL
$ 108.64
-0.41%
+0.05%
+28.37%
$ 167.27M
$ 321.59K
101
Hastra Wrapped YLDS
Hastra Wrapped YLDSWYLDS
$ 0.994957
0.00%
--
-0.50%
$ 167.03M
$ 0.07
102
Savings Dai
Savings DaiSDAI
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 166.39M
$ 876.44K
103
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 162.50M
--
104
MetaDAO
MetaDAOMETA
$ 6.91
-1.29%
+0.38%
+47.33%
$ 156.49M
$ 37.91M
105
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStockSTRCX
$ 104.63
0.00%
+0.04%
+3.69%
$ 153.78M
$ 111.81K
106
Frax Ether
Frax EtherFRXETH
$ 2,470.62
-0.42%
0.00%
+28.72%
$ 152.62M
$ 570.09K
107
GUSD
GUSDGUSD
$ 0.998353
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 149.54M
$ 2.63M
108
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO
$ 1.018
0.00%
0.00%
0.00%
$ 149.09M
--
109
Aave v3 cbETH
Aave v3 cbETHACBETH
$ 2,819.27
+0.33%
0.00%
+29.01%
$ 141.22M
--
110
Wrapped AVAX
Wrapped AVAXWAVAX
$ 7.53
+0.13%
+0.00%
+19.52%
$ 140.21M
$ 156.34M
111
Shuffle
ShuffleSHFL
$ 0.294485
+0.32%
+0.04%
+0.37%
$ 138.12M
$ 1.24M
112
JPool Staked SOL
JPool Staked SOLJSOL
$ 136.15
-0.71%
+0.05%
+28.61%
$ 136.37M
$ 1.31K
113
syrupUSDG
syrupUSDGSYRUPUSDG
$ 1.008
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 135.13M
$ 95.78K
114
Tradable LatAm Fintech SSTN
Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 134.00M
--
115
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOLVSOL
$ 116.07
-0.22%
+0.05%
+28.20%
$ 133.20M
$ 13.28K
116
Avant USD
Avant USDAVUSD
$ 0.998403
-0.02%
0.00%
-0.03%
$ 131.86M
$ 273.86
117
Aster Staked BNB
Aster Staked BNBASBNB
$ 744.68
-0.39%
+0.00%
+16.34%
$ 129.34M
$ 11.59K
118
Rollbit Coin
Rollbit CoinRLB
$ 0.07977
0.00%
-0.00%
+0.35%
$ 126.65M
$ 312.66K
119
Tether Gold Tokens
Tether Gold TokensXAUT0
$ 4,627.77
+0.03%
0.00%
+6.41%
$ 126.44M
$ 63.95M
120
JPYSC
JPYSCJPYSC
$ 0.00627761
0.00%
0.00%
-0.12%
$ 126.24M
--
121
BTSE Token
BTSE TokenBTSE
$ 0.771726
-0.73%
-0.07%
-12.40%
$ 124.81M
$ 8.98M
122
GRX Chain
GRX ChainGRX
$ 13.05
0.00%
0.00%
0.00%
$ 124.18M
$ 280.80K
123
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOLBBSOL
$ 116.34
-0.85%
+0.05%
+28.62%
$ 123.01M
$ 4.66M
124
Wrapped Pulse
Wrapped PulseWPLS
$ 1.423E-5
-0.84%
+4.54%
+19.28%
$ 122.24M
--
125
CASH
CASHCASH
$ 0.999669
+0.01%
0.00%
+0.07%
$ 121.08M
$ 15.94M
126
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL
$ 1.015
0.00%
-0.00%
-0.29%
$ 117.62M
$ 10.90K
127
Tradable Singapore Fintech SSL
Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 114.50M
--
128
Alpha Bulgaria Warrants
Alpha Bulgaria WarrantsALFW
$ 3.2
0.00%
--
0.00%
$ 114.33M
--
129
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETHEZETH
$ 2,680.56
+0.32%
0.00%
+28.88%
$ 111.59M
$ 135.75K
130
Frax USD
Frax USDFRXUSD
$ 0.999705
-0.02%
0.00%
-0.02%
$ 111.06M
$ 10.68M
131
Golem
GolemGLM
$ 0.110504
-0.82%
0.00%
+27.81%
$ 110.50M
$ 2.66M
132
DFDV Staked SOL
DFDV Staked SOLDFDVSOL
$ 109.1
-0.76%
+0.05%
+28.70%
$ 110.21M
$ 5.91K
133
Noble USDC
Noble USDCUSDC.N
$ 0.999857
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 110.03M
$ 300.00K
134
Nexus Mutual
Nexus MutualNXM
$ 63.49
+0.11%
-0.00%
+23.74%
$ 107.53M
--
135
Staked Frax Ether
Staked Frax EtherSFRXETH
$ 2,889.1
-0.08%
+0.01%
+31.16%
$ 107.38M
$ 10.77K
136
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 105.97M
--
137
Wrapped Aave Ethereum USDT
Wrapped Aave Ethereum USDTWAETHUSDT
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 105.11M
$ 14.01K
138
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC
$ 1,030.01
+0.31%
0.00%
+0.24%
$ 103.20M
--
139
Avant Staked USD
Avant Staked USDSAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
140
Unity USD
Unity USDUUSD
$ 1.005
-0.10%
+0.01%
+0.59%
$ 100.50M
$ 2.19M
141
Bermuda Shorts
Bermuda ShortsSHORT
$ 2.264E-5
-0.92%
-0.67%
+0.27%
$ 97.55M
--
142
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED
$ 1,111.5
+0.17%
0.00%
+0.22%
$ 95.56M
--
143
USDa
USDaUSDA
$ 0.967102
0.00%
--
0.00%
$ 94.54M
$ 10.67
144
Saturn Dollar
Saturn DollarUSDAT
$ 0.99943
-0.04%
0.00%
+0.03%
$ 94.43M
$ 2.24M
145
Steakhouse USDC V2
Steakhouse USDC V2STEAKUSDC
$ 1.03
+0.78%
0.00%
+0.29%
$ 93.59M
--
146
Wrapped FOGO
Wrapped FOGOWFOGO
$ 0.009305
+0.94%
+0.01%
+16.96%
$ 93.54M
$ 25.28K
147
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOLBSOL
$ 130.53
-0.92%
+0.05%
+28.54%
$ 92.13M
$ 577.31K
148
Helius Staked SOL
Helius Staked SOLHSOL
$ 117.67
-0.83%
+0.05%
+28.49%
$ 91.88M
$ 40.14K
149
Baby Claw
Baby ClawBABYCLAW
$ 0.091376
0.00%
--
0.00%
$ 91.38M
$ 5.43
150
Origin Ether
Origin EtherOETH
$ 2,478.69
+0.06%
0.00%
+29.08%
$ 90.44M
$ 46.35K
151
Pleasing Gold
Pleasing GoldPGOLD
$ 4,622.13
+0.11%
+0.01%
+1,925.03%
$ 90.15M
$ 19.25
152
DigiByte
DigiByteDGB
$ 0.00487712
-0.10%
+0.03%
+23.64%
$ 89.93M
$ 3.81M
153
Cap USD
Cap USDCUSD
$ 0.999932
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 88.80M
--
154
YZY
YZYYZY
$ 0.288502
-0.01%
-0.01%
-1.84%
$ 86.25M
$ 617.34
155
Gauntlet USDC PRIME V2
Gauntlet USDC PRIME V2GTUSDCP
$ 1.033
+0.10%
0.00%
+0.19%
$ 85.83M
--
156
STAU
STAUSTAU
$ 0.0085071
-0.42%
+0.05%
+20.96%
$ 85.07M
$ 473.89K
157
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStockBSPX
$ 40.95
0.00%
+0.01%
+6.53%
$ 84.97M
$ 7.64K
158
Staked Cap USD
Staked Cap USDSTCUSD
$ 1.078
+0.84%
0.00%
+0.28%
$ 84.39M
--
159
Firelight Staked XRP
Firelight Staked XRPSTXRP
$ 1.47
-1.34%
-0.00%
+46.27%
$ 82.64M
$ 198.99K
160
Gas
GasGAS
$ 1.25
-0.79%
+0.02%
+32.52%
$ 81.58M
$ 4.40M
161
EXOD
EXODEXOD
$ 7.77
0.00%
+0.03%
+22.56%
$ 81.16M
--
162
Saturn sUSDat
Saturn sUSDatSUSDAT
$ 1.003
+0.20%
+0.01%
+3.75%
$ 80.46M
$ 675.78K
163
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTCXSOLVBTC
$ 79,726
-0.92%
--
+24.68%
$ 78.49M
$ 963.11
164
Bitget Wrapped BTC
Bitget Wrapped BTCBGBTC
$ 79,307
-0.53%
+0.02%
+23.08%
$ 78.10M
$ 18.51K
165
Cygnus Finance Global USD
Cygnus Finance Global USDCGUSD
$ 0.99514
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 75.83M
$ 54.09
166
Tradable North America PoS Lender SSTN
Tradable North America PoS Lender SSTNPC0000019
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 75.57M
--
167
Matrixdock Gold
Matrixdock GoldXAUM
$ 4,598.17
-0.29%
-0.00%
+5.59%
$ 75.09M
$ 420.59K
168
Lista USD
Lista USDLISUSD
$ 0.998335
0.00%
0.00%
+0.11%
$ 75.05M
$ 14.20K
169
Tradable NA Neobank SSTL
Tradable NA Neobank SSTLPC0000023
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 75.00M
--
170
USDsui
USDsuiUSDSUI
$ 1.001
0.00%
0.00%
+0.12%
$ 74.97M
$ 2.39M
171
Felix feUSD
Felix feUSDFEUSD
$ 0.997205
-0.38%
+0.00%
-0.14%
$ 74.80M
$ 35.16K
172
Steakhouse USDC Morpho Vault
Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC
$ 1.14
+0.88%
0.00%
0.00%
$ 74.46M
--
173
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRPWXRP
$ 1.48
-0.67%
-0.00%
+46.97%
$ 74.03M
$ 366.91K
174
SuperVerse
SuperVerseSUPER
$ 0.114879
+1.11%
+0.04%
+33.01%
$ 73.53M
$ 66.74M
175
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL
$ 1.09
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 73.27M
--
176
Targon
TargonSN4
$ 13.33
-1.33%
-0.03%
+24.23%
$ 73.25M
$ 829.37K
177
Crown BRLV
Crown BRLVBRLV
$ 0.193793
0.00%
--
+1.08%
$ 72.75M
$ 2.01K
178
Wrapped Aave Ethereum USDC
Wrapped Aave Ethereum USDCWAETHUSDC
$ 0.999958
0.00%
--
0.00%
$ 71.35M
$ 3.29
179
Midas mTBILL
Midas mTBILLMTBILL
$ 1.07
0.00%
0.00%
0.00%
$ 70.91M
--
180
Midas Fasanara Global
Midas Fasanara GlobalMGLOBAL
$ 1.017
0.00%
0.00%
+0.59%
$ 69.23M
--
181
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LSTPZETH
$ 2,751.42
0.00%
--
+16.10%
$ 69.21M
$ 304.75
182
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USDSYZUSD
$ 1.047
0.00%
--
+0.10%
$ 66.43M
$ 928.06
183
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSDWSRUSD
$ 1.095
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 65.82M
--
184
Swop
SwopSWOP
$ 0.00657799
0.00%
--
+1.94%
$ 65.78M
$ 145.96
185
MindWaveDAO
MindWaveDAONILA
$ 0.078029
+0.03%
-0.00%
-0.26%
$ 65.76M
$ 284.31K
186
Tori trUSD
Tori trUSDTRUSD
$ 0.999709
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 65.49M
$ 1.46M
187
Hydration
HydrationHDX
$ 0.01102828
-0.08%
+0.01%
+14.03%
$ 65.27M
$ 13.34K
188
Escoin
EscoinELG
$ 0.291164
0.00%
0.00%
+3.51%
$ 64.90M
$ 313.60K
189
Treehouse ETH
Treehouse ETHTETH
$ 3,097.69
+0.37%
0.00%
+29.16%
$ 64.09M
$ 6.71K
190
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDTSTUSDT
$ 0.999874
0.00%
+0.00%
+1.93%
$ 62.84M
$ 1.70K
191
The Interfold
The InterfoldFOLD
$ 0.052339
--
--
--
$ 62.81M
$ 23.68M
192
Kinetiq
KinetiqKNTQ
$ 0.223327
-1.58%
+0.15%
+91.71%
$ 62.64M
$ 11.47M
193
DOLA
DOLADOLA
$ 0.997172
+0.02%
0.00%
-0.05%
$ 62.19M
$ 773.66K
194
Royal Euro
Royal EuroREUR
$ 4.13
0.00%
--
0.00%
$ 62.01M
$ 19.80M
195
TempleDAO
TempleDAOTEMPLE
$ 2.6
0.00%
--
-4.06%
$ 61.57M
$ 10.66K
196
Diem
DiemDIEM
$ 1,635.43
-0.69%
-0.02%
+5.17%
$ 61.20M
$ 906.91K
197
MEME HORSE
MEME HORSEMHORSE
$ 0.06054
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 60.54M
$ 235.30K
198
StandX DUSD
StandX DUSDDUSD
$ 0.999165
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 60.51M
$ 728.09K
199
BTCvc
BTCvcBTCVC
$ 78,018
0.00%
+0.00%
+21.92%
$ 59.65M
$ 514.49
200
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn VaultVKHYPE
$ 83.42
-1.44%
+0.02%
+37.43%
$ 58.96M
$ 403.30K
201
would
wouldWOULD
$ 0.058768
-0.21%
-0.02%
-15.33%
$ 58.74M
$ 58.72K
202
Prize Protocol
Prize ProtocolPRIZE
$ 0.00114626
-0.41%
+0.05%
+27.47%
$ 57.98M
$ 5.76K
203
VanEck Treasury Fund
VanEck Treasury FundVBILL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 57.89M
--
204
Steakhouse USDT V2
Steakhouse USDT V2STEAKUSDT
$ 1.024
+0.79%
0.00%
+0.20%
$ 57.80M
--
205
Strata Senior USDe
Strata Senior USDeSRUSDE
$ 1.029
0.00%
+0.00%
+0.10%
$ 57.38M
$ 64.35
206
Tradable NA Legal Receivables SSL
Tradable NA Legal Receivables SSLPC0000081
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 57.13M
--
207
Yuzu USD
Yuzu USDYZUSD
$ 0.999194
+0.06%
--
-0.01%
$ 57.04M
$ 45.55K
208
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStockMSTRX
$ 122.31
-0.31%
+0.02%
+31.60%
$ 56.94M
$ 3.21M
209
JPY Coin
JPY CoinJPYC
$ 0.00626778
-0.03%
0.00%
+0.12%
$ 55.19M
$ 68.05K
210
GEKKO
GEKKOGEKKO
$ 9.18877E-7
-1.30%
+26.85%
+47.86%
$ 55.13M
--
211
cETH
cETHCETH
$ 49.89
-0.16%
+0.00%
+29.22%
$ 55.02M
--
212
Brett
BrettBRETT
$ 0.00554635
-1.86%
+0.05%
+50.37%
$ 54.95M
$ 4.04M
213
Savings xDAI
Savings xDAISDAI
$ 1.25
0.00%
0.00%
0.00%
$ 54.92M
$ 271.67K
214
AllUnity CHF
AllUnity CHFCHFAU
$ 1.25
0.00%
-0.00%
+1.63%
$ 54.64M
$ 161.41
215
APES
APESAPES
$ 0.059901
0.00%
--
0.00%
$ 53.91M
$ 3.54
216
FONQ
FONQFONQ
$ 0.0769
+0.34%
-0.00%
+15.73%
$ 53.83M
$ 55.00K
217
Brazilian Digital
Brazilian DigitalBRZ
$ 0.193341
+0.23%
-0.00%
+1.17%
$ 53.51M
$ 6.03K
218
Nano
NanoXNO
$ 0.401158
-0.47%
-0.00%
+14.78%
$ 53.45M
$ 186.17K
219
Neutrl USD
Neutrl USDNUSD
$ 0.998253
0.00%
--
0.00%
$ 53.30M
$ 10.32K
220
UnityWallet Token
UnityWallet TokenUNT
$ 0.079994
-0.03%
+0.02%
+34.85%
$ 52.57M
$ 9.87K
221
Score
ScoreSN44
$ 9.88
-1.10%
+0.01%
+22.28%
$ 52.35M
$ 822.88K
222
BasedHype
BasedHypeBASEDHYPE
$ 0.00511992
-2.33%
-0.12%
-1.66%
$ 52.28M
$ 279.24
223
Tellor Tributes
Tellor TributesTRB
$ 18.56
-0.16%
-0.01%
+41.90%
$ 52.20M
$ 11.25M
224
Unit Zcash
Unit ZcashUZEC
$ 839.71
+0.15%
+0.00%
+65.76%
$ 51.70M
$ 14.09M
225
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit FundACRDX
$ 1.024
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 51.21M
--
226
Fidelity Digital Interest Token
Fidelity Digital Interest TokenFDIT
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 51.07M
--
227
Unit Bitcoin
Unit BitcoinUBTC
$ 79,366
+0.25%
+0.02%
+23.16%
$ 50.40M
$ 97.42M
228
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve VehicleBRSRV
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.10M
--
229
Bedrock BTC
Bedrock BTCBRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
230
Alloy Tether
Alloy TetherAUSDT
$ 1.0
0.00%
--
0.00%
$ 50.01M
$ 1.00
231
USDKG
USDKGUSDKG
$ 0.999713
-0.03%
0.00%
-0.03%
$ 49.99M
$ 14.41K
232
Fidelity Digital Dollar
Fidelity Digital DollarFIDD
$ 0.999469
-0.04%
0.00%
-0.01%
$ 49.56M
$ 145.51M
233
affine
affineSN120
$ 12.6
-0.94%
-0.00%
+17.65%
$ 49.22M
$ 364.25K
234
Ozapay
OzapayOZA
$ 0.05404
-0.66%
-0.01%
+10.69%
$ 49.14M
$ 1.24K
235
Loaded Lions
Loaded LionsLION
$ 0.00158462
-0.41%
0.00%
+26.90%
$ 48.62M
$ 78.37K
236
JupUSD
JupUSDJUPUSD
$ 0.999456
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 48.31M
$ 15.17M
237
InfiniFi USD
InfiniFi USDIUSD
$ 0.998726
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 48.09M
$ 8.34K
238
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
Sygnum FIUSD Liquidity FundFIUSD
$ 11,998.18
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 47.96M
--
239
BIM
BIMBIM
$ 1.59
-0.63%
+0.00%
+29.27%
$ 47.73M
$ 219.76K
240
Precious Metals USD
Precious Metals USDPMUSD
$ 0.506434
-0.02%
-0.07%
-17.19%
$ 47.61M
$ 31.21K
241
Tori Staked trUSD
Tori Staked trUSDSTRUSD
$ 1.014
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 47.58M
$ 294.79K
242
Kinetiq Markets HYPE
Kinetiq Markets HYPEKMHYPE
$ 82.5
-1.34%
+0.03%
+38.70%
$ 47.55M
$ 14.05K
243
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUIHASUI
$ 0.865845
-0.45%
-0.02%
+22.01%
$ 47.11M
$ 41.88K
244
Tradable LatAm BNPL SSTN
Tradable LatAm BNPL SSTNPC0000027
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 47.00M
--
245
USDu
USDuUSDU
$ 0.999542
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 46.80M
$ 26.45K
246
Wrapped rsETH
Wrapped rsETHWRSETH
$ 2,643.33
+0.27%
0.00%
+30.52%
$ 46.80M
$ 13.30K
247
Utya
UtyaUTYA
$ 0.04583622
-1.59%
+0.15%
+52.83%
$ 45.82M
$ 997.12K
248
Pentagon Chain
Pentagon ChainPC
$ 46.44
-0.06%
+0.00%
+10.91%
$ 45.67M
$ 6.14K
249
Midas Hyperithm BTC
Midas Hyperithm BTCMHYPERBTC
$ 81,285
-0.32%
+0.02%
+23.10%
$ 45.20M
--
250
Bridged WETH
Bridged WETHWETH
$ 2,473.92
-0.47%
0.00%
+28.82%
$ 45.09M
$ 614.14K
251
KUB Coin
KUB CoinKUB
$ 0.65337
+0.95%
+0.02%
+20.62%
$ 45.07M
$ 352.97K
252
VVS Finance
VVS FinanceVVS
$ 1.03E-6
-0.96%
+0.17%
+30.31%
$ 44.90M
--
253
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETHFWSTETH
$ 2,958.74
-0.22%
--
+29.11%
$ 44.81M
$ 14.96
254
eBTC
eBTCEBTC
$ 80,280
0.00%
+0.03%
+24.62%
$ 44.51M
$ 34.30
255
Wrapped XPL
Wrapped XPLWXPL
$ 0.094549
-0.04%
-0.06%
+24.11%
$ 44.35M
$ 6.28M
256
Resupply USD
Resupply USDREUSD
$ 0.989714
-0.04%
0.00%
+0.11%
$ 43.95M
$ 6.60M
257
America Party
America PartyAMERICA
$ 1.01058E-7
-0.41%
+0.36%
+29.49%
$ 42.53M
--
258
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETHCMETH
$ 2,709.87
-0.76%
+0.00%
+29.42%
$ 41.81M
$ 16.21K
259
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETHMSETH
$ 1,724.91
+0.24%
+0.01%
+24.51%
$ 41.64M
$ 2.11M
260
OSK
OSKOSK
$ 38.78
+0.13%
+0.04%
+3.06%
$ 41.06M
$ 1.75
261
Reental
ReentalRNT
$ 0.293365
+0.02%
+0.01%
+2.11%
$ 40.79M
$ 17.90K
262
ORE
OREORE
$ 83.8
-0.32%
+0.09%
+42.83%
$ 40.70M
$ 988.52K
263
PumpMeme
PumpMemePM
$ 1.27
+0.79%
+0.03%
+24.14%
$ 40.60M
$ 125.21K
264
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0WAPLAUSDT0
$ 1.033
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 40.58M
$ 220.91
265
Midas Fasanara Global Open
Midas Fasanara Global OpenMGLO
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 40.28M
--
266
Steakhouse Confidential Prime USDC
Steakhouse Confidential Prime USDCSTEAKCUSDC
$ 1.017
+0.79%
0.00%
+0.30%
$ 39.72M
--
267
Gemini Dollar
Gemini DollarGUSD
$ 0.999599
-0.01%
0.00%
+0.08%
$ 39.35M
$ 278.19K
268
Paycoin
PaycoinPCI
$ 0.03824148
+0.02%
-0.01%
+11.86%
$ 39.10M
$ 634.18K
269
Noon USN
Noon USNUSN
$ 0.999135
0.00%
0.00%
0.00%
$ 38.26M
$ 6.18K
270
Chainflip
ChainflipFLIP
$ 0.427278
-0.33%
+0.10%
-4.30%
$ 37.75M
$ 234.39K
271
Neiro
NeiroNEIRO
$ 8.923E-5
+0.06%
-1.68%
+41.84%
$ 37.54M
--
272
Midas mHYPER
Midas mHYPERMHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 37.41M
--
273
Super OETH
Super OETHSUPEROETHB
$ 2,487.51
+0.37%
+0.00%
+29.59%
$ 37.04M
$ 12.33K
274
Tradable LatAm Residential SSTL
Tradable LatAm Residential SSTLPC0000089
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 37.00M
--
275
Wrapped Near
Wrapped NearWNEAR
$ 1.92
0.00%
-0.03%
+18.52%
$ 36.76M
$ 27.02M
276
Hermez Network
Hermez NetworkHEZ
$ 3.31
-0.30%
-0.00%
+5.75%
$ 36.68M
$ 32.47K
277
Opcode
OpcodeOPCODE
$ 0.03653942
0.00%
--
+0.05%
$ 36.54M
$ 72.21
278
MEDXT
MEDXTMEDXT
$ 0.00174973
-0.11%
--
+143.98%
$ 36.41M
$ 5.66K
279
Snowbank
SnowbankSB
$ 227.44
0.00%
+0.00%
+0.93%
$ 36.31M
$ 15.57
280
Peoples Reserve
Peoples ReservePRN
$ 0.053316
-0.01%
-0.00%
-11.51%
$ 36.19M
$ 693.35
281
EfficientFrontier
EfficientFrontierSN53
$ 6.7
-0.89%
-0.03%
+3.88%
$ 35.53M
$ 2.09M
282
NovaChargeX Coin
NovaChargeX CoinNCX
$ 0.294989
+0.18%
0.00%
+15.79%
$ 35.40M
$ 6.79K
283
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDCUSDC.E
$ 0.999883
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 35.05M
$ 6.48M
284
Aegis YUSD
Aegis YUSDYUSD
$ 0.999387
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 34.93M
$ 63.82K
285
Nasdaq xStock
Nasdaq xStockQQQX
$ 714.92
+0.06%
+0.00%
-0.52%
$ 34.85M
$ 2.02M
286
Emerald Security Token
Emerald Security TokenEMRL.D
$ 1.39
0.00%
--
0.00%
$ 34.84M
$ 5.28K
287
Wrapped CRO
Wrapped CROWCRO
$ 0.060994
+0.61%
+0.00%
+32.07%
$ 34.80M
$ 1.47M
288
iota
iotaSN9
$ 7.29
-1.22%
-0.02%
+22.73%
$ 34.78M
$ 505.13K
289
Staked USN
Staked USNSUSN
$ 1.22
0.00%
0.00%
+0.83%
$ 34.58M
$ 3.09K
290
Elexium
ElexiumEX
$ 3.86
0.00%
--
0.00%
$ 34.51M
$ 2.93K
291
BUSD
BUSDBUSD
$ 0.998719
0.00%
0.00%
+0.35%
$ 34.37M
$ 704.13
292
AI Powered Finance
AI Powered FinanceAIPF
$ 0.549568
-0.06%
-0.00%
-5.35%
$ 34.37M
$ 244.74K
293
FINS
FINSFINS
$ 0.04066664
0.00%
--
0.00%
$ 34.35M
$ 42.64K
294
ChangeNOW
ChangeNOWNOW
$ 0.411123
-0.33%
+0.00%
+26.44%
$ 34.34M
$ 3.62K
295
Official FO
Official FOFO
$ 0.293801
+0.17%
-0.07%
-15.55%
$ 34.28M
$ 797.96K
296
STON
STONSTON
$ 0.480473
-0.01%
+0.01%
+10.31%
$ 33.85M
$ 6.00K
297
Vanta Network
Vanta NetworkSN8
$ 6.62
-0.90%
+0.01%
+20.15%
$ 33.78M
$ 661.80K
298
Moolah
MoolahMOOLAH
$ 0.03375946
+0.18%
+0.07%
+42.32%
$ 33.76M
$ 146.49K
299
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSDSFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 33.32M
$ 4.28M
300
Ocean Protocol
Ocean ProtocolOCEAN
$ 0.137502
-0.07%
+0.04%
+19.99%
$ 33.13M
$ 187.39K
301
Band
BandBAND
$ 0.181515
-0.54%
-0.02%
+19.52%
$ 32.86M
$ 1.73M
302
Hive Dollar
Hive DollarHBD
$ 0.987829
0.00%
--
+4.95%
$ 32.60M
$ 585.05
303
CargoX
CargoXCXO
$ 0.150773
-0.06%
-0.00%
+1.39%
$ 32.43M
$ 37.50K
304
BOLD
BOLDBOLD
$ 1.0
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 32.26M
$ 4.23M
305
USTBL
USTBLUSTBL
$ 1.065
+0.09%
+0.00%
+0.19%
$ 32.08M
$ 657.90
306
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoneyEURE
$ 1.17
0.00%
0.00%
+0.86%
$ 32.07M
$ 582.60K
307
Swell Ethereum
Swell EthereumSWETH
$ 2,793.55
+0.39%
0.00%
+28.99%
$ 32.06M
$ 34.89K
308
Atoshi
AtoshiATOS
$ 0.03535007
-1.37%
-0.02%
-6.65%
$ 31.93M
$ 34.47K
309
pathUSD
pathUSDPATHUSD
$ 0.998484
+0.35%
+0.00%
-0.35%
$ 31.48M
$ 308.11K
310
Nirvana ANA
Nirvana ANAANA
$ 3.81
0.00%
--
+0.26%
$ 31.09M
$ 15.58
311
Metronome Synth USD
Metronome Synth USDMSUSD
$ 0.681642
+0.07%
0.00%
-4.38%
$ 30.92M
$ 3.05M
312
BurnedFi
BurnedFiBURN
$ 2.52
-1.18%
-0.05%
-10.64%
$ 30.91M
$ 123.71K
313
Universal USD
Universal USDUSDU
$ 0.999848
0.00%
--
-0.12%
$ 30.65M
$ 3.90
314
Mezo USD
Mezo USDMUSD
$ 0.990271
-0.03%
0.00%
-0.05%
$ 30.58M
$ 171.53K
315
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETHRSWETH
$ 2,657.56
+0.25%
0.00%
+29.01%
$ 30.38M
$ 12.15K
316
Versatize Coin
Versatize CoinVTCN
$ 0.301818
0.00%
+0.13%
+51.02%
$ 30.18M
$ 517.98K
317
Cortex
CortexCX
$ 0.02005436
-0.47%
+0.02%
+5.98%
$ 30.15M
$ 48.18K
318
Steakhouse ETH Morpho Vault
Steakhouse ETH Morpho VaultSTEAKETH
$ 2,604.3
+1.00%
0.00%
+29.38%
$ 29.87M
--
319
Lido EarnUSD
Lido EarnUSDEARNUSD
$ 1.028
+0.29%
+0.00%
+0.39%
$ 29.81M
--
320
Gold Park
Gold ParkGPT
$ 0.00789855
+0.01%
-0.00%
-1.23%
$ 29.72M
$ 203.70K
321
CoinEx
CoinExCET
$ 0.01201716
-1.03%
-0.00%
+3.94%
$ 29.54M
$ 65.14K
322
Orbs
OrbsORBS
$ 0.00592622
+0.29%
+0.01%
+16.17%
$ 29.46M
$ 782.41K
323
The Innovation Game
The Innovation GameTIG
$ 0.966502
-0.20%
+0.04%
+19.18%
$ 29.37M
$ 621.48K
324
Across Protocol
Across ProtocolACX
$ 0.04167549
+0.13%
+0.03%
+2.82%
$ 29.37M
$ 181.00K
325
Matrix
MatrixMTX
$ 29.27
+0.34%
+0.07%
+6.67%
$ 29.27M
$ 60.65K
326
NKYC Token
NKYC TokenNKYC
$ 7.27
-0.27%
+0.01%
+1.54%
$ 29.07M
$ 66.85K
327
Wrapped DAG
Wrapped DAGWDAG
$ 0.00781764
+0.26%
-0.01%
+17.08%
$ 29.02M
$ 11.86K
328
APEX
APEXAP3X
$ 0.01659747
-1.61%
-0.01%
+1.96%
$ 28.97M
$ 1.38K
329
The Grays Currency
The Grays CurrencyPTGC
$ 0.0001011
-0.27%
-0.00%
+14.02%
$ 28.78M
$ 47.34K
330
Volo Staked SUI
Volo Staked SUIVSUI
$ 0.855251
+0.21%
-0.02%
+22.04%
$ 28.73M
$ 17.19K
331
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault
Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 28.49M
--
332
AI Analysis Token
AI Analysis TokenAIAT
$ 0.240528
0.00%
+0.00%
-0.88%
$ 28.48M
$ 23.96K
333
Fake World Assets
Fake World AssetsFWA
$ 0.02883286
-0.98%
+0.07%
+33.40%
$ 28.35M
$ 6.67M
334
MetaMask USD
MetaMask USDMUSD
$ 0.999788
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 27.95M
$ 1.37M
335
THORChain Yield
THORChain YieldTCY
$ 0.150393
+0.57%
-0.01%
+14.23%
$ 27.94M
$ 118.29K
336
Geode Chain
Geode ChainGEODE
$ 0.00236824
0.00%
--
0.00%
$ 27.82M
$ 476.42
337
BRLA Digital BRLA
BRLA Digital BRLABRLA
$ 0.193486
+0.53%
0.00%
+1.39%
$ 27.81M
$ 158.38K
338
BeethovenX sFTMX
BeethovenX sFTMXSFTMX
$ 1.4
0.00%
0.00%
+5,139.56%
$ 27.77M
$ 18.66
339
TDCCP
TDCCPTDCCP
$ 0.04333541
+0.06%
-0.09%
+2.05%
$ 27.72M
$ 17.03K
340
YFSX
YFSXYFSX
$ 1,377.88
+0.08%
+0.00%
+22.63%
$ 27.56M
$ 15.67K
341
Tokenised GBP
Tokenised GBPTGBP
$ 1.36
0.00%
0.00%
+0.74%
$ 27.35M
$ 73.41K
342
Wrapped XRP
Wrapped XRPWXRP
$ 1.52
-0.65%
+0.02%
+48.73%
$ 27.21M
$ 148.79K
343
Wrapped TAO
Wrapped TAOWTAO
$ 237.98
+0.10%
+0.01%
+24.80%
$ 27.17M
$ 1.39M
344
Galaxy USDT Quality
Galaxy USDT QualityETH:GUSDTQ
$ 1.013
+0.10%
0.00%
+0.20%
$ 26.96M
--
345
Liquity USD
Liquity USDLUSD
$ 1.009
+0.10%
-0.00%
+0.70%
$ 26.82M
$ 51.59K
346
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollarUSDO
$ 0.997652
0.00%
--
0.00%
$ 26.66M
$ 1.68
347
Midas M1 USD Market Neutral
Midas M1 USD Market NeutralMM1-USD
$ 1.024
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 26.21M
--
348
Tokenlon
TokenlonLON
$ 0.211843
0.00%
+0.00%
+25.34%
$ 26.15M
$ 3.51K
349
TokenPocket Token
TokenPocket TokenTPT
$ 0.00821229
+0.10%
+0.05%
+14.61%
$ 26.14M
$ 29.12K
350
Croatian Football Federation Token
Croatian Football Federation TokenVATRENI
$ 1.43
-0.69%
+0.05%
+27.68%
$ 26.10M
$ 3.12K
351
Wrapped Aave Ethereum WETH
Wrapped Aave Ethereum WETHWAETHWETH
$ 2,477.43
+0.26%
+0.00%
+20.56%
$ 26.09M
$ 5.57K
352
Obligate Trade Finance Yield
Obligate Trade Finance YieldOTFY
$ 1.01
0.00%
0.00%
+0.30%
$ 25.98M
$ 20.49K
353
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
Bucket Protocol BUCK StablecoinBUCK
$ 0.99821
+0.11%
-0.00%
+0.01%
$ 25.90M
$ 495.12K
354
NOVA
NOVASN68
$ 5.2
-0.95%
-0.02%
+17.91%
$ 25.72M
$ 247.84K
355
Lorenzo stBTC
Lorenzo stBTCSTBTC
$ 79,529
-0.45%
+0.03%
+24.07%
$ 25.61M
$ 11.11
356
SODAX
SODAXSODA
$ 0.01706682
-0.17%
+0.03%
-2.44%
$ 25.59M
$ 3.56K
357
Securitize
SecuritizeSECZ
$ 6.35
0.00%
+0.04%
+7.81%
$ 25.56M
--
358
Wrapped POL
Wrapped POLWPOL
$ 0.119492
-0.52%
+0.04%
+47.64%
$ 25.50M
$ 19.83M
359
Wrapped NXM
Wrapped NXMWNXM
$ 63.16
+0.32%
+0.03%
+31.26%
$ 25.48M
$ 946.93K
360
Universal ETH
Universal ETHUNIETH
$ 2,819.47
+0.37%
0.00%
+29.15%
$ 25.47M
$ 252.97
361
NYC
NYCNYC
$ 0.084643
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 25.39M
$ 106.34
362
Predictions
PredictionsPRDT
$ 1.056
-0.09%
-0.01%
-0.85%
$ 25.35M
$ 43.21K
363
rsERG
rsERGRSERG
$ 0.258432
+0.46%
+0.00%
+27.33%
$ 25.24M
$ 7.69K
364
Powerledger
PowerledgerPOWR
$ 0.04428077
-0.03%
-0.00%
+21.46%
$ 25.17M
$ 1.55M
365
Main Street USD
Main Street USDMSUSD
$ 0.334139
-0.64%
+0.00%
+0.54%
$ 25.06M
$ 947.95
366
BORA
BORABORA
$ 0.02156957
-1.03%
+0.01%
+17.03%
$ 24.86M
$ 375.03K
367
Everything
EverythingEV
$ 0.00024742
-0.16%
+0.00%
+14.41%
$ 24.70M
$ 62.76K
368
Cartesi
CartesiCTSI
$ 0.02629254
-0.39%
-0.00%
+8.11%
$ 24.56M
$ 11.63M
369
MVL
MVLMVL
$ 0.00088303
-0.69%
+0.04%
+21.68%
$ 24.55M
$ 150.02K
370
GMT
GMTGMT
$ 0.00778174
+2.11%
+0.06%
+31.24%
$ 24.21M
$ 23.99M
371
Hex Trust USD
Hex Trust USDUSDX
$ 0.991517
0.00%
--
+0.29%
$ 24.09M
$ 1.16
372
Whiteheart
WhiteheartWHITE
$ 2,694.76
0.00%
--
0.00%
$ 23.95M
$ 786.16
373
sPOL
sPOLSPOL
$ 0.120731
-0.35%
+0.05%
+47.60%
$ 23.79M
$ 16.79K
374
OKX Wrapped ETH
OKX Wrapped ETHXETH
$ 2,478.18
+0.01%
0.00%
+29.22%
$ 23.54M
$ 1.43M
375
Main Street Yield
Main Street YieldMSY
$ 0.363106
0.00%
+0.00%
+1.73%
$ 23.52M
$ 72.62
376
Rei
ReiREI
$ 0.02332264
+1.64%
+0.06%
+24.69%
$ 23.32M
$ 292.50K
377
Fuzzybear
FuzzybearFUZZY
$ 7.264E-5
-0.75%
-0.52%
+73.53%
$ 23.07M
--
378
earnAUSD
earnAUSDEARNAUSD
$ 1.01
0.00%
--
0.00%
$ 22.93M
$ 19.86
379
Tiger Alpha
Tiger AlphaSN107
$ 15.44
-1.47%
-0.06%
+18.77%
$ 22.66M
$ 998.95K
380
Staked ZIG
Staked ZIGSTZIG
$ 0.04485372
+0.33%
+0.05%
+15.60%
$ 22.42M
$ 454.02K
381
JPY Coin v1
JPY Coin v1JPYC
$ 0.00908457
-0.21%
+0.04%
+6.38%
$ 22.42M
$ 411.99
382
Electronic USD
Electronic USDEUSD
$ 0.997543
-0.03%
-0.00%
-0.23%
$ 22.40M
$ 1.08M
383
cWBTC
cWBTCCWBTC
$ 1,593.43
-0.53%
+0.02%
+23.14%
$ 22.37M
--
384
Unicorn
UnicornUWU
$ 0.02233187
-5.75%
+0.06%
-1.19%
$ 22.34M
$ 27.67K
385
Galaxy WETH Quality
Galaxy WETH QualityETH:GWETHQ
$ 2,488.69
-0.62%
-0.00%
+29.07%
$ 22.24M
--
386
Wrapped OETH
Wrapped OETHWOETH
$ 2,894.74
+0.38%
-0.00%
+29.23%
$ 22.12M
--
387
Rosa Inu
Rosa InuROSA
$ 0.00022063
+1.72%
+0.18%
+30.63%
$ 22.06M
$ 476.41K
388
Wrapped OKB
Wrapped OKBWOKB
$ 114.85
-0.04%
+0.01%
+12.68%
$ 22.04M
$ 4.65M
389
QANplatform
QANplatformQANX
$ 0.01288931
+0.57%
-0.05%
+0.80%
$ 21.91M
$ 62.53K
390
HUNDRED
HUNDREDHUNDRED
$ 0.00024306
0.00%
0.00%
+0.58%
$ 21.88M
$ 1.87K
391
Black Phoenix
Black PhoenixBPX
$ 0.00378572
-0.48%
+2.94%
+10.41%
$ 21.83M
$ 122.86
392
SailOut Royalty
SailOut RoyaltySAIL.R
$ 14.54
0.00%
-0.00%
-0.48%
$ 21.81M
$ 1.34K
393
Lisk
LiskLSK
$ 0.093202
-0.86%
-0.00%
+15.89%
$ 21.73M
$ 1.68M
394
Qkacoin
QkacoinQKA
$ 0.685622
0.00%
0.00%
+8.34%
$ 21.71M
$ 350.13
395
Metal DAO
Metal DAOMTL
$ 0.231589
-0.14%
-0.01%
+26.71%
$ 21.46M
$ 636.03K
396
USDH
USDHUSDH
$ 0.998253
0.00%
+0.00%
+0.52%
$ 21.32M
$ 12.59K
397
Chrema Coin
Chrema CoinCRMC
$ 0.693429
-0.02%
+0.13%
+49.87%
$ 21.27M
$ 48.63
398
Elephant Money
Elephant MoneyELEPHANT
$ 4.263E-8
-0.36%
+0.15%
+11.43%
$ 21.12M
--
399
Palladium Network
Palladium NetworkPLLDV3
$ 0.398165
+0.15%
+0.00%
+0.91%
$ 20.96M
$ 94.30K
400
Bitcoin Pro
Bitcoin ProBTCP
$ 10.96
0.00%
0.00%
+23.98%
$ 20.84M
$ 15.82K
401
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETHANKRETH
$ 3,057.94
0.00%
--
+29.35%
$ 20.84M
$ 98.01
402
Ardor
ArdorARDR
$ 0.02071603
-0.51%
-0.02%
+22.69%
$ 20.68M
$ 942.15K
403
Faith Tribe
Faith TribeFTRB
$ 0.0049996
+0.01%
+0.01%
+7.79%
$ 20.60M
$ 76.26K
404
Halo
HaloHALO
$ 0.068172
+1.37%
+0.05%
+35.26%
$ 20.45M
$ 203.34K
405
Steakhouse WETH V2
Steakhouse WETH V2STEAKETH
$ 2,510.51
+0.85%
0.00%
+29.19%
$ 20.44M
--
406
AtomOne
AtomOneATONE
$ 0.133186
-2.83%
-0.04%
-6.22%
$ 20.43M
$ 8.59K
407
Xertra
XertraSTRAX
$ 0.00928332
+0.62%
0.00%
+11.60%
$ 20.42M
$ 1.07M
408
UBS USD Money Market Investment Fund Token
UBS USD Money Market Investment Fund TokenUMINT
$ 106.2
0.00%
--
0.00%
$ 20.38M
--
409
Peapods Finance
Peapods FinancePEAS
$ 2.05
-1.44%
+0.05%
+9.04%
$ 20.34M
$ 166.07K
410
Scandic Coin
Scandic CoinSNC
$ 0.161779
+0.39%
+0.01%
-0.70%
$ 20.32M
$ 196.22K
411
LocalCoinSwap
LocalCoinSwapLCS
$ 0.476486
0.00%
-0.01%
+36.83%
$ 20.25M
$ 2.38K
412
Alchemix ETH
Alchemix ETHALETH
$ 2,414.04
+0.21%
+0.00%
+28.17%
$ 20.09M
$ 124.53K
413
GAIB AID
GAIB AIDAID
$ 0.997949
0.00%
--
+0.03%
$ 20.07M
$ 3.35
414
Wibx
WibxWBX
$ 0.00170641
+1.16%
+0.01%
-0.09%
$ 20.05M
$ 20.36K
415
Gama Token
Gama TokenGAMA
$ 0.200048
-0.35%
-0.01%
+8.94%
$ 20.01M
$ 9.70K
416
Re Protocol reUSDe
Re Protocol reUSDeREUSDE
$ 1.41
0.00%
+0.01%
+0.71%
$ 19.83M
$ 74.81K
417
Tokamak Network
Tokamak NetworkTON
$ 0.305952
-0.22%
-0.00%
+18.24%
$ 19.77M
$ 195.15K
418
Cets On Gold
Cets On GoldCETS
$ 0.01975054
+3.71%
+0.09%
+50.43%
$ 19.75M
$ 954.83K
419
Civic
CivicCVC
$ 0.0197322
-0.64%
-0.01%
+20.34%
$ 19.73M
$ 1.57M
420
Verse World
Verse WorldVERSE
$ 0.01955952
-0.17%
+0.02%
+21.52%
$ 19.56M
$ 191.45K
421
Gradients
GradientsSN56
$ 3.87
-0.77%
-0.00%
+18.71%
$ 19.52M
$ 49.54K
422
NXUSD
NXUSDNXUSD
$ 1.006
0.00%
--
+0.10%
$ 19.07M
$ 336.72
423
Ryze
RyzeRYZE
$ 0.072052
+0.09%
-0.03%
+3.32%
$ 19.00M
$ 15.08K
424
Hylo Staked SOL
Hylo Staked SOLHYLOSOL
$ 106.7
-0.81%
+0.05%
+28.68%
$ 18.83M
$ 56.13K
425
Audius
AudiusAUDIO
$ 0.01298693
-0.54%
-0.00%
+11.18%
$ 18.83M
$ 11.32M
426
StrikeX
StrikeXSTRX
$ 0.02132762
+0.04%
-0.00%
+11.23%
$ 18.77M
$ 5.11K
427
Bit2Me
Bit2MeB2M
$ 0.00622561
0.00%
+0.04%
+6.93%
$ 18.37M
$ 39.66K
428
Morpheus AI
Morpheus AIMOR
$ 2.1
0.00%
+0.00%
+10.53%
$ 18.27M
$ 21.10K
429
ICON
ICONICX
$ 0.01660574
-0.78%
0.00%
-5.35%
$ 18.22M
$ 1.54M
430
IdleMine
IdleMineIDLE
$ 0.00182111
-1.10%
-0.00%
+10.24%
$ 18.21M
$ 154.67K
431
Adshares
AdsharesADS
$ 0.469664
+0.15%
+0.01%
+15.94%
$ 18.20M
$ 871.84K
432
BitMart
BitMartBMX
$ 0.053108
-0.63%
+0.03%
+1.43%
$ 18.03M
$ 928.44K
433
MarsMi
MarsMiMARSMI
$ 0.01782022
-1.27%
+0.05%
+25.24%
$ 17.82M
$ 358.86K
434
Unit Ethereum
Unit EthereumUETH
$ 2,478.53
+0.22%
+0.00%
+29.02%
$ 17.82M
$ 38.95M
435
SingularityNET
SingularityNETAGIX
$ 0.074993
+0.07%
+0.05%
+42.94%
$ 17.75M
$ 16.75K
436
MAX
MAXMAX
$ 0.264693
-0.11%
+0.00%
+3.99%
$ 17.56M
$ 161.31K
437
Keep Network
Keep NetworkKEEP
$ 0.01810021
-3.39%
-0.00%
+18.70%
$ 17.47M
$ 922.48
438
Shardus
ShardusULT
$ 0.03971603
+0.34%
--
+30.19%
$ 17.46M
$ 2.27
439
Hypurr Fun
Hypurr FunHFUN
$ 17.45
+0.06%
+0.05%
+19.11%
$ 17.38M
$ 166.58K
440
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETHWETH
$ 2,477.39
+0.37%
0.00%
+28.99%
$ 17.25M
$ 830.14K
441
Little John
Little JohnJOHN
$ 0.01719516
0.00%
--
0.00%
$ 17.20M
$ 167.50M
442
Savings crvUSD
Savings crvUSDSCRVUSD
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 17.07M
$ 4.86M
443
Hunt
HuntHUNT
$ 0.085623
+1.04%
+0.01%
+14.92%
$ 17.03M
$ 131.59K
444
Moonwell
MoonwellWELL
$ 0.00374723
-0.04%
+0.01%
+29.69%
$ 16.97M
$ 93.93K
445
PinkSale
PinkSalePINKSALE
$ 169.68
0.00%
--
0.00%
$ 16.97M
$ 677.04
446
Verus
VerusVRSC
$ 0.210139
-0.80%
+0.02%
+0.65%
$ 16.97M
$ 2.34K
447
VulgarTycoon
VulgarTycoonVIN
$ 1.02
0.00%
+0.00%
+16.07%
$ 16.94M
$ 31.56K
448
Delta Exchange
Delta ExchangeDETO
$ 0.059986
-0.01%
0.00%
+0.06%
$ 16.77M
$ 146.24
449
DeGate
DeGateDG
$ 0.04317575
0.00%
+0.04%
+3.77%
$ 16.72M
$ 37.25K
450
Credible Finance
Credible FinanceCRED
$ 0.729702
-0.09%
-0.00%
+39.24%
$ 16.54M
$ 492.98K
451
DIA
DIADIA
$ 0.136917
-0.44%
-0.00%
+8.79%
$ 16.39M
$ 2.02M
452
Hegic
HegicHEGIC
$ 0.01518204
-0.35%
-0.07%
+7.05%
$ 16.36M
$ 817.03K
453
KOTAI
KOTAIKTI
$ 3.841E-5
-0.54%
-0.03%
-5.67%
$ 16.34M
--
454
Medibloc
MediblocMED
$ 0.00141483
-0.05%
+0.02%
+9.95%
$ 16.32M
$ 120.18K
455
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on RootstockRBTC
$ 79,324
+0.29%
+0.02%
+23.11%
$ 16.32M
$ 313.98K
456
Aquarius
AquariusAQUA
$ 0.00037101
-0.12%
-0.00%
+16.70%
$ 16.30M
$ 285.49K
457
Islamic Coin
Islamic CoinISLM
$ 0.00435421
-1.74%
+0.01%
-57.73%
$ 16.30M
$ 7.84K
458
Theros
TherosTHEROS
$ 0.225722
+0.28%
+0.05%
+31.45%
$ 16.23M
$ 410.57
459
TokenOS AI
TokenOS AITOS
$ 0.01612025
-0.28%
+0.02%
+21.34%
$ 16.12M
$ 10.48K
460
Liquid Mercury
Liquid MercuryMERC
$ 0.00499132
0.00%
+0.08%
+7.59%
$ 16.08M
$ 1.68K
461
Wrapped FRAX
Wrapped FRAXWFRAX
$ 0.299561
-0.08%
-0.02%
+7.71%
$ 16.07M
$ 128.22K
462
Araracoin
AraracoinARARA
$ 0.0004427
-0.04%
0.00%
+0.12%
$ 16.05M
$ 14.73K
463
Dinero
DineroDINERO
$ 0.01268771
0.00%
--
+0.62%
$ 16.02M
$ 34.98
464
Hylo USD
Hylo USDHYUSD
$ 0.997899
+0.02%
0.00%
-0.12%
$ 15.95M
$ 1.55M
465
Striker
StrikerSTKRI
$ 0.302903
0.00%
--
0.00%
$ 15.94M
$ 8.01K
466
Infrared Bera
Infrared BeraIBERA
$ 0.194914
+0.12%
+0.03%
+23.38%
$ 15.82M
$ 3.47K
467
Sceptre Staked FLR
Sceptre Staked FLRSFLR
$ 0.01247199
-1.85%
-0.01%
+13.92%
$ 15.70M
$ 51.27K
468
Kelp Gain
Kelp GainAGETH
$ 2,455.74
0.00%
-0.02%
+19.28%
$ 15.64M
$ 8.22
469
Wrapped BOT
Wrapped BOTWBOT
$ 9.87
+1.13%
+0.02%
+2.71%
$ 15.63M
$ 1.24M
470
Compounding OpenDollar
Compounding OpenDollarCUSDO
$ 1.056
0.00%
0.00%
0.00%
$ 15.56M
$ 65.00
471
Aave WETH
Aave WETHAWETH
$ 2,481.4
+1.20%
+0.00%
+29.21%
$ 15.54M
--
472
Svalbard BTC
Svalbard BTCSVBTC
$ 79,451
+0.41%
+0.02%
+2.37%
$ 15.08M
$ 8.47
473
Wrapped Gonka
Wrapped GonkaWGNK
$ 0.126808
+0.61%
+0.01%
-2.40%
$ 15.02M
$ 16.28K
474
FART COIN
FART COINFRTC
$ 1.49563E-7
+0.01%
-0.00%
+0.59%
$ 14.96M
--
475
Echelon Prime
Echelon PrimePRIME
$ 0.23295
-0.04%
+0.00%
-0.69%
$ 14.95M
$ 315.92K
476
MowCat
MowCatMOW
$ 0.01490628
0.00%
+0.01%
-27.18%
$ 14.91M
$ 1.99
477
Cloud
CloudCLOUD
$ 0.02427933
+0.06%
+0.12%
+11.47%
$ 14.80M
$ 1.03M
478
Midas Wellington Income Opportunities
Midas Wellington Income OpportunitiesMWIN
$ 130,700
0.00%
0.00%
+0.17%
$ 14.77M
--
479
BitMind
BitMindSN34
$ 2.87
-1.37%
0.00%
+22.13%
$ 14.75M
$ 15.01K
480
Claude Crab
Claude CrabCRABAI
$ 0.00154779
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 14.70M
$ 7.47
481
Tribe
TribeTRIBE
$ 0.385506
-0.04%
+0.00%
+23.43%
$ 14.41M
$ 4.93K
482
Beincom
BeincomBIC
$ 0.00641359
-0.41%
+0.14%
+27.15%
$ 14.38M
$ 4.21
483
Loan Protocol
Loan ProtocolLOAN
$ 0.00042562
+0.50%
+0.00%
+7.16%
$ 14.31M
$ 125.41K
484
Bifrost
BifrostBFC
$ 0.01024805
+0.01%
+0.03%
+6.73%
$ 14.26M
$ 776.82K
485
Bitcast
BitcastSN93
$ 3.7
-1.60%
-0.04%
+46.25%
$ 14.23M
$ 693.98K
486
Streamex GLDY
Streamex GLDYGLDY
$ 4,620.79
0.00%
-0.00%
+6.12%
$ 14.22M
--
487
Octra
OctraOCT
$ 0.02236816
-5.00%
-0.37%
+6.20%
$ 14.15M
$ 302.69K
488
Osaka Protocol
Osaka ProtocolOSAK
$ 1.8452E-8
-0.82%
+0.34%
+32.32%
$ 14.06M
--
489
RockSolid rETH
RockSolid rETHROCK.RETH
$ 1,777.02
0.00%
--
0.00%
$ 14.01M
$ 1.28K
490
CyberDEX
CyberDEXCYDX
$ 0.03973219
+0.03%
-0.78%
-78.20%
$ 13.80M
$ 12.93K
491
DeBox
DeBoxBOX
$ 0.02700383
+0.26%
-0.01%
-1.08%
$ 13.72M
$ 31.52K
492
Tokenize Xchange
Tokenize XchangeTKX
$ 0.171556
0.00%
--
0.00%
$ 13.72M
$ 3.34K
493
Metaplex
MetaplexMPLX
$ 0.02869154
+0.09%
+0.03%
+13.21%
$ 13.68M
$ 1.31M
494
Fluid Wrapped Ether
Fluid Wrapped EtherFWETH
$ 2,477.15
-0.19%
--
+29.11%
$ 13.64M
$ 14.96
495
Bald
BaldBALD
$ 0.01362778
0.00%
+0.01%
+28.79%
$ 13.63M
$ 14.54
496
PUMPCADE
PUMPCADEPUMPCADE
$ 0.0136328
-0.18%
-0.13%
+42.01%
$ 13.62M
$ 688.76K
497
Chili Coin
Chili CoinCHI
$ 0.00045243
0.00%
--
0.00%
$ 13.56M
$ 196.84
498
Gauntlet WETH PRIME V2
Gauntlet WETH PRIME V2GTWETHP
$ 2,517.61
-0.41%
-0.00%
+28.96%
$ 13.50M
--
499
Nest Alpha Vault
Nest Alpha VaultNALPHA
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.46M
--
500
Overtime
OvertimeOVER
$ 0.245006
-0.30%
-0.00%
+11.73%
$ 13.45M
$ 21.39K
501
Dynachain
DynachainDYNA
$ 0.0341983
0.00%
--
0.00%
$ 13.24M
$ 826.83
502
Kled AI
Kled AIKLED
$ 0.01322087
-0.68%
-0.12%
+31.70%
$ 13.22M
$ 527.30K
503
sDOLA
sDOLASDOLA
$ 1.41
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.19M
$ 472.69K
504
Decentralized Social
Decentralized SocialDESO
$ 1.25
0.00%
-0.01%
+7.76%
$ 13.17M
$ 888.19
505
Yield Optimizer ETH
Yield Optimizer ETHYOETH
$ 2,703.4
+1.20%
+0.00%
+29.37%
$ 13.12M
--
506
eSui Dollar
eSui DollarSUIUSDE
$ 0.999795
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 13.09M
$ 75.21K
507
XSGD
XSGDXSGD
$ 0.78662
-0.02%
0.00%
+0.44%
$ 13.03M
$ 710.79K
508
Huobi
HuobiHT
$ 0.117991
0.00%
-0.05%
+16.13%
$ 12.91M
$ 3.46K
509
GeorgePlaysClashRoyale
GeorgePlaysClashRoyaleCLASH
$ 0.01287862
-5.84%
+0.08%
+58.16%
$ 12.87M
$ 426.35K
510
PulseChain Peacock
PulseChain PeacockPCOCK
$ 0.01520036
+1.11%
+0.03%
+8.19%
$ 12.85M
$ 126.87K
511
Big Dog Fink
Big Dog FinkBINK
$ 8.612E-5
-0.84%
+5.25%
+31.78%
$ 12.83M
--
512
PondCoin
PondCoinPNDC
$ 9.1201E-8
-0.43%
-16.71%
+37.82%
$ 12.73M
--
513
Hydrated Dollar
Hydrated DollarHOLLAR
$ 0.998559
0.00%
-0.00%
+0.10%
$ 12.64M
$ 183.71K
514
Tung Tung Tung Sahur
Tung Tung Tung SahurTRIPLET
$ 0.01260577
-1.34%
+0.05%
+19.59%
$ 12.61M
$ 769.99K
515
VCRED
VCREDVCRED
$ 0.999886
+0.37%
+0.00%
+0.74%
$ 12.60M
$ 33.96
516
HairDAO
HairDAOHAIR
$ 17.84
-0.56%
+0.03%
+28.44%
$ 12.53M
$ 2.51K
517
Metadium
MetadiumMETA
$ 0.00718119
-0.29%
-0.01%
+13.09%
$ 12.51M
$ 215.45K
518
WOLF
WOLFWOLF
$ 0.01249827
-0.15%
+0.04%
+63.94%
$ 12.50M
$ 9.03K
519
Stable Mint USD
Stable Mint USDUSDSM
$ 0.999492
0.00%
0.00%
+0.50%
$ 12.46M
$ 1.11K
520
OpenKaito
OpenKaitoSN5
$ 2.98
-1.00%
-0.00%
+16.41%
$ 12.35M
$ 26.58K
521
Maya Protocol
Maya ProtocolCACAO
$ 0.12301
0.00%
--
0.00%
$ 12.30M
$ 606.87K
522
USD CoinVertible
USD CoinVertibleUSDCV
$ 0.999682
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 12.27M
$ 58.25M
523
Blockmachine
BlockmachineSN19
$ 2.55
-1.16%
-0.01%
+18.06%
$ 12.27M
$ 127.03K
524
ORO
OROSN15
$ 8.05
-1.47%
-0.12%
+45.57%
$ 12.27M
$ 1.58M
525
CyberLeek
CyberLeekCYBERLEEK
$ 0.01676851
+16.49%
-0.39%
+1,208.86%
$ 12.24M
$ 17.53M
526
CorgiAI
CorgiAICORGIAI
$ 3.363E-5
-2.32%
+1.09%
+24.10%
$ 12.18M
--
527
Mainframe
MainframeSN25
$ 2.46
-0.81%
-0.04%
+5.58%
$ 12.11M
$ 1.56M
528
ANDY ETH
ANDY ETHANDY
$ 1.206E-5
+0.33%
+8.62%
+127.12%
$ 12.06M
--
529
MetaMUI
MetaMUIMMUI
$ 0.02519365
0.00%
+0.01%
+12.06%
$ 11.99M
$ 643.83K
530
Hipo Staked GRAM
Hipo Staked GRAMHGRAM
$ 1.71
0.00%
+0.02%
+13.25%
$ 11.98M
$ 328.72
531
Midas Re7 Ethereum
Midas Re7 EthereumMRE7ETH
$ 2,498.05
+0.10%
+0.00%
+29.06%
$ 11.97M
--
532
Coinbase Wrapped ADA
Coinbase Wrapped ADACBADA
$ 0.219753
-0.32%
-0.00%
+25.54%
$ 11.94M
$ 773.38K
533
YUSD Stablecoin
YUSD StablecoinYUSD
$ 0.9966
0.00%
0.00%
+0.16%
$ 11.81M
$ 3.28
534
Lido Staked SOL
Lido Staked SOLSTSOL
$ 110.75
-0.81%
+0.05%
+20.81%
$ 11.76M
$ 88.03K
535
Wise
WiseWISE
$ 0.134726
+0.28%
+0.00%
+28.23%
$ 11.72M
$ 5.87K
536
GAIB sAID
GAIB sAIDSAID
$ 0.64483
0.00%
--
0.00%
$ 11.71M
$ 3.87
537
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStockSNDKX
$ 1,558.94
+0.68%
+0.03%
-4.17%
$ 11.64M
$ 262.84K
538
USDB
USDBUSDB
$ 0.995795
+0.29%
-0.00%
-0.92%
$ 11.64M
$ 39.56K
539
Manifesting
ManifestingMANIFEST
$ 0.01288166
-1.65%
+0.06%
+82.86%
$ 11.59M
$ 1.17M
540
MAI
MAIMIMATIC
$ 0.969156
+0.16%
-0.00%
-0.15%
$ 11.53M
$ 4.74K
541
Youves uUSD
Youves uUSDUUSD
$ 0.9986
0.00%
--
0.00%
$ 11.52M
$ 44.64
542
Patience Token
Patience TokenPATIENCE
$ 7.04
+1.00%
-0.04%
+58.92%
$ 11.50M
$ 9.45K
543
Bitchemical Token
Bitchemical TokenBCHEM
$ 0.01351367
0.00%
--
0.00%
$ 11.48M
$ 10.00
544
Capybara Nation
Capybara NationBARA
$ 1.14381E-7
+0.27%
+1.76%
+29.16%
$ 11.45M
--
545
Intel xStock
Intel xStockINTCX
$ 90.53
+0.58%
+0.02%
-5.14%
$ 11.33M
$ 95.44K
546
Iagon
IagonIAG
$ 0.02319654
-0.33%
0.00%
+13.11%
$ 11.30M
$ 180.02K
547
Optio
OptioOPT
$ 0.00068212
0.00%
--
0.00%
$ 11.27M
$ 102.83
548
EurocoinToken
EurocoinTokenECTE
$ 0.112524
-0.29%
+0.03%
+25.58%
$ 11.25M
$ 113.44K
549
Digital Gold
Digital GoldDGLD
$ 4,654.35
0.00%
+0.02%
+7.80%
$ 11.23M
$ 1.11K
550
Wrapped FON
Wrapped FONWFON
$ 1.29
0.00%
0.00%
-1.53%
$ 11.12M
$ 141.79K
551
Ambire Wallet
Ambire WalletWALLET
$ 0.01533159
0.00%
+0.04%
+18.37%
$ 11.10M
$ 26.35K
552
Chomolon Joff
Chomolon JoffJOFF
$ 0.01271207
-0.91%
-0.10%
+1,383.06%
$ 11.07M
$ 643.39K
553
Unitas Gold
Unitas GoldXGLD
$ 4,631.12
-0.08%
-0.00%
+5.76%
$ 11.05M
$ 2.21K
554
Marinade
MarinadeMNDE
$ 0.02020525
+0.01%
+0.01%
+8.38%
$ 11.04M
$ 70.18K
555
Wanchain
WanchainWAN
$ 0.055242
-0.28%
+0.00%
+5.30%
$ 10.99M
$ 932.68K
556
Felysyum
FelysyumFELY
$ 0.250544
+0.57%
+0.01%
+3.26%
$ 10.97M
$ 1.22M
557
ViFoxCoin
ViFoxCoinVFX
$ 1.1
0.00%
0.00%
+9.67%
$ 10.94M
$ 1.66K
558
EGL1
EGL1EGL1
$ 0.01141774
+0.47%
-0.00%
-16.91%
$ 10.90M
$ 999.29K
559
Measurable Data
Measurable DataMDT
$ 0.01079361
-5.79%
+2.57%
+290.94%
$ 10.87M
$ 9.09M
560
YieldFi yToken
YieldFi yTokenYUSD
$ 0.998454
0.00%
0.00%
0.00%
$ 10.86M
--
561
ShMonad
ShMonadSHMON
$ 0.04799501
+0.04%
+0.02%
+36.59%
$ 10.86M
$ 413.91
562
Wrapped SEI
Wrapped SEIWSEI
$ 0.03864515
0.00%
--
+0.07%
$ 10.82M
$ 18.33K
563
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOLKYSOL
$ 129.39
-0.61%
+0.05%
+28.99%
$ 10.80M
$ 23.22K
564
Tradable LatAm Charge Card SSN
Tradable LatAm Charge Card SSNPC0000111
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 10.75M
--
565
Ember Third Eye
Ember Third EyeETHIRD
$ 1.053
0.00%
--
+0.48%
$ 10.71M
$ 1.71
566
Strike
StrikeSTRIKE
$ 0.589452
+0.36%
-0.09%
+30.31%
$ 10.61M
$ 80.91K
567
Unit Ethena
Unit EthenaUENA
$ 0.151005
+0.23%
-0.05%
+23.22%
$ 10.55M
$ 292.08K
568
Hylo Leveraged SOL
Hylo Leveraged SOLXSOL
$ 0.061043
-1.70%
+0.13%
+93.52%
$ 10.36M
$ 132.34K
569
The Bitcoin Bull
The Bitcoin BullTBB
$ 0.01030758
-0.18%
+0.06%
-9.15%
$ 10.31M
$ 89.00K
570
I love puppies
I love puppiesPUPPIES
$ 2.44758E-7
+2.86%
+1.88%
+39.88%
$ 10.29M
--
571
Balsa MM Fund
Balsa MM FundBMMF
$ 0.08369
0.00%
--
0.00%
$ 10.27M
$ 170.25
572
Quantum Innovate
Quantum InnovateSN63
$ 2.01
-0.99%
+0.05%
+25.63%
$ 10.21M
$ 186.94K
573
Cacheon
CacheonSN14
$ 2.25
-1.32%
-0.00%
+18.42%
$ 10.20M
$ 2.88K
574
Looped Hype
Looped HypeLHYPE
$ 82.98
-1.38%
+0.02%
+37.20%
$ 10.18M
$ 1.09K
575
Near Intents Bridged WBTC
Near Intents Bridged WBTCNBTC
$ 79,214
-0.04%
+0.02%
+22.93%
$ 10.14M
$ 29.69M
576
Bitget Staked SOL
Bitget Staked SOLBGSOL
$ 116.4
-0.81%
+0.05%
+28.55%
$ 10.14M
$ 1.16M
577
eUSD
eUSDEUSD
$ 0.999862
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 10.09M
$ 47.87K
578
GIVEBACK
GIVEBACKGBACK
$ 0.01006882
+8.94%
+0.07%
+73.13%
$ 10.07M
$ 41.38K
579
Xion
XionXION
$ 0.107641
-0.08%
0.00%
+6.16%
$ 10.05M
$ 3.10K
580
USUALx
USUALxUSUALX
$ 0.02026645
+0.60%
-0.00%
+26.72%
$ 10.05M
$ 1.52K
581
Bonk Staked SOL
Bonk Staked SOLBONKSOL
$ 118.89
-0.92%
+0.05%
+28.53%
$ 10.04M
$ 109.31K
582
GENIUS AI
GENIUS AIGNUS
$ 0.658586
-6.38%
+0.14%
+12.71%
$ 10.01M
$ 1.73K
583
Alchemix USD
Alchemix USDALUSD
$ 0.957581
-0.01%
+0.01%
+2.15%
$ 9.99M
$ 366.75K
584
Coinbase Wrapped DOGE
Coinbase Wrapped DOGECBDOGE
$ 0.090424
-0.81%
-0.01%
+28.81%
$ 9.94M
$ 22.02K
585
Foom
FoomFOOM
$ 5.6454E-8
+0.09%
0.00%
+31.90%
$ 9.88M
--
586
ETHPlus
ETHPlusETH+
$ 2,705.62
+0.46%
0.00%
+28.81%
$ 9.84M
$ 135.53K
587
ynETH MAX
ynETH MAXYNETHX
$ 2,568.7
0.00%
--
+29.45%
$ 9.81M
$ 13.61
588
BNB Tiger OG
BNB Tiger OGBNBTIGEROG
$ 1.0E-18
0.00%
+1.22%
0.00%
$ 9.70M
--
589
POL Staked WBERA
POL Staked WBERASWBERA
$ 0.266223
+0.73%
+0.02%
+22.70%
$ 9.68M
$ 28.08K
590
PAW
PAWPAW
$ 9.654E-9
0.00%
0.00%
+3.03%
$ 9.65M
--
591
Gold xStock
Gold xStockGLDX
$ 425.11
-0.02%
-0.00%
+6.09%
$ 9.64M
$ 313.80K
592
edeXa
edeXaEDX
$ 0.01255417
-1.99%
--
-2.08%
$ 9.59M
$ 125.96
593
Rupiah Token
Rupiah TokenIDRT
$ 5.49E-5
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 9.54M
--
594
BLOCKv
BLOCKvVEE
$ 0.00659202
-0.14%
+0.00%
+16.31%
$ 9.53M
$ 649.08
595
Konnect
KonnectKCT
$ 0.00128604
+0.31%
+0.04%
+11.44%
$ 9.48M
$ 480.78K
596
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSDIUSD
$ 0.989715
-0.35%
-0.01%
-0.26%
$ 9.42M
$ 41.10K
597
DexNet
DexNetDEXNET
$ 0.00473345
0.00%
-0.00%
-5.60%
$ 9.39M
$ 40.29
598
KONET
KONETKONET
$ 0.01998696
+0.12%
-0.01%
+0.71%
$ 9.34M
$ 74.90K
599
WETH yVault
WETH yVaultYVWETH
$ 2,796.33
+1.00%
0.00%
+29.49%
$ 9.32M
--
600
XTP
XTPXTP
$ 0.00094262
-2.05%
-0.13%
-2.89%
$ 9.31M
$ 10.53K
601
THORSwap
THORSwapTHOR
$ 0.03667254
+0.53%
-0.07%
-7.34%
$ 9.29M
$ 47.32K
602
Solid X
Solid XSOLIDX
$ 0.443401
+1.14%
+0.07%
+18.50%
$ 9.27M
$ 22.30K
603
Altura Vault Tokens
Altura Vault TokensAVLT
$ 0.308912
0.00%
-0.00%
+2.74%
$ 9.16M
$ 2.60K
604
MCOIN
MCOINMCOIN
$ 0.051293
-1.34%
+0.01%
+0.39%
$ 9.08M
$ 215.68K
605
Yield Optimizer USD
Yield Optimizer USDYOUSD
$ 1.061
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 9.05M
--
606
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOLSSOL
$ 116.07
-0.25%
+0.05%
+28.37%
$ 8.98M
$ 12.66K
607
PepeFork
PepeForkPORK
$ 2.1365E-8
-0.43%
-8.82%
+37.20%
$ 8.98M
--
608
HAVA
HAVAHAVA
$ 2.23
0.00%
+0.00%
+0.90%
$ 8.91M
$ 5.95K
609
PolySwarm
PolySwarmNCT
$ 0.00472411
-0.02%
+0.02%
+14.16%
$ 8.91M
$ 108.67K
610
Paradex
ParadexDIME
$ 0.01332992
0.00%
+0.01%
+7.16%
$ 8.91M
$ 15.94K
611
MIA
MIAMIA
$ 0.01620012
-0.03%
+0.01%
+21.23%
$ 8.88M
$ 3.68K
612
basilica
basilicaSN39
$ 1.98
-1.49%
-0.02%
+23.75%
$ 8.80M
$ 218.18K
613
Wrapped iTRY
Wrapped iTRYWITRY
$ 0.02384146
-0.01%
0.00%
+0.23%
$ 8.78M
--
614
Wrapped Krown
Wrapped KrownWKROWN
$ 0.00015896
+0.16%
-0.02%
-22.67%
$ 8.78M
$ 151.14K
615
JumpToken
JumpTokenJMPT
$ 0.593161
-0.41%
-0.00%
+12.54%
$ 8.76M
$ 10.27K
616
RIV Coin
RIV CoinRIV
$ 0.00403162
+0.14%
+0.06%
+16.10%
$ 8.69M
$ 386.03K
617
smolecoin
smolecoinSMOLE
$ 2.064E-5
-1.15%
+5.82%
+29.49%
$ 8.67M
--
618
RedTeam
RedTeamSN61
$ 1.69
-1.17%
+0.01%
+9.03%
$ 8.67M
$ 266.47K
619
SK Hynix xStock
SK Hynix xStockSKHYX
$ 160.75
+0.54%
+0.01%
-1.00%
$ 8.66M
$ 497.90K
620
MUX Protocol
MUX ProtocolMCB
$ 2.26
0.00%
+0.13%
+13.00%
$ 8.60M
$ 31.24K
621
YOLO
YOLOYOLO
$ 0.00860493
+4.90%
+0.50%
+174.58%
$ 8.57M
$ 1.16M
622
PYTHIA
PYTHIAPYTHIA
$ 0.00857419
+1.75%
-0.02%
-15.31%
$ 8.56M
$ 44.73K
623
BabyBoomToken
BabyBoomTokenBBT
$ 0.04963958
+0.51%
+0.16%
+6.60%
$ 8.53M
$ 95.18K
624
Green
GreenGREEN
$ 0.00017854
+8.47%
+0.13%
-4.47%
$ 8.53M
$ 6.18K
625
Theoriq
TheoriqTHQ
$ 0.01026167
+0.58%
-0.00%
+6.00%
$ 8.52M
$ 231.41K
626
Pharaoh Liquid Staking Token
Pharaoh Liquid Staking TokenP33
$ 0.053507
+0.20%
+0.08%
+91.19%
$ 8.50M
$ 35.24K
627
Crob Mob
Crob MobCROB
$ 0.00848864
0.00%
+0.00%
+33.07%
$ 8.49M
$ 24.08
628
Aave Polygon WETH
Aave Polygon WETHAMWETH
$ 2,481.4
+1.20%
+0.00%
+29.21%
$ 8.47M
--
629
Backed Coinbase Global
Backed Coinbase GlobalBCOIN
$ 181.96
0.00%
-0.01%
+24.49%
$ 8.44M
--
630
What IF
What IFIF
$ 0.00927371
+0.24%
-0.05%
-35.19%
$ 8.42M
$ 738.70K
631
PunkStrategy
PunkStrategyPNKSTR
$ 0.00927862
-0.87%
+0.05%
+43.69%
$ 8.41M
$ 58.34K
632
Milady Cult Coin
Milady Cult CoinCULT
$ 0.00017803
+0.06%
+0.16%
+46.25%
$ 8.35M
$ 447.90K
633
CommonWealth
CommonWealthCWU
$ 0.00826437
-0.94%
+0.06%
-2.83%
$ 8.28M
$ 11.44K
634
DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundDEJAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 8.23M
--
635
Solomon
SolomonSOLO
$ 0.716841
-1.18%
+0.10%
+19.31%
$ 8.19M
$ 194.56K
636
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELDMRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.18M
--
637
Wecan
WecanWECAN
$ 0.00136023
0.00%
-0.01%
-7.14%
$ 8.16M
$ 2.80K
638
Vestra DAO
Vestra DAOVSTR
$ 0.00408792
+0.47%
-0.02%
-30.92%
$ 8.13M
$ 35.80K
639
Pikaboss
PikabossPIKA
$ 1.9284E-8
-0.09%
+1.30%
+23.23%
$ 8.11M
--
640
Fren Pet
Fren PetFP
$ 1.13
-0.88%
-0.08%
-13.08%
$ 8.08M
$ 24.38K
641
FlameWire
FlameWireSN97
$ 5.57
-0.71%
+0.06%
+21.35%
$ 8.06M
$ 616.98K
642
DexTools
DexToolsDEXT
$ 0.112461
+0.08%
+0.01%
+14.93%
$ 8.02M
$ 35.91K
643
Pofu
PofuPOFU
$ 8.017E-5
-0.61%
-0.71%
+27.29%
$ 8.01M
--
644
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan TokenGAL
$ 0.950215
-0.13%
0.00%
+2.53%
$ 7.96M
$ 1.15M
645
YieldNest RWA MAX
YieldNest RWA MAXYNRWAX
$ 0.93437
-0.63%
-0.00%
-2.49%
$ 7.93M
$ 18.39K
646
Toby ToadGod
Toby ToadGodTOBY
$ 2.0783E-8
-1.44%
+10.13%
+79.91%
$ 7.92M
--
647
Anyswap
AnyswapANY
$ 0.599117
-0.48%
-0.00%
+16.35%
$ 7.90M
$ 11.67
648
PinGo
PinGoPINGO
$ 0.02935766
-0.23%
-0.00%
+2.10%
$ 7.89M
$ 16.07K
649
HyperLink hlHYPE
HyperLink hlHYPEHLHYPE
$ 58.75
0.00%
--
0.00%
$ 7.87M
$ 58.31
650
Midas mAPOLLO
Midas mAPOLLOMAPOLLO
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 7.87M
--
651
Sturdy
SturdySN10
$ 1.56
-1.27%
+0.03%
+14.71%
$ 7.87M
$ 187.23K
652
LienFi
LienFiLFI
$ 0.00012461
+1.47%
+0.06%
-8.52%
$ 7.85M
$ 731.18K
653
Wrapped EGLD
Wrapped EGLDWEGLD
$ 3.63
0.00%
+0.03%
+31.52%
$ 7.83M
$ 5.53K
654
DORA
DORADORA
$ 0.00781519
+0.07%
0.00%
-0.44%
$ 7.82M
$ 319.82K
655
Dippy
DippySN11
$ 1.68
-1.18%
+0.00%
+20.86%
$ 7.79M
$ 366.09K
656
RSS3
RSS3RSS3
$ 0.00512274
+0.56%
+0.04%
+15.29%
$ 7.79M
$ 216.62K
657
cDAI
cDAICDAI
$ 0.02507833
+0.10%
0.00%
+0.08%
$ 7.77M
--
658
Compound USDC
Compound USDCCUSDC
$ 0.02534752
+0.17%
+0.00%
+0.16%
$ 7.76M
--
659
Mossland
MosslandMOC
$ 0.01720108
-0.32%
-0.02%
+15.78%
$ 7.73M
$ 530.34K
660
TEDDY BEAR
TEDDY BEARBEAR
$ 7.721E-9
-0.68%
+1.86%
+30.69%
$ 7.71M
--
661
ElevateFi
ElevateFiEFI
$ 10.27
-0.39%
-0.03%
-8.14%
$ 7.69M
$ 19.31K
662
HOPR
HOPRHOPR
$ 0.01151744
-2.34%
+0.02%
+1.98%
$ 7.67M
$ 40.65K
663
strkBTC
strkBTCSTRKBTC
$ 79,103
+0.28%
+0.02%
+22.73%
$ 7.64M
$ 2.71M
664
SuperWalk GRND
SuperWalk GRNDGRND
$ 0.00939869
-0.64%
-0.01%
+7.67%
$ 7.62M
$ 62.49K
665
Matic Aave Interest Bearing USDC
Matic Aave Interest Bearing USDCMAUSDC
$ 1.33
0.00%
+0.01%
+17.70%
$ 7.62M
$ 16.52
666
Hemi Bitcoin
Hemi BitcoinHEMIBTC
$ 79,280
-0.25%
+0.02%
+22.99%
$ 7.61M
$ 78.50K
667
Dent
DentDENT
$ 7.543E-5
+13.19%
-34.75%
+193.16%
$ 7.57M
--
668
Kleros
KlerosPNK
$ 0.00825415
-0.72%
-0.00%
-0.59%
$ 7.56M
$ 42.04K
669
Ika
IkaIKA
$ 0.00251157
-0.61%
-0.04%
+1.14%
$ 7.54M
$ 267.53K
670
Bera USD
Bera USDBUSD
$ 1.004
+0.50%
+0.01%
0.00%
$ 7.53M
$ 553.31K
671
Data Universe
Data UniverseSN13
$ 1.42
-1.39%
+0.00%
+18.33%
$ 7.53M
$ 62.74K
672
Grove
GroveGROVE
$ 0.0108987
+17.44%
+0.37%
+36.30%
$ 7.49M
$ 522.84K
673
Switch Token
Switch TokenSWITCH
$ 0.00017032
+4.41%
+0.09%
-2.52%
$ 7.49M
$ 11.50K
674
Lumint
LumintLUMINT
$ 0.01167106
+3.92%
+0.66%
+1.89%
$ 7.47M
$ 109.75K
675
Liquidity
LiquiditySN77
$ 1.43
-0.69%
-0.00%
+15.32%
$ 7.46M
$ 40.65K
676
MonaCoin
MonaCoinMONA
$ 0.070885
+1.13%
+0.02%
+12.94%
$ 7.45M
$ 6.71K
677
Cronos zkEVM CRO
Cronos zkEVM CROZKCRO
$ 0.063136
0.00%
-0.05%
+10.68%
$ 7.43M
$ 881.50
678
Strata Junior USDe
Strata Junior USDeJRUSDE
$ 1.07
0.00%
0.00%
0.00%
$ 7.42M
$ 16.95
679
DITGOLD
DITGOLDDITAU
$ 0.00835047
-0.21%
+0.01%
+34.74%
$ 7.42M
$ 137.84K
680
Pika Protocol
Pika ProtocolPIKA
$ 0.389173
0.00%
--
+24.24%
$ 7.39M
$ 1.09
681
Yellow
YellowYELLOW
$ 0.03776544
-0.42%
-0.07%
-1.91%
$ 7.39M
$ 597.75K
682
WETH ARM LP Token
WETH ARM LP TokenARM-WETH
$ 2,487.14
+1.20%
+0.00%
+29.40%
$ 7.36M
--
683
XBorg
XBorgXBG
$ 0.01417912
-0.05%
+0.01%
+29.53%
$ 7.30M
$ 10.07K
684
Memetern
MemeternMXT
$ 0.00728257
+1.33%
+0.04%
-4.78%
$ 7.28M
$ 29.17
685
AISM FAITH TOKEN
AISM FAITH TOKENAISM
$ 0.00727255
-0.06%
+0.05%
+9.22%
$ 7.27M
$ 11.78
686
Dojo
DojoSN52
$ 1.55
-1.27%
-0.00%
+21.09%
$ 7.27M
$ 6.60K
687
Pear Protocol
Pear ProtocolPEAR
$ 0.01488123
-0.01%
-0.02%
+3.02%
$ 7.25M
$ 17.70K
688
SINO
SINOSINO
$ 0.00727388
-0.04%
+0.00%
-1.18%
$ 7.24M
$ 20.20K
689
Stake DAO
Stake DAOSDT
$ 0.105887
+0.39%
+0.01%
+21.44%
$ 7.24M
$ 667.03
690
USP Yield Optimized Stablecoin
USP Yield Optimized StablecoinUSP
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 7.22M
$ 7.31K
691
Alpha Fi
Alpha FiALPHA
$ 0.72292
-0.29%
-0.02%
+21.90%
$ 7.20M
$ 1.20K
692
Most Wanted
Most WantedMOST
$ 0.00721817
+0.67%
+0.04%
+17.50%
$ 7.19M
$ 5.44K
693
Anzen USDz
Anzen USDzUSDZ
$ 0.953306
-0.37%
-0.00%
-0.25%
$ 7.19M
$ 3.34K
694
Badger
BadgerBADGER
$ 0.368099
+0.06%
0.00%
+10.17%
$ 7.17M
$ 574.73K
695
VitaDAO
VitaDAOVITA
$ 0.272687
+1.37%
+0.03%
+17.15%
$ 7.17M
$ 2.01K
696
The Game Company
The Game CompanyGMRT
$ 0.03011736
-0.79%
-0.03%
+13.29%
$ 7.15M
$ 1.30K
697
Vultisig
VultisigVULT
$ 0.071385
0.00%
-0.00%
-8.93%
$ 7.14M
$ 1.36K
698
WorldAssets
WorldAssetsINC
$ 0.079282
+2.11%
-0.02%
-3.42%
$ 7.14M
$ 60.37K
699
NFTX
NFTXNFTX
$ 10.94
0.00%
--
+17.13%
$ 7.11M
$ 8.64
700
LCX
LCXLCX
$ 0.02885917
-2.20%
+0.06%
+108.89%
$ 7.10M
$ 736.00K
701
Hosky
HoskyHOSKY
$ 7.102E-9
-1.33%
-0.37%
+24.75%
$ 7.10M
--
702
Bitcoin Limited Edition
Bitcoin Limited EditionBTCLE
$ 455.61
-0.55%
-0.00%
-0.86%
$ 7.10M
$ 247.43K
703
Wrapped QUIL
Wrapped QUILQUIL
$ 0.00786351
+0.12%
+0.06%
+29.71%
$ 7.09M
$ 28.22K
704
STASIS EURO
STASIS EUROEURS
$ 1.2
0.00%
+0.01%
+0.84%
$ 7.09M
$ 86.81
705
Avalon
AvalonAVL
$ 0.01815389
-2.89%
+0.02%
+18.69%
$ 7.05M
$ 1.48M
706
Anyspend
AnyspendANY
$ 0.0313066
-2.36%
--
+26.47%
$ 7.03M
$ 4.18
707
NUMINE Token
NUMINE TokenNUMI
$ 0.0199301
+0.11%
0.00%
+0.47%
$ 7.03M
$ 231.36K
708
Unity
UnityUTY
$ 0.999237
0.00%
--
0.00%
$ 7.00M
$ 152.88
709
Wrapped KUB
Wrapped KUBKKUB
$ 0.65346
+0.38%
+0.03%
+20.06%
$ 6.98M
$ 31.82K
710
grail
grailSN81
$ 1.58
-1.25%
-0.00%
+10.49%
$ 6.98M
$ 173.71K
711
Leadpoet
LeadpoetSN71
$ 1.47
-0.68%
-0.02%
+30.09%
$ 6.96M
$ 359.18K
712
Microsoft xStock
Microsoft xStockMSFTX
$ 487.26
-0.04%
+0.01%
+1.60%
$ 6.95M
$ 95.75K
713
PURPLE PEPE
PURPLE PEPEPURPE
$ 1.65E-5
-0.66%
+29.32%
+127.90%
$ 6.94M
--
714
PACT
PACTPACT
$ 0.00021975
-0.15%
+0.03%
+21.14%
$ 6.93M
$ 19.28K
715
Spring Staked SUI
Spring Staked SUISSUI
$ 0.823702
+0.29%
-0.03%
+21.26%
$ 6.83M
$ 62.14
716
mPendle
mPendleMPENDLE
$ 0.530029
-0.98%
-0.01%
+37.51%
$ 6.82M
$ 2.29K
717
ETH Strategy
ETH StrategySTRAT
$ 0.160035
0.00%
--
+32.13%
$ 6.80M
$ 3.20
718
SoulPeg USD
SoulPeg USDSPUSD
$ 1.011
-0.59%
+0.02%
+2.06%
$ 6.80M
$ 32.78K
719
Anzens USDA
Anzens USDAUSDA
$ 1.004
+0.20%
-0.00%
+0.10%
$ 6.79M
$ 155.59K
720
AI Factory
AI FactorySN80
$ 3.65
0.00%
-0.08%
+17.36%
$ 6.79M
$ 1.00M
721
LeverUp
LeverUpLV
$ 0.074945
+0.13%
+0.02%
+31.88%
$ 6.75M
$ 859.53
722
Inverse Finance
Inverse FinanceINV
$ 9.47
+0.64%
+0.01%
+11.41%
$ 6.73M
$ 33.33K
723
Rich Kids of TAO
Rich Kids of TAOSN110
$ 2.47
-1.20%
-0.02%
+7.39%
$ 6.70M
$ 463.58K
724
Midas Rockaway Market Neutral
Midas Rockaway Market NeutralMROX
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 6.69M
--
725
Xauras
XaurasXRS
$ 0.02979818
-0.01%
0.00%
+0.04%
$ 6.66M
$ 15.57K
726
Venus DOGE
Venus DOGEVDOGE
$ 0.00184747
+1.34%
-0.00%
+29.54%
$ 6.65M
--
727
The Arena
The ArenaARENA
$ 0.00103572
+0.06%
+0.02%
+20.22%
$ 6.64M
$ 26.19K
728
AIUSD
AIUSDAIUSD
$ 0.999693
+0.01%
--
+0.05%
$ 6.64M
$ 44.99K
729
AhaToken
AhaTokenAHT
$ 0.00090909
-0.03%
+0.01%
+11.08%
$ 6.62M
$ 128.72K
730
Citrea USD
Citrea USDCTUSD
$ 0.997885
-0.12%
-0.00%
-0.09%
$ 6.61M
$ 92.47K
731
Froggie
FroggieFROGGIE
$ 0.00660479
-0.25%
-0.02%
+7.08%
$ 6.60M
$ 78.47K
732
Wrapped Hypertensor
Wrapped HypertensorTENSOR
$ 7.41
0.00%
-0.00%
-2.11%
$ 6.60M
$ 9.55K
733
Treehouse AVAX
Treehouse AVAXTAVAX
$ 9.72
+0.10%
+0.00%
+20.15%
$ 6.59M
$ 4.83K
734
Evernode
EvernodeEVR
$ 0.09108
-0.22%
-0.00%
+24.35%
$ 6.58M
$ 282.63
735
VNX Gold
VNX GoldVNXAU
$ 148.05
0.00%
-0.00%
+5.80%
$ 6.53M
$ 67.22K
736
Stables Labs USDX
Stables Labs USDXUSDX
$ 0.00952595
0.00%
--
+6.82%
$ 6.52M
$ 26.02
737
MIL
MILMIL
$ 0.00535133
-0.48%
+0.05%
+22.79%
$ 6.50M
$ 7.86K
738
LooPIN Network
LooPIN NetworkLOOPIN
$ 0.11498
0.00%
--
+36.45%
$ 6.49M
$ 12.03
739
Coinmetro
CoinmetroXCM
$ 0.02295525
0.00%
--
0.00%
$ 6.48M
$ 20.03
740
Hyperbeat LST Vault
Hyperbeat LST VaultLSTHYPE
$ 84.41
0.00%
--
+49.27%
$ 6.42M
$ 123.13
741
Hera Finance
Hera FinanceHERA
$ 1.38
0.00%
+0.06%
+15.00%
$ 6.42M
$ 21.49K
742
Hypha Staked AVAX
Hypha Staked AVAXSTAVAX
$ 9.0
-0.22%
+0.00%
+19.21%
$ 6.42M
$ 4.02K
743
district0x
district0xDNT
$ 0.00639621
+9.46%
+0.11%
+27.89%
$ 6.40M
$ 14.03K
744
Kyrgyz Som Stablecoin
Kyrgyz Som StablecoinKGST
$ 0.01139635
-0.01%
+0.00%
-0.14%
$ 6.39M
$ 1.76M
745
GameCow
GameCowGCOW
$ 637.58
-0.56%
+0.01%
+9.93%
$ 6.38M
$ 19.78K
746
Stoked
StokedSTK
$ 0.063581
+0.39%
-0.01%
+26.77%
$ 6.36M
$ 1.68K
747
BEST
BESTBEST
$ 0.00074495
-0.48%
+0.03%
+39.68%
$ 6.35M
$ 9.65K
748
TOESCOIN
TOESCOINTOES
$ 0.00634246
-1.20%
+0.13%
+8.29%
$ 6.34M
$ 649.73K
749
ivault
ivaultIVT
$ 0.0134384
-1.53%
-0.00%
+9.15%
$ 6.33M
$ 231.81K
750
Re7 WETH
Re7 WETHRE7WETH
$ 2,595.02
-0.09%
-0.00%
+29.15%
$ 6.32M
--
751
REPPO
REPPOREPPO
$ 0.01511417
-0.77%
-0.08%
+14.80%
$ 6.31M
$ 392.22K
752
KLEVA
KLEVAKLEVA
$ 0.091223
0.00%
--
+1,150.81%
$ 6.29M
$ 6.51
753
RXR Coin
RXR CoinRXRC
$ 0.157032
0.00%
--
0.00%
$ 6.28M
$ 1.72M
754
Opal
OpalOPAL
$ 0.125613
+0.02%
+0.01%
+28.34%
$ 6.28M
$ 25.08K
755
BugsCoin
BugsCoinBGSC
$ 0.00067266
+5.57%
+0.00%
+10.60%
$ 6.27M
$ 263.47K
756
Baby Shiba Inu
Baby Shiba InuBABYSHIBAINU
$ 6.236E-9
-0.75%
-0.19%
+15.80%
$ 6.23M
--
757
GenesisL1
GenesisL1L1
$ 0.149365
+0.89%
-0.05%
+35.03%
$ 6.21M
$ 15.38K
758
Origin Dollar
Origin DollarOUSD
$ 0.999567
-0.01%
0.00%
+0.09%
$ 6.21M
$ 54.07K
759
Dialectic ETH Vault
Dialectic ETH VaultDETH
$ 2,440.31
0.00%
--
+28.14%
$ 6.20M
$ 1.78K
760
Dominion Silver
Dominion SilverSILV
$ 67.05
+0.18%
-0.01%
+5.77%
$ 6.20M
$ 448.78K
761
PEPECAT
PEPECATPEPECAT
$ 0.00625836
-0.75%
+0.04%
+30.28%
$ 6.19M
$ 3.42K
762
Cod3x USD
Cod3x USDCDXUSD
$ 1.005
0.00%
+0.01%
-0.20%
$ 6.18M
$ 354.19
763
FROK
FROKFROK
$ 0.03070638
-1.04%
--
-25.93%
$ 6.17M
$ 4.39K
764
SOSANA
SOSANASOSANA
$ 0.069365
-0.24%
-0.06%
+1.15%
$ 6.16M
$ 1.28K
765
fih
fihFIH
$ 0.00611931
0.00%
-0.04%
-20.22%
$ 6.12M
$ 214.77K
766
Baby Shark Universe
Baby Shark UniverseBSU
$ 0.00717956
-1.03%
-0.08%
+61.32%
$ 6.10M
$ 2.67M
767
Tethereum
TethereumT99
$ 0.302835
-0.02%
0.00%
-2.66%
$ 6.10M
$ 237.43K
768
Ditto
DittoSN118
$ 2.41
0.00%
-0.10%
+37.71%
$ 6.07M
$ 1.93M
769
Cryptocurrency Coin
Cryptocurrency CoinCRYPTO
$ 0.00603877
-0.94%
-0.04%
+43.10%
$ 6.05M
$ 187.21K
770
Send
SendSEND
$ 0.01696663
-0.01%
-0.00%
+1.42%
$ 6.03M
$ 1.90K
771
Anthropic PreStocks
Anthropic PreStocksANTHROPIC
$ 815.38
-0.06%
-0.06%
-6.21%
$ 6.02M
$ 406.50K
772
GYEN
GYENGYEN
$ 0.00619168
-0.06%
-0.01%
+0.11%
$ 6.01M
$ 165.35
773
Oneoneone
OneoneoneSN111
$ 1.53
-1.29%
-0.05%
+15.04%
$ 6.00M
$ 370.12K
774
xHYPE
xHYPEXHYPE
$ 1.048
-0.10%
0.00%
+0.38%
$ 5.99M
$ 2.89K
775
Brain
BrainSN90
$ 10.88
-1.72%
+0.09%
+72.15%
$ 5.98M
$ 409.42K
776
renBTC
renBTCRENBTC
$ 19,697.23
+0.77%
+0.01%
+27.42%
$ 5.96M
$ 10.16K
777
Reactive Network
Reactive NetworkREACT
$ 0.00497098
-3.18%
-0.09%
-1.92%
$ 5.96M
$ 105.36K
778
Oobit
OobitOOB
$ 0.01029207
+0.33%
+0.11%
+1.90%
$ 5.94M
$ 57.63K
779
Wrapped Mantle
Wrapped MantleWMNT
$ 0.516246
-0.11%
-0.02%
+18.09%
$ 5.88M
$ 929.74K
780
BiLira
BiLiraTRYB
$ 0.02055096
0.00%
--
+1.41%
$ 5.88M
$ 30.80
781
WebGenieAI
WebGenieAISN54
$ 1.13
-1.74%
-0.02%
+20.91%
$ 5.87M
$ 308.36K
782
Australian Digital Dollar
Australian Digital DollarAUDD
$ 0.713484
+0.32%
-0.00%
+0.38%
$ 5.85M
$ 37.40K
783
Graphite
GraphiteSN43
$ 1.16
-0.85%
0.00%
+14.06%
$ 5.78M
$ 184.66
784
AxCNH
AxCNHAXCNH
$ 0.147568
0.00%
0.00%
-0.28%
$ 5.77M
$ 56.28
785
inSure DeFi
inSure DeFiSURE
$ 0.00021773
-0.27%
--
+14.91%
$ 5.77M
$ 5.11
786
Synth
SynthSN50
$ 1.12
-0.88%
-0.03%
+9.48%
$ 5.77M
$ 348.76K
787
Strata Senior USDat
Strata Senior USDatSRUSDAT
$ 1.024
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 5.74M
--
788
AUGUR
AUGURREPV2_YES_1
$ 0.872745
-0.30%
-0.01%
+11.22%
$ 5.71M
$ 1.61K
789
Mitosis EOL BNB
Mitosis EOL BNBMIBNB
$ 3,620.19
0.00%
--
0.00%
$ 5.68M
$ 80.19
790
Mamo
MamoMAMO
$ 0.00942131
-0.65%
-0.01%
+6.50%
$ 5.68M
$ 878.79K
791
Liquid Euro
Liquid EuroWEEUR
$ 1.18
-0.84%
0.00%
0.00%
$ 5.65M
--
792
Alchemix
AlchemixALCX
$ 2.23
-0.89%
+0.03%
+10.40%
$ 5.65M
$ 135.61K
793
ChainBounty
ChainBountyBOUNTY
$ 0.01090771
-0.04%
-0.00%
+9.37%
$ 5.64M
$ 171.32K
794
Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC
Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTCOWBTC
$ 20,016
-0.67%
-0.88%
+34.59%
$ 5.63M
$ 925.52
795
Daydreams
DaydreamsDREAMS
$ 0.00560809
-0.76%
+0.09%
+133.77%
$ 5.61M
$ 290.71K
796
Wrapped IMX
Wrapped IMXWIMX
$ 0.132168
+0.08%
+0.03%
+36.65%
$ 5.60M
$ 95.62K
797
Quantoz USDQ
Quantoz USDQUSDQ
$ 0.999002
+0.01%
0.00%
+0.16%
$ 5.59M
$ 6.71M
798
ReadyAI
ReadyAISN33
$ 1.19
-1.65%
-0.01%
+14.42%
$ 5.54M
$ 32.09K
799
Scor
ScorSCOR
$ 0.01233528
0.00%
+0.01%
-1.23%
$ 5.54M
$ 3.66K
800
IlluminatiCoin
IlluminatiCoinNATI
$ 1.67229E-7
0.00%
0.00%
+23.50%
$ 5.52M
--
801
Hastra AUTO
Hastra AUTOAUTO
$ 1.013
0.00%
0.00%
+0.20%
$ 5.52M
$ 571.95K
802
BountyMarketCap
BountyMarketCapBMC
$ 0.055018
-0.25%
0.00%
+28.86%
$ 5.50M
$ 12.50K
803
NUVA nvPRIME
NUVA nvPRIMENVPRIME
$ 1.056
+0.76%
-0.00%
+0.19%
$ 5.49M
--
804
Everscale
EverscaleEVER
$ 0.00276031
-0.32%
-0.03%
+1.45%
$ 5.48M
$ 16.23K
805
Cosanta
CosantaCOSA
$ 2.48
0.00%
+0.02%
+4.64%
$ 5.46M
$ 74.34K
806
Fantom Bomb
Fantom BombFBOMB
$ 0.01465657
-0.22%
+0.08%
+27.88%
$ 5.45M
$ 165.10K
807
Santiment Network
Santiment NetworkSAN
$ 0.083729
0.00%
+0.02%
+31.19%
$ 5.36M
$ 1.08
808
Stairway to gold
Stairway to goldGOLD
$ 0.00536358
+0.47%
+0.08%
+44.03%
$ 5.36M
$ 9.51K
809
AMATERASU OMIKAMI
AMATERASU OMIKAMIOMIKAMI
$ 0.00534264
0.00%
-0.00%
+15.41%
$ 5.34M
$ 7.88K
810
Dinero Staked ETH
Dinero Staked ETHPXETH
$ 2,481.63
-0.24%
+0.00%
+29.04%
$ 5.33M
$ 2.85K
811
Sportstensor
SportstensorSN41
$ 1.16
-0.85%
-0.00%
+19.61%
$ 5.33M
$ 3.10K
812
00 Token
00 Token00
$ 0.01413332
+17.44%
+0.24%
+1.88%
$ 5.30M
$ 242.90K
813
Tsuki
TsukiTSUKI
$ 0.00557369
-0.14%
+0.06%
+10.54%
$ 5.29M
$ 251.03K
814
LUMI Credits
LUMI CreditsLUMI
$ 0.04116599
-0.95%
--
+2.12%
$ 5.27M
$ 37.17
815
Gauntlet USDT PRIME V2
Gauntlet USDT PRIME V2GTUSDTP
$ 1.022
+0.10%
0.00%
+0.20%
$ 5.27M
--
816
Compute Horde
Compute HordeSN12
$ 1.16
-1.69%
0.00%
+21.23%
$ 5.26M
$ 2.83K
817
Zeus
ZeusSN18
$ 0.99523
-0.97%
-0.04%
+15.67%
$ 5.26M
$ 115.83K
818
Graphite Protocol
Graphite ProtocolGP
$ 0.149073
-0.24%
+0.03%
+34.51%
$ 5.23M
$ 164.37K
819
Metahero
MetaheroHERO
$ 0.00052166
-0.02%
0.00%
+16.97%
$ 5.21M
$ 100.75
820
Golden Dragon
Golden DragonGD
$ 0.00380812
0.00%
--
+0.06%
$ 5.21M
$ 1.34
821
LUCA
LUCALUCA
$ 0.334575
+0.03%
-0.04%
-12.36%
$ 5.21M
$ 113.70K
822
dopameme
dopamemeDOPAMEME
$ 0.00566329
-3.39%
--
-3.84%
$ 5.20M
$ 3.31M
823
Spectre AI
Spectre AISPECTRE
$ 0.519668
-0.65%
+0.09%
+75.14%
$ 5.19M
$ 23.12K
824
KRYLL
KRYLLKRL
$ 0.128879
-0.01%
-0.01%
+5.57%
$ 5.19M
$ 101.03K
825
AMO Coin
AMO CoinAMO
$ 0.00024422
-0.99%
+0.01%
+18.20%
$ 5.18M
$ 28.65K
826
Games for a Living
Games for a LivingGFAL
$ 0.00072615
0.00%
+0.00%
-10.82%
$ 5.16M
$ 2.37K
827
Staked USD Coin
Staked USD CoinSUSD
$ 1.008
-0.30%
+0.01%
+2.33%
$ 5.15M
$ 10.84K
828
Stable Coin
Stable CoinSBC
$ 0.99957
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 5.15M
$ 51.14
829
Quantoz EURQ
Quantoz EURQEURQ
$ 1.11
0.00%
-0.02%
-2.63%
$ 5.14M
$ 4.08M
830
Midas mBASIS
Midas mBASISMBASIS
$ 1.21
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 5.13M
--
831
Winternomics TV
Winternomics TVWNTV
$ 0.00510118
-0.20%
+0.08%
+35.91%
$ 5.10M
$ 7.01K
832
Infinity Rising
Infinity RisingRISE
$ 0.00170538
-0.50%
-0.01%
+22.43%
$ 5.10M
$ 6.15K
833
Marvell xStock
Marvell xStockMRVLX
$ 235.82
+0.46%
+0.03%
+10.33%
$ 5.10M
$ 80.55K
834
Wrapped FIL
Wrapped FILWFIL
$ 0.742941
+0.35%
-0.01%
+16.39%
$ 5.09M
$ 117.43K
835
stETH ARM LP Token
stETH ARM LP TokenARM-WETH-STETH
$ 2,696.64
+1.07%
0.00%
+29.23%
$ 5.09M
--
836
BytomDAO
BytomDAOBTM
$ 0.01015961
0.00%
--
-2.64%
$ 5.09M
$ 2.04K
837
PoP Planet
PoP PlanetP
$ 0.03632058
+0.79%
+0.06%
+25.20%
$ 5.08M
$ 236.91K
838
OWB
OWBOWB
$ 0.01380756
+0.03%
-0.04%
+11.30%
$ 5.08M
$ 39.23K
839
Quantum Compute
Quantum ComputeSN48
$ 1.014
-0.98%
-0.00%
+18.42%
$ 5.08M
$ 1.53K
840
ParagonsDAO
ParagonsDAOPDT
$ 0.060682
+0.61%
-0.01%
-2.45%
$ 5.06M
$ 9.87
841
Bluzelle
BluzelleBLZ
$ 0.01044073
-0.07%
-0.16%
+64.54%
$ 5.05M
$ 1.43M
842
Mahina Token
Mahina TokenMHNA
$ 0.00050502
-0.18%
0.00%
+21.71%
$ 5.05M
$ 460.66
843
VNX Swiss Franc
VNX Swiss FrancVCHF
$ 1.24
0.00%
-0.00%
+1.64%
$ 5.05M
$ 172.92K
844
Stader MaticX
Stader MaticXMATICX
$ 0.141441
-1.00%
+0.06%
+45.33%
$ 5.04M
$ 2.98K
845
PulseChain Tiger
PulseChain TigerPTIGER
$ 0.00772864
-0.25%
+0.03%
+5.12%
$ 5.04M
$ 56.65K
846
ALTDeer
ALTDeerALT
$ 0.00968809
0.00%
-0.00%
+11.95%
$ 5.04M
$ 6.32
847
Neuberger Securitize High Income Tokenized Fund
Neuberger Securitize High Income Tokenized FundHINC
$ 1,002.04
0.00%
0.00%
+0.15%
$ 5.01M
--
848
Arcane
ArcaneARCANE
$ 0.00595122
0.00%
--
-9.29%
$ 5.00M
$ 182.01
849
NKN
NKNNKN
$ 0.00621409
-0.05%
-0.13%
+18.04%
$ 5.00M
$ 216.52K
850
Matrixdock Silver
Matrixdock SilverXAGM
$ 67.94
0.00%
-0.02%
+6.31%
$ 4.96M
$ 12.08K
851
Draggable Aktionariat AG
Draggable Aktionariat AGDAKS
$ 6.19
0.00%
--
0.00%
$ 4.95M
$ 1.11K
852
Liqwid Finance
Liqwid FinanceLQ
$ 0.243506
+0.05%
+0.01%
+35.20%
$ 4.95M
$ 1.39K
853
Jeff
JeffJEFF
$ 4.9
-0.61%
-0.01%
+212.10%
$ 4.89M
$ 253.89K
854
Ekubo Protocol
Ekubo ProtocolEKUBO
$ 0.485619
-0.21%
0.00%
+18.44%
$ 4.88M
$ 5.62K
855
Populous
PopulousPPT
$ 0.092976
+0.24%
+0.23%
-5.44%
$ 4.87M
$ 5.25K
856
OMEGA Labs
OMEGA LabsSN24
$ 0.936892
-0.99%
-0.00%
+14.27%
$ 4.86M
$ 89.65K
857
Exiom
ExiomXEQM
$ 0.01737449
+0.35%
-0.00%
+3.70%
$ 4.86M
$ 64.24
858
michi
michiMICHI
$ 0.00482646
-0.67%
+0.08%
+39.03%
$ 4.83M
$ 41.19K
859
Wrapped Citrea Bitcoin
Wrapped Citrea BitcoinWCBTC
$ 78,627
-0.84%
+0.02%
+22.36%
$ 4.82M
$ 38.01K
860
Ease Staked NXM
Ease Staked NXMSTNXM
$ 42.71
-0.37%
--
-18.94%
$ 4.80M
$ 287.31K
861
Afreum
AfreumAFR
$ 0.00060013
+0.33%
-0.07%
+11.22%
$ 4.80M
$ 4.73K
862
Jager Hunter
Jager HunterJAGER
$ 3.28431E-10
-0.60%
-0.62%
+7.65%
$ 4.79M
--
863
Startale USD
Startale USDUSDSC
$ 1.001
+0.14%
+0.00%
+0.10%
$ 4.79M
$ 45.20K
864
Obyte
ObyteGBYTE
$ 5.07
-0.39%
-0.04%
+2.84%
$ 4.78M
$ 5.51K
865
Agoric
AgoricBLD
$ 0.00689266
-0.09%
+0.01%
+2.19%
$ 4.77M
$ 1.46K
866
JOBCOIN
JOBCOINJOBCOIN
$ 0.00474164
-0.82%
+0.06%
+37.12%
$ 4.74M
$ 7.91K
867
Nectar
NectarNECT
$ 1.004
+1.48%
+0.01%
+1.20%
$ 4.74M
$ 11.49K
868
Splintershards
SplintershardsSPS
$ 0.0035561
+0.50%
+0.02%
+7.97%
$ 4.72M
$ 10.77K
869
StakeStone Berachain Vault Token
StakeStone Berachain Vault TokenBERASTONE
$ 2,477.45
+0.39%
0.00%
+29.00%
$ 4.72M
$ 8.33K
870
CONX
CONXCONX
$ 0.00465373
+0.65%
+0.10%
+24.23%
$ 4.70M
$ 769.46K
871
SWEAT
SWEATSWEAT
$ 0.00035281
+1.61%
+0.03%
+5.73%
$ 4.69M
$ 533.23K
872
Perpetual Bitcoin
Perpetual BitcoinPB
$ 0.221477
+1.09%
+0.04%
+2.80%
$ 4.67M
$ 147.88
873
Zeus Network zBTC
Zeus Network zBTCZBTC
$ 79,188
+0.44%
+0.02%
+23.33%
$ 4.67M
$ 191.36K
874
Flying Tulip USD
Flying Tulip USDFTUSD
$ 1.002
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.67M
$ 9.16K
875
CJournal
CJournalCJL
$ 0.00717838
-9.95%
-0.24%
-44.39%
$ 4.66M
$ 5.14K
876
BIDZ Coin
BIDZ CoinBIDZ
$ 0.00238625
0.00%
--
+31.41%
$ 4.65M
$ 221.84
877
Good In The Hood
Good In The HoodGOOD
$ 0.00558296
-0.89%
+0.26%
+1,110.03%
$ 4.65M
$ 860.94K
878
Ski Mask Dog
Ski Mask DogSKI
$ 0.00464878
-0.01%
0.00%
+48.92%
$ 4.65M
$ 111.17K
879
Altcoinist Token
Altcoinist TokenALTT
$ 0.01895139
+1.18%
+0.04%
+21.94%
$ 4.64M
$ 76.40K
880
Tectonic
TectonicTONIC
$ 1.5037E-8
-0.99%
-0.67%
+16.11%
$ 4.63M
--
881
MEV Capital wETH
MEV Capital wETHMCWETH
$ 2,671.57
-0.18%
-0.00%
+28.97%
$ 4.63M
--
882
Private Aviation Finance Token
Private Aviation Finance TokenCINO
$ 0.00461642
-0.42%
+0.06%
+24.09%
$ 4.62M
$ 1.46K
883
Doge Head Coin
Doge Head CoinDHC
$ 0.466457
-0.83%
+0.36%
+336.11%
$ 4.61M
$ 36.73K
884
EarthMeta
EarthMetaEMT
$ 0.00219401
-0.02%
+0.03%
+0.80%
$ 4.61M
$ 2.18K
885
XDOG
XDOGXDOG
$ 0.00460457
+0.65%
+0.12%
-4.18%
$ 4.60M
$ 1.44M
886
BLACKCOIN
BLACKCOINBLACKCOIN
$ 0.00459357
-0.92%
+0.04%
+47.26%
$ 4.59M
$ 8.70K
887
Drop Staked ATOM
Drop Staked ATOMDATOM
$ 2.63
+0.38%
+0.01%
+0.38%
$ 4.59M
$ 6.77K
888
Auto Finance
Auto FinanceAUTO
$ 0.04589064
+0.47%
-0.00%
+26.71%
$ 4.59M
$ 710.19
889
Clash of Lilliput
Clash of LilliputCOL
$ 0.055618
-0.23%
+0.03%
-21.54%
$ 4.56M
$ 22.87K
890
Book of Ethereum
Book of EthereumBOOE
$ 0.04560859
-1.18%
-0.03%
+89.98%
$ 4.56M
$ 23.60K
891
ZARP Stablecoin
ZARP StablecoinZARP
$ 0.061517
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 4.55M
$ 206.19
892
Wrapped SOMI
Wrapped SOMIWSOMI
$ 0.108644
-0.02%
0.00%
+20.07%
$ 4.54M
$ 22.88K
893
Pundi AI
Pundi AIPUNDIAI
$ 0.503996
+0.12%
-0.00%
+1.47%
$ 4.54M
$ 3.98K
894
SN21 AdTAO
SN21 AdTAOSN21
$ 0.904149
-0.99%
-0.00%
+34.93%
$ 4.53M
$ 156.65K
895
ARTDRA Coin
ARTDRA CoinARTDRA
$ 0.02046178
0.00%
--
0.00%
$ 4.52M
$ 61.39
896
Yuzu Protection Pool
Yuzu Protection PoolYZPP
$ 1.18
0.00%
--
+0.85%
$ 4.52M
$ 55.17K
897
Plume USD
Plume USDPUSD
$ 1.001
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 4.51M
$ 6.55K
898
Diamond
DiamondDMD
$ 1.19
0.00%
-0.00%
+23.52%
$ 4.51M
$ 15.84K
899
ThetaDrop
ThetaDropTDROP
$ 0.00040327
-0.07%
+0.04%
+19.73%
$ 4.46M
$ 52.41K
900
Puff The Dragon
Puff The DragonPUFF
$ 0.00496886
0.00%
-0.04%
-10.00%
$ 4.42M
$ 917.42
901
Solcasino Token
Solcasino TokenSCS
$ 0.00143948
-0.16%
+0.07%
+15.45%
$ 4.42M
$ 23.87K
902
IMPT
IMPTIMPT
$ 0.00326518
-0.13%
-0.00%
+11.37%
$ 4.41M
$ 68.12K
903
Enosys Loans CDP
Enosys Loans CDPCDP
$ 0.994614
+0.13%
0.00%
-0.37%
$ 4.39M
$ 520.52K
904
Counterparty
CounterpartyXCP
$ 1.7
0.00%
--
+23.19%
$ 4.39M
$ 345.69
905
Aurelius
AureliusSN37
$ 0.938089
-1.10%
-0.00%
+30.67%
$ 4.36M
$ 31.68K
906
Ampleforth
AmpleforthAMPL
$ 1.27
-0.78%
+0.03%
-3.79%
$ 4.36M
$ 2.62K
907
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize FundHLSCOPE
$ 1,266.41
+0.30%
0.00%
+0.23%
$ 4.35M
--
908
ItsAI
ItsAISN32
$ 0.736104
-0.92%
-0.00%
+16.32%
$ 4.32M
$ 6.19K
909
XRP ARMY
XRP ARMYARMY
$ 0.0073327
-1.07%
-0.00%
+51.24%
$ 4.32M
$ 11.58K
910
Connect Financial
Connect FinancialCNFI
$ 0.03979065
-0.39%
-0.00%
-4.79%
$ 4.32M
$ 1.28K
911
Nuance
NuanceSN23
$ 0.906082
-0.93%
-0.08%
+5.05%
$ 4.31M
$ 247.61K
912
1000PEPPER
1000PEPPER1000PEPPER
$ 4.92827E-7
-1.83%
-0.70%
+12.57%
$ 4.31M
--
913
Surplus intelligence
Surplus intelligenceSURPLUS
$ 4.311E-5
+0.35%
-12.36%
+30.44%
$ 4.31M
--
914
Multi Asset Investment Vehicle
Multi Asset Investment VehicleMAIV
$ 0.00042997
-0.04%
+0.01%
+54.67%
$ 4.30M
$ 420.47
915
Bettensor
BettensorSN30
$ 0.845448
-1.45%
-0.01%
+19.34%
$ 4.28M
$ 235.23K
916
Thala APT
Thala APTTHAPT
$ 0.599353
+0.46%
-0.02%
+13.36%
$ 4.24M
$ 5.83
917
RCH Token
RCH TokenRCH
$ 0.153041
+0.29%
0.00%
+28.61%
$ 4.23M
$ 850.95
918
Ember SUI
Ember SUIESUI
$ 0.836009
-0.48%
-0.02%
+21.97%
$ 4.22M
$ 1.29K
919
GIGAETH
GIGAETHGETH
$ 2,550.68
0.00%
+0.01%
+30.46%
$ 4.20M
$ 18.11K
920
DOUBT
DOUBTDOUBT
$ 0.00441697
+0.12%
+0.08%
+21.02%
$ 4.19M
$ 48.07K
921
Coinbase Wrapped LTC
Coinbase Wrapped LTCCBLTC
$ 51.46
-0.37%
-0.04%
+14.97%
$ 4.19M
$ 133.28K
922
tokenforge
tokenforgeTKFG
$ 0.01500336
0.00%
0.00%
-1.45%
$ 4.18M
$ 35.43
923
Codec Flow
Codec FlowCODEC
$ 0.00416514
-0.51%
+0.10%
+64.13%
$ 4.16M
$ 269.29K
924
Hivemapper
HivemapperHONEY
$ 0.00063133
+0.25%
+0.04%
+8.49%
$ 4.15M
$ 112.62K
925
Stronghold Staked SOL
Stronghold Staked SOLSTRONGSOL
$ 119.31
-0.12%
+0.05%
+30.74%
$ 4.15M
$ 4.40K
926
sETH2
sETH2SETH2
$ 2,444.61
0.00%
--
+31.69%
$ 4.14M
$ 100.73
927
Chill House
Chill HouseCHILLHOUSE
$ 0.00413446
-4.74%
+0.25%
+59.98%
$ 4.13M
$ 1.10M
928
Impossible Finance Launchpad
Impossible Finance LaunchpadIDIA
$ 0.00430717
+0.04%
+0.00%
+7.07%
$ 4.13M
$ 170.91
929
ADO Protocol
ADO ProtocolADO
$ 0.0102565
+0.27%
--
-40.00%
$ 4.10M
$ 820.26
930
Bitcoin Gold
Bitcoin GoldBTG
$ 0.233797
0.00%
--
0.00%
$ 4.09M
$ 58.98
931
Level 114
Level 114SN114
$ 2.56
-1.54%
-0.02%
+17.43%
$ 4.09M
$ 321.06K
932
ALTSEASON
ALTSEASONALTSZN
$ 0.0040862
-0.79%
+0.20%
+84.37%
$ 4.09M
$ 2.15M
933
Gearbox
GearboxGEAR
$ 0.00040549
-0.55%
+0.08%
+29.85%
$ 4.05M
$ 8.41K
934
Beefy
BeefyBIFI
$ 50.64
-0.43%
+0.00%
+27.43%
$ 4.05M
$ 3.44K
935
Stride Staked Atom
Stride Staked AtomSTATOM
$ 3.03
+1.00%
-0.01%
+10.18%
$ 4.05M
$ 9.09K
936
Bitcoin Bull
Bitcoin BullBTCBULL
$ 0.00019251
+0.19%
+0.02%
+37.13%
$ 4.04M
$ 1.01K
937
Groyper
GroyperGROYP
$ 0.080786
+1.13%
+0.07%
+30.95%
$ 4.04M
$ 12.40K
938
Ref Finance
Ref FinanceREF
$ 0.04204853
-0.34%
-0.04%
+15.10%
$ 4.04M
$ 177.35
939
Wingbits
WingbitsWINGS
$ 0.00408855
-0.02%
0.00%
-11.30%
$ 4.03M
$ 3.22K
940
FORT Token
FORT TokenFRT
$ 8.09
-0.86%
-0.01%
-3.80%
$ 4.01M
$ 15.12K
941
BANX
BANXBANX
$ 0.00026733
0.00%
-0.00%
+0.42%
$ 4.01M
$ 735.39
942
Hyperbeat USDT
Hyperbeat USDTHBUSDT
$ 1.13
+0.89%
+0.00%
+0.89%
$ 3.99M
$ 1.84K
943
Djed
DjedDJED
$ 0.992126
-0.27%
-0.01%
-0.41%
$ 3.99M
$ 24.24K
944
AMD xStock
AMD xStockAMDX
$ 469.55
+0.19%
+0.01%
-2.49%
$ 3.98M
$ 216.05K
945
Gold DAO
Gold DAOGOLDAO
$ 0.00581597
-0.66%
-0.04%
+15.54%
$ 3.95M
$ 238.81
946
QUEST
QUEST$QUEST
$ 0.02572332
-4.34%
-0.14%
-59.90%
$ 3.94M
$ 27.96K
947
SubVortex
SubVortexSN7
$ 0.763435
-1.30%
-0.00%
+19.26%
$ 3.92M
$ 19.96K
948
Yee Token
Yee TokenYEE
$ 0.00391477
+3.81%
0.00%
+40.57%
$ 3.91M
$ 478.86K
949
Aragon
AragonANT
$ 0.090116
-0.39%
-0.63%
-2.57%
$ 3.89M
$ 269.82
950
Vertcoin
VertcoinVTC
$ 0.052003
+0.10%
+0.03%
+21.76%
$ 3.87M
$ 5.00K
951
Gittensor
GittensorSN74
$ 0.84553
+0.14%
+0.02%
+20.04%
$ 3.87M
$ 19.71K
952
ShapeShift FOX
ShapeShift FOXFOX
$ 0.00483074
+0.22%
+0.01%
+27.10%
$ 3.87M
$ 19.10K
953
Steem Dollars
Steem DollarsSBD
$ 0.394412
-0.08%
-0.00%
+7.31%
$ 3.87M
$ 644.61K
954
MetFi
MetFiMETFI
$ 0.01168023
-0.28%
-0.02%
+16.40%
$ 3.86M
$ 7.23K
955
Freedom of Money
Freedom of MoneyFREEDOM OF MONEY
$ 0.00385447
-0.18%
-0.02%
-3.81%
$ 3.85M
$ 554.90K
956
Amnis Aptos
Amnis AptosAMAPT
$ 0.602599
-0.49%
-0.02%
+13.50%
$ 3.82M
$ 2.94K
957
Wigl
WiglWIGL
$ 0.03370401
+0.01%
-0.00%
+8.88%
$ 3.80M
$ 2.65K
958
TQQQ xStock
TQQQ xStockTQQQX
$ 71.07
0.00%
+0.00%
-2.30%
$ 3.80M
$ 23.36K
959
ZoidPay
ZoidPayZPAY
$ 0.00617254
0.00%
+0.01%
+19.71%
$ 3.80M
$ 2.36K
960
GVNR
GVNRGVNR
$ 0.236449
0.00%
--
0.00%
$ 3.79M
$ 12.49
961
Kendu
KenduKENDU
$ 3.81E-6
0.00%
+4.65%
+35.11%
$ 3.78M
--
962
Umbra
UmbraUMBRA
$ 0.27248
-0.28%
+0.11%
+34.48%
$ 3.77M
$ 136.64K
963
Suilend
SuilendSEND
$ 0.050606
0.00%
-0.02%
+0.89%
$ 3.77M
$ 202.48
964
GIGADOT
GIGADOTGDOT
$ 0.896698
-0.56%
-0.01%
+16.17%
$ 3.77M
$ 1.11K
965
GMCoin
GMCoinGMCOIN
$ 0.052321
-1.29%
+0.02%
+22.42%
$ 3.77M
$ 2.70K
966
Shadow Token
Shadow TokenSHDW
$ 0.02226491
-0.14%
-0.01%
+34.56%
$ 3.76M
$ 32.99K
967
Wrapped Ronin
Wrapped RoninWRON
$ 0.055873
-0.03%
+0.01%
+16.94%
$ 3.76M
$ 162.07K
968
Coinweb
CoinwebCWEB
$ 0.00055078
-0.16%
-0.03%
-4.70%
$ 3.74M
$ 15.76K
969
Cratos
CratosCRTS
$ 4.675E-5
+0.06%
+1.90%
+17.61%
$ 3.73M
--
970
Ren
RenREN
$ 0.00372333
+6.16%
+0.03%
+17.81%
$ 3.72M
$ 214.22K
971
HyBridge
HyBridgeBRIDGE
$ 0.01856641
0.00%
-0.35%
+10.06%
$ 3.71M
$ 254.23
972
Unipeg
UnipegUPEG
$ 370.47
-1.78%
-0.00%
-11.20%
$ 3.70M
$ 149.33K
973
Piteas
PiteasPTS
$ 0.052772
+0.41%
+0.06%
+19.41%
$ 3.69M
$ 2.21K
974
sETH
sETHSETH
$ 318.87
0.00%
--
0.00%
$ 3.69M
$ 1.15
975
Nereus
NereusNRS
$ 0.072583
0.00%
--
0.00%
$ 3.68M
$ 48.01
976
Fei USD
Fei USDFEI
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 3.65M
$ 8.96K
977
Zircuit
ZircuitZRC
$ 0.00099264
-0.26%
+0.26%
+39.09%
$ 3.64M
$ 5.51M
978
DIMO
DIMODIMO
$ 0.00718401
+0.49%
0.00%
+6.44%
$ 3.63M
$ 26.89K
979
Harmonix kHYPE
Harmonix kHYPEHAKHYPE
$ 81.67
0.00%
--
+43.41%
$ 3.63M
$ 107.08
980
Syndicate
SyndicateSYND
$ 0.00757076
+0.53%
-0.16%
+0.07%
$ 3.62M
$ 29.72K
981
PHT Stablecoin
PHT StablecoinPHT
$ 0.01607427
0.00%
--
0.00%
$ 3.62M
$ 101.08
982
HyperSwap
HyperSwapSWAP
$ 0.051736
-4.78%
+0.00%
+225.39%
$ 3.62M
$ 213.41K
983
Desearch
DesearchSN22
$ 0.765558
-1.35%
0.00%
+18.60%
$ 3.61M
$ 1.34K
984
Omron
OmronSN2
$ 0.725967
-0.99%
-0.00%
+16.74%
$ 3.60M
$ 10.18K
985
Wrapped AyeAyeCoin
Wrapped AyeAyeCoinWAAC
$ 0.599702
-0.12%
-0.04%
+21.98%
$ 3.60M
$ 3.81K
986
Zypher Network
Zypher NetworkPOP
$ 0.00249715
+0.09%
+0.01%
+2.90%
$ 3.59M
$ 3.23M
987
lmeow
lmeowLMEOW
$ 0.00359132
+0.51%
+0.29%
+135.82%
$ 3.59M
$ 153.38K
988
Comtech Gold
Comtech GoldCGO
$ 148.92
-0.23%
-0.00%
+6.15%
$ 3.57M
$ 932.74K
989
Waveform by Virtuals
Waveform by VirtualsWAVE
$ 0.0035696
+1.11%
-0.02%
+82.53%
$ 3.57M
$ 53.02K
990
Forte AUD
Forte AUDAUDF
$ 0.699443
-0.05%
0.00%
-0.09%
$ 3.55M
$ 5.25K
991
House Party Protocol
House Party ProtocolHPP
$ 0.00510684
-0.38%
+0.03%
+7.69%
$ 3.54M
$ 1.54M
992
HyperLend
HyperLendHPL
$ 0.02249278
+0.03%
+0.15%
+120.41%
$ 3.53M
$ 256.50K
993
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho VaultUSUALUSDC+
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.52M
--
994
True Performance Network
True Performance NetworkSN65
$ 0.735964
-1.30%
-0.00%
+5.56%
$ 3.52M
$ 193.05K
995
Vibing Cat Coin
Vibing Cat CoinVIBECOIN
$ 0.00351838
-1.00%
+0.44%
+222.74%
$ 3.52M
$ 52.72K
996
Agave
AgaveAGVE
$ 35.08
-0.06%
-0.00%
+14.49%
$ 3.51M
$ 146.21
997
Midas msyrupUSDp
Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP
$ 1.061
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.49M
--
998
Africarare
AfricarareUBU
$ 0.00347943
-0.69%
+0.04%
+29.28%
$ 3.48M
$ 127.86
999
DoubleZero Staked SOL
DoubleZero Staked SOLDZSOL
$ 105.97
-0.77%
+0.05%
+28.67%
$ 3.48M
$ 860.49
1000
Broadcom xStock
Broadcom xStockAVGOX
$ 364.28
-0.04%
-0.00%
-4.27%
$ 3.46M
$ 195.17K
1001
Ratspeak
RatspeakRATSPEAK
$ 3.539E-5
-11.70%
-5.28%
-2.96%
$ 3.46M
--
1002
MXNB
MXNBMXNB
$ 0.088207
0.00%
+0.50%
+50.75%
$ 3.46M
$ 12.27K
1003
KiboShib
KiboShibKIBSHI
$ 3.46E-6
-1.42%
-5.89%
+112.27%
$ 3.46M
--
1004
SNPad
SNPadSNPAD
$ 0.01234363
+0.39%
-0.03%
+34.36%
$ 3.46M
$ 2.15K
1005
Coldint
ColdintSN29
$ 0.660113
-1.46%
-0.01%
+8.69%
$ 3.45M
$ 19.45K
1006
Zenith Protocol
Zenith ProtocolZTH
$ 0.00354215
+0.71%
+0.02%
+13.95%
$ 3.43M
$ 25.17K
1007
DogeKing
DogeKingDOGEKING
$ 3.434E-9
-0.43%
+0.33%
+15.82%
$ 3.43M
--
1008
TSMC xStock
TSMC xStockTSMX
$ 414.45
0.00%
-0.00%
+0.30%
$ 3.43M
$ 4.37K
1009
Taboshi
TaboshiTABOSHI
$ 33.89
+0.89%
+0.21%
+51.23%
$ 3.42M
$ 9.03K
1010
InfiniteHash
InfiniteHashSN89
$ 0.832092
-0.92%
-0.00%
+19.02%
$ 3.42M
$ 1.24K
1011
Central African Republic Meme
Central African Republic MemeCAR
$ 0.00342487
-0.91%
+0.02%
+31.39%
$ 3.41M
$ 3.51K
1012
Everybody
EverybodyHOLD
$ 0.00012264
-0.37%
+0.04%
+30.91%
$ 3.41M
$ 17.86K
1013
Precog
PrecogSN55
$ 0.67318
-1.00%
+0.00%
+20.65%
$ 3.40M
$ 105.93K
1014
The Digital Dinar
The Digital DinarDINAR
$ 0.174535
-0.23%
+0.06%
+30.20%
$ 3.40M
$ 3.64K
1015
Beets Staked Sonic
Beets Staked SonicSTS
$ 0.03133199
-0.82%
+0.04%
+36.22%
$ 3.39M
$ 77.15K
1016
Distributed Training
Distributed TrainingSN38
$ 2.17
-1.36%
-0.07%
+9.60%
$ 3.39M
$ 149.57K
1017
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOLEZSOL
$ 129.27
-0.43%
+0.05%
+28.77%
$ 3.38M
$ 1.13K
1018
OKX Wrapped SOL
OKX Wrapped SOLXSOL
$ 99.31
-0.75%
+0.05%
+28.87%
$ 3.38M
$ 2.11M
1019
Midas mMEV
Midas mMEVMMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.38M
--
1020
MileVerse
MileVerseMVC
$ 0.00124967
+0.65%
+0.02%
+9.80%
$ 3.37M
$ 16.59K
1021
Colend
ColendCLND
$ 0.03355917
+0.03%
-0.04%
+15.48%
$ 3.36M
$ 79.29
1022
XerisCoin
XerisCoinXERIS
$ 0.00342454
-0.15%
+0.04%
+2.73%
$ 3.35M
$ 42.02K
1023
Cult DAO
Cult DAOCULT
$ 8.73952E-7
-0.41%
+0.13%
+33.07%
$ 3.35M
--
1024
FXArbUSDTRY
FXArbUSDTRYFXARBUSDTRY
$ 0.085692
0.00%
+0.00%
+0.48%
$ 3.35M
$ 65.61
1025
NanoByte
NanoByteNBT
$ 0.00095819
0.00%
-0.00%
+17.82%
$ 3.34M
$ 4.02K
1026
Stonks
StonksSTNK
$ 5.74
-0.17%
+0.05%
+17.38%
$ 3.34M
$ 9.82K
1027
SNAP
SNAP$NAP
$ 2.03E-6
-0.98%
+4.75%
+28.48%
$ 3.34M
--
1028
Chain Games
Chain GamesCHAIN
$ 0.0085856
+13.82%
+0.11%
+116.31%
$ 3.33M
$ 35.66K
1029
NetNet
NetNetNET
$ 606.05
+0.50%
+0.15%
+126.26%
$ 3.31M
$ 3.35M
1030
NEST
NESTNEST
$ 0.01302985
-0.26%
-0.07%
+152.44%
$ 3.31M
$ 151.13K
1031
World Water Reserve
World Water ReserveWWR
$ 0.00329768
+0.40%
+0.03%
+19.14%
$ 3.30M
$ 156.06K
1032
Bullshit Coin
Bullshit CoinBULLSHIT
$ 0.00335136
-3.26%
-0.00%
+1.53%
$ 3.29M
$ 1.73M
1033
Dollar On Chain
Dollar On ChainDOC
$ 1.002
+0.62%
+0.00%
+0.85%
$ 3.28M
$ 27.49K
1034
Serum
SerumSRM
$ 0.00878846
-0.18%
+0.02%
+12.54%
$ 3.28M
$ 12.81K
1035
Memento
MementoDEXTF
$ 0.04025309
-0.31%
+0.12%
+114.37%
$ 3.24M
$ 56.60K
1036
Wrapped Super OETH
Wrapped Super OETHWSUPEROETHB
$ 2,722.02
-0.39%
-0.00%
+28.54%
$ 3.24M
--
1037
Orbiter Finance
Orbiter FinanceOBT
$ 0.00032178
+0.78%
+0.05%
+6.67%
$ 3.22M
$ 301.62K
1038
Last USD
Last USDUSDXL
$ 0.998694
-0.82%
-0.00%
-0.12%
$ 3.20M
$ 2.30K
1039
Wrapped IoTex
Wrapped IoTexWIOTX
$ 0.00280006
+0.07%
-0.00%
+10.58%
$ 3.19M
$ 2.81K
1040
THAT
THATTHAT
$ 0.0020715
-0.03%
0.00%
-0.01%
$ 3.18M
$ 17.76K
1041
LAKE
LAKELAK3
$ 0.01201744
-0.18%
+0.10%
+17.23%
$ 3.18M
$ 351.59
1042
Resupply
ResupplyRSUP
$ 0.120594
+0.25%
-0.02%
+21.11%
$ 3.18M
$ 12.66K
1043
KiraKuru
KiraKuruKRA
$ 0.00318094
0.00%
--
+17.43%
$ 3.18M
$ 6.52
1044
LYNK
LYNKLYNK
$ 0.00316955
-0.05%
+0.05%
+28.57%
$ 3.17M
$ 5.55K
1045
Gimo Staked 0G
Gimo Staked 0GST0G
$ 0.221306
0.00%
--
0.00%
$ 3.17M
$ 1.29
1046
The Last Play
The Last PlayRETIRE
$ 0.00316379
-0.51%
-0.03%
+33.11%
$ 3.16M
$ 1.13M
1047
SUKU
SUKUSUKU
$ 0.0047599
+0.03%
+0.06%
+23.89%
$ 3.16M
$ 55.42K
1048
Talisman AI
Talisman AISN45
$ 0.6899
-1.25%
+0.07%
+33.07%
$ 3.16M
$ 186.57K
1049
PiP
PiPPIP
$ 4.01
-0.25%
-0.04%
+138.69%
$ 3.15M
$ 35.28K
1050
0xMarkets
0xMarketsSN35
$ 0.562848
-0.75%
+0.02%
+23.45%
$ 3.15M
$ 831.42K
1051
375ai
375aiEAT
$ 0.00484855
-0.03%
-0.05%
-7.65%
$ 3.10M
$ 7.21K
1052
Harmonix Finance
Harmonix FinanceHAR
$ 0.00309962
-0.01%
+0.28%
+56.48%
$ 3.10M
$ 1.15K
1053
4Chan
4Chan4CHAN
$ 4.0171E-14
+0.44%
+0.47%
+63.36%
$ 3.09M
--
1054
BRICA
BRICABRX
$ 0.0123564
0.00%
+0.00%
-2.14%
$ 3.09M
$ 42.68K
1055
Merit
MeritSN73
$ 0.773193
-1.18%
+0.01%
+23.66%
$ 3.09M
$ 10.89K
1056
Vanar
VanarVANRY
$ 0.00081111
+0.96%
-0.01%
-6.71%
$ 3.08M
$ 1.43M
1057
Wrapped Peaq
Wrapped PeaqWPEAQ
$ 0.02087783
+1.43%
+0.08%
+21.80%
$ 3.07M
$ 214.60K
1058
YieldFi vyUSD
YieldFi vyUSDVYUSD
$ 0.923628
0.00%
--
0.00%
$ 3.07M
--
1059
BFG Token
BFG TokenBFG
$ 0.00447225
+0.01%
-0.03%
-1.84%
$ 3.06M
$ 5.98K
1060
Buy the DIP
Buy the DIPDIP
$ 0.00030558
+0.10%
+0.00%
+40.72%
$ 3.06M
$ 2.93K
1061
UranoToken
UranoTokenURANO
$ 0.057238
0.00%
0.00%
+0.16%
$ 3.04M
$ 329.92
1062
AlphaBlockAI
AlphaBlockAIALPHA
$ 0.00303589
-0.93%
-0.03%
+2.66%
$ 3.04M
$ 4.72K
1063
Fulcrom
FulcromFUL
$ 0.00128267
+0.75%
+0.02%
+40.36%
$ 3.03M
$ 11.05K
1064
Kabosu
KabosuKABOSU
$ 3.029E-9
-0.79%
-0.11%
+16.01%
$ 3.03M
--
1065
Flayer
FlayerFLAY
$ 0.00502214
+0.09%
+0.01%
-2.68%
$ 3.01M
$ 28.79K
1066
Star Atlas DAO
Star Atlas DAOPOLIS
$ 0.01025703
-1.08%
0.00%
+14.27%
$ 3.01M
$ 14.59K
1067
Unit Monad
Unit MonadUMON
$ 0.02989228
+0.13%
+0.02%
+13.81%
$ 3.01M
$ 837.33K
1068
Navio
NavioNAV
$ 0.03887169
-0.94%
+0.00%
+16.56%
$ 3.00M
$ 10.72
1069
Session Token
Session TokenSESH
$ 0.01972659
+0.21%
+0.04%
+52.59%
$ 3.00M
$ 11.11K
1070
Dither
DitherDITH
$ 0.02988716
+1.30%
+0.04%
+45.83%
$ 2.99M
$ 57.19K
1071
Agent Arena by Masa
Agent Arena by MasaSN59
$ 0.55602
-0.94%
+0.03%
+46.23%
$ 2.98M
$ 817.89K
1072
BigShortBets
BigShortBetsBIGSB
$ 0.497034
-0.14%
--
-31.15%
$ 2.96M
$ 888.56
1073
Finvesta
FinvestaFINVESTA
$ 3.42
-0.87%
+0.08%
+18.75%
$ 2.96M
$ 14.99K
1074
ExchangeCoin
ExchangeCoinEXCC
$ 0.095729
-0.18%
-0.00%
+30.18%
$ 2.96M
$ 75.83K
1075
Aster Staked USDF
Aster Staked USDFASUSDF
$ 1.062
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.96M
$ 134.84
1076
nubcat
nubcatNUB
$ 0.00295271
-0.33%
+0.15%
+36.80%
$ 2.95M
$ 492.12K
1077
USSI
USSIUSSI
$ 1.006
0.00%
+0.00%
+0.20%
$ 2.95M
$ 401.29
1078
NetMind Token
NetMind TokenNMT
$ 0.04674064
0.00%
+0.06%
+16.15%
$ 2.95M
$ 5.36K
1079
MOE
MOEMOE
$ 0.01616278
-0.74%
+0.38%
+133.11%
$ 2.95M
$ 40.44K
1080
The Spirit of Gambling
The Spirit of GamblingTOKABU
$ 0.00295334
+0.70%
+0.60%
+108.14%
$ 2.95M
$ 541.47K
1081
Cycle Network
Cycle NetworkCYC
$ 0.01938422
-0.46%
-0.00%
+38.56%
$ 2.95M
$ 236.71K
1082
BetterTherapy
BetterTherapySN102
$ 2.39
-5.53%
+0.00%
+30.60%
$ 2.93M
$ 141.15K
1083
RigoBlock
RigoBlockGRG
$ 0.395058
+0.26%
+0.01%
+48.54%
$ 2.92M
$ 35.23
1084
Pain
PainPAIN
$ 0.584009
-2.39%
+0.05%
+27.03%
$ 2.92M
$ 2.22K
1085
Grin
GrinGRIN
$ 0.01303669
0.00%
+0.01%
-5.60%
$ 2.92M
$ 1.54K
1086
XFee
XFeeXFEE
$ 15.5
+0.06%
+0.14%
+39.01%
$ 2.92M
$ 56.07K
1087
Mu Digital AZND
Mu Digital AZNDAZND
$ 0.178421
0.00%
--
0.00%
$ 2.91M
$ 1.21K
1088
Step App
Step AppFITFI
$ 0.000632
0.00%
--
-1.46%
$ 2.91M
$ 12.91
1089
StoneYield USD
StoneYield USDSTUSD
$ 1.003
-0.10%
+0.04%
+0.76%
$ 2.90M
$ 66.99K
1090
SunContract
SunContractSNC
$ 0.02362967
+0.14%
-0.00%
+3.00%
$ 2.90M
$ 32.85K
1091
PMX500
PMX500PMX
$ 0.00289682
0.00%
--
+23.57%
$ 2.90M
$ 2.81
1092
Kori
KoriKORI
$ 0.00289287
+4.24%
+0.63%
+115.57%
$ 2.89M
$ 221.79K
1093
ByteLeap
ByteLeapSN128
$ 0.692782
-1.45%
0.00%
+19.70%
$ 2.89M
$ 95.09
1094
VNX EURO
VNX EUROVEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
1095
Nest WisdomTree Vault
Nest WisdomTree VaultNWISDOM
$ 0.978914
0.00%
+0.00%
-0.60%
$ 2.88M
--
1096
mStable USD
mStable USDMUSD
$ 0.996477
-0.10%
-0.00%
-0.85%
$ 2.87M
$ 80.13
1097
AVINOC
AVINOCAVINOC
$ 0.00490794
0.00%
--
+305.61%
$ 2.87M
$ 2.89
1098
Numinous
NuminousSN6
$ 0.656363
-0.99%
-0.02%
+15.44%
$ 2.87M
$ 78.73K
1099
evaUSDT
evaUSDTEVAUSDT
$ 0.997972
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 2.86M
$ 797.23
1100
Cryptex Finance
Cryptex FinanceCTX
$ 0.306325
+0.05%
0.00%
+18.23%
$ 2.86M
$ 813.62K
1101
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEsCUBE
$ 0.07502
+0.01%
-0.08%
+23.06%
$ 2.85M
$ 27.31
1102
Depinsim
DepinsimESIM
$ 0.02113086
-1.27%
+0.03%
-11.21%
$ 2.84M
$ 33.07K
1103
ALLINDOGE
ALLINDOGEALLINDOGE
$ 0.00285569
-1.50%
-0.08%
+11.00%
$ 2.83M
$ 46.59K
1104
Ledger AI
Ledger AILEDGER
$ 0.00090099
-0.17%
+0.05%
+30.30%
$ 2.83M
$ 10.65K
1105
HERBCOIN
HERBCOINHERB
$ 0.03063551
0.00%
+0.00%
-6.48%
$ 2.83M
$ 2.92K
1106
Hawk
HawkHAWK
$ 5.207E-5
-0.61%
-9.40%
-15.08%
$ 2.81M
--
1107
Energy
Energy$NRG
$ 0.00286486
+0.01%
+0.04%
+23.54%
$ 2.81M
$ 20.54K
1108
PowerSnookerCoin
PowerSnookerCoinPSC
$ 0.00468534
0.00%
--
+29.56%
$ 2.81M
$ 1.28
1109
AxonDAO Governance Token
AxonDAO Governance TokenAXGT
$ 0.01163631
-0.43%
+0.23%
+630.04%
$ 2.80M
$ 27.47K
1110
IBS
IBSIBS
$ 0.00069521
+0.11%
-0.00%
+1.22%
$ 2.80M
$ 148.17K
1111
BRL1
BRL1BRL1
$ 0.193851
0.00%
-0.00%
+1.14%
$ 2.80M
$ 853.85K
1112
Oasys
OasysOAS
$ 0.00040777
0.00%
-0.02%
+7.74%
$ 2.79M
$ 23.85K
1113
Normie
NormieNORMIE
$ 0.00279273
+0.01%
+0.02%
-19.30%
$ 2.79M
$ 33.67K
1114
MIZU KAPPA
MIZU KAPPAMIZU
$ 0.00279319
+0.07%
-0.01%
+10.38%
$ 2.79M
$ 3.97K
1115
Parallel
ParallelPAR
$ 1.25
0.00%
-0.00%
+2.46%
$ 2.79M
$ 148.07
1116
chameleon
chameleonCHAMELEON
$ 0.00278283
-7.29%
--
-7.29%
$ 2.78M
$ 2.43M
1117
Giggle Mascot
Giggle MascotMAX
$ 0.00278121
+3.49%
-0.04%
+51.57%
$ 2.78M
$ 436.85K
1118
Ampleforth Governance
Ampleforth GovernanceFORTH
$ 0.258991
+0.82%
+0.43%
+52.60%
$ 2.77M
$ 1.41M
1119
LushAI
LushAILUSH
$ 0.00039497
-0.17%
-0.04%
+19.13%
$ 2.77M
$ 8.55K
1120
Best Patent Token
Best Patent TokenBPT
$ 0.00055221
0.00%
-0.00%
-5.25%
$ 2.76M
$ 16.88K
1121
FakeNews
FakeNewsSN66
$ 0.574877
-0.92%
-0.00%
+18.42%
$ 2.76M
$ 32.82K
1122
Balanced Dollars
Balanced DollarsBNUSD
$ 0.96769
0.00%
--
0.00%
$ 2.76M
$ 1.32K
1123
WHALE
WHALEWHALE
$ 0.275091
+0.26%
--
+28.83%
$ 2.75M
$ 538.48
1124
WolfSafePoorPeople
WolfSafePoorPeopleWSPP
$ 2.47227E-10
+1.02%
+0.84%
+2.85%
$ 2.74M
--
1125
Frax Price Index Share
Frax Price Index ShareFPIS
$ 0.094633
-0.18%
-0.00%
+19.71%
$ 2.74M
$ 198.19
1126
Macropod
MacropodAUDM
$ 0.713008
+0.04%
-0.00%
-0.37%
$ 2.74M
$ 257.96K
1127
Equilibria Finance
Equilibria FinanceEQB
$ 0.02732697
-0.38%
+0.14%
-4.55%
$ 2.73M
$ 25.32K
1128
HXRO
HXROHXRO
$ 0.00286683
-0.02%
-0.05%
+100.74%
$ 2.73M
$ 299.01
1129
ANITA
ANITAANITA
$ 0.00272681
+0.18%
+0.03%
+276.81%
$ 2.72M
$ 58.37K
1130
StreetVision by NATIX
StreetVision by NATIXSN72
$ 0.562045
-1.65%
+0.04%
+20.63%
$ 2.72M
$ 211.67K
1131
ROACORE
ROACOREROA
$ 0.00346218
+0.59%
+0.01%
+8.19%
$ 2.72M
$ 96.70K
1132
Kyo
KyoKYO
$ 0.0164957
-0.25%
0.00%
+1.84%
$ 2.71M
$ 2.09M
1133
Nuvola Digital
Nuvola DigitalNVL
$ 0.159096
+0.09%
--
+11.25%
$ 2.70M
$ 905.20
1134
Clover Finance
Clover FinanceCLV
$ 0.00220408
+1.05%
+0.01%
+13.85%
$ 2.70M
$ 95.09K
1135
World3
World3WAI
$ 0.0079469
+3.75%
-0.05%
-5.44%
$ 2.69M
$ 72.04K
1136
Nacho the Kat
Nacho the KatNACHO
$ 9.36E-6
-1.27%
+12.59%
+39.08%
$ 2.69M
--
1137
LikeCoin
LikeCoinLIKE
$ 0.00216982
0.00%
+0.00%
-3.35%
$ 2.68M
$ 3.06
1138
NI Compute
NI ComputeSN27
$ 0.571561
-0.99%
+0.05%
+26.32%
$ 2.68M
$ 95.92K
1139
Dragonchain
DragonchainDRGN
$ 0.00712446
-0.22%
+0.00%
+10.48%
$ 2.68M
$ 660.41
1140
Skill Stacker
Skill StackerSTKR
$ 0.00279716
-0.36%
+0.05%
+37.94%
$ 2.67M
$ 326.58
1141
Solar
SolarSXP
$ 0.00394598
+0.08%
+0.01%
-31.71%
$ 2.66M
$ 50.01
1142
DerivaDAO
DerivaDAODDX
$ 0.04986511
0.00%
-0.00%
-0.11%
$ 2.65M
$ 5.02
1143
FTMTOKEN
FTMTOKENFTMX
$ 0.0074761
+0.15%
+0.01%
+25.55%
$ 2.65M
$ 77.90K
1144
GOLD
GOLDGOLD
$ 4,601.75
-0.08%
-0.00%
+5.40%
$ 2.65M
$ 69.76K
1145
NonKyotoProtocol
NonKyotoProtocolNKP
$ 0.00419873
0.00%
--
+32.51%
$ 2.65M
$ 19.94
1146
Dialectic USD Vault
Dialectic USD VaultDUSD
$ 1.037
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 2.64M
$ 6.96K
1147
Jesus Coin
Jesus CoinJESUS
$ 1.6831E-8
-0.98%
+1.66%
+31.53%
$ 2.64M
--
1148
Wrapped Glue
Wrapped GlueWGLUE
$ 0.00267194
0.00%
--
0.00%
$ 2.64M
$ 1.00
1149
DROP
DROPDROP
$ 2.66
-0.75%
-0.00%
+70.51%
$ 2.63M
$ 6.85K
1150
CharacterX
CharacterXCAI
$ 0.02630086
-19.99%
+0.18%
+59.47%
$ 2.63M
$ 102.60K
1151
LiquidLaunch
LiquidLaunchLIQD
$ 0.00218921
+1.34%
-0.19%
+134.47%
$ 2.63M
$ 22.68K
1152
superSUI
superSUISUPERSUI
$ 0.816085
-0.53%
-0.01%
+23.52%
$ 2.62M
$ 43.49
1153
limUSD
limUSDLIMUSD
$ 1.005
0.00%
-0.01%
-0.79%
$ 2.62M
$ 514.02
1154
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDTUSDT
$ 0.999756
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 2.62M
$ 46.35M
1155
Wrapped GRX
Wrapped GRXWGRX
$ 13.05
0.00%
--
0.00%
$ 2.61M
$ 9.11K
1156
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin SharesMPS
$ 5.22
-0.19%
+0.02%
-2.97%
$ 2.61M
$ 898.20
1157
Validity
ValidityVAL
$ 0.461195
+0.37%
+0.02%
+4.06%
$ 2.61M
$ 36.89K
1158
Foxify
FoxifyFOX
$ 0.250903
0.00%
--
+8.99%
$ 2.60M
$ 632.38
1159
Crypto Trading Fund
Crypto Trading FundCTF
$ 0.01089353
-0.81%
-0.00%
-66.14%
$ 2.59M
$ 1.51
1160
Veno USD
Veno USDVUSD
$ 0.996951
+0.73%
+0.04%
+1.68%
$ 2.58M
$ 3.52K
1161
BORGY
BORGY$BORGY
$ 3.347E-5
-6.59%
+5.29%
+21.89%
$ 2.58M
--
1162
The Bitcoin Mascot
The Bitcoin MascotBITTY
$ 0.00256203
-2.68%
+0.59%
+286.13%
$ 2.57M
$ 257.42K
1163
Permission Coin
Permission CoinASK
$ 0.00011106
-0.01%
0.00%
+2.16%
$ 2.57M
$ 0.57
1164
ThunderCore
ThunderCoreTT
$ 0.0001756
-1.01%
-0.02%
-5.95%
$ 2.56M
$ 65.71K
1165
Gridcoin
GridcoinGRC
$ 0.00504875
-0.72%
-0.18%
+31.37%
$ 2.56M
$ 621.11
1166
Perpetual Protocol
Perpetual ProtocolPERP
$ 0.0192891
-0.02%
+0.02%
+13.68%
$ 2.55M
$ 52.15K
1167
Sharp Token
Sharp TokenSHARP
$ 0.0007503
0.00%
--
0.00%
$ 2.54M
$ 4.20K
1168
Aftermath Staked SUI
Aftermath Staked SUIAFSUI
$ 0.85767
+0.39%
-0.02%
+21.94%
$ 2.54M
$ 320.79K
1169
Wrapped fragSOL
Wrapped fragSOLWFRAGSOL
$ 112.06
-0.18%
+0.05%
+28.38%
$ 2.54M
$ 920.97
1170
Nomu
NomuNOMU
$ 0.00253364
-0.56%
+0.07%
+17.95%
$ 2.53M
$ 422.51
1171
Zypto Token
Zypto TokenZYPTO
$ 0.00283262
-0.34%
-0.00%
+8.92%
$ 2.53M
$ 1.91K
1172
XIIID
XIIIDXIIID
$ 0.0036446
-0.52%
+0.06%
+11.12%
$ 2.53M
$ 16.10K
1173
Vara Network
Vara NetworkVARA
$ 0.00043949
-0.23%
-0.00%
+12.66%
$ 2.52M
$ 18.19K
1174
Dayhub
DayhubDAY
$ 0.00529093
0.00%
--
-0.62%
$ 2.52M
$ 199.71
1175
Agent Zero Token
Agent Zero TokenA0T
$ 2.51
+0.40%
-0.02%
+11.56%
$ 2.51M
$ 9.95K
1176
Raini
Raini$RAINI
$ 0.00500384
0.00%
+16.90%
+1,590.83%
$ 2.50M
$ 7.92
1177
Aladdin DAO
Aladdin DAOALD
$ 0.01669354
-0.14%
+0.01%
+27.70%
$ 2.50M
$ 4.62K
1178
DexKit
DexKitKIT
$ 0.249487
-0.80%
0.00%
+28.25%
$ 2.49M
$ 241.98
1179
Robin Hood
Robin HoodFOX
$ 0.00249412
-2.63%
+0.53%
+39.50%
$ 2.49M
$ 561.21K
1180
Thought
ThoughtTHT
$ 0.00655096
0.00%
--
0.00%
$ 2.49M
$ 54.91
1181
Flare Staked Ether
Flare Staked EtherFLRETH
$ 2,641.09
+2.47%
+0.04%
+28.68%
$ 2.49M
$ 1.30K
1182
Aavegotchi
AavegotchiGHST
$ 0.04710639
-0.26%
+0.03%
+11.00%
$ 2.48M
$ 373.77K
1183
Vouch
VouchVOUCH
$ 2.558E-5
-1.39%
+6.08%
+18.10%
$ 2.48M
--
1184
International Stable Currency
International Stable CurrencyISC
$ 2.22
0.00%
-0.00%
+1.83%
$ 2.48M
$ 4.12K
1185
xSUSHI
xSUSHIXSUSHI
$ 0.317762
+1.10%
-0.00%
+25.02%
$ 2.48M
--
1186
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDTUSDT
$ 0.999774
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 2.47M
$ 339.90K
1187
Burnie Senders
Burnie SendersBURNIE
$ 0.00254418
-0.48%
+0.11%
+81.99%
$ 2.47M
$ 434.28K
1188
Lifeform
LifeformLFT
$ 0.00399521
0.00%
--
0.00%
$ 2.46M
$ 846.76
1189
Zenon
ZenonZNN
$ 0.186254
+0.27%
-0.01%
+18.83%
$ 2.46M
$ 615.91
1190
Kitsu
KitsuKITSU
$ 0.00245503
+0.02%
+0.39%
+101.87%
$ 2.46M
$ 245.79K
1191
401jK
401jK401JK
$ 0.00244541
+0.01%
+0.10%
+40.08%
$ 2.44M
$ 36.94K
1192
Nest Treasury Vault
Nest Treasury VaultNTBILL
$ 1.055
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 2.43M
--
1193
Arrow
ArrowARROW
$ 0.269459
-0.02%
+0.03%
+290.81%
$ 2.43M
$ 298.10K
1194
Zen AI
Zen AIZAI
$ 0.00079259
-0.09%
-0.12%
+3.63%
$ 2.42M
$ 240.70
1195
Oracle xStock
Oracle xStockORCLX
$ 144.39
+0.91%
-0.03%
+2.70%
$ 2.42M
$ 8.68K
1196
Jetvoy
JetvoyVOY
$ 2.401E-5
-1.92%
0.00%
+32.00%
$ 2.42M
--
1197
Beta Finance
Beta FinanceBETA
$ 0.00557848
-0.48%
-0.01%
-4.75%
$ 2.41M
$ 125.34
1198
EDUM
EDUMEDUM
$ 0.060662
0.00%
-0.00%
+0.41%
$ 2.41M
$ 3.86K
1199
Pocketcoin
PocketcoinPKOIN
$ 0.19578
+0.14%
-0.01%
+2.25%
$ 2.41M
$ 9.14K
1200
RUSSELL
RUSSELLRUSSELL
$ 0.00248014
-0.38%
-0.13%
+39.10%
$ 2.40M
$ 158.91K
1201
WINR Protocol
WINR ProtocolWINR
$ 0.00270309
-1.95%
-0.09%
-21.99%
$ 2.40M
$ 37.59K
1202
Compliant Naira
Compliant NairaCNGN
$ 0.00071911
+0.56%
+0.00%
+0.32%
$ 2.39M
$ 17.67K
1203
Ethix
EthixETHIX
$ 0.0338535
-0.31%
+0.01%
+20.27%
$ 2.39M
$ 26.73
1204
Mythos
MythosMYTH
$ 0.00275974
+0.17%
-0.01%
+13.11%
$ 2.38M
$ 359.06
1205
SolCex
SolCexSOLCEX
$ 0.00237888
-1.03%
-0.04%
+5.21%
$ 2.37M
$ 36.34K
1206
Botto
BottoBOTTO
$ 0.051275
-0.08%
+0.02%
+27.34%
$ 2.37M
$ 2.35K
1207
Mantis
MantisSN123
$ 0.598499
-0.92%
+0.01%
+17.57%
$ 2.37M
$ 36.74K
1208
Karrat
KarratKARRAT
$ 0.00270328
+0.85%
+0.08%
+16.59%
$ 2.36M
$ 313.85K
1209
Omnipair
OmnipairOMFG
$ 0.171182
-0.03%
+0.01%
+6.10%
$ 2.36M
$ 61.39K
1210
UNIVERSE
UNIVERSEUNIVERSE
$ 0.00047988
+0.04%
+0.00%
-8.63%
$ 2.35M
$ 4.93K
1211
ForeverMoney
ForeverMoneySN98
$ 0.684218
-1.46%
+0.00%
+20.90%
$ 2.35M
$ 28.86K
1212
evaUSDC
evaUSDCEVAUSDC
$ 0.998862
0.00%
0.00%
-0.31%
$ 2.34M
$ 465.44
1213
LeverUp MON
LeverUp MONLVMON
$ 0.02967234
+0.37%
+0.03%
+35.04%
$ 2.34M
$ 8.75K
1214
Unit Ansem
Unit AnsemUANSEM
$ 0.255051
+0.22%
-0.01%
+8.05%
$ 2.34M
$ 117.55K
1215
Galaxia
GalaxiaGXA
$ 0.00065474
-0.53%
-0.05%
+0.42%
$ 2.34M
$ 33.08K
1216
Dream Machine Token
Dream Machine TokenDMT
$ 2.61
0.00%
+0.01%
+52.63%
$ 2.34M
$ 16.82K
1217
Zclassic
ZclassicZCL
$ 0.225247
-0.05%
-0.04%
+25.16%
$ 2.33M
$ 88.94
1218
DefiTuna
DefiTunaTUNA
$ 0.00824995
-0.70%
+0.70%
+421.67%
$ 2.32M
$ 21.69K
1219
V2EX
V2EXV2EX
$ 0.00231917
-0.16%
+0.02%
+21.53%
$ 2.32M
$ 4.40K
1220
Reserve AI Photonics DTF
Reserve AI Photonics DTFPHOTON
$ 81.66
+0.41%
+0.01%
-6.07%
$ 2.31M
$ 215.76K
1221
PRXVT by Virtuals
PRXVT by VirtualsPRXVT
$ 0.00255149
-0.48%
+0.01%
+39.00%
$ 2.31M
$ 25.73K
1222
RIFT AI
RIFT AIRIFT
$ 0.00231126
0.00%
--
+18.75%
$ 2.31M
$ 9.35
1223
Balanced
BalancedBALN
$ 0.087127
0.00%
--
0.00%
$ 2.31M
$ 490.00
1224
Magma Staked Monad
Magma Staked MonadGMON
$ 0.03272376
+0.39%
+0.03%
+36.37%
$ 2.31M
$ 2.50K
1225
Rezor
RezorRZR
$ 5.561E-5
-0.66%
+0.34%
+25.14%
$ 2.30M
--
1226
Sologenic
SologenicSOLO
$ 0.01510452
+0.19%
+0.01%
+26.85%
$ 2.29M
$ 574.26
1227
Monkey Pox
Monkey PoxPOX
$ 0.00228924
-0.70%
+0.05%
+36.04%
$ 2.29M
$ 78.90
1228
Covalent X Token
Covalent X TokenCXT
$ 0.00234908
-0.76%
-0.01%
-1.68%
$ 2.28M
$ 110.67K
1229
Tiny Humans AI
Tiny Humans AITINY
$ 0.00243276
+32.47%
+12.30%
+1,142.35%
$ 2.28M
$ 3.85M
1230
Fidu
FiduFIDU
$ 0.060018
0.00%
--
-0.01%
$ 2.28M
$ 25.47
1231
Aktionariat Switzerlend AG Shares
Aktionariat Switzerlend AG SharesLENDS
$ 83.44
+0.04%
--
+1.84%
$ 2.28M
$ 83.44
1232
American Coin
American CoinUSA
$ 1.95707E-7
-0.41%
+6.47%
+38.78%
$ 2.28M
--
1233
Genius Token
Genius TokenPOCK
$ 0.00256045
-0.84%
+0.02%
+11.36%
$ 2.27M
$ 5.18K
1234
RIF US Dollar
RIF US DollarUSDRIF
$ 1.0
+0.20%
--
+0.31%
$ 2.26M
$ 30.26K
1235
Yummy
YummyYUMMY
$ 5.86E-6
0.00%
0.00%
+13.79%
$ 2.26M
--
1236
Apraemio
ApraemioAPRA
$ 0.01637681
-0.05%
-0.00%
+15.46%
$ 2.26M
$ 4.52K
1237
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar TokenAUDX
$ 0.715109
-0.01%
-0.00%
+0.84%
$ 2.26M
$ 21.26K
1238
MMX
MMXMMX
$ 0.00451163
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 2.26M
$ 3.45
1239
SpineDAO Token
SpineDAO TokenSPINE
$ 0.00225331
-0.04%
+0.03%
+7.90%
$ 2.25M
$ 5.76K
1240
Regent Coin
Regent CoinREGENT
$ 0.776368
0.00%
-0.00%
+26.21%
$ 2.25M
$ 979.22K
1241
SilverTimes Token
SilverTimes TokenSTT
$ 68.64
-0.19%
-0.01%
-1.66%
$ 2.25M
$ 63.62K
1242
8 Ball
8 BallSN125
$ 0.746347
-0.94%
-0.01%
+18.63%
$ 2.25M
$ 25.18K
1243
Lantern Staked SOL
Lantern Staked SOLLANTERNSOL
$ 122.84
-0.66%
+0.05%
+28.61%
$ 2.24M
$ 26.03K
1244
Slerf
SlerfSLERF
$ 0.00224275
-0.52%
+0.03%
+15.62%
$ 2.24M
$ 2.58K
1245
Wrapped RBNT
Wrapped RBNTWRBNT
$ 0.00259635
-0.02%
+0.01%
-5.38%
$ 2.24M
$ 155.67
1246
RETARDIO
RETARDIORETARDIO
$ 0.00223883
-0.25%
+0.18%
+59.51%
$ 2.24M
$ 71.99K
1247
ADAMANT Messenger
ADAMANT MessengerADM
$ 0.01947857
0.00%
+0.25%
+40.52%
$ 2.23M
$ 69.86K
1248
Loaf Token
Loaf TokenLOAF
$ 0.00445944
0.00%
-0.01%
+31.51%
$ 2.23M
$ 199.81
1249
dHEDGE DAO
dHEDGE DAODHT
$ 0.04095835
-0.07%
+0.07%
+50.61%
$ 2.23M
$ 2.70K
1250
Libra
LibraLIBRA
$ 0.00741096
-0.72%
+0.05%
-24.90%
$ 2.22M
$ 204.61
1251
Dupe
DupeDUPE
$ 0.00221833
-0.65%
-0.23%
+79.47%
$ 2.22M
$ 143.19K
1252
YooShi
YooShiYOOSHI
$ 2.219E-9
-0.76%
-0.31%
+15.87%
$ 2.22M
--
1253
RyuJin
RyuJinRYU
$ 2.209E-9
-1.03%
-1.73%
+19.73%
$ 2.21M
--
1254
Superfluid
SuperfluidSUP
$ 0.00608757
-0.87%
+0.02%
+13.41%
$ 2.21M
$ 363.32K
1255
Ethos Reserve Note
Ethos Reserve NoteERN
$ 1.003
0.00%
-0.00%
+0.54%
$ 2.21M
$ 1.22K
1256
ROCK DAO
ROCK DAOROCK
$ 0.00041085
+0.05%
+0.07%
+23.43%
$ 2.20M
$ 627.90K
1257
Divi
DiviDIVI
$ 0.00046353
-0.41%
--
+32.47%
$ 2.20M
$ 29.72
1258
Unisocks
UnisocksSOCKS
$ 7,336.17
0.00%
+0.01%
+33.12%
$ 2.19M
$ 5.01
1259
Velas
VelasVLX
$ 0.00076826
+0.38%
+0.11%
+31.84%
$ 2.19M
$ 233.63
1260
Asia Coin
Asia CoinASIA
$ 0.04382027
-0.02%
+0.01%
+26.19%
$ 2.19M
$ 51.53K
1261
Pundu
PunduPUNDU
$ 0.00219979
-0.40%
+0.05%
+28.24%
$ 2.19M
$ 199.31
1262
DeFinity
DeFinityDEFX
$ 0.01429118
0.00%
--
+23.24%
$ 2.19M
$ 851.55
1263
Aeternity
AeternityAE
$ 0.00499082
0.00%
0.00%
+5.66%
$ 2.19M
$ 182.28
1264
Midas mEDGE
Midas mEDGEMEDGE
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.18M
--
1265
haHYPE
haHYPEHAHYPE
$ 82.81
0.00%
--
+38.13%
$ 2.18M
$ 4.35
1266
mETH Protocol
mETH ProtocolCOOK
$ 0.00227405
-0.03%
-0.02%
-3.09%
$ 2.18M
$ 28.25K
1267
Base God
Base GodTYBG
$ 1.749E-5
-2.29%
-26.61%
+311.53%
$ 2.18M
--
1268
TriasLab
TriasLabTRIAS
$ 0.217832
-0.43%
+0.06%
+1.86%
$ 2.16M
$ 697.72
1269
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFTNFD
$ 2.16E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.16M
--
1270
StakeWise
StakeWiseSWISE
$ 0.00285595
0.00%
--
+23.49%
$ 2.15M
$ 864.03
1271
zkVerify
zkVerifyVFY
$ 0.00702691
+0.04%
-0.01%
+12.93%
$ 2.15M
$ 32.23K
1272
Goldn
GoldnGOLDN
$ 0.00015365
-0.18%
-0.00%
+28.47%
$ 2.15M
$ 79.60
1273
ChimpStrategy
ChimpStrategyCHMPSTR
$ 0.00257443
-0.22%
0.00%
+4.49%
$ 2.15M
$ 210.11
1274
minotaur
minotaurSN112
$ 0.879233
-2.80%
+0.56%
+103.17%
$ 2.14M
$ 1.86M
1275
QUP Coin
QUP CoinQUP
$ 0.0010719
-0.40%
+0.63%
+152.18%
$ 2.14M
$ 17.08K
1276
Pipe Network
Pipe NetworkPIPE
$ 0.02137264
+0.06%
+0.02%
-22.31%
$ 2.14M
$ 68.92K
1277
Aave v3 LUSD
Aave v3 LUSDALUSD
$ 1.01
0.00%
0.00%
+0.70%
$ 2.14M
--
1278
Wrapped XDC
Wrapped XDCWXDC
$ 0.0303176
0.00%
-0.01%
+12.61%
$ 2.13M
$ 145.94K
1279
Cel AI
Cel AISN127
$ 0.739041
-1.68%
+0.01%
+28.46%
$ 2.13M
$ 50.22K
1280
Amiko
AmikoAMIKO
$ 0.00257419
-0.64%
+0.05%
+16.63%
$ 2.12M
$ 1.69K
1281
STAT
STATSTAT
$ 0.02384448
+1.35%
+0.01%
-0.06%
$ 2.12M
$ 36.14K
1282
Vouch Staked PLS
Vouch Staked PLSVPLS
$ 1.694E-5
-1.80%
+3.82%
+19.89%
$ 2.12M
--
1283
Cream
CreamCREAM
$ 0.724248
-0.42%
-0.01%
+70.65%
$ 2.12M
$ 745.38
1284
Hot Cherry
Hot CherryCHERRY
$ 2.117E-5
-1.26%
+9.93%
+70.31%
$ 2.12M
--
1285
Hyperbeat Ultra HYPE
Hyperbeat Ultra HYPEHBHYPE
$ 83.2
-1.34%
+0.03%
+37.57%
$ 2.11M
$ 1.80K
1286
Surf Lending
Surf LendingSURF
$ 0.105074
-0.70%
-0.07%
-27.69%
$ 2.10M
$ 56.53K
1287
US Sonic Dollar
US Sonic DollarUSSD
$ 0.999655
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 2.10M
$ 285.76K
1288
Spectral
SpectralSPEC
$ 0.03924262
+2.16%
+0.01%
+9.50%
$ 2.09M
$ 9.27K
1289
METAVERSE
METAVERSEMETAV
$ 0.00208547
0.00%
+0.07%
+32.01%
$ 2.09M
$ 58.39K
1290
Sogni AI
Sogni AISOGNI
$ 0.00057443
-0.56%
+0.15%
-0.03%
$ 2.07M
$ 34.53K
1291
Stader BNBx
Stader BNBxBNBX
$ 774.49
+0.14%
-0.00%
+16.07%
$ 2.07M
$ 322.95
1292
RARI
RARIRARI
$ 0.084223
+0.31%
+0.02%
+8.29%
$ 2.07M
$ 76.47K
1293
CrazyBunny
CrazyBunnyCRAZYBUNNY
$ 4.8964E-11
-0.84%
0.00%
+33.77%
$ 2.06M
--
1294
cBAT
cBATCBAT
$ 0.00142978
-0.95%
-0.00%
+17.27%
$ 2.06M
--
1295
SOLPUMP
SOLPUMPSOLPUMP
$ 0.03040278
-0.24%
+0.02%
+10.60%
$ 2.06M
$ 11.95K
1296
LOXI
LOXILOXI
$ 0.00205617
+0.18%
-0.03%
+0.87%
$ 2.06M
$ 1.55K
1297
Palantir xStock
Palantir xStockPLTRX
$ 176.21
0.00%
-0.01%
+2.55%
$ 2.05M
$ 23.50K
1298
tensorprox
tensorproxSN91
$ 1.85
-0.54%
-0.01%
+17.09%
$ 2.05M
$ 40.46K
1299
Vault
VaultV
$ 0.02052233
-0.18%
+0.03%
-1.07%
$ 2.05M
$ 574.91
1300
IceCream AI
IceCream AIICECREAM
$ 0.00204806
0.00%
--
+10.88%
$ 2.05M
$ 3.12
1301
JUNO
JUNOJUNO
$ 0.02560339
-0.44%
+0.15%
+23.07%
$ 2.04M
$ 26.83K
1302
POOH
POOHPOOH
$ 4.829E-9
-0.41%
+0.91%
+31.90%
$ 2.03M
--
1303
Salute
SaluteSLT
$ 2.033E-5
-0.78%
-2.34%
+44.39%
$ 2.03M
--
1304
Unchain X
Unchain XUNX
$ 0.00398796
+0.10%
+0.03%
+34.50%
$ 2.03M
$ 30.78K
1305
HubSuite
HubSuiteHSUITE
$ 9.047E-5
-0.30%
+1.16%
+15.93%
$ 2.03M
--
1306
Yunai by Virtuals
Yunai by VirtualsYUNAI
$ 0.00202621
+0.30%
+0.03%
+32.88%
$ 2.03M
$ 127.44
1307
Tarot
TarotTAROT
$ 0.02989005
-1.55%
+0.01%
+14.52%
$ 2.02M
$ 11.52K
1308
Hermetica USDh
Hermetica USDhUSDH
$ 0.999566
-0.01%
0.00%
-0.04%
$ 2.02M
$ 2.78K
1309
LumiWave Protocol
LumiWave ProtocolLWP
$ 0.00249629
+0.76%
+0.05%
-1.24%
$ 2.02M
$ 9.10K
1310
Extra Finance
Extra FinanceEXTRA
$ 0.00449546
-0.25%
+0.01%
+16.32%
$ 2.02M
$ 986.41
1311
xRAM Liquid Staking Token
xRAM Liquid Staking TokenHYPERRAM
$ 0.01966606
-0.06%
0.00%
+31.20%
$ 2.02M
$ 4.24K
1312
Indigo Protocol
Indigo ProtocolINDY
$ 0.105554
-0.32%
+0.01%
+22.75%
$ 2.02M
$ 984.41
1313
bemo Staked TON
bemo Staked TONSTTON
$ 1.72
-0.58%
+0.00%
+10.97%
$ 2.02M
$ 194.91
1314
Lotos
LotosLTS
$ 0.01475381
0.00%
-0.01%
-4.98%
$ 2.01M
$ 14.14K
1315
Ascend
AscendASCEND
$ 0.130702
-1.01%
-0.06%
+38.19%
$ 2.01M
$ 19.34K
1316
Wrapped 0G
Wrapped 0GW0G
$ 0.165864
+0.06%
+0.02%
+18.78%
$ 2.01M
$ 11.20K
1317
Metacade
MetacadeMCADE
$ 0.00106473
0.00%
-0.00%
+34.67%
$ 2.01M
$ 75.88K
1318
Ethy AI
Ethy AIETHY
$ 0.0020066
+0.75%
-0.00%
+153.17%
$ 2.01M
$ 80.95K
1319
Dill
DillDL
$ 0.00169265
-0.02%
-0.00%
-9.49%
$ 2.01M
$ 4.79K
1320
Observer
ObserverOBSR
$ 0.00030702
-0.02%
+0.02%
+16.45%
$ 2.00M
$ 202.84K
1321
Groks Dog
Groks DogBOLT
$ 0.0019978
-0.87%
+0.13%
+17.34%
$ 2.00M
$ 28.82K
1322
Unit Solana
Unit SolanaUSOL
$ 99.52
-0.13%
+0.05%
+28.48%
$ 1.99M
$ 11.82M
1323
uPX
uPXUPX
$ 3.82E-5
-1.24%
+7.38%
+30.51%
$ 1.99M
--
1324
LibertAI
LibertAILTAI
$ 0.112707
0.00%
0.00%
+30.10%
$ 1.99M
$ 113.64
1325
Full Moon
Full MoonFM
$ 0.00226138
0.00%
0.00%
+30.61%
$ 1.97M
$ 851.77
1326
Wrapped XTZ
Wrapped XTZWXTZ
$ 0.230718
-0.51%
+0.18%
+15.27%
$ 1.97M
$ 17.96K
1327
Bitmine xStock
Bitmine xStockBMNRX
$ 24.67
+0.08%
+0.27%
+32.78%
$ 1.97M
$ 2.14K
1328
LAIKA Coin
LAIKA CoinLAIKA
$ 0.00196453
-0.75%
+0.20%
+5.56%
$ 1.96M
$ 248.65K
1329
Spectra
SpectraSPECTRA
$ 0.00413418
+0.39%
+0.13%
+27.73%
$ 1.96M
$ 31.24K
1330
Nya
NyaNYA
$ 5.2858E-8
-0.21%
+1.49%
+26.78%
$ 1.96M
--
1331
Veno Finance
Veno FinanceVNO
$ 0.00366969
0.00%
+0.00%
+32.40%
$ 1.96M
$ 1.60K
1332
Goldcoin
GoldcoinGLC
$ 0.00170521
-3.42%
-0.11%
-5.67%
$ 1.96M
$ 6.31K
1333
Synatra Staked USDC
Synatra Staked USDCYUSD
$ 1.68
0.00%
--
+0.60%
$ 1.95M
$ 25.03
1334
iAero
iAeroIAERO
$ 0.347932
0.00%
--
+15.98%
$ 1.94M
$ 1.85
1335
Kinka
KinkaXNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
1336
Chog
ChogCHOG
$ 0.00193276
+0.24%
0.00%
+20.96%
$ 1.93M
$ 32.77K
1337
Hanu Yokia
Hanu YokiaHANU
$ 1.2861E-8
-0.20%
+2.05%
+31.14%
$ 1.93M
--
1338
LumiWave
LumiWaveLWA
$ 0.00249752
0.00%
--
0.00%
$ 1.92M
$ 111.72
1339
Rings scUSD
Rings scUSDSCUSD
$ 1.0
-0.10%
+0.00%
-0.20%
$ 1.92M
$ 3.46K
1340
Daddy Doge
Daddy DogeDADDYDOGE
$ 1.92E-9
-0.72%
-0.18%
+15.94%
$ 1.92M
--
1341
Phoenixcoin
PhoenixcoinPXC
$ 0.02055752
0.00%
--
+0.01%
$ 1.92M
$ 4.89
1342
Cornucopias
CornucopiasCOPI
$ 0.00185533
-0.44%
+0.09%
+6.80%
$ 1.92M
$ 1.24K
1343
SpiderSwap
SpiderSwapSPDR
$ 0.00191595
-0.25%
+0.05%
+26.82%
$ 1.92M
$ 958.34
1344
Block
BlockBLOCK
$ 0.00191099
0.00%
+0.06%
+8.79%
$ 1.91M
$ 155.35K
1345
LEO
LEOLEO
$ 0.00020086
-1.53%
+0.26%
+158.67%
$ 1.91M
$ 32.72K
1346
Wrapped EGAS
Wrapped EGASWEGAS
$ 1.004
0.00%
0.00%
+0.69%
$ 1.90M
$ 183.49K
1347
Hara
HaraHART
$ 0.00158226
-0.11%
-0.03%
-2.79%
$ 1.90M
$ 29.31
1348
Aubrai by Bio
Aubrai by BioAUBRAI
$ 1.3
-2.26%
-0.01%
+14.04%
$ 1.89M
$ 329.42
1349
Nerva
NervaXNV
$ 0.098372
-0.64%
-0.02%
+6.04%
$ 1.89M
$ 570.75
1350
PIXL
PIXLPIXL
$ 0.00378181
+0.22%
+0.07%
+41.79%
$ 1.89M
$ 5.84K
1351
flETH
flETHFLETH
$ 2,478.71
-0.19%
0.00%
+29.04%
$ 1.89M
$ 211.73K
1352
Captain Kuma
Captain KumaKUMA
$ 0.00209719
-0.91%
+0.05%
+30.58%
$ 1.89M
$ 198.21
1353
Aventus
AventusAVT
$ 0.177749
+2.03%
-0.01%
-6.66%
$ 1.88M
$ 66.18K
1354
ayFLOW
ayFLOWAYFLOW
$ 0.03775705
-0.21%
+0.04%
+10.18%
$ 1.88M
$ 13.98
1355
Cere Network
Cere NetworkCERE
$ 0.00021013
0.00%
+0.01%
+1.63%
$ 1.88M
$ 1.55K
1356
San Chan
San ChanSAN
$ 0.0018859
+0.32%
+0.12%
+48.01%
$ 1.88M
$ 25.19K
1357
alright buddy
alright buddyBUDDY
$ 0.00187858
+1.63%
+0.06%
+205.17%
$ 1.88M
$ 11.28K
1358
The Original Doge
The Original DogeOGDOGE
$ 0.00214661
-0.42%
-0.14%
+3.13%
$ 1.88M
$ 86.26K
1359
Anoncoin
AnoncoinANONCOIN
$ 0.00192098
+5.19%
+0.26%
+263.08%
$ 1.87M
$ 35.29K
1360
Cakepie
CakepieCKP
$ 0.579532
-0.17%
0.00%
-3.35%
$ 1.87M
$ 2.67K
1361
0x0
0x00X0
$ 0.00209304
+0.21%
+0.01%
+31.28%
$ 1.87M
$ 6.25K
1362
Stacy Staked XTZ
Stacy Staked XTZSTXTZ
$ 0.25106
0.00%
--
0.00%
$ 1.86M
$ 13.94
1363
Zauthx402
Zauthx402ZAUTH
$ 0.00196855
-0.33%
-0.12%
+29.61%
$ 1.86M
$ 41.29K
1364
Scamcoin
ScamcoinSCAM
$ 0.00184823
-2.15%
+0.39%
+37.21%
$ 1.85M
$ 228.77K
1365
GLADIUS
GLADIUSGLADIUS
$ 0.00022963
+0.09%
+0.02%
+71.56%
$ 1.84M
$ 1.35
1366
Freya Protocol
Freya ProtocolFREYA
$ 0.00334077
0.00%
--
-3.34%
$ 1.83M
$ 121.68
1367
Moby AI
Moby AIMOBY
$ 0.00182928
-1.10%
-0.02%
+6.43%
$ 1.83M
$ 433.53K
1368
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan TokenTRA
$ 0.214408
+0.22%
+0.00%
-0.83%
$ 1.82M
$ 143.41K
1369
Prologue
ProloguePROLOGUE
$ 0.00181872
+2.27%
+0.48%
+267.18%
$ 1.82M
$ 1.98M
1370
Samoyedcoin
SamoyedcoinSAMO
$ 0.00031686
+1.11%
+0.01%
+28.87%
$ 1.82M
$ 28.00K
1371
Hydrex
HydrexHYDX
$ 0.03776869
-5.55%
+0.32%
+112.77%
$ 1.82M
$ 533.93K
1372
VitaRNA
VitaRNAVITARNA
$ 0.741778
+0.78%
+0.01%
+16.61%
$ 1.81M
$ 636.94
1373
Onyx Arches
Onyx ArchesOXA
$ 0.00264293
0.00%
--
0.00%
$ 1.81M
$ 37.56
1374
Penpie
PenpiePNP
$ 0.180708
-0.08%
-0.01%
+12.94%
$ 1.81M
$ 323.48
1375
Synapse Power
Synapse PowerXNAP
$ 0.01195343
+0.05%
+0.00%
-1.52%
$ 1.80M
$ 1.22K
1376
HeLa USD
HeLa USDHLUSD
$ 0.999191
0.00%
--
0.00%
$ 1.80M
$ 1.37K
1377
Paparazzi Token
Paparazzi TokenPAPARAZZI
$ 0.00025873
+0.07%
0.00%
+0.12%
$ 1.80M
$ 19.64K
1378
ZeroTrust
ZeroTrustZERØ
$ 0.00487383
+1.28%
+0.03%
+7.35%
$ 1.79M
$ 6.06K
1379
Hyperion Staked Aptos
Hyperion Staked AptosSTAPT
$ 0.750856
0.00%
--
0.00%
$ 1.79M
$ 2.87K
1380
Pharaoh
PharaohPHAR
$ 0.0355262
-0.01%
+0.06%
+86.33%
$ 1.78M
$ 31.11K
1381
Basenji
BasenjiBENJI
$ 0.00178117
-0.23%
+0.01%
+38.33%
$ 1.78M
$ 18.33K
1382
Dog With Purpose
Dog With PurposeDOPU
$ 0.00178009
+0.03%
-0.00%
+3.17%
$ 1.78M
$ 316.75K
1383
AGENDA 47
AGENDA 47A47
$ 0.00177541
-0.28%
+0.00%
+4.15%
$ 1.78M
$ 23.87K
1384
StarSlax
StarSlaxSSLX
$ 0.00017782
-0.51%
-0.06%
-15.73%
$ 1.78M
$ 99.22K
1385
Vanguard xStock
Vanguard xStockVTIX
$ 385.14
+0.10%
+0.01%
-0.25%
$ 1.78M
$ 36.36K
1386
QuStream
QuStreamQST
$ 0.0017751
-0.62%
+0.07%
-5.16%
$ 1.78M
$ 17.40K
1387
Pawtato
PawtatoTATO
$ 0.00595474
-0.24%
-0.06%
+5.97%
$ 1.77M
$ 4.04K
1388
Sovryn Dollar
Sovryn DollarDLLR
$ 0.994066
+1.08%
-0.00%
+0.29%
$ 1.77M
$ 3.07K
1389
Pluton
PlutonPLU
$ 0.126212
+1.80%
-0.01%
+0.80%
$ 1.77M
$ 17.98K
1390
Phantasma Phoenix
Phantasma PhoenixSOUL
$ 0.01285583
-0.28%
+0.04%
+16.94%
$ 1.76M
$ 16.09K
1391
Shack Token
Shack TokenSHACK
$ 0.00179692
+0.39%
-0.02%
-14.03%
$ 1.76M
$ 4.40K
1392
BlockTrader365
BlockTrader365BT365
$ 0.01762778
0.00%
-0.01%
-2.17%
$ 1.76M
$ 1.65K
1393
Bitsocial
BitsocialBSO
$ 0.00835122
0.00%
+0.00%
+38.02%
$ 1.75M
$ 12.70
1394
CRONUS
CRONUSCRONUS
$ 0.00175337
+0.04%
+0.26%
+59.72%
$ 1.75M
$ 15.12K
1395
Rave
RaveKRAV
$ 0.0020523
0.00%
--
+28.48%
$ 1.75M
$ 15.84
1396
Garden
GardenSEED
$ 0.134333
0.00%
+0.00%
+24.72%
$ 1.75M
$ 1.29K
1397
Web 3 Dollar
Web 3 DollarUSD3
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.75M
$ 10.48K
1398
MEMDEX100
MEMDEX100MEMDEX
$ 0.00176563
-0.48%
+0.03%
+21.36%
$ 1.75M
$ 4.13K
1399
CashBackPro
CashBackProCBP
$ 0.00906916
0.00%
--
-0.09%
$ 1.74M
$ 2.15K
1400
LOULOU
LOULOULOULOU
$ 0.00174266
0.00%
+0.05%
+31.03%
$ 1.74M
$ 692.80
1401
Hipo Governance Token
Hipo Governance TokenHPO
$ 0.00223923
-0.34%
-0.01%
+9.27%
$ 1.74M
$ 113.80
1402
Byte
ByteBYTE
$ 1.81E-6
0.00%
+2.91%
+23.97%
$ 1.74M
--
1403
Thales
ThalesTHALES
$ 0.258815
+0.05%
0.00%
+17.39%
$ 1.73M
$ 246.85
1404
Mistery
MisteryMERY
$ 4.1E-6
0.00%
+2.93%
+54.72%
$ 1.73M
--
1405
Pup Doge
Pup DogePUPDOGE
$ 1.724E-9
0.00%
0.00%
+18.65%
$ 1.72M
--
1406
717ai by Virtuals
717ai by VirtualsWIRE
$ 0.00179801
+0.27%
-0.11%
+27.67%
$ 1.72M
$ 23.39K
1407
Strata Junior USDat
Strata Junior USDatJRUSDAT
$ 0.469686
0.00%
+0.05%
+15.47%
$ 1.72M
--
1408
KARAT Galaxy
KARAT GalaxyKARAT
$ 0.01920281
-0.23%
+0.02%
+23.70%
$ 1.71M
$ 559.77
1409
BlockDAG
BlockDAGBDAG
$ 1.888E-5
+5.95%
+9.91%
-10.73%
$ 1.71M
--
1410
XPT
XPTXPT
$ 0.0017073
-0.10%
-0.00%
+32.71%
$ 1.71M
$ 2.42K
1411
LeisureMeta
LeisureMetaLM
$ 0.00047784
0.00%
+0.01%
+15.76%
$ 1.70M
$ 38.52K
1412
Mento Euro
Mento EuroEURM
$ 1.17
0.00%
-0.00%
+0.86%
$ 1.70M
$ 1.80K
1413
OpenAI PreStocks
OpenAI PreStocksOPENAI
$ 1,206.37
-0.39%
-0.07%
-9.38%
$ 1.69M
$ 85.18K
1414
Abster
AbsterABSTER
$ 0.00170622
+0.78%
+0.06%
+96.42%
$ 1.69M
$ 13.31K
1415
Strike Robot
Strike RobotSR
$ 0.00168506
-0.39%
-0.08%
+63.03%
$ 1.68M
$ 17.44K
1416
Dynamic Crypto Index
Dynamic Crypto IndexDCI
$ 11,240.91
-0.36%
+0.14%
+31.05%
$ 1.68M
$ 17.13K
1417
Brazilian real
Brazilian realWBRL
$ 0.192774
0.00%
-0.01%
-0.38%
$ 1.68M
$ 571.55
1418
Decentralized Euro
Decentralized EuroDEURO
$ 1.15
0.00%
--
0.00%
$ 1.68M
$ 3.49
1419
Candles
CandlesSN31
$ 1.2
-1.64%
-0.01%
+31.62%
$ 1.68M
$ 52.32K
1420
Coding Dino
Coding DinoDINO
$ 0.00016776
+0.06%
+0.01%
+24.27%
$ 1.67M
$ 200.20K
1421
Liluni
LiluniLILUNI
$ 0.00167127
+3.47%
+2.22%
+371.06%
$ 1.67M
$ 1.42M
1422
Onocoy Token
Onocoy TokenONO
$ 0.01766335
-0.02%
-0.04%
-1.19%
$ 1.67M
$ 1.85K
1423
Sigma
SigmaSIGMA
$ 0.00185193
-0.77%
+0.10%
+78.03%
$ 1.67M
$ 674.38K
1424
Believe
BelieveBELIEVE
$ 0.0012995
+1.15%
+0.00%
+7.90%
$ 1.66M
$ 116.89K
1425
Wrapped NCG
Wrapped NCGWNCG
$ 0.00426207
-0.19%
+0.00%
+13.83%
$ 1.66M
$ 33.97K
1426
ShibaDoge
ShibaDogeSHIBDOGE
$ 1.3E-17
0.00%
+0.95%
+30.00%
$ 1.66M
--
1427
RAXOL
RAXOLRAXOL
$ 0.00165835
+0.40%
-0.00%
+129.59%
$ 1.66M
$ 103.32K
1428
EURA
EURAEURA
$ 1.17
0.00%
0.00%
+0.86%
$ 1.66M
$ 1.96K
1429
Refund
RefundRFD
$ 1.65E-6
-0.60%
+0.51%
+30.95%
$ 1.65M
--
1430
Chudjak
ChudjakCHUD
$ 0.0017823
-1.00%
-0.19%
+83.91%
$ 1.65M
$ 217.90K
1431
Cypher Tempre
Cypher TempreCPHY
$ 0.0016516
-0.64%
+0.14%
+50.91%
$ 1.65M
$ 6.29K
1432
Midas mBTC
Midas mBTCMBTC
$ 81,887
-0.58%
+0.02%
+23.07%
$ 1.65M
--
1433
Kodiak Finance
Kodiak FinanceKDK
$ 0.11176
-0.45%
+0.00%
+0.86%
$ 1.65M
$ 27.59K
1434
KarenCoin
KarenCoinKAREN
$ 1.647E-9
0.00%
0.00%
+13.35%
$ 1.65M
--
1435
Adappter
AdappterADP
$ 0.00036721
0.00%
+0.03%
+8.13%
$ 1.64M
$ 13.26K
1436
Gauntlet USDT Balanced
Gauntlet USDT BalancedGTUSDTB
$ 1.028
+0.19%
+0.00%
+0.29%
$ 1.64M
--
1437
IncomRWA
IncomRWAIRWA
$ 0.02163908
0.00%
-0.01%
-8.56%
$ 1.64M
$ 1.69K
1438
Official PPshow
Official PPshowPP
$ 0.00239246
-0.67%
+0.09%
+5.80%
$ 1.64M
$ 6.59K
1439
Reserve AI Infrastructure DTF
Reserve AI Infrastructure DTFBUILDOUT
$ 88.09
+0.26%
+0.00%
-3.20%
$ 1.64M
$ 99.71K
1440
EtherFi Liquid Reserve
EtherFi Liquid ReserveLIQUIDRESERVE
$ 1.028
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.63M
--
1441
Solnic
SolnicSOLNIC
$ 0.0017341
-0.25%
+0.04%
+50.08%
$ 1.63M
$ 1.45K
1442
Hatom
HatomHTM
$ 0.02003505
0.00%
-0.03%
+24.93%
$ 1.63M
$ 7.74K
1443
BORED
BOREDBORED
$ 0.00051644
-1.45%
-0.03%
+27.49%
$ 1.62M
$ 13.68
1444
SolARBa
SolARBaSOLARBA
$ 7.02
-0.28%
+0.01%
-5.26%
$ 1.62M
$ 2.16K
1445
Doge KaKi
Doge KaKiKAKI
$ 1.6103E-8
+0.01%
-0.07%
+0.47%
$ 1.61M
--
1446
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStockBRK.BX
$ 503.82
+0.51%
+0.01%
+0.03%
$ 1.60M
$ 18.42K
1447
River Pts
River PtsRIVER PTS
$ 0.00189964
0.00%
+0.01%
-2.51%
$ 1.60M
$ 430.01
1448
Ribbon Finance
Ribbon FinanceRBN
$ 0.02374013
0.00%
--
+15.82%
$ 1.60M
$ 1.67
1449
BaseStonk
BaseStonkBSTONK
$ 0.0017449
+6.36%
-0.01%
+278.22%
$ 1.60M
$ 715.21K
1450
FIRE
FIREFIRE
$ 0.00161228
-0.77%
-0.05%
+241.45%
$ 1.60M
$ 257.67K
1451
REI Network
REI NetworkREI
$ 0.00161132
-0.11%
+0.03%
+10.75%
$ 1.59M
$ 117.97K
1452
Wrapped Neverland USDT0
Wrapped Neverland USDT0WNUSDT0
$ 0.993354
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.59M
$ 1.89M
1453
Helium IOT
Helium IOTIOT
$ 7.842E-5
-0.85%
0.00%
-4.88%
$ 1.59M
--
1454
Alien Base
Alien BaseALB
$ 0.00637764
+0.22%
+0.14%
+112.23%
$ 1.59M
$ 15.28K
1455
Gauntlet USD Alpha
Gauntlet USD AlphaGTUSDA
$ 1.08
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 1.59M
--
1456
ATEHUN
ATEHUNATEHUN
$ 1.75
-0.57%
-0.12%
+78.57%
$ 1.58M
$ 34.95K
1457
Hyperwave HYPE
Hyperwave HYPEHWHYPE
$ 84.2
-1.34%
--
+37.49%
$ 1.58M
$ 23.52
1458
Prism Assets
Prism AssetsPRISM
$ 0.00158226
+6.29%
+0.15%
+906.59%
$ 1.58M
$ 866.68K
1459
SparkDEX Staked FLR
SparkDEX Staked FLRSTFLR
$ 0.00689516
-0.85%
-0.02%
+12.41%
$ 1.58M
$ 17.03K
1460
USCR
USCRUSCR
$ 0.00157392
+0.02%
+0.02%
-10.41%
$ 1.57M
$ 797.93
1461
Solana Name Service
Solana Name ServiceSNS
$ 0.00062772
-0.29%
-0.07%
+11.08%
$ 1.57M
$ 8.57K
1462
just a memecoin
just a memecoinMEMECOIN
$ 0.00156703
-0.69%
-0.01%
-6.22%
$ 1.57M
$ 71.03K
1463
BOOP
BOOPBOOP
$ 0.00500131
-0.06%
0.00%
-0.33%
$ 1.57M
$ 32.43K
1464
Fapcoin
FapcoinFAPCOIN
$ 0.00157915
-0.38%
+0.19%
+162.96%
$ 1.56M
$ 186.02K
1465
1000x by Virtuals
1000x by Virtuals1000X
$ 0.00157439
+0.03%
+0.02%
+15.48%
$ 1.56M
$ 6.42K
1466
Eggle Energy
Eggle EnergyENG
$ 0.00267107
+0.04%
-0.05%
+9.90%
$ 1.56M
$ 142.06
1467
DucatusX
DucatusXDUCX
$ 0.0056015
+0.05%
-0.02%
-2.15%
$ 1.56M
$ 25.52K
1468
Vanguard Total World xStock
Vanguard Total World xStockVTX
$ 160.98
0.00%
--
-0.54%
$ 1.56M
$ 20.54
1469
Harambe
HarambeHARAMBE
$ 1.554E-5
0.00%
0.00%
+30.92%
$ 1.55M
--
1470
NEUY
NEUYNEUY
$ 0.02180127
+0.03%
+0.00%
+18.27%
$ 1.55M
$ 164.81K
1471
Giant Token
Giant TokenGTAN
$ 4.192E-9
-1.36%
-2.14%
+12.24%
$ 1.55M
--
1472
LOCK IN
LOCK INLOCKIN
$ 0.00156368
-1.32%
+0.11%
+34.90%
$ 1.55M
$ 500.36K
1473
WHISKEY
WHISKEYWHISKEY
$ 0.00155558
-0.19%
+0.05%
+27.65%
$ 1.55M
$ 165.99
1474
Tenbin Brazilian Real
Tenbin Brazilian RealTBRL
$ 0.192911
0.00%
--
-1.13%
$ 1.55M
$ 10.93
1475
Unit Pump
Unit PumpUPUMP
$ 0.00486739
-0.03%
-0.01%
+62.81%
$ 1.55M
$ 304.42K
1476
TENEX
TENEXSN67
$ 1.32
-1.49%
-0.00%
+12.82%
$ 1.55M
$ 7.89K
1477
Bankroll Vault
Bankroll VaultVLT
$ 0.858504
-0.23%
+0.02%
+21.95%
$ 1.55M
$ 66.74K
1478
FUST Token
FUST TokenFUST
$ 4.677E-5
-0.74%
0.00%
+33.97%
$ 1.54M
--
1479
Yochi
YochiYOCHI
$ 8.06E-6
0.00%
+0.03%
+0.50%
$ 1.54M
--
1480
Obscura
ObscuraOBS
$ 0.00154002
-0.61%
+0.31%
+48.37%
$ 1.54M
$ 869.28K
1481
Torch of Liberty
Torch of LibertyLIBERTY
$ 0.00153916
0.00%
--
-17.95%
$ 1.54M
$ 6.50
1482
Wrapped KLAY
Wrapped KLAYWKLAY
$ 0.0326078
-0.20%
+0.04%
+47.15%
$ 1.54M
$ 351.25K
1483
Atari
AtariATRI
$ 0.000204
0.00%
--
+15.12%
$ 1.54M
$ 0.98
1484
World Friendship Cash
World Friendship CashWFCA
$ 0.00713668
-0.49%
-0.01%
-8.75%
$ 1.53M
$ 55.82K
1485
Rai Reflex Index
Rai Reflex IndexRAI
$ 2.9
-2.03%
+0.02%
+42.16%
$ 1.53M
$ 11.23K
1486
Wrapped WDOGE
Wrapped WDOGEWWDOGE
$ 0.054918
-0.01%
0.00%
+0.05%
$ 1.52M
$ 28.14K
1487
Froge
FrogeFROGE
$ 2.34E-9
-0.38%
+3.55%
+27.94%
$ 1.52M
--
1488
TON Community
TON CommunityTON
$ 0.00566069
0.00%
--
+16.77%
$ 1.52M
$ 347.85
1489
Wrapped HLP
Wrapped HLPWHLP
$ 1.12
-0.88%
0.00%
-0.88%
$ 1.52M
$ 177.16
1490
oooo
ooooOOOO
$ 0.00699463
0.00%
--
0.00%
$ 1.51M
$ 10.71
1491
Solomon USDv
Solomon USDvUSDV
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 1.51M
$ 408.33
1492
Flurry Finance
Flurry FinanceFLURRY
$ 0.00015159
-0.45%
-0.23%
-23.96%
$ 1.51M
$ 20.00K
1493
OciCat Token
OciCat TokenOCICAT
$ 4.638E-9
-1.40%
-3.32%
-16.30%
$ 1.51M
--
1494
Signum
SignumSIGNA
$ 0.00068471
+0.02%
+0.01%
+6.48%
$ 1.50M
$ 2.53K
1495
Zyfai
ZyfaiZFI
$ 0.00647338
+0.42%
-0.07%
+28.03%
$ 1.50M
$ 10.29K
1496
Icy
IcyIC
$ 1.501E-5
-0.40%
-10.42%
-28.39%
$ 1.50M
--
1497
HODL
HODLHODL
$ 0.00150077
-1.46%
+0.10%
+83.14%
$ 1.50M
$ 50.64K
1498
Hoppy
HoppyHOPPY
$ 3.56E-6
-0.28%
-1.33%
+28.99%
$ 1.50M
--
1499
ROVR Network
ROVR NetworkROVR
$ 0.00015039
+0.05%
-0.06%
-21.21%
$ 1.49M
$ 133.18
1500
Fluxbot
FluxbotFLUXB
$ 0.00346356
-0.83%
+0.05%
+39.95%
$ 1.49M
$ 88.69
1501
RNA
RNASN117
$ 0.596622
-0.99%
+0.01%
+20.32%
$ 1.49M
$ 4.94K
1502
Free Speech
Free SpeechX
$ 0.00158623
-0.38%
+0.17%
-3.92%
$ 1.49M
$ 5.00K
1503
GOATS
GOATSGOATS
$ 7.65E-5
0.00%
-4.33%
+14.23%
$ 1.49M
--
1504
PirateCash
PirateCashPIRATE
$ 0.02131434
+0.22%
+0.01%
+7.55%
$ 1.49M
$ 276.15K
1505
Saito
SaitoSAITO
$ 0.00049567
+0.09%
-0.05%
-3.74%
$ 1.49M
$ 8.96K
1506
Vader
VaderVADER
$ 0.00149324
+0.30%
+0.11%
+49.64%
$ 1.49M
$ 30.12K
1507
Skey Network
Skey NetworkSKEY
$ 0.00183152
+0.10%
-0.01%
+0.10%
$ 1.48M
$ 12.90K
1508
Amnis Staked Aptos Coin
Amnis Staked Aptos CoinSTAPT
$ 0.731302
-0.66%
-0.02%
+13.70%
$ 1.47M
$ 255.28
1509
Aurory
AuroryAURY
$ 0.01577171
0.00%
-0.03%
-11.92%
$ 1.47M
$ 1.57K
1510
hi Dollar
hi DollarHI
$ 2.234E-5
0.00%
-0.42%
-8.25%
$ 1.47M
--
1511
Staked INV
Staked INVSINV
$ 10.95
0.00%
--
0.00%
$ 1.47M
$ 488.78
1512
King Protocol
King ProtocolKING
$ 234.82
+0.02%
-0.01%
+33.44%
$ 1.47M
$ 111.53
1513
Frontier
FrontierFRONT
$ 0.01633251
-0.09%
+0.03%
+13.21%
$ 1.47M
$ 43.33
1514
Avo
AvoAVO
$ 0.00146928
-1.88%
-0.06%
+28.47%
$ 1.47M
$ 15.42K
1515
BigWater
BigWaterBIGW
$ 0.00159868
0.00%
--
0.00%
$ 1.47M
$ 22.22
1516
Lit Protocol
Lit ProtocolLITKEY
$ 0.006666
-0.09%
+0.06%
+59.36%
$ 1.47M
$ 16.45K
1517
Milo Inu
Milo InuMILO
$ 2.125E-9
-0.70%
+0.33%
+15.68%
$ 1.47M
--
1518
Loyal
LoyalLOYAL
$ 0.116941
-0.01%
+0.03%
-18.95%
$ 1.46M
$ 2.38K
1519
Based ETH
Based ETHBSDETH
$ 2,672.49
-0.39%
+0.00%
+28.85%
$ 1.45M
$ 89.26K
1520
SolAngeles
SolAngelesSOLANGELES
$ 0.0014558
+2.39%
-0.04%
+17.50%
$ 1.45M
$ 838.88K
1521
Loosh
LooshSN78
$ 1.29
-2.27%
-0.05%
+210.51%
$ 1.45M
$ 293.63K
1522
Reserve Robotics DTF
Reserve Robotics DTFROBOTS
$ 91.24
0.00%
--
-3.69%
$ 1.45M
$ 16.84K
1523
IdOS
IdOSIDOS
$ 0.00508518
-0.05%
-0.05%
-7.94%
$ 1.45M
$ 40.57K
1524
Kin
KinKIN
$ 5.46725E-7
-0.35%
+7.16%
+22.15%
$ 1.45M
--
1525
BounceBit USD
BounceBit USDBBUSD
$ 0.99881
0.00%
--
0.00%
$ 1.45M
$ 675.83
1526
DeFiChain
DeFiChainDFI
$ 0.00156474
0.00%
+1.27%
+187.21%
$ 1.44M
$ 183.05
1527
Empyreal
EmpyrealEMP
$ 4.81
-0.41%
+0.20%
+38.62%
$ 1.44M
$ 97.60
1528
Bridged WBNB
Bridged WBNBWBNB
$ 396.03
-0.23%
-0.43%
-34.14%
$ 1.44M
$ 248.17
1529
BNB Tiger Inu
BNB Tiger InuBNBTIGER
$ 2.78E-12
-0.32%
-1.12%
+9.62%
$ 1.44M
--
1530
StarLink
StarLinkSTARL
$ 1.43804E-7
-0.41%
-0.20%
+27.29%
$ 1.44M
--
1531
LooksCoin
LooksCoinLOOK
$ 0.00734233
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 1.44M
$ 9.35K
1532
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSDSSUPERUSD
$ 1.09
+0.65%
+0.00%
+0.93%
$ 1.43M
$ 310.33
1533
Idexo
IdexoIDO
$ 0.01623519
0.00%
--
+33.89%
$ 1.43M
$ 11.58
1534
Rails
RailsRAILS
$ 0.04221529
+0.01%
+0.03%
+5.46%
$ 1.43M
$ 4.78K
1535
ScPrime
ScPrimeSCP
$ 0.02523235
-0.02%
-0.01%
+13.76%
$ 1.43M
$ 2.87K
1536
Moonwalk Fitness
Moonwalk FitnessMF
$ 0.00752351
-0.27%
+0.01%
+6.46%
$ 1.43M
$ 59.72K
1537
Crypto Asset Governance Alliance
Crypto Asset Governance AllianceCAGA
$ 2.231E-5
0.00%
+2.54%
+0.27%
$ 1.43M
--
1538
Ignition Staked FOGO
Ignition Staked FOGOIFOGO
$ 0.01046199
-0.11%
+0.01%
+16.84%
$ 1.43M
$ 189.76
1539
Welshcorgicoin
WelshcorgicoinWELSH
$ 0.00014254
-1.14%
+0.89%
+428.32%
$ 1.43M
$ 27.47K
1540
Pod the Squire
Pod the SquireSQUIRE
$ 0.00142416
+0.33%
-0.32%
+65.29%
$ 1.42M
$ 174.97K
1541
STACKERS
STACKERSSTACK
$ 0.00225423
+0.35%
-0.04%
+91.35%
$ 1.42M
$ 379.53K
1542
RONNIE
RONNIERONNIE
$ 0.00141348
+4.97%
-0.14%
+3.14%
$ 1.41M
$ 11.40K
1543
Trader
TraderTDE
$ 1.51
+0.67%
+0.02%
+40.20%
$ 1.41M
$ 298.10
1544
Red Hare Coin
Red Hare CoinRHC
$ 0.00140922
0.00%
-0.00%
-2.55%
$ 1.41M
$ 93.62
1545
BNPL Pay
BNPL PayBNPL
$ 0.01829107
0.00%
--
0.00%
$ 1.41M
$ 146.69
1546
Boss
BossBOSS
$ 1.405E-9
0.00%
0.00%
+18.07%
$ 1.41M
--
1547
ClawBank
ClawBank$CLAWBANK
$ 1.392E-5
+0.22%
+0.06%
+24.29%
$ 1.40M
--
1548
MITCH
MITCHIDRAWLINE
$ 0.00140349
-0.43%
+0.04%
+28.38%
$ 1.40M
$ 32.11K
1549
HarryPotterObamaSonic10Inu
HarryPotterObamaSonic10InuBITCOIN
$ 1.402E-9
0.00%
0.00%
+15.58%
$ 1.40M
--
1550
Strata Senior NUSD
Strata Senior NUSDSRNUSD
$ 1.04
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 1.40M
--
1551
Laso Finance
Laso FinanceLASO
$ 0.108579
-0.18%
+0.01%
-16.05%
$ 1.40M
$ 27.97K
1552
wanBTC
wanBTCWANBTC
$ 80,138
-0.81%
+0.05%
+24.52%
$ 1.40M
$ 14.81K
1553
Palu
PaluPALU
$ 0.00139521
+0.01%
-0.06%
+3.37%
$ 1.40M
$ 400.35K
1554
Inter Stable Token
Inter Stable TokenIST
$ 0.990283
-1.07%
-0.01%
-0.12%
$ 1.39M
$ 183.60
1555
MediTechX
MediTechXMTX
$ 0.051516
0.00%
--
0.00%
$ 1.39M
$ 106.29K
1556
LeverUp USD
LeverUp USDLVUSD
$ 0.990929
-0.01%
0.00%
-0.79%
$ 1.39M
$ 757.07
1557
Anduril PreStocks
Anduril PreStocksANDURIL
$ 135.5
+0.01%
+0.03%
+6.24%
$ 1.39M
$ 6.99K
1558
STEPN Green Satoshi Token on Solana
STEPN Green Satoshi Token on SolanaGST-SOL
$ 0.00120711
+0.73%
+0.11%
+28.41%
$ 1.38M
$ 150.00K
1559
Vertical AI
Vertical AIVERTAI
$ 0.01688754
+0.37%
-0.05%
+37.44%
$ 1.38M
$ 9.02K
1560
Cocoro
CocoroCOCORO
$ 0.00173193
-0.14%
+0.00%
+37.41%
$ 1.38M
$ 1.45K
1561
Red Kitten Crew
Red Kitten CrewRKC
$ 0.00146031
-0.88%
+0.12%
+55.47%
$ 1.38M
$ 87.60K
1562
Eris Amplified Luna
Eris Amplified LunaAMPLUNA
$ 0.10704
-0.50%
+0.01%
+14.52%
$ 1.38M
$ 65.19K
1563
GoChain
GoChainGO
$ 0.00100779
0.00%
-0.01%
-1.62%
$ 1.37M
$ 26.20
1564
zuzalu
zuzaluZUZALU
$ 1.375E-9
-2.00%
0.00%
+30.33%
$ 1.37M
--
1565
Rich Quack
Rich QuackQUACK
$ 3.0595E-11
+0.04%
-3.60%
+42.42%
$ 1.37M
--
1566
xExchange
xExchangeMEX
$ 3.35601E-7
+0.21%
+1.30%
+30.20%
$ 1.37M
--
1567
pMINT
pMINTPMINT
$ 0.067657
+0.97%
-0.04%
+39.42%
$ 1.37M
$ 18.20K
1568
WaterNeuron
WaterNeuronWTN
$ 0.01171547
+0.09%
+0.08%
+21.55%
$ 1.36M
$ 2.07K
1569
Wrapped Viction
Wrapped VictionWVIC
$ 0.00648894
-0.06%
-0.05%
-17.57%
$ 1.36M
$ 93.81
1570
Palm Economy
Palm EconomyPALM
$ 0.00011604
+0.42%
-0.05%
+17.31%
$ 1.36M
$ 4.36K
1571
Karate Combat
Karate CombatKARATE
$ 2.044E-5
-0.29%
+1.06%
+20.02%
$ 1.36M
--
1572
Treecle
TreecleTRCL
$ 0.00136628
0.00%
+0.05%
+4.50%
$ 1.36M
$ 486.11
1573
Odos
OdosODOS
$ 0.00085025
+1.72%
+0.02%
+22.22%
$ 1.36M
$ 258.65K
1574
Testicle
TesticleTESTICLE
$ 0.0013605
-5.78%
-0.07%
+82.26%
$ 1.36M
$ 250.70K
1575
Nexira DAEP
Nexira DAEPNEXI
$ 0.00270893
-7.47%
+0.04%
-28.21%
$ 1.36M
$ 49.20K
1576
Wrapped A7A5
Wrapped A7A5WA7A5
$ 0.01348043
0.00%
-0.00%
+0.90%
$ 1.36M
$ 54.96K
1577
Kadena
KadenaKDA
$ 0.00399584
-3.32%
-0.16%
-12.18%
$ 1.35M
$ 18.92K
1578
PsyopAnime
PsyopAnimePSYOPANIME
$ 0.0013524
-0.82%
+0.03%
+48.73%
$ 1.35M
$ 61.48K
1579
Roko Network
Roko NetworkROKO
$ 6.49E-6
-0.46%
+15.75%
+31.91%
$ 1.35M
--
1580
rHYPURR
rHYPURRRHYPURR
$ 4.41
-0.23%
+0.35%
+78.54%
$ 1.35M
$ 4.07K
1581
Poker44
Poker44SN126
$ 1.008
-0.98%
-0.01%
+15.55%
$ 1.34M
$ 3.58K
1582
Rage Guy
Rage GuyRAGEGUY
$ 0.00134249
-0.35%
+0.13%
+46.67%
$ 1.34M
$ 49.20K
1583
XOXNO
XOXNOXOXNO
$ 0.01855076
-1.27%
+0.13%
+52.44%
$ 1.34M
$ 3.26K
1584
Veil Token
Veil TokenVEIL
$ 0.01825926
+1.69%
-0.13%
+69.96%
$ 1.34M
$ 70.85K
1585
SavePlanetEarth
SavePlanetEarthSPE
$ 0.0022678
-0.04%
0.00%
+25.06%
$ 1.34M
$ 6.24K
1586
Market Dominance
Market DominanceMD
$ 0.00243053
-0.91%
+0.01%
+61.39%
$ 1.33M
$ 6.99K
1587
PooCoin
PooCoinPOOCOIN
$ 0.21421
+0.19%
-0.00%
+15.36%
$ 1.33M
$ 3.97
1588
GoPulse
GoPulseGO
$ 0.077209
+0.33%
+0.05%
+24.61%
$ 1.33M
$ 109.20
1589
Juris Protocol
Juris ProtocolJURIS
$ 2.69E-6
-0.74%
-0.78%
-12.94%
$ 1.33M
--
1590
FIAS
FIASFIAS
$ 0.01006807
-0.37%
--
+29.71%
$ 1.32M
$ 401.41
1591
BETTER
BETTERBETTER
$ 0.00200391
0.00%
--
0.00%
$ 1.32M
$ 969.80
1592
Milk Money
Milk MoneyMM
$ 0.0013201
-0.36%
+0.02%
+23.11%
$ 1.32M
$ 45.69K
1593
The first crypto Dog
The first crypto DogBUDDY
$ 0.00136477
-6.08%
+1.85%
+138.27%
$ 1.32M
$ 354.90K
1594
ALT
ALTALT
$ 0.00140662
+1.98%
-0.05%
+422.65%
$ 1.32M
$ 54.59K
1595
Charred Treasures
Charred TreasuresCHARRED
$ 0.822052
0.00%
--
-0.36%
$ 1.32M
$ 32.70
1596
Hege
HegeHEGE
$ 0.00131279
-0.50%
+0.08%
+42.85%
$ 1.31M
$ 10.41K
1597
NodalWaves
NodalWavesNODAL
$ 0.00346494
-1.99%
-0.02%
+4.84%
$ 1.31M
$ 5.54K
1598
Mint Token
Mint TokenMT
$ 0.00218829
-0.01%
0.00%
+11.15%
$ 1.31M
$ 963.67
1599
Blox MYRC
Blox MYRCMYRC
$ 0.246197
0.00%
-0.00%
+0.98%
$ 1.31M
$ 27.07K
1600
Internet of Intelligence
Internet of IntelligenceSN108
$ 0.732113
-0.92%
-0.04%
+17.67%
$ 1.30M
$ 11.14K
1601
Modulr
ModulrEMDR
$ 1.46
-1.35%
-0.03%
+4.29%
$ 1.30M
$ 6.62K
1602
Financie Token
Financie TokenFNCT
$ 0.00031284
-0.01%
-0.03%
+126.09%
$ 1.30M
$ 715.00
1603
Netflix xStock
Netflix xStockNFLXX
$ 80.05
+0.29%
+0.00%
+2.73%
$ 1.30M
$ 24.14K
1604
Bonzo Finance
Bonzo FinanceBONZO
$ 0.00950202
+0.33%
+0.02%
+16.35%
$ 1.30M
$ 3.01K
1605
Ember Earn
Ember EarnEEARN
$ 1.034
0.00%
0.00%
+0.29%
$ 1.29M
$ 150.28
1606
Gauntlet WETH Balanced
Gauntlet WETH BalancedGTWETHB
$ 2,555.91
-0.41%
-0.00%
+29.00%
$ 1.29M
--
1607
Chickencoin
ChickencoinCHKN
$ 1.8714E-8
-0.42%
+0.53%
+28.93%
$ 1.29M
--
1608
Merchant
MerchantMTO
$ 0.0216343
-0.11%
-0.02%
+12.09%
$ 1.29M
$ 90.47
1609
XOXNO Staked EGLD
XOXNO Staked EGLDXEGLD
$ 4.04
-0.49%
+0.02%
+30.74%
$ 1.29M
$ 4.32K
1610
BOTCOIN
BOTCOINBOTCOIN
$ 1.279E-5
-0.47%
-16.93%
+124.39%
$ 1.29M
--
1611
Usual ETH
Usual ETHETH0
$ 1,818.75
0.00%
--
0.00%
$ 1.29M
$ 38.79
1612
Signata
SignataSATA
$ 0.01815051
0.00%
+8.60%
+16.84%
$ 1.29M
$ 1.12
1613
Cognify
CognifySN115
$ 0.628912
-1.35%
0.00%
+15.78%
$ 1.28M
$ 792.99
1614
Ansem Cat
Ansem CatANSEMCAT
$ 3.02E-6
-0.33%
-0.91%
+59.79%
$ 1.27M
--
1615
BlockchainSpace
BlockchainSpaceGUILD
$ 0.0027875
0.00%
+0.01%
-2.02%
$ 1.27M
$ 103.47
1616
CheckerChain
CheckerChainSN87
$ 0.938382
-1.27%
-0.10%
+4.43%
$ 1.27M
$ 120.28K
1617
SPARTA
SPARTASPARTA
$ 0.00942445
+0.97%
+0.09%
+24.44%
$ 1.27M
$ 1.25K
1618
Symbiosis SyBTC
Symbiosis SyBTCSYBTC
$ 79,358
+0.34%
+0.02%
+23.15%
$ 1.27M
$ 1.93M
1619
ArAIstotle
ArAIstotleFACY
$ 0.00164096
-0.83%
+0.05%
+145.25%
$ 1.27M
$ 553.55K
1620
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal LegacyKNCL
$ 0.116489
-0.17%
-0.03%
+15.64%
$ 1.27M
$ 131.77
1621
Cedar
CedarCDR
$ 0.00152401
-0.91%
+0.01%
+30.35%
$ 1.27M
$ 153.17
1622
Tharwa USD
Tharwa USDTHUSD
$ 0.995991
0.00%
--
0.00%
$ 1.27M
$ 1.13K
1623
YieldFi yBTC
YieldFi yBTCYBTC
$ 80,259
+0.89%
+0.02%
+23.14%
$ 1.26M
--
1624
Wall Street Pepe
Wall Street PepeWEPE
$ 6.48E-6
-0.46%
+0.57%
+28.83%
$ 1.26M
--
1625
iShares Silver Trust xStock
iShares Silver Trust xStockSLVX
$ 61.46
-0.08%
-0.01%
+7.20%
$ 1.26M
$ 14.90K
1626
Moochii
MoochiiMOOCHII
$ 1.261E-9
0.00%
0.00%
+16.44%
$ 1.26M
--
1627
Arai
AraiAA
$ 0.00871943
-0.41%
+0.09%
-37.42%
$ 1.26M
$ 491.30K
1628
Liquid Loans USDL
Liquid Loans USDLUSDL
$ 1.039
0.00%
+0.04%
+5.92%
$ 1.26M
$ 48.98K
1629
Arkreen Token
Arkreen TokenAKRE
$ 0.00012593
0.00%
--
0.00%
$ 1.26M
$ 5.48
1630
RNT
RNTRNT
$ 0.0012827
-0.69%
+0.08%
+12.15%
$ 1.26M
$ 50.93K
1631
Wrapped USDM
Wrapped USDMWUSDM
$ 1.081
0.00%
--
0.00%
$ 1.26M
$ 52.48
1632
Wrapped ApeCoin
Wrapped ApeCoinWAPE
$ 0.144867
+0.14%
-0.00%
+19.56%
$ 1.26M
$ 39.00K
1633
Yardkeeper
YardkeeperYARD
$ 0.00176497
+0.11%
-0.00%
+5.43%
$ 1.26M
$ 71.15K
1634
Wrapped MistCoin
Wrapped MistCoinWMC
$ 2.39
+0.42%
+0.00%
+42.26%
$ 1.25M
$ 753.13
1635
Hachiko Inu
Hachiko InuHACHIKO
$ 0.00132138
+1.14%
+0.03%
+2.44%
$ 1.25M
$ 43.84K
1636
Lady Marian
Lady MarianMARIAN
$ 0.001248
-0.01%
+0.52%
+88.91%
$ 1.25M
$ 366.40K
1637
XT Stablecoin XTUSD
XT Stablecoin XTUSDXTUSD
$ 0.03797395
0.00%
--
0.00%
$ 1.25M
$ 50.54
1638
Satori
SatoriSN119
$ 0.641406
-0.99%
-0.02%
+15.62%
$ 1.24M
$ 8.18K
1639
Reflexer Ungovernance
Reflexer UngovernanceFLX
$ 1.5
0.00%
0.00%
+39.41%
$ 1.24M
$ 72.84
1640
HUMAN Protocol
HUMAN ProtocolHMT
$ 0.0012392
0.00%
--
-14.55%
$ 1.24M
$ 24.94
1641
Kohenoor
KohenoorKEN
$ 41.31
0.00%
+0.04%
+19.22%
$ 1.24M
$ 1.30K
1642
Vesper Finance
Vesper FinanceVSP
$ 0.131224
+0.26%
-0.00%
+29.30%
$ 1.24M
$ 7.38
1643
Chateau USD
Chateau USDCHUSD
$ 0.999474
0.00%
--
0.00%
$ 1.23M
$ 999.68
1644
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time GamesCROWN
$ 0.00490251
-0.51%
+0.08%
+68.76%
$ 1.23M
$ 3.23K
1645
Dejitaru Tsuka
Dejitaru TsukaTSUKA
$ 0.00122128
0.00%
-0.00%
+11.96%
$ 1.22M
$ 4.77K
1646
AMPLIFYWORLD
AMPLIFYWORLDAMPS
$ 0.00010127
0.00%
--
+28.89%
$ 1.22M
$ 264.72
1647
Mind of Pepe
Mind of PepeMIND
$ 4.644E-5
-0.04%
+7.80%
+45.90%
$ 1.21M
--
1648
Ping Ping and Fu Shuang
Ping Ping and Fu Shuang熊猫
$ 0.00121207
+0.80%
+0.03%
-20.59%
$ 1.21M
$ 29.31K
1649
ORANGE
ORANGEORNG
$ 0.00354836
+0.16%
-0.01%
+0.17%
$ 1.21M
$ 1.43K
1650
TrueFi
TrueFiTRU
$ 0.00096302
0.00%
-0.02%
-12.69%
$ 1.21M
$ 11.57K
1651
GINI
GINIGINI
$ 0.00119898
0.00%
--
0.00%
$ 1.21M
$ 29.97
1652
THINK Protocol
THINK ProtocolTHINK
$ 0.00120751
+0.39%
-0.01%
+20.53%
$ 1.21M
$ 108.77
1653
ROAI Scalper
ROAI ScalperROAI
$ 0.01267847
+0.22%
--
+21.68%
$ 1.21M
$ 302.07
1654
Storb
StorbSN26
$ 0.924144
-0.15%
+0.00%
+18.70%
$ 1.20M
$ 28.58K
1655
aZen
aZenAZEN
$ 0.0004942
0.00%
--
0.00%
$ 1.20M
$ 39.26
1656
WUFFI
WUFFIWUF
$ 1.456E-8
-0.84%
+4.48%
+25.39%
$ 1.20M
--
1657
ROME Stablecoin
ROME StablecoinROME
$ 1.003
0.00%
--
0.00%
$ 1.20M
$ 26.12
1658
Kekius Odysseus
Kekius OdysseusKEKODYSSEUS
$ 0.00161386
-2.29%
+0.27%
+64.90%
$ 1.20M
$ 403.71K
1659
Stablecorp QCAD
Stablecorp QCADQCAD
$ 0.721662
0.00%
-0.00%
+0.37%
$ 1.19M
$ 110.47
1660
Roaring Kitty
Roaring KittyROAR
$ 0.00119471
+0.33%
+0.01%
+17.10%
$ 1.19M
$ 545.35K
1661
HashAI
HashAIHASHAI
$ 1.41E-5
-0.70%
+0.72%
+22.72%
$ 1.19M
--
1662
Flash Liquidity Token
Flash Liquidity TokenFLP.1
$ 0.819901
0.00%
--
-12.71%
$ 1.19M
$ 2.35
1663
dTRINITY USD
dTRINITY USDDUSD
$ 0.999145
-0.02%
0.00%
-0.05%
$ 1.19M
$ 979.89
1664
ZENY
ZENYZENY
$ 0.02371693
0.00%
--
+0.88%
$ 1.19M
$ 346.79
1665
Alpha City
Alpha CityAMETA
$ 0.0001185
-0.49%
-0.07%
+45.65%
$ 1.18M
$ 2.48K
1666
MEOW
MEOWMEOW
$ 0.000597
+0.19%
+0.00%
+15.08%
$ 1.18M
$ 125.83
1667
Verse
VerseVERSE
$ 2.262E-5
-0.04%
+1.19%
+27.15%
$ 1.18M
--
1668
GaiAI
GaiAIGAIX
$ 0.00718934
0.00%
0.00%
+64.45%
$ 1.18M
$ 374.52K
1669
KellyClaude
KellyClaudeKELLYCLAUDE
$ 1.18E-5
+1.29%
+10.30%
+87.00%
$ 1.18M
--
1670
SolMev
SolMevSN116
$ 1.8
-1.10%
-0.01%
+24.14%
$ 1.18M
$ 6.15K
1671
The Stock Impaler
The Stock ImpalerSTOCKIMPALER
$ 0.00122244
+0.29%
+0.05%
+1.11%
$ 1.18M
$ 104.21K
1672
wire bot
wire botWIRE
$ 0.00117646
-0.12%
-0.00%
+63.80%
$ 1.18M
$ 448.48K
1673
Tensorplex Staked TAO
Tensorplex Staked TAOSTTAO
$ 187.38
0.00%
--
0.00%
$ 1.18M
$ 100.73
1674
Arianee
ArianeeARIA20
$ 0.01091848
-1.36%
-0.04%
+27.96%
$ 1.17M
$ 15.12
1675
EverRise
EverRiseRISE
$ 1.638E-5
-1.21%
+9.32%
+36.61%
$ 1.17M
--
1676
VibeStrategy
VibeStrategyVIBESTR
$ 0.00161705
+0.19%
-0.01%
+15.64%
$ 1.17M
$ 2.28K
1677
Ping
PingPING
$ 0.00116697
+0.08%
-0.00%
+7.40%
$ 1.17M
$ 604.11K
1678
Chevron xStock
Chevron xStockCVXX
$ 201.5
+0.32%
-0.01%
+0.63%
$ 1.16M
$ 1.49K
1679
XDAG
XDAGXDAG
$ 0.0008838
0.00%
+0.15%
+10.42%
$ 1.16M
$ 55.62K
1680
Roco Finance
Roco FinanceROCO
$ 0.0125559
+0.02%
-0.06%
-19.60%
$ 1.16M
$ 162.86
1681
Opus Genesis
Opus GenesisOPUS
$ 0.00116054
-0.66%
+0.03%
+34.87%
$ 1.16M
$ 709.85
1682
Neos Credits
Neos CreditsNCR
$ 0.02851611
-0.02%
-0.00%
+0.07%
$ 1.16M
$ 117.18
1683
SIBYL
SIBYLSIBYL
$ 0.00118364
-1.50%
-0.11%
+68.69%
$ 1.16M
$ 35.32K
1684
Autocompounding Voting KAT
Autocompounding Voting KATAVKAT
$ 0.00575398
-0.85%
-0.00%
+9.15%
$ 1.16M
$ 328.73
1685
Bitsota
BitsotaSN94
$ 0.746986
-1.27%
-0.07%
+13.28%
$ 1.15M
$ 95.33K
1686
Evolve PRO
Evolve PROEVOP
$ 0.0229897
-0.83%
+11.12%
+1,108.06%
$ 1.15M
$ 448.00
1687
kazonomics
kazonomicsKAZONOMICS
$ 0.00114731
-1.11%
-0.00%
+30.08%
$ 1.15M
$ 55.97
1688
monKEYS
monKEYSMONKEYS
$ 1.593E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.15M
--
1689
STBL USST
STBL USSTUSST
$ 0.998896
0.00%
--
-0.04%
$ 1.15M
$ 950.21
1690
DogeGF
DogeGFDOGEGF
$ 3.5096E-11
-0.41%
-1.03%
+20.41%
$ 1.14M
--
1691
Dogz
DogzDOGZ
$ 1.137E-5
0.00%
-2.57%
-0.96%
$ 1.14M
--
1692
Cortensor
CortensorCOR
$ 0.00148314
0.00%
--
+23.89%
$ 1.13M
$ 2.30K
1693
Gaia
GaiaSN57
$ 1.23
-0.81%
-0.00%
+20.35%
$ 1.13M
$ 472.08
1694
Concilium
ConciliumCONCILIUM
$ 0.442209
-0.83%
+0.01%
-4.19%
$ 1.13M
$ 30.76K
1695
Slinky Layer
Slinky LayerSLINKY
$ 0.0065609
0.00%
-0.07%
+9.72%
$ 1.13M
$ 421.44
1696
Housecoin
HousecoinHOUSE
$ 0.00112602
-0.61%
+0.06%
+49.04%
$ 1.12M
$ 49.31K
1697
Anchored Coins AEUR
Anchored Coins AEURAEUR
$ 1.14
0.00%
--
0.00%
$ 1.12M
$ 8.93K
1698
Wrapped Aave Base USDC
Wrapped Aave Base USDCWABASUSDC
$ 1.14
0.00%
0.00%
+13.43%
$ 1.12M
$ 2.54K
1699
PEAK
PEAKPEAK
$ 0.00149574
-0.78%
+0.29%
+160.89%
$ 1.12M
$ 261.57K
1700
WAGMI Games
WAGMI GamesWAGMIGAMES
$ 5.28978E-7
-0.41%
-2.70%
-3.07%
$ 1.12M
--
1701
ORCIB
ORCIBPALMO
$ 0.00042717
+0.03%
+0.02%
+35.52%
$ 1.12M
$ 1.18K
1702
uTrade
uTradeUTT
$ 0.262499
0.00%
-0.02%
+9.07%
$ 1.12M
$ 191.93K
1703
Stool Prisondente
Stool PrisondenteJAILSTOOL
$ 0.00111893
-0.26%
+0.02%
+25.26%
$ 1.12M
$ 736.41K
1704
Synatra Staked SOL
Synatra Staked SOLYSOL
$ 191.54
0.00%
--
+30.71%
$ 1.12M
$ 28.73
1705
Ceylon
CeylonRS
$ 2.78811E-7
-0.84%
+7.64%
+15.04%
$ 1.12M
--
1706
Buy Button
Buy ButtonBUY
$ 0.00121692
-0.86%
+0.15%
+33.48%
$ 1.11M
$ 178.59K
1707
BabyBonk
BabyBonkBABYBONK
$ 3.07E-6
-0.65%
+1.30%
+11.64%
$ 1.11M
--
1708
Pyth ETH
Pyth ETHPYTHETH
$ 2,385.15
-0.09%
-0.00%
+29.15%
$ 1.11M
--
1709
Roundtable
RoundtableRTB
$ 0.00242804
0.00%
--
+0.03%
$ 1.11M
$ 11.66
1710
Glo Dollar
Glo DollarUSDGLO
$ 0.999726
-0.03%
0.00%
+0.18%
$ 1.10M
$ 24.37K
1711
GPSTARTER
GPSTARTERGPST
$ 0.110225
0.00%
--
+8.12%
$ 1.10M
$ 8.27
1712
WSOP Fantasy Poker
WSOP Fantasy PokerWSOLP
$ 0.00110198
+1.66%
+0.31%
+70.61%
$ 1.10M
$ 91.13K
1713
Dimes
DimesDIME
$ 1.101E-5
0.00%
+2.01%
+29.68%
$ 1.10M
--
1714
Zenrock BTC
Zenrock BTCZENBTC
$ 36,872
0.00%
--
0.00%
$ 1.10M
$ 6.71
1715
BonkEarn
BonkEarnBERN
$ 0.00115835
-0.93%
+0.06%
+82.31%
$ 1.10M
$ 1.67K
1716
Magpie
MagpieMGP
$ 0.00190032
-0.24%
+0.01%
+24.33%
$ 1.09M
$ 5.16K
1717
Convertible JPY Token
Convertible JPY TokenCJPY
$ 0.00514032
-0.31%
-0.00%
+12.99%
$ 1.09M
$ 2.56K
1718
Neutrino Index Token
Neutrino Index TokenXTN
$ 0.01589559
0.00%
--
+0.49%
$ 1.09M
$ 0.77
1719
Tole Tole
Tole ToleMEIMEI
$ 0.00108547
+4.25%
+0.12%
+49.19%
$ 1.09M
$ 90.99K
1720
Contango
ContangoTANGO
$ 0.0023638
-0.33%
-0.01%
+50.76%
$ 1.08M
$ 188.25
1721
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0USDT0
$ 0.999774
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 1.08M
$ 80.03K
1722
Cod3x
Cod3xCDX
$ 0.02200308
-0.20%
-0.01%
-0.57%
$ 1.08M
$ 870.98
1723
Aura Finance
Aura FinanceAURA
$ 0.01462357
-2.22%
-0.01%
-10.59%
$ 1.08M
$ 5.59
1724
Seraph
SeraphSERAPH
$ 0.00337374
-0.02%
-0.01%
-2.19%
$ 1.07M
$ 161.22K
1725
Make Aliens Great Again
Make Aliens Great AgainMAGA
$ 0.00109796
-0.88%
+0.02%
+10.32%
$ 1.07M
$ 40.70K
1726
Verathos
VerathosSN96
$ 1.86
-1.59%
-0.02%
+10.71%
$ 1.07M
$ 85.51K
1727
Jeo Boden
Jeo BodenBODEN
$ 0.00155484
-1.39%
+0.07%
+30.86%
$ 1.07M
$ 9.09K
1728
StratoVM
StratoVMSVM
$ 0.01129723
+0.39%
+0.00%
-23.76%
$ 1.07M
$ 14.39
1729
TOMI
TOMITOMI
$ 0.0
--
+0.37%
--
$ 1.07M
$ 67.16
1730
Bario Entertainment System
Bario Entertainment System$BAES
$ 1.054E-5
+12.61%
+1.22%
+2,109.90%
$ 1.07M
--
1731
Hooked Protocol
Hooked ProtocolHOOK
$ 0.00370602
+0.61%
-0.00%
+5.54%
$ 1.07M
$ 93.17K
1732
jesse
jesseJESSE
$ 0.00194211
-1.26%
-0.01%
+41.36%
$ 1.06M
$ 12.40K
1733
BNQ GLOBAL
BNQ GLOBALBNQ
$ 0.00106326
0.00%
-0.00%
+2.65%
$ 1.06M
$ 2.17K
1734
Caesar
CaesarCAESAR
$ 0.00106599
-0.83%
+0.04%
+19.05%
$ 1.06M
$ 1.14K
1735
Creditlink Token
Creditlink TokenCDL
$ 0.00517173
-0.26%
-0.00%
+10.73%
$ 1.06M
$ 68.41K
1736
KardiaChain
KardiaChainKAI
$ 0.00022095
-1.34%
+0.07%
+18.62%
$ 1.06M
$ 5.58K
1737
Otherworld
OtherworldOWN
$ 0.02982263
0.00%
--
+0.29%
$ 1.05M
$ 1.13
1738
Mansioncoin
MansioncoinMANSION
$ 0.00109283
-0.64%
+0.06%
+29.15%
$ 1.05M
$ 79.89
1739
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC 2x Flexible Leverage IndexBTC2X-FLI
$ 19.78
-1.88%
+0.04%
+46.84%
$ 1.05M
$ 1.07K
1740
IDRX
IDRXIDRX
$ 5.67E-5
+0.23%
-0.03%
+1.03%
$ 1.05M
--
1741
Openverse Network
Openverse NetworkBTG
$ 0.553072
-0.08%
-0.04%
+0.69%
$ 1.05M
$ 25.68K
1742
Hachiko
HachikoHACHI
$ 1.089E-9
-0.82%
+17.30%
+56.63%
$ 1.05M
--
1743
Xitcoin
Xitcoin$XTC
$ 0.00019993
-0.10%
+0.01%
+32.91%
$ 1.05M
$ 379.08
1744
Sidiora Markets
Sidiora MarketsSID
$ 0.00105947
-0.36%
-0.02%
+9.99%
$ 1.05M
$ 3.20K
1745
Ternoa
TernoaCAPS
$ 0.0004297
-0.71%
+0.01%
+2.35%
$ 1.05M
$ 547.76
1746
Allbridge Zero
Allbridge ZeroABR0
$ 0.051233
0.00%
+0.04%
+3.81%
$ 1.05M
$ 17.45
1747
Aircoin
AircoinAIRCOIN
$ 0.00104566
-0.25%
-0.00%
+50.78%
$ 1.04M
$ 2.76K
1748
GoldenBoys
GoldenBoysGOLD
$ 1.04
0.00%
--
+16.32%
$ 1.04M
$ 11.56
1749
Bitcoin 2
Bitcoin 2BTC2
$ 0.057887
0.00%
+0.00%
+0.23%
$ 1.04M
$ 10.53K
1750
Karma by Virtuals
Karma by VirtualsKARMA
$ 0.00103726
+0.13%
+0.02%
+19.12%
$ 1.04M
$ 51.22K
1751
Trencher
TrencherTRENCHER
$ 0.00103706
-0.18%
+0.08%
+56.03%
$ 1.04M
$ 39.43K
1752
noice
noiceNOICE
$ 1.155E-5
-1.03%
+2.33%
+10.74%
$ 1.04M
--
1753
UNCX Network
UNCX NetworkUNCX
$ 28.37
0.00%
--
+28.90%
$ 1.04M
$ 8.42
1754
Rubidium
RubidiumRBD
$ 0.02222489
-0.09%
+0.09%
+5.76%
$ 1.03M
$ 1.59K
1755
Live Action Roleplay
Live Action RoleplayLARP
$ 0.00103345
+5.01%
-0.04%
+22.27%
$ 1.03M
$ 203.25K
1756
GIZMO
GIZMOGIZMO
$ 0.0010325
-0.78%
+0.49%
+319.49%
$ 1.03M
$ 23.83K
1757
CatSlap
CatSlapSLAP
$ 0.00026006
-0.36%
--
+29.06%
$ 1.03M
$ 52.47
1758
Voxies
VoxiesVOXEL
$ 0.00342813
+0.92%
-0.10%
+20.92%
$ 1.03M
$ 680.26K
1759
USDM1
USDM1USDM1
$ 1.005
0.00%
--
-0.89%
$ 1.03M
$ 0.20
1760
mini
miniMINI
$ 0.00116982
-0.57%
+0.10%
+38.60%
$ 1.02M
$ 123.93K
1761
Bibi
BibiBIBI
$ 0.00102322
-0.58%
-0.10%
+34.43%
$ 1.02M
$ 17.62K
1762
ORA Coin
ORA CoinORA
$ 0.00614489
+1.30%
-0.11%
+16.18%
$ 1.02M
$ 151.80
1763
xFUND
xFUNDXFUND
$ 102.39
+0.27%
+0.02%
+36.14%
$ 1.02M
$ 4.40K
1764
Guild of Guardians
Guild of GuardiansGOG
$ 0.00116171
+2.56%
-0.04%
+7.65%
$ 1.02M
$ 2.58K
1765
Fiamma BTC
Fiamma BTCFIABTC
$ 61,009
0.00%
--
0.00%
$ 1.02M
$ 47.24
1766
UOMI
UOMIUOMI
$ 0.00023788
+1.65%
--
+4.68%
$ 1.01M
$ 272.16
1767
Shrapnel
ShrapnelSHRAP
$ 0.00034841
+0.01%
+0.00%
+19.00%
$ 1.01M
$ 168.77
1768
Joss Money
Joss MoneyJMONEY
$ 0.00101263
-0.78%
+0.08%
+25.35%
$ 1.01M
$ 8.96K
1769
Bitcoin on Base
Bitcoin on BaseBTCB
$ 0.064726
-0.10%
-0.01%
+24.37%
$ 1.01M
$ 1.88K
1770
TPRO Network
TPRO NetworkTPRO
$ 0.00088732
+0.25%
+0.00%
+22.29%
$ 1.01M
$ 1.84
1771
Arqen
ArqenARQ
$ 0.01228391
-1.82%
+0.36%
+65.76%
$ 1.01M
$ 108.09K
1772
International Business Machines xStock
International Business Machines xStockIBMX
$ 231.26
0.00%
-0.01%
-0.40%
$ 1.00M
$ 242.79
1773
daCat
daCatDACAT
$ 2.491E-9
-0.44%
+1.25%
+32.15%
$ 1.00M
--
1774
Kalshi PreStocks
Kalshi PreStocksKALSHI
$ 765.4
0.00%
+0.11%
+6.23%
$ 1.00M
$ 6.83
1775
Meeds DAO
Meeds DAOMEED
$ 0.04903393
0.00%
--
0.00%
$ 1.00M
$ 32.85
1776
Froth
FrothFROTH
$ 0.00102426
+1.39%
+0.09%
+6.40%
$ 1.00M
$ 1.30K
1777
Crecoin
Crecoin$CREC
$ 0.00053257
-0.73%
+0.05%
+32.74%
$ 1.00M
$ 7.94
1778
BitVault Signal
BitVault Signal$BV7X
$ 9.9E-6
+18.71%
+9.20%
+150.63%
$ 998.45K
--
1779
Grok Bot
Grok BotEARNBOT
$ 0.00100481
+3.11%
--
+38.01%
$ 997.21K
$ 311.30K
1780
CAD Coin
CAD CoinCADC
$ 0.720362
-0.29%
-0.00%
+0.08%
$ 995.49K
$ 50.32K
1781
Million
MillionMM
$ 0.992553
-0.34%
-0.01%
+1.09%
$ 992.00K
$ 201.07
1782
OneCOW
OneCOW 1COW
$ 2,640,898
0.00%
+0.04%
+23.91%
$ 991.74K
$ 3.57K
1783
EXCELLENCE
EXCELLENCEEOP
$ 0.0009907
0.00%
+0.00%
+35.81%
$ 990.70K
$ 4.93
1784
Pwease
PweasePWEASE
$ 0.00099062
-0.48%
+0.01%
+32.53%
$ 990.63K
$ 80.84K
1785
FAYA
FAYAFAYA
$ 9.2482E-8
+0.01%
+0.22%
-0.05%
$ 988.35K
--
1786
Resolv USR
Resolv USRUSR
$ 0.121825
+0.13%
-0.05%
-2.72%
$ 988.17K
$ 623.98
1787
Satoshi Nakamoto
Satoshi NakamotoSATOSHI
$ 0.469434
+0.22%
-0.07%
+44.45%
$ 986.37K
$ 5.90K
1788
Wrapped Conflux
Wrapped ConfluxWCFX
$ 0.04873897
+0.12%
-0.00%
+18.45%
$ 986.19K
$ 34.61K
1789
GhostwareOS
GhostwareOSGHOST
$ 0.00098594
-0.95%
-0.07%
+2.56%
$ 985.67K
$ 23.14K
1790
Wrapped Plume
Wrapped PlumeWPLUME
$ 0.01357857
+0.08%
+0.00%
+5.52%
$ 984.90K
$ 4.64K
1791
Rizzmas
RizzmasRIZZMAS
$ 0.0009825
-0.31%
+0.05%
+15.97%
$ 982.49K
$ 4.18K
1792
Riecoin
RiecoinRIC
$ 0.01360991
+0.35%
+0.02%
+21.94%
$ 980.69K
$ 9.09K
1793
AU79
AU79AU79
$ 0.00098055
-0.92%
+0.14%
+67.31%
$ 980.42K
$ 13.08K
1794
God The Dog
God The DogGOD
$ 0.00098518
+0.16%
-0.08%
+137.81%
$ 976.63K
$ 5.75K
1795
The Balkan Dwarf
The Balkan Dwarf$KEKEC
$ 2.496E-5
-0.40%
-2.95%
+58.68%
$ 975.22K
--
1796
sudoswap
sudoswapSUDO
$ 0.03838272
+0.39%
+0.02%
+28.60%
$ 974.91K
$ 291.74
1797
Swappy
SwappySWAPPY
$ 0.00097438
+1.65%
-0.28%
-55.42%
$ 974.38K
$ 432.39K
1798
Mushu
MushuMUSHU
$ 0.00608361
-0.45%
+0.03%
+0.78%
$ 971.57K
$ 64.96K
1799
BLOCKLORDS
BLOCKLORDSLRDS
$ 0.01783734
-1.33%
-0.01%
+3.57%
$ 969.70K
$ 11.30K
1800
Chunking
ChunkingSN40
$ 1.31
-1.50%
-0.00%
+18.02%
$ 968.72K
$ 463.06
1801
wiwiwi
wiwiwiWIWIWI
$ 0.0010105
+1.24%
+0.97%
+191.34%
$ 965.05K
$ 476.19K
1802
Velora
VeloraVLR
$ 0.00057585
+0.19%
-0.04%
+23.58%
$ 962.05K
$ 2.88K
1803
Oh no
Oh noOHNO
$ 9.586E-5
-0.42%
+0.36%
+28.72%
$ 958.88K
--
1804
BLUB
BLUBBLUB
$ 2.281E-9
-0.57%
-0.10%
+25.88%
$ 958.59K
--
1805
Wrapped Telos
Wrapped TelosWTLOS
$ 0.02329319
0.00%
+0.15%
-32.21%
$ 958.22K
$ 362.95
1806
Optimistic General Intelligence
Optimistic General IntelligenceOGI
$ 0.00098472
-5.58%
-0.20%
+32.76%
$ 957.79K
$ 28.62K
1807
Spain
SpainSPAIN
$ 0.146705
+1.47%
+0.06%
+0.57%
$ 954.82K
$ 277.20K
1808
DappRadar
DappRadarRADAR
$ 0.00031951
-0.17%
--
+17.03%
$ 954.78K
$ 1.20K
1809
Camelot Token
Camelot TokenGRAIL
$ 35.97
-0.17%
-0.00%
+12.51%
$ 952.54K
$ 1.83K
1810
Qubitcoin
QubitcoinQTC
$ 0.411905
-0.73%
+0.03%
+0.51%
$ 950.76K
$ 7.83K
1811
Hoge Finance
Hoge FinanceHOGE
$ 2.44E-6
-0.41%
+0.32%
+49.69%
$ 949.94K
--
1812
AEROBUD
AEROBUDAEROBUD
$ 0.00094953
+0.25%
+0.08%
+59.53%
$ 949.70K
$ 7.08K
1813
Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStockLLYX
$ 1,247.14
-0.26%
-0.01%
+0.48%
$ 949.20K
$ 68.70K
1814
Tygr
TygrTYGR
$ 0.00103824
+26.98%
+0.72%
+169.71%
$ 946.50K
$ 381.19K
1815
Tidecoin
TidecoinTDC
$ 0.04992349
0.00%
+0.02%
+7.39%
$ 945.13K
$ 70.04
1816
Helios Blockchain
Helios BlockchainHLS
$ 0.00045056
0.00%
--
0.00%
$ 944.59K
$ 7.88
1817
Playdoge
Playdoge$PLAY
$ 0.00010019
0.00%
+0.00%
+23.23%
$ 941.80K
$ 92.62
1818
Snorter
SnorterSNORT
$ 0.0037635
+0.07%
+0.03%
+27.46%
$ 940.87K
$ 2.34K
1819
Portals
PortalsPORTALS
$ 0.00406775
-0.03%
+0.00%
+0.70%
$ 938.49K
$ 32.79K
1820
BER
BERBER
$ 0.00093803
-0.63%
+0.06%
+28.01%
$ 938.12K
$ 963.28
1821
Ethernity Chain
Ethernity ChainERN
$ 0.03119879
-0.38%
+0.00%
+21.37%
$ 935.59K
$ 41.96
1822
Wrapped Neverland AUSD
Wrapped Neverland AUSDWNAUSD
$ 0.999983
0.00%
0.00%
0.00%
$ 932.92K
$ 1.89M
1823
KOMPETE
KOMPETEKOMPETE
$ 0.0010953
-1.74%
-0.02%
+25.89%
$ 931.57K
$ 239.55
1824
Neemo Staked Astar
Neemo Staked AstarNSASTR
$ 0.00454564
+0.06%
+0.01%
+22.59%
$ 931.38K
$ 2.53
1825
VK Token
VK TokenVK
$ 3.318E-5
-0.18%
-0.23%
-2.01%
$ 929.07K
--
1826
rETH2
rETH2RETH2
$ 2,255.57
0.00%
--
+19.68%
$ 928.69K
$ 35.74
1827
Mellow Man
Mellow ManMELLOW
$ 0.01335106
-0.86%
-0.09%
+14.98%
$ 926.86K
$ 3.59K
1828
Mother Iggy
Mother IggyMOTHER
$ 0.00095926
-0.70%
+0.05%
+27.99%
$ 926.15K
$ 8.36K
1829
Rezerve Money
Rezerve MoneyRZR
$ 0.628654
+0.09%
-0.00%
+16.72%
$ 924.95K
$ 585.92
1830
Catbal
CatbalCATBAL
$ 0.925052
-0.12%
-0.01%
+26.72%
$ 924.41K
$ 18.58K
1831
ENIMZ
ENIMZENIMZ
$ 0.00995557
0.00%
0.00%
+0.40%
$ 924.24K
$ 139.22
1832
Mu Digital muBOND
Mu Digital muBONDMUBOND
$ 0.996783
0.00%
--
0.00%
$ 924.16K
$ 7.74K
1833
TensorUSD
TensorUSDSN113
$ 0.616722
-1.30%
-0.00%
+16.88%
$ 922.74K
$ 6.10K
1834
Levva Protocol
Levva ProtocolLVVA
$ 0.0004658
+13.72%
+0.38%
+38.26%
$ 922.44K
$ 935.42K
1835
Lumena
LumenaLUMENA
$ 2.62
+0.38%
+0.02%
+24.76%
$ 921.61K
$ 12.79K
1836
UFO Gaming
UFO GamingUFO
$ 3.5762E-8
-0.43%
+0.41%
+88.37%
$ 921.45K
--
1837
Big Brother Machi
Big Brother MachiMACHI
$ 0.00096921
-2.30%
+0.04%
+499.61%
$ 921.41K
$ 139.21K
1838
Wrapped Ampleforth
Wrapped AmpleforthWAMPL
$ 0.475923
+0.28%
-0.01%
+29.20%
$ 921.39K
$ 95.53
1839
INTERCELLAR
INTERCELLARCLR
$ 0.0019986
0.00%
--
+15.63%
$ 918.91K
$ 1.50
1840
HeavyPulp
HeavyPulpHEAVYPULP
$ 0.00091371
-1.86%
-0.06%
-5.20%
$ 913.48K
$ 45.78K
1841
Alto DUSD
Alto DUSDDUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 911.82K
$ 1.00
1842
Uranus
UranusURANUS
$ 0.00910343
-0.03%
+0.12%
+92.83%
$ 910.25K
$ 122.54K
1843
ICHI
ICHIICHI
$ 0.096966
-0.47%
-0.11%
+8.14%
$ 909.67K
$ 54.99K
1844
Surge
SurgeSURGE
$ 0.036288
+0.41%
-0.00%
+16.93%
$ 907.20K
$ 4.28K
1845
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan TokenITA
$ 0.066754
+0.63%
+0.04%
+7.30%
$ 906.45K
$ 86.47K
1846
Galvan
GalvanIZE
$ 7.295E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 902.74K
--
1847
Sovrun
SovrunSOVRN
$ 0.00107847
+0.11%
-0.04%
+19.00%
$ 901.87K
$ 16.76K
1848
Elon4AfD
Elon4AfDELON4AFD
$ 0.00089761
-0.76%
+0.13%
+38.83%
$ 897.50K
$ 6.18K
1849
Gamestop xStock
Gamestop xStockGMEX
$ 18.06
-1.26%
-0.01%
-0.82%
$ 895.23K
$ 17.89K
1850
RFOX
RFOXRFOX
$ 0.00046383
+12.55%
+1.92%
+275.42%
$ 895.05K
$ 29.32
1851
CANTO
CANTOCANTO
$ 0.00146402
0.00%
--
+5.42%
$ 890.81K
$ 1.98
1852
Komodo
KomodoKMD
$ 0.00632581
-0.21%
-0.28%
+9.63%
$ 889.81K
$ 9.22
1853
DeFiGeek Community Japan
DeFiGeek Community JapanTXJP
$ 4.22
-0.47%
-0.01%
+20.23%
$ 886.52K
$ 53.53
1854
SyFu Excavation Token
SyFu Excavation TokenEVT
$ 0.942417
-0.18%
+0.02%
+0.76%
$ 884.17K
$ 857.69
1855
ParaSwap
ParaSwapPSP
$ 0.00094555
+0.04%
-0.18%
-0.58%
$ 883.61K
$ 24.99
1856
Netswap
NetswapNETT
$ 0.00914521
-0.02%
+0.03%
-0.12%
$ 882.55K
$ 63.05K
1857
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
Prefrontal Cortex Convo Agent by VirtualsCONVO
$ 0.0008821
+0.06%
+0.02%
+35.85%
$ 881.98K
$ 1.10K
1858
CockCardano
CockCardanoCOCK
$ 0.00088138
+1.34%
+0.00%
+4.35%
$ 881.40K
$ 5.50K
1859
GT3 Finance
GT3 FinanceGT3
$ 0.00522659
+0.21%
+0.03%
+6.96%
$ 880.89K
$ 281.36
1860
Morpheus Network
Morpheus NetworkMNW
$ 0.01839154
0.00%
-0.03%
+19.97%
$ 880.89K
$ 779.24
1861
Prisma Governance Token
Prisma Governance TokenPRISMA
$ 0.00900766
+0.20%
-0.01%
+10.69%
$ 878.66K
$ 83.86
1862
Baby Asteroid
Baby AsteroidBABYASTEROID
$ 2.09E-9
-1.09%
+1.42%
-0.57%
$ 877.43K
--
1863
FRIC
FRICFRIC
$ 0.0008773
-0.71%
+0.03%
+41.59%
$ 877.22K
$ 2.76K
1864
Flute
FluteFLUT
$ 8.761E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 875.93K
--
1865
PINO
PINOPINO
$ 0.0008846
-2.87%
+0.34%
+119.96%
$ 875.58K
$ 21.37K
1866
SALT
SALTSALT
$ 0.00729542
+0.06%
-0.00%
+39.46%
$ 875.57K
$ 53.29
1867
cUNI
cUNICUNI
$ 0.089605
-1.03%
+0.01%
+29.55%
$ 872.89K
--
1868
Povel Durev
Povel DurevDUREV
$ 0.00903192
+0.39%
+0.00%
+16.51%
$ 870.90K
$ 5.70K
1869
CLUDE
CLUDECLUDE
$ 0.00086851
-1.23%
-0.02%
+84.54%
$ 868.35K
$ 45.05K
1870
Tokenomy
TokenomyTEN
$ 0.00433773
+0.33%
+0.01%
+1.59%
$ 867.51K
$ 349.76
1871
Prometheus
PrometheusPROMETHEUS
$ 0.00093716
-2.58%
+0.42%
+38.51%
$ 866.75K
$ 217.35K
1872
XAYA
XAYAWCHI
$ 0.01487021
-0.25%
-0.00%
+28.74%
$ 865.81K
$ 910.04
1873
Orion
OrionORN
$ 0.01378081
+0.02%
+0.01%
+11.84%
$ 863.17K
$ 260.06
1874
BONGO CAT
BONGO CATBONGO
$ 0.00086293
-0.92%
-0.07%
+42.64%
$ 862.87K
$ 29.27K
1875
CAD Digital
CAD DigitalCADD
$ 0.714034
+0.01%
-0.00%
-0.72%
$ 861.76K
$ 19.74K
1876
SLIPPY
SLIPPYSLIPPY
$ 0.00086087
+0.22%
+0.16%
+235.26%
$ 860.87K
$ 141.41K
1877
ValleyDAO
ValleyDAOGROW
$ 0.07455
+0.04%
+0.02%
-0.22%
$ 859.91K
$ 2.01K
1878
Aquari
AquariAQUARI
$ 0.007269
+1.95%
+0.00%
+50.83%
$ 857.74K
$ 6.88K
1879
Pussy Financial
Pussy FinancialPUSSY
$ 3.92E-6
+0.26%
0.00%
+36.59%
$ 856.21K
--
1880
Pyth USDC
Pyth USDCPYTHUSDC
$ 1.074
+0.37%
0.00%
+0.19%
$ 855.83K
--
1881
Homebrew Robotics
Homebrew RoboticsBREW
$ 0.00085544
-2.01%
+0.15%
+39.54%
$ 855.44K
$ 4.04K
1882
Singularity Finance
Singularity FinanceSFI
$ 0.00410164
+0.17%
+0.05%
+27.26%
$ 854.97K
$ 1.25K
1883
Baby BFT
Baby BFTBBFT
$ 8.549E-5
-0.49%
+2.27%
+4.73%
$ 854.38K
--
1884
4EVERLAND
4EVERLAND4EVER
$ 0.00024871
+0.86%
+0.06%
+78.99%
$ 851.34K
$ 236.85K
1885
WHY
WHYWHY
$ 2.027E-9
-0.98%
+1.20%
+14.39%
$ 851.23K
--
1886
KRWQ
KRWQKRWQ
$ 0.00069808
-0.01%
-0.00%
-0.41%
$ 851.01K
$ 34.00K
1887
Rip Cars
Rip CarsCARS
$ 0.065916
+0.20%
+0.08%
+21.59%
$ 850.28K
$ 23.31K
1888
X2Y2
X2Y2X2Y2
$ 0.00101204
+0.28%
--
+31.88%
$ 850.15K
$ 14.48
1889
Wrapped Neverland USDC
Wrapped Neverland USDCWNUSDC
$ 1.033
0.00%
--
+0.88%
$ 845.36K
$ 189.04
1890
Hestia
HestiaHESTIA
$ 1.78
0.00%
-0.08%
+8.54%
$ 844.10K
$ 18.69K
1891
ReddCoin
ReddCoinRDD
$ 2.474E-5
-0.40%
-1.27%
+2.44%
$ 843.41K
--
1892
Store of Value
Store of ValueVAL
$ 0.00085685
-0.23%
+0.03%
+17.07%
$ 843.19K
$ 426.43
1893
Strawberry AI
Strawberry AIBERRY
$ 0.00839123
+0.39%
-0.02%
+66.45%
$ 839.16K
$ 1.30K
1894
Brasa Staked FOGO
Brasa Staked FOGOSTFOGO
$ 0.01378605
0.00%
--
+14.34%
$ 838.90K
$ 272.77
1895
Cigarette
CigaretteCIG
$ 0.00037518
0.00%
--
0.00%
$ 836.76K
$ 91.65
1896
Metal Dollar
Metal DollarXMD
$ 0.998933
+0.48%
+0.01%
+0.47%
$ 835.74K
$ 2.00M
1897
Shoggoth
ShoggothSHOGGOTH
$ 0.00083561
-0.32%
+0.08%
+32.71%
$ 835.58K
$ 5.06K
1898
hehe
heheHEHE
$ 0.00098909
-0.38%
-0.03%
+5.26%
$ 831.53K
$ 15.40K
1899
Seamless Protocol
Seamless ProtocolSEAM
$ 0.0204185
0.00%
-0.02%
+108.42%
$ 830.75K
$ 466.92
1900
Dealer
DealerDEALER
$ 0.00085755
+0.31%
-0.30%
-60.30%
$ 830.29K
$ 227.67K
1901
Nummus Aeternitas
Nummus AeternitasNUMMUS
$ 0.00829626
-0.98%
+0.03%
+6.22%
$ 829.49K
$ 1.84K
1902
Unibot
UnibotUNIBOT
$ 0.82815
+0.37%
+0.01%
+29.29%
$ 828.07K
$ 352.59
1903
Gold Token
Gold TokenGLDT
$ 1.39
0.00%
-0.01%
+7.75%
$ 825.93K
$ 4.96K
1904
Obol
ObolOBOL
$ 0.00258269
+1.28%
-0.03%
-4.80%
$ 824.14K
$ 514.44K
1905
vankedisi
vankedisiVANKEDISI
$ 0.00967077
-0.19%
+0.05%
-18.46%
$ 824.12K
$ 68.24
1906
Klaytn Dai
Klaytn DaiKDAI
$ 0.103138
+0.08%
+0.04%
+10.87%
$ 823.55K
$ 925.01
1907
Lattice
LatticeLTX
$ 0.00822892
+0.29%
-0.00%
-9.73%
$ 822.86K
$ 57.85K
1908
Waffles
WafflesWAFFLES
$ 0.00082452
-0.13%
+0.13%
+33.91%
$ 822.84K
$ 6.33K
1909
MContent
MContentMCONTENT
$ 1.55077E-10
-0.74%
+6.42%
-20.38%
$ 822.68K
--
1910
Qi Dao
Qi DaoQI
$ 0.00590103
0.00%
+0.01%
+14.24%
$ 816.40K
$ 6.56
1911
8lends
8lends8LNDS
$ 0.01846938
0.00%
+0.05%
+13.56%
$ 815.48K
$ 17.38K
1912
MECCA
MECCAMEA
$ 0.0002779
0.00%
--
+0.03%
$ 815.17K
$ 5.06
1913
GET Protocol
GET ProtocolGET
$ 0.071573
0.00%
--
+2.99%
$ 815.09K
$ 21.96
1914
Minidoge
MinidogeMINIDOGE
$ 1.114E-9
-0.98%
+1.49%
-1.85%
$ 814.81K
--
1915
DEV TOMMY JINGL
DEV TOMMY JINGLTOMMYJINGL
$ 0.00082058
-0.76%
--
+36.59%
$ 813.85K
$ 147.98
1916
IDEX
IDEXIDEX
$ 0.00081295
-5.74%
+0.11%
+37.15%
$ 812.96K
$ 60.29K
1917
Shadow Combat League
Shadow Combat LeagueSCL
$ 0.00083812
+0.10%
+0.00%
+16.29%
$ 812.73K
$ 571.46
1918
Architex
ArchitexARCX
$ 0.081142
0.00%
--
-0.03%
$ 811.42K
$ 40.59
1919
Hydra
HydraHYDRA
$ 0.0269934
0.00%
0.00%
+3.11%
$ 811.33K
$ 471.98
1920
Solberg
SolbergSLB
$ 0.00808522
-0.04%
+0.00%
+3.54%
$ 808.26K
$ 205.75
1921
OpenUSDT
OpenUSDTOUSDT
$ 0.999738
-0.01%
0.00%
+0.04%
$ 808.25K
$ 1.59M
1922
Boardwalk
BoardwalkBWLK
$ 0.270301
-0.22%
-0.17%
-12.56%
$ 807.48K
$ 5.32K
1923
Draggin Karma Points
Draggin Karma PointsDKP
$ 0.00020229
-0.78%
-0.03%
+15.95%
$ 807.34K
$ 728.78
1924
Hyper Bull
Hyper BullHBULL
$ 0.00080709
+2.66%
-0.13%
-14.17%
$ 807.09K
$ 247.27K
1925
Capybara
CapybaraCAPY
$ 8.05624E-7
-1.64%
-52.35%
+156.84%
$ 805.54K
--
1926
Hermes
HermesSN82
$ 0.742994
-0.41%
-0.01%
+6.48%
$ 804.28K
$ 17.54K
1927
Districts
DistrictsDSTRX
$ 0.00653509
0.00%
--
0.00%
$ 804.13K
$ 42.19
1928
Catholic people
Catholic peopleCATH
$ 0.00089337
-0.43%
-0.15%
-70.39%
$ 803.89K
$ 10.70K
1929
EverETH Reflect
EverETH ReflectEVERETH
$ 1.742E-9
-0.74%
-0.68%
+15.36%
$ 803.50K
--
1930
Aark Digital
Aark DigitalAARK
$ 0.00130119
-1.06%
+0.09%
+55.07%
$ 799.96K
$ 2.61K
1931
For Sale
For SaleSN47
$ 0.660837
-0.92%
+0.01%
+19.68%
$ 799.69K
$ 11.40K
1932
NONOS
NONOSNOX
$ 0.00100268
-0.02%
+0.06%
+10.27%
$ 798.17K
$ 1.65K
1933
Butthole Coin
Butthole CoinBUTTHOLE
$ 0.00079853
-0.05%
+0.06%
+159.46%
$ 796.67K
$ 306.96K
1934
Wrapped 3ULL
Wrapped 3ULLW3ULL
$ 0.00018151
+0.07%
+0.03%
+132.02%
$ 795.45K
$ 2.20K
1935
EarnBet
EarnBetEBET
$ 0.00019181
0.00%
--
0.00%
$ 794.97K
$ 26.96
1936
Jones DAO
Jones DAOJONES
$ 0.135218
+0.07%
+0.01%
+28.40%
$ 794.89K
$ 144.96
1937
Rome
RomeROME
$ 5.43
0.00%
--
0.00%
$ 794.40K
$ 0.13
1938
Baby 4
Baby 4BABY4
$ 0.00079331
0.00%
+0.02%
+18.89%
$ 793.31K
$ 4.53
1939
Saber
SaberSBR
$ 0.00029773
-0.02%
-0.03%
-13.42%
$ 791.33K
$ 4.47K
1940
Balance
BalanceEPT
$ 0.00034127
+0.95%
+0.01%
+9.83%
$ 790.58K
$ 284.54K
1941
Project 89
Project 89PROJECT89
$ 0.00057498
-0.41%
+0.06%
+42.71%
$ 790.50K
$ 728.24
1942
Rakun
RakunRAKUN
$ 0.050016
-0.49%
--
-12.21%
$ 790.03K
$ 5.40
1943
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan TokenSPURS
$ 0.058816
0.00%
+0.01%
+4.30%
$ 789.49K
$ 67.75K
1944
Knight Core
Knight CoreKNIGHT
$ 0.00082135
-0.86%
+0.11%
+17.15%
$ 788.68K
$ 38.26K
1945
Taoillium
TaoilliumSN109
$ 0.601005
-0.89%
-0.09%
+19.37%
$ 785.29K
$ 195.81K
1946
Panana
Panana$PANANA
$ 1.9E-6
0.00%
0.00%
+24.18%
$ 784.98K
--
1947
Belt
BeltBELT
$ 0.03466445
+0.08%
+0.00%
+15.37%
$ 784.91K
$ 3.15
1948
Sovryn
SovrynSOV
$ 0.01302032
0.00%
+0.01%
+7.04%
$ 782.31K
$ 1.51K
1949
Windoge98
Windoge98EXE
$ 0.078578
+0.01%
-0.01%
+4.79%
$ 781.47K
$ 522.22
1950
AUTONOMOPOLY
AUTONOMOPOLYAUTONO
$ 7.81E-6
+1.17%
-0.72%
+21.65%
$ 781.08K
--
1951
Crocodile Finance
Crocodile FinanceCROC
$ 6.85
0.00%
--
+19.34%
$ 779.95K
$ 325.73
1952
IMGN Labs
IMGN LabsIMGN
$ 0.00077642
-1.99%
-0.09%
+36.60%
$ 779.36K
$ 3.25K
1953
aPriori Monad LST
aPriori Monad LSTAPRMON
$ 0.03229865
-0.28%
+0.02%
+36.37%
$ 779.24K
$ 29.40K
1954
wanETH
wanETHWANETH
$ 2,493.36
-0.42%
+0.02%
+30.11%
$ 779.18K
$ 24.64K
1955
Moon Tropica
Moon TropicaCAH
$ 0.277689
+0.24%
-0.00%
+40.14%
$ 779.08K
$ 994.07
1956
ClipX
ClipXCLIPX
$ 0.00077705
-0.41%
-0.03%
+2.03%
$ 777.06K
$ 41.79K
1957
Hosico
HosicoHOSICO
$ 0.00077638
-0.03%
+0.06%
+15.34%
$ 776.29K
$ 5.06K
1958
Exxon Mobil xStock
Exxon Mobil xStockXOMX
$ 162.07
-0.47%
-0.02%
-2.58%
$ 776.24K
$ 1.60K
1959
Safe Haven
Safe HavenSHA
$ 9.114E-5
0.00%
0.00%
+11.46%
$ 774.67K
--
1960
BINDER
BINDERBINDER
$ 0.0007743
-1.02%
--
+28.60%
$ 774.47K
$ 17.81
1961
Worldwide USD
Worldwide USDWUSD
$ 1.17
0.00%
--
+17.96%
$ 773.73K
$ 1.37
1962
Ventuals vHYPE
Ventuals vHYPEVHYPE
$ 81.58
-0.33%
+0.03%
+38.77%
$ 773.70K
$ 163.39
1963
Superseed
SuperseedSUPR
$ 7.724E-5
0.00%
0.00%
-12.95%
$ 772.36K
--
1964
Collaterize
CollaterizeCOLLAT
$ 0.00077224
-0.96%
-0.01%
+26.27%
$ 772.22K
$ 194.14K
1965
MAGA Hat
MAGA HatMAGA
$ 1.87E-6
0.00%
+4.68%
+37.50%
$ 771.64K
--
1966
Xandeum
XandeumXAND
$ 0.00024798
-0.14%
-0.57%
-25.21%
$ 771.56K
$ 2.21K
1967
Wrapped ASTR
Wrapped ASTRWASTR
$ 0.00539633
-0.69%
+0.02%
+21.03%
$ 770.09K
$ 6.95K
1968
Wobbles
WobblesWOBBLES
$ 0.00077273
-0.14%
+0.43%
+94.79%
$ 769.97K
$ 61.08K
1969
360noscope420blazeit
360noscope420blazeitMLG
$ 0.00076902
+0.27%
-0.05%
+21.48%
$ 767.05K
$ 363.49K
1970
Midas mRe7BTC
Midas mRe7BTCMRE7BTC
$ 78,940
-0.21%
+0.02%
+23.04%
$ 766.83K
--
1971
Chihuahua Chain
Chihuahua ChainHUAHUA
$ 6.69E-6
-0.30%
-0.93%
+32.21%
$ 765.42K
--
1972
Global Coin Research
Global Coin ResearchGCR
$ 0.076505
0.00%
--
-0.91%
$ 765.05K
$ 153.39
1973
MultiVAC
MultiVACMTV
$ 0.00010149
-0.01%
+0.01%
+0.68%
$ 759.61K
$ 59.01K
1974
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan TokenBENFICA
$ 0.092525
-0.44%
-0.02%
+4.30%
$ 759.45K
$ 31.11K
1975
Cashaa
CashaaCAS
$ 0.00104493
0.00%
--
+4.57%
$ 758.51K
$ 1.26
1976
All Will Retire
All Will RetireAWR
$ 0.00077818
-0.06%
+0.16%
+52.40%
$ 758.07K
$ 14.61K
1977
Unicorn Meat
Unicorn MeatW🍖
$ 0.0075637
0.00%
--
+29.87%
$ 756.30K
$ 1.49
1978
Tea Protocol
Tea ProtocolTEA
$ 3.775E-5
-0.03%
-0.44%
-2.48%
$ 755.65K
--
1979
Universal USDC
Universal USDCUUSDC
$ 2.09
+0.97%
0.00%
+0.48%
$ 755.61K
--
1980
Helder
HelderHLDR
$ 0.217285
0.00%
-0.00%
+6.33%
$ 755.58K
$ 4.03K
1981
Shrub
ShrubSHRUB
$ 0.00080179
+0.12%
-0.01%
+15.78%
$ 755.42K
$ 30.53K
1982
catwifhat
catwifhat$CWIF
$ 3.017E-8
-0.72%
+6.44%
+35.66%
$ 754.31K
--
1983
Attention
AttentionATTN
$ 0.0007526
0.00%
--
0.00%
$ 752.60K
$ 1.37
1984
Zulu Network
Zulu NetworkZULU
$ 0.00199953
0.00%
-0.03%
-34.37%
$ 750.02K
$ 477.31
1985
Ridotto
RidottoRDT
$ 0.0029206
0.00%
--
+226.57%
$ 749.25K
$ 74.52
1986
BORT
BORTBORT
$ 0.00076903
-0.36%
-0.34%
+95.98%
$ 748.60K
$ 233.45K
1987
SelfMade by SP3ND
SelfMade by SP3NDMADE
$ 0.00084631
-3.13%
-0.26%
+88.67%
$ 747.86K
$ 760.43K
1988
Terminus
TerminusTERMINUS
$ 0.00747133
0.00%
+0.01%
+19.82%
$ 747.13K
$ 66.49K
1989
Print
PrintPRINT
$ 0.00081483
-0.42%
+0.07%
-12.83%
$ 746.74K
$ 1.55K
1990
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETHWAETHLIDOWSTETH
$ 2,981.31
+0.09%
-0.03%
+24.58%
$ 746.71K
$ 1.23K
1991
Divergence Protocol
Divergence ProtocolDIVER
$ 0.00113118
0.00%
--
0.00%
$ 746.58K
$ 42.38K
1992
LayerX
LayerXLX
$ 7.46E-5
-0.43%
+4.05%
+42.37%
$ 746.25K
--
1993
TruFin Staked INJ
TruFin Staked INJTRUINJ
$ 5.92
0.00%
--
+24.89%
$ 744.60K
$ 1.66
1994
The Cult of YOTS
The Cult of YOTSYOTS
$ 0.00079967
-1.19%
+0.02%
+114.54%
$ 743.34K
$ 113.38K
1995
xPACK
xPACKXPACK
$ 0.00549
0.00%
+0.00%
+14.84%
$ 743.14K
$ 3.76
1996
ON
ONONLIVE
$ 0.00030942
-0.51%
+0.00%
+20.10%
$ 742.60K
$ 3.22K
1997
Dobermann
DobermannDOBERMANN
$ 0.00074133
-1.97%
+0.08%
+84.25%
$ 741.04K
$ 2.85K
1998
ICB Network
ICB NetworkICBX
$ 1.37E-5
0.00%
-0.00%
-7.37%
$ 739.65K
--
1999
Wrapped gBera
Wrapped gBeraWGBERA
$ 0.183563
+0.95%
+0.03%
+23.53%
$ 737.66K
$ 86.11
2000
Pareto Staked USP
Pareto Staked USPSUSP
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 737.36K
--
2001
Dialectic BTC Vault
Dialectic BTC VaultDBIT
$ 77,301
0.00%
--
+19.07%
$ 737.28K
$ 11.17
2002
Etherex Liquid Staking Token
Etherex Liquid Staking TokenREX33
$ 0.00680845
-0.37%
-0.02%
+12.60%
$ 736.82K
$ 578.27
2003
DeepBot
DeepBotDEEPAI
$ 0.00735936
-0.41%
-0.10%
+41.93%
$ 735.94K
$ 3.28K
2004
dogwifpants
dogwifpantsPANTS
$ 0.0007424
+2.00%
-0.28%
+217.21%
$ 735.15K
$ 838.38K
2005
Flux Protocol
Flux ProtocolFLX
$ 0.00292814
0.00%
-0.03%
+4.77%
$ 734.92K
$ 112.75
2006
Coral Protocol
Coral ProtocolCORAL
$ 7.332E-5
-0.77%
+5.81%
+35.35%
$ 733.33K
--
2007
BunkerCoin
BunkerCoinBUNKER
$ 0.00073208
-0.91%
+0.04%
+26.96%
$ 732.00K
$ 129.15
2008
Panther AI
Panther AIPAI
$ 0.00512431
+0.04%
-0.00%
+15.34%
$ 731.94K
$ 17.19
2009
GRID by Virtuals
GRID by VirtualsGRID
$ 0.00073153
-0.59%
-0.10%
-7.16%
$ 731.53K
$ 17.46K
2010
Ethos
EthosETHOS
$ 0.00041236
-0.37%
-0.08%
-30.40%
$ 731.00K
$ 96.23
2011
UXLINK
UXLINKUXLINK
$ 0.00078663
+0.07%
+0.11%
+16.68%
$ 729.75K
$ 12.88K
2012
Stride
StrideSTRD
$ 0.01909749
-0.14%
+0.05%
+37.59%
$ 728.41K
$ 666.32
2013
Veno ETH
Veno ETHVETH
$ 2,371.33
+0.73%
+0.07%
+28.07%
$ 727.18K
$ 4.14K
2014
Exactly Protocol
Exactly ProtocolEXA
$ 0.146419
-0.32%
-0.00%
+29.64%
$ 726.90K
$ 210.48
2015
STEAM
STEAMSTEAM
$ 0.00261709
+0.68%
+0.01%
+18.61%
$ 726.12K
$ 10.18
2016
Crystal Stones
Crystal StonesCRYSTAL STONES
$ 0.00697263
-0.79%
-0.02%
+26.33%
$ 725.31K
$ 15.20K
2017
Elastic Finance Token
Elastic Finance TokenEEFI
$ 11.4
-0.35%
-0.02%
+7.24%
$ 723.74K
$ 1.98K
2018
Altered State Machine
Altered State MachineASTO
$ 0.00249825
0.00%
0.00%
-0.22%
$ 723.20K
$ 62.46
2019
Reservoir srUSD
Reservoir srUSDSRUSD
$ 1.17
+0.86%
0.00%
+1.74%
$ 722.66K
--
2020
Ramses
RamsesRAM
$ 0.01467154
-0.01%
+0.02%
+20.68%
$ 722.63K
$ 7.29K
2021
Messy Virgo
Messy VirgoMESSY
$ 0.00073211
+0.68%
+0.01%
+29.53%
$ 722.54K
$ 2.92K
2022
CryptoAutos
CryptoAutosAUTOS
$ 0.00091907
-0.64%
-0.01%
+380.26%
$ 721.66K
$ 43.49K
2023
BNB Frog Inu
BNB Frog InuBNBFROG
$ 0.0
--
-0.00%
--
$ 721.43K
$ 1.82K
2024
PudgyStrategy
PudgyStrategyPUDGYSTR
$ 0.00074364
0.00%
+0.00%
+25.33%
$ 718.57K
$ 642.14
2025
NikolAI
NikolAINIKO
$ 0.00071847
+0.30%
-0.01%
+2.32%
$ 718.51K
$ 162.28
2026
Wasabot
WasabotBOT
$ 0.00077389
+0.16%
+0.03%
+29.98%
$ 717.47K
$ 89.53
2027
Solayer USD
Solayer USDSUSD
$ 1.11
0.00%
--
-0.89%
$ 716.58K
$ 1.63K
2028
KONDUX
KONDUXKNDX
$ 0.00076433
-0.72%
-0.03%
+32.62%
$ 713.43K
$ 1.22K
2029
Fathom Dollar
Fathom DollarFXD
$ 0.902143
-0.18%
-0.02%
+6.90%
$ 713.00K
$ 42.23
2030
CLOCK IN
CLOCK INCLOCKIN
$ 0.0007126
+0.08%
+0.03%
-12.71%
$ 712.46K
$ 400.26K
2031
LiquiFy Dao
LiquiFy DaoLIQUIFY
$ 0.00071082
-0.28%
-0.35%
-84.23%
$ 710.82K
$ 3.75K
2032
DFDV xStock
DFDV xStockDFDVX
$ 4.21
-1.17%
+0.00%
+36.25%
$ 709.23K
$ 113.15K
2033
HOLD
HOLDEARN
$ 0.00168217
-0.31%
+0.00%
+18.87%
$ 708.47K
$ 1.92K
2034
ApeStrategy
ApeStrategyAPESTR
$ 0.00097819
-0.33%
0.00%
+27.95%
$ 707.12K
$ 106.12
2035
Xfinite Entertainment
Xfinite EntertainmentXET
$ 0.00017649
0.00%
--
0.00%
$ 705.98K
$ 8.51
2036
KindSoul
KindSoulKNS
$ 0.00073587
-0.63%
+0.04%
+15.15%
$ 705.98K
$ 1.66K
2037
Bogecoin
BogecoinBOGE
$ 0.00070549
-0.70%
+0.32%
+22.24%
$ 705.64K
$ 31.09K
2038
PePeonTron
PePeonTronPEPEONTRON
$ 0.00070549
+0.36%
+0.03%
-1.07%
$ 705.49K
$ 7.72K
2039
emonad
emonadEMO
$ 0.00070564
+0.07%
+0.09%
+74.28%
$ 704.76K
$ 12.73K
2040
KiloEx
KiloExKILO
$ 0.00332501
+1.11%
+0.01%
+9.70%
$ 703.91K
$ 3.09K
2041
Riser
RiserRIS
$ 0.00070284
0.00%
+0.02%
+22.32%
$ 702.82K
$ 4.98K
2042
Automata
AutomataATA
$ 0.00072325
-0.76%
-0.08%
-22.52%
$ 702.49K
$ 90.77K
2043
Cisco xStock
Cisco xStockCSCOX
$ 113.61
+0.49%
+0.01%
-0.01%
$ 701.41K
$ 56.85K
2044
Crash On Base
Crash On BaseCRASH
$ 0.00073337
-0.12%
+0.06%
-1.28%
$ 701.35K
$ 1.89K
2045
Obortech
ObortechOBOT
$ 0.0023372
0.00%
-0.00%
-1.03%
$ 701.15K
$ 278.33
2046
mfercoin
mfercoinMFER
$ 0.00070107
+0.77%
-0.18%
+53.50%
$ 701.12K
$ 33.15K
2047
ZynCoin
ZynCoinZYN
$ 0.00077547
+0.26%
+0.11%
+87.48%
$ 700.89K
$ 16.92K
2048
Beercoin
BeercoinBEER
$ 7.88033E-7
-0.71%
+4.96%
+36.09%
$ 700.62K
--
2049
BUDDY BEAR
BUDDY BEARBUDDY
$ 0.069657
-0.40%
+0.01%
+10.68%
$ 696.09K
$ 8.83K
2050
TRON MASCOT
TRON MASCOTSUNTRON
$ 0.00069579
0.00%
--
+4.82%
$ 695.79K
$ 13.21
2051
Mongoose
MongooseMONGOOSE
$ 1.0E-17
0.00%
+0.99%
+25.00%
$ 694.59K
--
2052
BSCPAD
BSCPADBSCPAD
$ 0.00451398
-0.34%
-0.00%
+17.45%
$ 694.36K
$ 67.66
2053
ROBA
ROBAROBA
$ 0.00069435
+1.04%
+0.05%
+79.49%
$ 694.34K
$ 33.90K
2054
Defi Tiger
Defi TigerDTG
$ 2.047E-9
-1.35%
+4.29%
-10.30%
$ 693.53K
--
2055
Polymarket PreStocks
Polymarket PreStocksPOLYMARKET
$ 143.6
-0.01%
+0.03%
+4.25%
$ 692.01K
$ 3.31K
2056
Epix
EpixEPIX
$ 7.618E-5
0.00%
+0.26%
-16.22%
$ 690.21K
--
2057
Fjord Foundry
Fjord FoundryFJO
$ 0.01250859
-0.37%
--
+29.85%
$ 689.30K
$ 215.28
2058
azit
azitAZIT
$ 0.00152624
-0.02%
+0.04%
+6.97%
$ 688.93K
$ 88.96K
2059
HILO
HILOHILO
$ 0.00571667
-0.23%
-0.02%
+20.25%
$ 688.13K
$ 498.14
2060
NutCoin
NutCoinNUT
$ 3.275E-8
-0.65%
+0.86%
+33.05%
$ 687.71K
--
2061
BeB
BeBBEB1M
$ 0.00069446
-1.09%
+0.03%
+23.18%
$ 686.10K
$ 5.10K
2062
Wagmi
WagmiWAGMI
$ 0.0003688
+1.37%
+0.01%
+9.87%
$ 685.80K
$ 3.48K
2063
9gnosis
9gnosisNOSIS
$ 0.00070315
+50.00%
+0.58%
+388.33%
$ 684.38K
$ 367.96K
2064
NianNian
NianNianNIANNIAN
$ 0.0007486
+1.71%
-0.10%
+2.76%
$ 683.37K
$ 23.30K
2065
Coinbase Wrapped MEGA
Coinbase Wrapped MEGACBMEGA
$ 0.0395177
-0.73%
-0.03%
+24.86%
$ 683.00K
$ 220.50K
2066
Crude Cat
Crude CatCRUDECAT
$ 0.00176445
+8.56%
+0.14%
-63.19%
$ 681.36K
$ 146.46K
2067
Ballies
BalliesBALL
$ 0.02007243
-0.26%
-0.01%
+11.14%
$ 681.17K
$ 77.76
2068
Cerebrum DAO
Cerebrum DAONEURON
$ 2.105E-5
-0.43%
+0.86%
+20.29%
$ 681.04K
--
2069
MimboGameGroup
MimboGameGroupMGG
$ 4.857E-5
-0.10%
-0.10%
+0.06%
$ 679.94K
--
2070
Canopy Finance
Canopy FinanceCNPY
$ 0.00088567
+33.77%
+2.61%
+221.79%
$ 679.71K
$ 253.79K
2071
League of Ancients
League of AncientsLOA
$ 0.00160381
0.00%
+0.00%
+1.28%
$ 679.48K
$ 189.89
2072
ArmaraOS
ArmaraOSARMARA
$ 0.00070763
-1.58%
-0.10%
-15.01%
$ 679.32K
$ 12.07K
2073
Fish N Chips
Fish N ChipsCHIPPY
$ 0.00067782
-1.32%
-0.00%
+4.56%
$ 677.82K
$ 2.55K
2074
Whyyoutouzhele
WhyyoutouzheleLI
$ 0.00067739
-0.21%
+0.06%
+31.12%
$ 677.33K
$ 231.45
2075
Hubra staked SOL
Hubra staked SOLRASOL
$ 86.17
0.00%
--
0.00%
$ 677.26K
$ 316.59
2076
Stryke
StrykeSYK
$ 0.01000798
+0.16%
-0.10%
+30.27%
$ 676.86K
$ 8.13K
2077
Giko Cat
Giko CatGIKO
$ 0.067631
-0.74%
-0.07%
+20.45%
$ 676.19K
$ 40.21K
2078
Moola Celo Dollars
Moola Celo DollarsMCUSD
$ 0.991924
-0.07%
-0.01%
-0.91%
$ 676.17K
$ 6.18K
2079
Wrapped POKT
Wrapped POKTWPOKT
$ 0.00720649
+0.14%
-0.02%
+6.12%
$ 672.89K
$ 29.91
2080
KCAL
KCALKCAL
$ 0.01344575
0.00%
--
-2.11%
$ 672.29K
$ 12.91
2081
Exactly Wrapped Ether
Exactly Wrapped EtherEXAWETH
$ 2,477.83
-0.39%
+0.00%
+28.98%
$ 672.25K
--
2082
NEEGY
NEEGYNEEGY
$ 0.00067215
-3.52%
-0.19%
+114.22%
$ 672.01K
$ 343.10K
2083
Law Of Attraction
Law Of AttractionLOA
$ 0.0006709
+0.71%
+0.15%
+96.32%
$ 670.91K
$ 53.25K
2084
SMARDEX USDN
SMARDEX USDNUSDN
$ 1.007
0.00%
--
+0.50%
$ 669.85K
$ 146.76
2085
Offshift
OffshiftXFT
$ 0.066488
0.00%
--
+31.05%
$ 669.72K
$ 3.17K
2086
Warped
WarpedWARPED
$ 7.255E-5
-0.60%
0.00%
+18.08%
$ 669.57K
--
2087
Tracer
TracerTRCR
$ 0.00063944
0.00%
--
0.00%
$ 669.12K
$ 4.25K
2088
Cronos ID
Cronos IDCROID
$ 0.00388445
-0.15%
+0.01%
+18.95%
$ 668.98K
$ 3.67K
2089
DeFi Traded Fund
DeFi Traded FundDTF
$ 0.00080331
-0.06%
+0.04%
+54.10%
$ 668.65K
$ 156.59K
2090
Sallar
SallarALL
$ 0.00025622
-0.57%
+0.01%
+2.14%
$ 666.14K
$ 563.33
2091
Monstro DeFi
Monstro DeFiMONSTRO
$ 0.00292495
+0.07%
+0.14%
+110.58%
$ 662.97K
$ 116.24
2092
Yield Yak
Yield YakYAK
$ 66.29
+3.35%
+0.35%
+112.20%
$ 662.92K
$ 1.12K
2093
Frogonsol
FrogonsolFROG
$ 9.57E-6
-0.73%
+5.27%
+28.28%
$ 660.34K
--
2094
AgenC
AgenCAGENC
$ 0.00066052
+0.68%
-0.07%
+4.43%
$ 660.20K
$ 25.88K
2095
Aura BAL
Aura BALAURABAL
$ 0.178584
0.00%
--
0.00%
$ 657.97K
$ 123.89
2096
Safe Scan
Safe ScanSN76
$ 0.595908
-0.99%
+0.08%
+38.40%
$ 657.59K
$ 68.22K
2097
TaleX
TaleXX
$ 0.0043718
-0.16%
-0.03%
-0.72%
$ 655.77K
$ 19.20K
2098
LAMBO
LAMBO$LAMBO
$ 0.00065324
-0.37%
-0.02%
+34.35%
$ 653.24K
$ 3.94K
2099
InfinitiCoin
InfinitiCoinINCO
$ 0.00065262
0.00%
--
0.00%
$ 652.62K
$ 436.00
2100
TOP HAT
TOP HATTOPHAT
$ 0.00068071
+1.94%
+0.04%
+8.16%
$ 652.54K
$ 2.94K
2101
tomochi
tomochiTOMOCHI
$ 0.00065181
+0.28%
+0.18%
+13.66%
$ 651.69K
$ 35.27K
2102
Bag on Bonk
Bag on BonkBAG
$ 0.00065138
-0.99%
+0.08%
+39.52%
$ 651.24K
$ 1.09K
2103
Dexalot
DexalotALOT
$ 0.01017885
0.00%
+0.08%
+1.88%
$ 650.72K
$ 79.34
2104
Aura Final Boss
Aura Final BossKIMCHI
$ 0.00065694
-1.49%
-0.08%
-20.41%
$ 650.53K
$ 98.90K
2105
JAM
JAMJAM
$ 0.003676
-0.85%
-0.14%
-43.36%
$ 650.22K
$ 4.98K
2106
KRAQ xStock
KRAQ xStockKRAQX
$ 9.98
0.00%
--
0.00%
$ 649.65K
$ 405.57
2107
ReplyCorp
ReplyCorpREPLY
$ 0.00140367
+0.20%
+0.01%
+46.24%
$ 649.10K
$ 2.64K
2108
Tenbin Gold
Tenbin GoldTGLD
$ 4,641.58
0.00%
0.00%
+6.64%
$ 648.79K
$ 12.55
2109
Infinite Money Glitch
Infinite Money GlitchIMG
$ 0.00066251
-0.38%
+0.05%
+30.42%
$ 648.26K
$ 5.74K
2110
RingDAO
RingDAORING
$ 0.00037902
-0.82%
+0.00%
+20.00%
$ 647.03K
$ 237.31
2111
AppLovin xStock
AppLovin xStockAPPX
$ 293.58
0.00%
-0.03%
-6.41%
$ 646.26K
$ 4.65K
2112
Osmosis allUSDT
Osmosis allUSDTUSDT
$ 0.999738
-0.01%
0.00%
+0.04%
$ 645.48K
$ 19.48K
2113
TASS HUB
TASS HUBTASSHUB
$ 0.00064423
-0.21%
+0.01%
-2.87%
$ 644.05K
$ 1.29K
2114
Hatch
HatchHATCH
$ 0.00064125
0.00%
--
+2.29%
$ 641.25K
$ 31.72
2115
Wrapped Aave Base GHO
Wrapped Aave Base GHOWABASGHO
$ 1.005
0.00%
-0.01%
+5.43%
$ 639.53K
$ 15.21K
2116
CRYPTO CLOUD
CRYPTO CLOUDCLOUD
$ 0.00160092
-0.78%
+0.05%
+23.77%
$ 639.03K
$ 1.91K
2117
Jarvis
JarvisJARVIS
$ 0.0150875
-0.94%
--
+37.80%
$ 636.07K
$ 2.56K
2118
Illuminati
IlluminatiILUM
$ 3.57E-6
0.00%
0.00%
0.00%
$ 634.52K
--
2119
Bullish Degen
Bullish DegenBULLISH
$ 0.00063566
-0.23%
+0.27%
+87.10%
$ 634.44K
$ 65.73K
2120
DUMMY
DUMMYDUMMY
$ 9.0859E-8
0.00%
0.00%
+31.38%
$ 633.26K
--
2121
Thala
ThalaTHL
$ 0.00873651
+0.01%
+0.03%
+11.31%
$ 632.45K
$ 15.26K
2122
META FINANCIAL AI
META FINANCIAL AIMEFAI
$ 0.00112348
-0.05%
+0.00%
+14.27%
$ 632.37K
$ 65.29K
2123
Ziggy
ZiggyZIGGY
$ 0.00063115
+0.17%
-0.05%
+21.11%
$ 631.15K
$ 2.05K
2124
Tony from TON
Tony from TONTONY
$ 0.00063057
+0.02%
+0.01%
+33.31%
$ 630.57K
$ 7.69K
2125
UWON
UWONUWON
$ 0.062974
+0.11%
-0.02%
+3.83%
$ 629.74K
$ 99.80
2126
FourCoin
FourCoinFOUR
$ 1.42E-6
0.00%
+0.64%
+27.93%
$ 629.02K
--
2127
Wrapped IP
Wrapped IPWIP
$ 0.210057
0.00%
--
0.00%
$ 627.85K
$ 1.91
2128
Jarvis Synthetic Euro
Jarvis Synthetic EuroJEUR
$ 1.16
0.00%
+0.01%
+2.65%
$ 627.17K
$ 701.65
2129
Scallop
ScallopSCA
$ 0.00384255
-0.53%
-0.00%
-5.19%
$ 627.10K
$ 31.96K
2130
Dexter AI
Dexter AIDEXTER
$ 0.00062664
-1.52%
+0.12%
+57.57%
$ 626.46K
$ 54.99K
2131
Nostra
NostraNSTR
$ 0.00626049
-1.63%
-0.01%
+13.47%
$ 626.04K
$ 397.80
2132
Daku V2
Daku V2DAKU
$ 0.00312462
-0.75%
+0.05%
+25.42%
$ 624.92K
$ 250.07
2133
Strata Senior mHYPER
Strata Senior mHYPERSRMHYPER
$ 1.027
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 624.82K
--
2134
CryptoZoon
CryptoZoonZOON
$ 0.00073071
-0.09%
+0.01%
+3.49%
$ 624.43K
$ 10.86K
2135
something to believe in
something to believe inBELIEVE
$ 0.00073445
-0.66%
+0.06%
+59.77%
$ 624.28K
$ 165.90K
2136
CIPHER
CIPHERCPR
$ 6.41E-5
-0.74%
+6.47%
-7.54%
$ 623.49K
--
2137
Gorbagana
GorbaganaGOR
$ 0.00062352
-0.08%
-0.08%
+31.46%
$ 623.41K
$ 912.68K
2138
Shyft Network
Shyft NetworkSHFT
$ 0.00026678
0.00%
+0.01%
+6.76%
$ 622.94K
$ 65.48
2139
Blocktronics
BlocktronicsBLOCKTRONICS
$ 6.22E-6
0.00%
+0.52%
+82.40%
$ 621.88K
--
2140
Stake DAO FXN
Stake DAO FXNSDFXN
$ 19.21
+0.95%
-0.01%
+28.84%
$ 621.81K
$ 1.31K
2141
VCGamers
VCGamersVCG
$ 0.00690228
0.00%
+0.06%
+13.96%
$ 621.20K
$ 104.73
2142
ElonRWA
ElonRWAELONRWA
$ 1.947E-5
-1.72%
+2.15%
+19.16%
$ 620.57K
--
2143
Raven Protocol
Raven ProtocolRAVEN
$ 6.208E-5
+0.99%
0.00%
+8.85%
$ 620.47K
--
2144
Reservoir
ReservoirDAM
$ 0.00231806
+0.09%
+0.22%
+5.98%
$ 620.18K
$ 602.59
2145
XNET Mobile
XNET MobileXNET
$ 0.00153975
-0.35%
+0.08%
+4.67%
$ 618.02K
$ 3.77K
2146
Polycule
PolyculePCULE
$ 0.00061755
-0.42%
-0.01%
+4.71%
$ 617.62K
$ 2.57K
2147
Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStockIWMX
$ 300.75
0.00%
--
0.00%
$ 617.02K
$ 245.46
2148
OSCAR
OSCAROSCAR
$ 0.0006909
+0.02%
-0.02%
-8.40%
$ 614.74K
$ 919.04
2149
PlayDapp
PlayDappPDA
$ 0.00093579
0.00%
+0.02%
+9.32%
$ 614.35K
$ 16.23K
2150
Toriva
TorivaTORIVA
$ 0.00061264
0.00%
--
0.00%
$ 612.64K
$ 2.96K
2151
Anzen Staked USDz
Anzen Staked USDzSUSDZ
$ 1.2
0.00%
--
0.00%
$ 611.93K
$ 506.73
2152
Strategic Super Reserve
Strategic Super ReserveSSR
$ 0.00061147
-0.76%
+0.10%
+57.67%
$ 611.47K
$ 4.16K
2153
DYZilla
DYZillaDYZILLA
$ 6.111E-12
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 611.14K
--
2154
Atlas USV
Atlas USVUSV
$ 5.86
-0.51%
+0.02%
+4.64%
$ 610.64K
$ 3.13
2155
Alphakek
AlphakekAIKEK
$ 0.00256182
-0.89%
-0.02%
+21.65%
$ 609.56K
$ 5.45K
2156
EternalAI
EternalAIEAI
$ 0.00191453
-0.38%
+0.01%
+29.57%
$ 609.47K
$ 315.10
2157
United States Water Reserve
United States Water ReserveUSWR
$ 0.00060884
-0.38%
+0.07%
-3.77%
$ 609.02K
$ 8.40K
2158
Swasticoin
SwasticoinYZY
$ 0.00060882
-0.23%
+0.05%
+18.03%
$ 608.34K
$ 1.63K
2159
Super Champs
Super ChampsCHAMP
$ 0.00063363
+0.09%
+0.02%
+35.66%
$ 606.84K
$ 867.68
2160
Platform of meme coins
Platform of meme coinsPAYU
$ 1.117E-9
+0.45%
-4.28%
+1.92%
$ 606.69K
--
2161
Airdrops Quest
Airdrops QuestDROP
$ 0.00060969
-0.35%
+0.05%
+12.49%
$ 606.64K
$ 137.47
2162
Hemule
HemuleHEMULE
$ 0.000619
-0.23%
-0.01%
+33.99%
$ 606.62K
$ 2.14K
2163
Ajna Protocol
Ajna ProtocolAJNA
$ 0.00075751
0.00%
--
+4.18%
$ 606.29K
$ 11.92
2164
Alchemist
AlchemistMIST
$ 0.225952
0.00%
--
+28.82%
$ 605.11K
$ 8.81
2165
Skeb
SkebSKEB
$ 6.077E-5
0.00%
+0.00%
-14.30%
$ 605.03K
--
2166
UpRock
UpRockUPT
$ 0.00279491
-0.22%
+0.04%
+15.17%
$ 604.87K
$ 39.60K
2167
Maiga
MaigaMAIGA
$ 0.00216016
-2.92%
+0.12%
+18.34%
$ 604.84K
$ 26.15K
2168
Biconomy Exchange Token
Biconomy Exchange TokenBIT
$ 2.23E-6
-1.33%
+0.97%
+20.54%
$ 604.59K
--
2169
Kizuna
KizunaKIZUNA
$ 6.27908E-10
-0.43%
+2.85%
+46.80%
$ 603.57K
--
2170
Wrapped SpaceX xStock
Wrapped SpaceX xStockWSPCXX
$ 137.11
-0.01%
+0.02%
-3.32%
$ 603.16K
$ 2.15M
2171
ShibaKeanu
ShibaKeanu$SHIBK
$ 6.78405E-10
0.00%
0.00%
+16.45%
$ 601.93K
--
2172
CrowdStrike xStock
CrowdStrike xStockCRWDX
$ 191.4
0.00%
-0.00%
-9.17%
$ 601.30K
$ 1.18K
2173
ASML xStock
ASML xStockASMLX
$ 1,728.39
0.00%
--
-5.29%
$ 600.91K
$ 158.89
2174
Blackhole
BlackholeBLACK
$ 0.00224868
+0.99%
+0.11%
+42.23%
$ 600.89K
$ 45.84K
2175
LC SHIB
LC SHIBLC
$ 0.0006019
-1.60%
+0.16%
+64.58%
$ 600.31K
$ 135.45K
2176
this is not a website
this is not a websiteWEBSITE
$ 0.00064222
+0.15%
+0.47%
+177.58%
$ 600.10K
$ 254.98K
2177
WALL3
WALL3WALL3
$ 0.00393455
+0.24%
-0.09%
+19.68%
$ 598.68K
$ 74.48K
2178
memes will continue
memes will continueMEMES
$ 0.00059842
+0.29%
-0.18%
+31.41%
$ 598.48K
$ 2.32M
2179
ReinforcedAI
ReinforcedAISN92
$ 1.09
-1.80%
+0.16%
+33.80%
$ 598.37K
$ 58.35K
2180
HeeeHeee
HeeeHeeeHEEHEE
$ 0.00077379
-0.82%
+0.06%
+30.25%
$ 597.84K
$ 5.67K
2181
Elympics
ElympicsELP
$ 0.00037167
+0.20%
+0.00%
+0.79%
$ 597.70K
$ 16.78K
2182
Increment Staked FLOW
Increment Staked FLOWSTFLOW
$ 0.04059479
0.00%
--
+8.59%
$ 597.59K
$ 451.82
2183
Community Alliance Token
Community Alliance TokenCOMAT
$ 0.00085399
-1.16%
+0.15%
+60.54%
$ 596.70K
$ 9.35K
2184
ChAtoshI
ChAtoshICHATOSHI
$ 0.00066723
-0.97%
+0.03%
+15.63%
$ 593.20K
$ 11.97K
2185
Jester
JesterJEST
$ 0.595151
-0.18%
-0.05%
+22.24%
$ 592.31K
$ 3.14K
2186
Luffy
LuffyLUFFY
$ 1.147E-5
-0.43%
0.00%
+34.15%
$ 591.63K
--
2187
Ultraround Money
Ultraround MoneyCIRCLE
$ 0.724021
-0.06%
+0.01%
+26.98%
$ 589.65K
$ 3.66K
2188
SAIKO INU
SAIKO INUSAIKO
$ 5.88216E-7
-0.43%
+43.72%
+166.50%
$ 588.40K
--
2189
OCEAN
OCEANOCEAN
$ 1.398E-9
+0.22%
-1.68%
-0.29%
$ 587.65K
--
2190
Dork Lord
Dork LordDORKY
$ 0.00845306
-0.38%
+0.10%
+145.24%
$ 586.58K
$ 2.55K
2191
omo
omoOMO
$ 0.00059609
+8.90%
-0.31%
+20.46%
$ 585.91K
$ 510.07K
2192
GRELF
GRELFGRELF
$ 0.087856
+0.11%
+0.01%
+19.27%
$ 585.71K
$ 264.85
2193
ASX Capital
ASX CapitalASX
$ 0.07206
-0.10%
+0.01%
+19.92%
$ 585.56K
$ 564.72
2194
LORDS
LORDSLORDS
$ 0.00266891
-0.21%
+0.05%
+37.53%
$ 585.47K
$ 811.06
2195
Vetro USD
Vetro USDVUSD
$ 0.999554
+0.04%
0.00%
-0.14%
$ 585.40K
$ 17.31K
2196
Maxi PayFi Strategy Token
Maxi PayFi Strategy TokenMPST
$ 0.99901
0.00%
--
0.00%
$ 585.37K
$ 1.11
2197
Radiant Capital
Radiant CapitalRDNT
$ 0.00040642
-1.69%
-0.07%
-10.20%
$ 584.49K
$ 65.95K
2198
NPC On Solana
NPC On SolanaNPCS
$ 0.00058444
+0.83%
+0.08%
+40.37%
$ 583.10K
$ 1.44K
2199
Infrared BGT
Infrared BGTIBGT
$ 0.185762
+0.17%
+0.02%
+23.12%
$ 582.92K
$ 908.32
2200
INTERN
INTERNINTERN
$ 0.00058224
-34.34%
+0.04%
+46.92%
$ 582.26K
$ 180.52K
2201
Turbos Finance
Turbos FinanceTURBOS
$ 8.782E-5
-0.33%
-2.79%
+15.08%
$ 581.37K
--
2202
Wrapped NVIDIA xStock
Wrapped NVIDIA xStockWNVDAX
$ 211.64
+0.06%
-0.01%
-3.67%
$ 581.08K
$ 1.05M
2203
Heurist
HeuristHEU
$ 0.00286486
0.00%
+0.03%
+21.85%
$ 579.84K
$ 4.03K
2204
NPRO
NPRONPRO
$ 0.313508
-2.46%
+0.15%
+48.16%
$ 578.81K
$ 41.37K
2205
Liberland LLD
Liberland LLDLLD
$ 0.221533
-1.40%
-0.08%
-19.65%
$ 577.11K
$ 5.66K
2206
ALTHEA
ALTHEAALTHEA
$ 0.03954365
0.00%
+0.00%
+9.75%
$ 576.70K
$ 722.75
2207
Virtue USD
Virtue USDVUSD
$ 0.98368
0.00%
--
0.00%
$ 574.51K
$ 483.02
2208
AXOL
AXOLAXOL
$ 0.0005735
-0.70%
-0.04%
+45.45%
$ 573.57K
$ 2.83K
2209
ZygoSwap
ZygoSwapZSWAP
$ 0.00057233
-0.02%
-0.00%
+14.13%
$ 572.45K
$ 39.85K
2210
Nookplot
NookplotNOOK
$ 5.78E-6
-1.87%
+0.21%
+84.66%
$ 572.22K
--
2211
Gala Music
Gala MusicMUSIC
$ 0.00354701
0.00%
--
0.00%
$ 572.04K
$ 18.12
2212
Attention Token
Attention TokenATTN
$ 0.00111217
0.00%
+0.05%
+1.93%
$ 571.75K
$ 1.57K
2213
iZUMi Finance
iZUMi FinanceIZI
$ 0.00072582
0.00%
0.00%
+7.14%
$ 571.52K
$ 323.84
2214
FatCat
FatCatFATCAT
$ 0.00057228
-0.83%
0.00%
+18.11%
$ 570.92K
$ 1.26K
2215
Neoxa
NeoxaNEOX
$ 5.314E-5
-0.36%
-0.75%
+17.67%
$ 569.06K
--
2216
GBOY
GBOYGBOY
$ 0.0008149
0.00%
-0.01%
-0.48%
$ 567.46K
$ 130.86
2217
Hyperwave HLP
Hyperwave HLPHWHLP
$ 1.098
+0.46%
-0.02%
-1.96%
$ 566.42K
$ 3.41K
2218
Warp
WarpWRP
$ 0.00011313
+0.01%
--
+46.18%
$ 565.63K
$ 517.73
2219
Anon Inu
Anon InuAINU
$ 1.127E-9
0.00%
0.00%
+15.56%
$ 564.63K
--
2220
SHIBA BSC
SHIBA BSCSHIBSC
$ 5.63997E-10
0.00%
+0.49%
+15.01%
$ 564.00K
--
2221
Carrot by Puffer
Carrot by PufferCARROT
$ 0.0062252
0.00%
+0.07%
+18.82%
$ 563.71K
$ 1.13K
2222
Wrapped IOTA
Wrapped IOTAWIOTA
$ 0.0454902
+0.66%
+0.02%
+36.30%
$ 563.09K
$ 358.48K
2223
GAIMIN
GAIMINGMRX
$ 9.76E-6
+1.14%
+0.57%
+1.46%
$ 562.87K
--
2224
Real Smurf Cat
Real Smurf CatSMURFCAT
$ 5.6E-6
-0.36%
-0.64%
+24.72%
$ 559.70K
--
2225
Tevaera
TevaeraTEVA
$ 0.00049654
-1.09%
-0.02%
+1.00%
$ 558.86K
$ 1.48K
2226
Dinger
DingerDINGER
$ 5.54936E-7
-0.43%
+0.28%
+38.78%
$ 555.11K
--
2227
neuron ICP
neuron ICPNICP
$ 3.1
0.00%
+0.01%
+12.32%
$ 555.06K
$ 26.29
2228
BabySNEK
BabySNEKBBSNEK
$ 7.23E-6
-1.23%
-0.59%
+41.21%
$ 554.03K
--
2229
Investor Brand Network Ai
Investor Brand Network AiIBNAI
$ 0.00055216
-0.25%
-0.00%
+35.87%
$ 552.29K
$ 3.07K
2230
MANIFEST
MANIFESTMANIFEST
$ 0.00067782
+0.30%
-0.15%
+57.39%
$ 551.46K
$ 4.89K
2231
Base is for everyone
Base is for everyoneBASEISFOREVERYONE
$ 0.00055137
-0.44%
-0.04%
+48.32%
$ 551.36K
$ 10.59K
2232
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
Energy Select Sector SPDR Fund xStockXLEX
$ 63.75
0.00%
--
-0.51%
$ 550.69K
$ 179.67
2233
PEPECASH
PEPECASHPECH
$ 5.506E-9
0.00%
0.00%
0.00%
$ 550.65K
--
2234
Trillions
TrillionsTRILLIONS
$ 0.00055274
+0.12%
-0.14%
+58.82%
$ 550.44K
$ 12.22K
2235
EDOM
EDOMEDOM
$ 6.835E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 549.50K
--
2236
Shadow
ShadowSHADOW
$ 0.556085
+0.82%
+0.06%
+29.84%
$ 547.25K
$ 13.53K
2237
EnviDa
EnviDaEDAT
$ 0.052146
0.00%
--
0.00%
$ 546.30K
$ 108.52K
2238
MYRAD
MYRADMYRAD
$ 0.00054454
-0.14%
-0.07%
-13.72%
$ 544.54K
$ 22.49K
2239
Spinning Cat
Spinning CatOIIAOIIA
$ 0.00054479
-1.14%
+0.20%
+31.80%
$ 544.52K
$ 11.66K
2240
Santa
SantaSANTA
$ 0.00398478
-0.36%
-0.00%
+17.19%
$ 544.24K
$ 4.60K
2241
BullDogito
BullDogitoBDOGITO
$ 0.00141923
-0.36%
+0.01%
+21.57%
$ 543.83K
$ 1.14K
2242
SigmaDotMoney
SigmaDotMoneySIGMA
$ 0.00374988
+0.12%
-0.01%
+13.93%
$ 543.73K
$ 1.05K
2243
Prism
PrismPRISM
$ 0.0002963
-0.01%
+0.00%
-0.46%
$ 543.70K
$ 9.90
2244
MCH Coin
MCH CoinMCHC
$ 0.01109218
+0.02%
-0.01%
+13.56%
$ 543.24K
$ 3.23K
2245
sUSDe ARM LP Token
sUSDe ARM LP TokenARM-SUSDE-USDE
$ 1.025
+0.79%
0.00%
+0.20%
$ 543.11K
--
2246
Aston Villa Fan Token
Aston Villa Fan TokenAVL
$ 0.069039
-0.01%
+0.01%
+0.52%
$ 542.69K
$ 207.95K
2247
RavenQuest
RavenQuestQUEST
$ 0.00135694
-0.01%
-0.00%
-3.00%
$ 542.26K
$ 1.07K
2248
Arbitrove Governance Token
Arbitrove Governance TokenTROVE
$ 0.00180683
-0.07%
-0.00%
+28.52%
$ 542.04K
$ 133.62
2249
Okcash
OkcashOK
$ 0.00604559
0.00%
+0.07%
+11.03%
$ 540.29K
$ 13.11
2250
Sora Validator
Sora ValidatorVAL
$ 0.00966976
0.00%
--
+55.73%
$ 540.17K
$ 867.37
2251
SPCX69
SPCX69SPCX69
$ 0.00054046
-0.24%
-0.04%
-2.72%
$ 540.11K
$ 2.47K
2252
The White Wolf
The White WolfWOLF
$ 5.35E-6
-1.65%
-15.85%
-6.30%
$ 539.52K
--
2253
Myria
MyriaMYRIA
$ 1.112E-5
+15.11%
-8.09%
+28.55%
$ 538.88K
--
2254
Kuma Inu
Kuma InuKUMA
$ 1.346E-9
-0.44%
-1.06%
+26.74%
$ 538.07K
--
2255
Good Game US Dollar
Good Game US DollarGGUSD
$ 0.999081
+0.45%
0.00%
+0.51%
$ 537.45K
$ 1.54K
2256
CryoDAO
CryoDAOCRYO
$ 0.186012
-0.42%
+0.01%
+18.18%
$ 537.20K
$ 2.54K
2257
Tenbin Mexican Peso
Tenbin Mexican PesoTMXN
$ 0.059479
0.00%
--
+0.05%
$ 536.47K
$ 19.90
2258
Resolv wstUSR
Resolv wstUSRWSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
0.00%
$ 535.24K
$ 46.45
2259
Plugin
PluginPLI
$ 0.00106972
-0.01%
+0.03%
-4.42%
$ 534.86K
$ 1.81K
2260
Novo Nordisk xStock
Novo Nordisk xStockNVOX
$ 46.89
0.00%
+0.00%
+3.24%
$ 533.90K
$ 133.92
2261
Guacamole
GuacamoleGUAC
$ 5.424E-9
+0.26%
+0.31%
+19.55%
$ 533.02K
--
2262
Blend
BlendBLND
$ 0.00792184
+1.05%
-0.80%
-81.12%
$ 531.88K
$ 2.66M
2263
Drop Social
Drop SocialDROPS
$ 0.0211623
+1.20%
+0.01%
+1.75%
$ 530.50K
$ 11.07K
2264
Kobecoin
KobecoinKOBX
$ 0.00053558
-0.64%
+0.06%
+31.57%
$ 530.40K
$ 1.81K
2265
Cudos
CudosCUDOS
$ 0.00096775
-0.42%
+0.02%
+28.01%
$ 529.99K
$ 44.74
2266
Baby Pepe
Baby PepeBABYPEPE
$ 1.26E-6
0.00%
+1.24%
+33.52%
$ 529.65K
--
2267
Etherisc DIP
Etherisc DIPDIP
$ 0.00115167
-0.37%
+0.02%
+7.61%
$ 528.71K
$ 681.13
2268
MSTR2100
MSTR2100MSTR
$ 0.02558377
0.00%
+0.00%
+25.63%
$ 528.20K
$ 58.97K
2269
PXDC
PXDCPXDC
$ 1.028
+0.59%
+0.01%
+0.29%
$ 528.01K
$ 11.10K
2270
Nominex
NominexNMX
$ 0.00234965
+0.34%
-0.00%
+0.81%
$ 526.83K
$ 717.86
2271
SafeMoon
SafeMoonSFM
$ 8.57175E-7
-0.80%
+3.97%
+19.60%
$ 526.44K
--
2272
Belgium Fan Token
Belgium Fan TokenBELG
$ 0.107383
+0.31%
+0.01%
+1.33%
$ 525.75K
$ 117.32K
2273
dTRINITY Staked dUSD
dTRINITY Staked dUSDSDUSD
$ 1.017
0.00%
--
+0.10%
$ 525.44K
$ 14.15
2274
Nibiru
NibiruNIBI
$ 0.00050154
+0.04%
-0.01%
-0.13%
$ 525.39K
$ 24.87K
2275
TrenchBuddy
TrenchBuddyTRENCH
$ 0.00054568
-0.16%
+0.25%
+109.68%
$ 524.96K
$ 4.88K
2276
Habitat
HabitatHABITAT
$ 0.00716852
0.00%
--
+25.06%
$ 524.82K
$ 1.55
2277
FXN
FXNFXN
$ 0.00052995
-0.03%
-0.00%
-0.31%
$ 524.78K
$ 72.60K
2278
Spacebucks
SpacebucksSBX
$ 0.00052318
-0.56%
-0.04%
+3.53%
$ 523.91K
$ 620.18
2279
Elixir
ElixirELX
$ 0.00119275
0.00%
-0.07%
+10.22%
$ 523.69K
$ 1.89K
2280
Optimus AI
Optimus AIOPTI
$ 0.00522159
+0.01%
-0.03%
-10.83%
$ 522.00K
$ 4.35K
2281
maxxing
maxxingMAXXING
$ 0.00052256
-1.04%
-0.01%
+26.01%
$ 521.90K
$ 60.42K
2282
MoonDog AI
MoonDog AIMDOGAI
$ 0.0005216
0.00%
--
-21.39%
$ 521.60K
$ 31.14
2283
END
ENDEND
$ 0.00399239
-0.22%
+0.03%
+31.74%
$ 519.80K
$ 19.80
2284
Fox inu
Fox inuFINU
$ 0.00525018
-1.03%
-0.05%
-26.41%
$ 519.03K
$ 3.70K
2285
Tarot V1
Tarot V1TAROT
$ 0.00766026
0.00%
-0.00%
+3.67%
$ 518.60K
$ 2.40
2286
Dtravel
DtravelTRVL
$ 0.00099884
-0.40%
-0.00%
+10.32%
$ 518.46K
$ 26.84K
2287
Threshold USD
Threshold USDTHUSD
$ 1.001
0.00%
--
0.00%
$ 516.86K
$ 37.45
2288
Bubble Protocol
Bubble ProtocolBPL
$ 0.02583441
-0.49%
-0.10%
-18.35%
$ 516.68K
$ 203.84
2289
Quantum Biology DAO
Quantum Biology DAOQBIO
$ 0.00265566
-0.49%
+0.01%
+26.63%
$ 516.49K
$ 6.28K
2290
Three Kingdoms
Three Kingdoms3KDS
$ 0.0008742
0.00%
+0.00%
+4.46%
$ 515.78K
$ 167.89
2291
BeFaster Holder Token
BeFaster Holder TokenBFHT
$ 0.00173042
0.00%
--
+19.29%
$ 515.15K
$ 637.44
2292
Kittenswap
KittenswapKITTEN
$ 0.00193158
-1.51%
+0.04%
+35.04%
$ 515.13K
$ 8.03K
2293
Hydro Protocol
Hydro ProtocolHDRO
$ 0.00105221
+1.46%
-0.03%
+20.12%
$ 515.05K
$ 213.92
2294
Mode
ModeMODE
$ 6.66E-5
-5.89%
+3.50%
+67.34%
$ 515.01K
--
2295
StrikeBit AI
StrikeBit AISTRIKE
$ 0.00245218
+2.85%
-0.05%
-0.04%
$ 514.71K
$ 47.32K
2296
Sandclock
SandclockQUARTZ
$ 0.067
0.00%
--
0.00%
$ 513.01K
$ 29.08
2297
Wrapped Canton Coin
Wrapped Canton CoinWCC
$ 0.126101
-0.71%
+0.00%
+39.49%
$ 512.63K
$ 52.95K
2298
Throbbin
ThrobbinTHROBBIN
$ 0.00054116
-1.98%
+0.29%
+98.48%
$ 512.62K
$ 179.03K
2299
Solana Fork Staccana
Solana Fork StaccanaSTACCANA
$ 0.00051326
-0.24%
+0.01%
+26.05%
$ 512.35K
$ 1.34K
2300
TON xStock
TON xStockTONXX
$ 2.94
0.00%
-0.05%
+13.08%
$ 512.30K
$ 819.22
2301
Beamable Network Token
Beamable Network TokenBMB
$ 0.00255073
0.00%
-0.01%
+17.69%
$ 511.80K
$ 3.36K
2302
Buckazoids
BuckazoidsBUCKAZOIDS
$ 0.00051136
-1.02%
+0.06%
+30.82%
$ 511.12K
$ 106.00K
2303
Dragon Coin
Dragon CoinDGN
$ 0.0004305
-0.21%
-0.00%
+11.97%
$ 510.15K
$ 9.81
2304
Monerium GBP emoney
Monerium GBP emoneyGBPE
$ 1.37
+0.74%
0.00%
+1.48%
$ 509.90K
$ 1.44K
2305
Shytoshi Kusama
Shytoshi KusamaSHY
$ 0.00102005
-0.99%
+0.02%
+26.71%
$ 509.87K
$ 1.19K
2306
Make TON Great Again
Make TON Great AgainMTONGA
$ 0.00509605
-1.55%
+0.27%
+42.64%
$ 509.47K
$ 14.97K
2307
Foxy
FoxyFOXY
$ 8.688E-5
0.00%
-1.46%
+57.31%
$ 508.96K
--
2308
Smoking Chicken Fish
Smoking Chicken FishSCF
$ 0.00050803
-0.36%
+0.03%
+36.70%
$ 507.90K
$ 22.70K
2309
Backed NIU Technologies
Backed NIU TechnologiesBNIU
$ 3.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 507.50K
--
2310
Baby Vibing Cat Coin
Baby Vibing Cat CoinBABYVIBE
$ 0.00053364
-0.92%
+0.13%
+141.19%
$ 507.45K
$ 4.84K
2311
Happy Cat
Happy CatHAPPY
$ 0.00015222
-0.90%
+0.06%
+13.45%
$ 507.42K
$ 76.49K
2312
Toad Killer
Toad Killer$TOAD
$ 1.205E-9
-0.58%
-0.37%
+23.29%
$ 507.10K
--
2313
Nemesis
NemesisNEMESIS
$ 0.0005068
+0.86%
+0.10%
+27.25%
$ 506.49K
$ 4.16K
2314
Trog
TrogTROG
$ 1.2E-6
-0.83%
+1.00%
+27.28%
$ 505.94K
--
2315
EQTY
EQTYEQTY
$ 0.00173585
+0.19%
-0.02%
+19.18%
$ 505.23K
$ 2.41K
2316
CaptainBNB
CaptainBNBCAPTAINBNB
$ 0.00050488
-0.39%
-0.00%
-9.61%
$ 504.88K
$ 1.11M
2317
Klima Protocol K2
Klima Protocol K2K2
$ 0.01080883
-0.01%
+0.15%
-2.85%
$ 504.38K
$ 311.83
2318
Juice
JuiceJUC
$ 0.00020589
0.00%
-0.01%
+3.54%
$ 504.07K
$ 801.90
2319
VPay
VPayVPAY
$ 0.00050394
+0.16%
+0.02%
+30.68%
$ 503.94K
$ 8.12K
2320
UPTOBER
UPTOBERUPTOBER
$ 0.00055747
+0.72%
+0.04%
+10.51%
$ 503.67K
$ 31.62K
2321
OnlyMarms
OnlyMarmsONLYMARMS
$ 0.00055984
-2.59%
-0.32%
-40.27%
$ 503.34K
$ 205.79K
2322
Dollar Cost Average
Dollar Cost AverageDCA
$ 0.00050231
-2.03%
+0.07%
+66.13%
$ 502.49K
$ 4.42K
2323
CTOC
CTOCCTOC
$ 0.054836
0.00%
0.00%
+0.54%
$ 501.69K
$ 363.48K
2324
Strategic Bitcoin Reserve
Strategic Bitcoin ReserveSBR
$ 0.02383466
-0.63%
0.00%
+28.65%
$ 501.53K
$ 307.47K
2325
GOUT
GOUTGOUT
$ 5.7E-6
+0.53%
-0.24%
+9.40%
$ 501.09K
--
2326
AllUnity EUR
AllUnity EUREURAU
$ 1.17
0.00%
0.00%
+0.86%
$ 500.99K
$ 9.91K
2327
Peponk
PeponkPEPONK
$ 0.00058835
-0.72%
+0.03%
+14.98%
$ 500.08K
$ 463.24K
2328
STAN
STANSTAN
$ 0.00050019
-0.52%
+0.10%
+49.01%
$ 499.87K
$ 75.68K
2329
Shutter
ShutterSHU
$ 0.00132018
-0.01%
--
-0.09%
$ 499.72K
$ 28.18
2330
Black Dragon
Black DragonBLACKDRAGON
$ 6.439E-9
+0.05%
+2.53%
+43.38%
$ 499.62K
--
2331
TikTrix
TikTrixTRIX
$ 0.00142298
-0.07%
-0.06%
-20.82%
$ 499.08K
$ 2.74K
2332
Inu Inu
Inu InuINUINU
$ 1.165E-9
-0.43%
+0.44%
+40.18%
$ 498.63K
--
2333
Knockout Games
Knockout GamesGG
$ 0.00049685
-0.64%
+0.04%
+25.07%
$ 496.89K
$ 373.51
2334
ai16z
ai16zAI16Z
$ 0.00045114
-2.65%
+0.03%
+39.39%
$ 495.98K
$ 13.30K
2335
bitsCrunch Token
bitsCrunch TokenBCUT
$ 0.0006409
-0.79%
+0.02%
+15.24%
$ 495.79K
$ 13.16K
2336
LIL Bits
LIL BitsLIL
$ 0.000495
-0.01%
+0.21%
+50.05%
$ 494.99K
$ 27.10K
2337
Alpie
AlpiePIE
$ 1.041
0.00%
+0.35%
+21.21%
$ 494.31K
$ 18.11K
2338
Copper rStock
Copper rStockCPERR
$ 36.22
0.00%
--
0.00%
$ 494.09K
$ 119.38
2339
Anome
AnomeANOME
$ 0.01643763
+0.19%
+0.02%
-4.33%
$ 493.13K
$ 218.32K
2340
DecideAI
DecideAIDCD
$ 0.0008487
+0.16%
+0.02%
+25.35%
$ 493.11K
$ 18.41
2341
TurboUSD Unstablecoin
TurboUSD Unstablecoin₸USD
$ 5.1E-6
-1.73%
+2.52%
+28.79%
$ 493.07K
--
2342
Zap
ZapZAP
$ 0.00107095
+0.27%
+0.00%
-8.58%
$ 492.65K
$ 6.36
2343
Swash
SwashSWASH
$ 0.00049489
-0.94%
-0.00%
-17.18%
$ 492.39K
$ 1.13K
2344
DisclaimerCoin
DisclaimerCoinDONT
$ 3.3E-6
-0.60%
+3.46%
+106.25%
$ 491.79K
--
2345
Lets Go Brandon
Lets Go BrandonLETSGO
$ 1.49E-9
0.00%
0.00%
+26.49%
$ 491.75K
--
2346
Dickbutt
DickbuttDICKBUTT
$ 4.88E-6
-1.61%
+5.91%
+51.55%
$ 491.61K
--
2347
Rawli Analytics
Rawli AnalyticsRWAAN
$ 8.472E-5
-0.77%
+0.13%
+17.83%
$ 490.89K
--
2348
Kitten Wif Hat
Kitten Wif HatKWIF
$ 0.00049255
-1.47%
+0.02%
+106.25%
$ 490.65K
$ 5.69K
2349
Meridian
MeridianMRDN
$ 0.0108525
-0.03%
-0.04%
+2.42%
$ 490.60K
$ 53.12K
2350
Meteor Coin
Meteor CoinMTO
$ 0.00490476
+0.02%
+0.00%
+0.50%
$ 490.48K
$ 47.99K
2351
Fold
FoldFLD
$ 0.00036179
-0.03%
+0.03%
+19.40%
$ 490.47K
$ 1.23K
2352
RONKE
RONKERONKE
$ 0.00048987
+0.30%
+0.01%
+11.51%
$ 489.94K
$ 741.11
2353
Wrapped zkCRO
Wrapped zkCROWZKCRO
$ 0.069312
+0.79%
+0.05%
+28.68%
$ 489.87K
$ 15.38K
2354
1 Coin Can Change Your Life
1 Coin Can Change Your Life1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE
$ 0.00048991
-0.57%
+0.01%
+6.53%
$ 489.35K
$ 362.00K
2355
Gavun Wud
Gavun WudWUD
$ 4.89173E-7
-0.77%
-4.48%
+8.19%
$ 489.14K
--
2356
HappyAI
HappyAISN103
$ 2.36
-0.84%
-0.01%
+11.85%
$ 489.09K
$ 14.12K
2357
Frodo the Virtual Samurai
Frodo the Virtual SamuraiFROG
$ 9.781E-5
-0.77%
-0.37%
+13.81%
$ 488.78K
--
2358
Rick
RickRICK
$ 0.00048796
+0.08%
+0.12%
+244.68%
$ 487.96K
$ 7.26K
2359
OTCfi
OTCfiOTCFI
$ 0.0004993
0.00%
--
+37.97%
$ 487.78K
$ 1.28K
2360
Wasabi Cheese
Wasabi CheeseWASABI
$ 0.00052926
-0.21%
+0.08%
+198.93%
$ 487.48K
$ 53.00K
2361
HahaYes
HahaYesRIZO
$ 1.16E-6
0.00%
+7.65%
+46.62%
$ 486.95K
--
2362
Lair
LairLAIR
$ 0.00068433
-1.26%
+0.01%
+12.77%
$ 485.70K
$ 872.21
2363
SONE
SONESONE
$ 1.007
+0.70%
+0.01%
+0.20%
$ 483.52K
$ 8.44
2364
The Root Network
The Root NetworkROOT
$ 0.00015859
-0.50%
+0.26%
-2.03%
$ 482.86K
$ 2.15K
2365
21Million
21Million21M
$ 0.02873601
+0.18%
+0.00%
+7.52%
$ 482.35K
$ 853.06
2366
Meter Governance
Meter GovernanceMTRG
$ 0.01245766
-0.66%
-0.03%
-5.41%
$ 478.88K
$ 8.17K
2367
Eduvantage AI
Eduvantage AIEAI
$ 0.00047849
-0.48%
+0.18%
+46.72%
$ 478.64K
$ 5.54K
2368
AVC
AVCAVC
$ 0.00013467
0.00%
+0.07%
+11.29%
$ 478.30K
$ 15.13K
2369
rasmr
rasmrRASMR
$ 0.0004772
-0.40%
+0.01%
+58.57%
$ 477.19K
$ 935.91
2370
Odin Liquidity Network
Odin Liquidity NetworkODIN
$ 0.00254578
+0.41%
-0.01%
+27.59%
$ 477.05K
$ 33.43K
2371
Kromatika
KromatikaKROM
$ 0.00480869
-0.17%
+0.00%
+29.16%
$ 476.02K
$ 326.38
2372
Wrapped BESC
Wrapped BESCWBESC
$ 0.737858
+0.42%
-0.03%
+5.40%
$ 475.98K
$ 1.99K
2373
chad
chadCHAD
$ 0.00047554
-2.13%
-0.06%
+54.92%
$ 475.15K
$ 17.47K
2374
Keep3rV1
Keep3rV1KP3R
$ 0.985717
-0.18%
-0.00%
+62.67%
$ 475.04K
$ 294.10
2375
Ballz of Steel
Ballz of SteelBALLZ
$ 0.00047317
0.00%
--
+32.38%
$ 473.17K
$ 10.64
2376
Token6900
Token6900T6900
$ 0.0005076
+0.39%
-0.11%
+13.46%
$ 472.58K
$ 3.13K
2377
Credefi
CredefiCREDI
$ 0.00053404
+0.16%
+0.05%
+4.70%
$ 472.34K
$ 25.59K
2378
SolTrust
SolTrustSOLT
$ 0.00047223
-0.24%
+0.05%
+19.23%
$ 471.93K
$ 180.76
2379
Billy
BillyBILLY
$ 0.0004807
-2.02%
+0.04%
+17.68%
$ 471.86K
$ 7.96K
2380
Tanox
TanoxLTX
$ 5.89E-6
-0.17%
+9.79%
+9.48%
$ 470.96K
--
2381
Luna Inu
Luna InuLINU
$ 6.27509E-10
-0.30%
+0.38%
+28.35%
$ 470.26K
--
2382
Shadow Liquid Staking Token
Shadow Liquid Staking TokenX33
$ 1.37
-0.72%
+0.08%
+24.89%
$ 470.16K
$ 1.48K
2383
WLF TOKEN
WLF TOKENWLF
$ 0.00010645
+0.28%
+0.08%
+10.57%
$ 470.10K
$ 1.36K
2384
jvhhVault
jvhhVaultJVHHUSDC
$ 1.02
+0.29%
0.00%
+0.20%
$ 469.51K
--
2385
Touch Grass
Touch GrassTOUCHGRASS
$ 0.00047936
-1.41%
+0.12%
+47.80%
$ 469.38K
$ 10.44K
2386
Nobiko Coin
Nobiko CoinLONG
$ 0.00046946
-0.66%
+0.09%
+40.93%
$ 468.56K
$ 917.91
2387
Wrapped KCS
Wrapped KCSWKCS
$ 7.28
+0.14%
-0.00%
+12.87%
$ 468.27K
$ 3.04K
2388
Memelinked
MemelinkedMK
$ 0.0094798
-0.11%
-0.03%
+20.30%
$ 467.84K
$ 917.31
2389
Visa xStock
Visa xStockVX
$ 383.83
0.00%
+0.03%
+5.02%
$ 466.62K
$ 998.29
2390
Home3
Home3HTS
$ 0.004835
-0.23%
--
+26.06%
$ 466.58K
$ 40.45
2391
MINATIVERSE
MINATIVERSEMNTC
$ 0.084979
+8.97%
+0.02%
+37.16%
$ 465.26K
$ 3.78K
2392
Skol
Skol$SKOL
$ 0.04643247
+0.09%
+0.02%
+29.08%
$ 464.32K
$ 3.42K
2393
NUSA
NUSANUSA
$ 4.78
-0.21%
+0.00%
+10.39%
$ 464.31K
$ 166.46
2394
Dog Wif Nunchucks
Dog Wif NunchucksNINJA
$ 0.00046409
-1.38%
+0.31%
+132.95%
$ 464.01K
$ 2.24K
2395
Solama
SolamaSOLAMA
$ 0.00068672
-0.32%
+0.01%
+31.40%
$ 463.52K
$ 2.93K
2396
Enigma
EnigmaENX
$ 0.00700873
-0.37%
-0.08%
+1.14%
$ 462.72K
$ 3.16K
2397
Yala Stablecoin
Yala StablecoinYU
$ 0.02050944
0.00%
--
+10.09%
$ 461.96K
$ 15.33
2398
Limocoin Swap
Limocoin SwapLMCSWAP
$ 0.00039242
-0.18%
+0.00%
+2.75%
$ 461.73K
$ 15.88
2399
UnitedHealth xStock
UnitedHealth xStockUNHX
$ 408.23
+0.24%
+0.02%
+1.34%
$ 461.70K
$ 102.57K
2400
Wrapped CORE
Wrapped COREWCORE
$ 0.02557899
+0.22%
+0.01%
+21.09%
$ 461.23K
$ 2.24K
2401
TON FISH MEMECOIN
TON FISH MEMECOINFISH
$ 1.531E-9
-1.10%
+1.35%
+7.82%
$ 460.41K
--
2402
Stella
StellaALPHA
$ 0.00046679
+1.77%
+0.02%
+14.53%
$ 460.02K
$ 4.17K
2403
TIWICAT
TIWICATTWC
$ 5.14858E-10
-1.09%
-2.40%
-3.56%
$ 459.67K
--
2404
SANTA by Virtuals
SANTA by VirtualsSANTA
$ 0.0004597
+0.11%
+0.07%
+57.82%
$ 459.28K
$ 5.01K
2405
SoQuBit
SoQuBitPSOQ
$ 0.00045878
-0.28%
+0.06%
+52.33%
$ 458.47K
$ 5.52K
2406
Dolan Duck
Dolan DuckDOLAN
$ 0.00466747
-0.76%
+0.09%
+22.00%
$ 458.45K
$ 3.13K
2407
Oxbull
OxbullOXI
$ 0.03828077
0.00%
--
+35.10%
$ 458.42K
$ 49.76
2408
Game Meteor Coin
Game Meteor CoinGMTO
$ 2.23E-5
+0.04%
-1.75%
-17.04%
$ 457.81K
--
2409
Digicoin
DigicoinDIGI
$ 2.2916E-8
-0.81%
+7.96%
+48.97%
$ 457.52K
--
2410
Otto AI
Otto AIOTTO
$ 0.00101442
-0.17%
+0.01%
+34.16%
$ 457.50K
$ 2.06K
2411
Xerberus
XerberusXER
$ 0.00153
0.00%
-0.06%
+13.87%
$ 456.08K
$ 1.38K
2412
WingRiders
WingRidersWRT
$ 0.00473746
+0.18%
-0.01%
+25.37%
$ 454.49K
$ 5.26K
2413
Curetopia
CuretopiaCURES
$ 0.01153894
-0.83%
+0.00%
+16.04%
$ 454.38K
$ 7.81K
2414
Official Layoff Coin
Official Layoff CoinLAYOFF
$ 0.00046976
-1.19%
-0.13%
+41.18%
$ 453.62K
$ 34.30K
2415
CODY
CODYCODY
$ 4.55E-6
-1.73%
0.00%
+26.74%
$ 453.30K
--
2416
SparkDEX
SparkDEXSPRK
$ 0.00588198
+3.19%
+0.04%
+24.49%
$ 453.07K
$ 9.21K
2417
Bankless BED Index
Bankless BED IndexBED
$ 103.2
-0.43%
+0.01%
+25.44%
$ 450.87K
$ 1.69K
2418
BasedAI
BasedAIBASEDAI
$ 0.01263545
-0.43%
+0.37%
+34.08%
$ 450.84K
$ 2.89K
2419
Infraxa
InfraxaINFRA
$ 0.00045064
-0.49%
+0.06%
+68.50%
$ 450.68K
$ 1.43K
2420
Global X Copper Miners xStock
Global X Copper Miners xStockCOPXX
$ 94.79
+1.22%
-0.00%
+11.22%
$ 450.47K
$ 2.92K
2421
BFIC Coin
BFIC CoinBFIC
$ 0.238257
0.00%
--
0.00%
$ 450.25K
--
2422
JACK
JACKJACK
$ 0.00497535
-0.06%
--
+17.55%
$ 449.73K
$ 5.05
2423
Push Protocol
Push ProtocolPUSH
$ 0.00496998
0.00%
+0.01%
+35.63%
$ 448.47K
$ 17.53K
2424
Woman Yelling At Cat
Woman Yelling At CatWYAC
$ 0.00045262
-0.52%
+0.00%
+120.71%
$ 448.05K
$ 14.19K
2425
Patriot
PatriotPATRIOT
$ 4.476E-5
-0.42%
+0.97%
+10.71%
$ 447.70K
--
2426
PUP
PUPPUP
$ 0.00044757
+0.40%
+0.41%
+76.48%
$ 447.61K
$ 99.78K
2427
Bicat
BicatBICAT
$ 0.00044714
-3.81%
-0.31%
-25.88%
$ 447.11K
$ 599.50K
2428
Antfarm Token
Antfarm TokenATF
$ 0.081359
0.00%
+0.01%
+28.27%
$ 446.67K
$ 350.04
2429
QuiverX
QuiverXQRX
$ 0.00466896
-0.13%
+0.01%
+28.90%
$ 445.77K
$ 360.11
2430
Solv Protocol SolvBTC Jupiter
Solv Protocol SolvBTC JupiterSOLVBTC.JUP
$ 62,289
0.00%
--
0.00%
$ 445.75K
$ 291.51
2431
Midas The Minotaur
Midas The MinotaurMIDAS
$ 4.964E-5
-1.72%
-1.48%
+21.07%
$ 444.92K
--
2432
AICell
AICellAICELL
$ 0.00044441
+0.18%
0.00%
+15.22%
$ 444.50K
$ 50.71
2433
Script Kiddies
Script KiddiesKIDDIES
$ 8.867E-5
-0.81%
-9.49%
-0.47%
$ 443.61K
--
2434
Lunar Lad
Lunar LadLAD
$ 0.00044345
-0.40%
+0.11%
+23.93%
$ 443.45K
$ 154.03K
2435
Hyperlane USD Coin
Hyperlane USD CoinHUSDC
$ 0.999857
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 443.36K
$ 15.97K
2436
SIMD
SIMDSIMD
$ 0.00044206
+4.75%
+0.14%
+44.66%
$ 442.06K
$ 3.35K
2437
Alongside Crypto Market Index
Alongside Crypto Market IndexAMKT
$ 214.91
-0.30%
-0.00%
+64.13%
$ 442.02K
$ 3.18
2438
HEFE
HEFEHEFE
$ 0.00098583
-0.03%
+0.01%
+32.29%
$ 441.43K
$ 1.72K
2439
JRNY
JRNYJRNY
$ 0.00071086
-0.07%
+0.01%
+19.63%
$ 440.78K
$ 235.23
2440
Rainbow Token
Rainbow TokenRBW
$ 0.00044087
0.00%
--
+24.60%
$ 440.76K
$ 0.58
2441
Baby Doge Cash
Baby Doge CashBABYDOGECASH
$ 4.40614E-10
0.00%
0.00%
+13.32%
$ 440.61K
--
2442
Ouroboros
OuroborosORX
$ 0.00079322
+2.22%
-0.04%
+22.95%
$ 440.47K
$ 25.73K
2443
Yield Optimizer BTC
Yield Optimizer BTCYOBTC
$ 80,586
+0.44%
+0.02%
+23.14%
$ 440.38K
--
2444
Navacoin
NavacoinNAVA
$ 0.03842988
-0.82%
-0.01%
-3.77%
$ 440.09K
$ 1.08K
2445
Treble
TrebleTREB
$ 0.02869987
+3.50%
+0.31%
+87.96%
$ 439.87K
$ 11.45K
2446
Harambe on Solana
Harambe on SolanaHARAMBE
$ 0.00043902
-0.88%
+0.03%
+22.61%
$ 439.00K
$ 14.60K
2447
Retard Finder Coin
Retard Finder CoinRFC
$ 0.0004406
-0.38%
-0.00%
+20.23%
$ 438.82K
$ 13.87K
2448
YieldNest Restaked ETH
YieldNest Restaked ETHYNETH
$ 2,583.2
0.00%
--
+29.67%
$ 438.62K
$ 38.81
2449
LowPoly Cat
LowPoly CatPOLYCAT
$ 0.00045964
+10.09%
--
+38.53%
$ 438.19K
$ 2.58M
2450
REST
RESTREST
$ 0.00087629
-0.40%
-0.00%
+45.35%
$ 438.04K
$ 957.01
2451
ODEI AI
ODEI AIODAI
$ 4.49E-6
-5.07%
+30.40%
+106.91%
$ 436.87K
--
2452
Moltbook
MoltbookMOLT
$ 4.35E-6
+0.46%
+2.68%
+40.78%
$ 435.28K
--
2453
LOL
LOLLOL
$ 0.00043863
-0.52%
+0.15%
-0.46%
$ 434.00K
$ 42.26K
2454
Rage Protocol
Rage ProtocolRAGE
$ 6.0
0.00%
-0.08%
+12.78%
$ 433.75K
$ 16.80K
2455
TITAN
TITANTITAN
$ 0.01639544
0.00%
-0.01%
+12.85%
$ 432.84K
$ 344.48
2456
Mikawa Inu
Mikawa InuSHIKOKU
$ 4.33327E-10
+0.20%
+7.33%
+18.02%
$ 432.74K
--
2457
ALF TOKEN
ALF TOKENALF
$ 6.346E-9
0.00%
0.00%
+26.04%
$ 432.11K
--
2458
bunnyOS
bunnyOSOS
$ 0.00043226
-1.43%
+0.58%
+149.28%
$ 431.98K
$ 16.67K
2459
Axelrod by Virtuals
Axelrod by VirtualsAXR
$ 0.0005265
-0.90%
+0.21%
+35.74%
$ 431.79K
$ 7.63K
2460
DUKO
DUKODUKO
$ 4.317E-5
-0.69%
+10.16%
+27.08%
$ 431.67K
--
2461
ZARO Coin
ZARO CoinZARO
$ 0.00043119
-0.05%
+0.01%
+29.05%
$ 431.07K
$ 472.91
2462
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem GovernanceREG
$ 0.00587227
0.00%
--
+2.35%
$ 430.59K
$ 1.05
2463
MooMoo Token
MooMoo TokenMOO
$ 0.00052977
0.00%
--
+23.39%
$ 430.16K
$ 640.58
2464
Woon
WoonWOON
$ 4.27E-6
-1.61%
+0.11%
+13.26%
$ 430.02K
--
2465
Monavale
MonavaleMONA
$ 41.1
-0.10%
+0.02%
+25.23%
$ 429.74K
$ 145.83
2466
Forgive Me Father
Forgive Me Father$PURGE
$ 0.00053555
-0.34%
-0.05%
+14.43%
$ 428.44K
$ 171.54
2467
Gym Network
Gym NetworkGYMNET
$ 0.00110571
+2.31%
+0.07%
+29.35%
$ 428.19K
$ 5.59K
2468
Wrapped Kava
Wrapped KavaWKAVA
$ 0.04519383
+1.38%
+0.01%
+10.07%
$ 428.07K
$ 573.09
2469
Obsidian
ObsidianOBS
$ 4.278E-5
-0.05%
+0.91%
+21.57%
$ 427.88K
--
2470
ICPanda DAO
ICPanda DAOPANDA
$ 0.00052511
0.00%
+0.00%
+0.17%
$ 427.87K
$ 15.12
2471
FlowX Finance
FlowX FinanceFLX
$ 0.064367
+0.01%
-0.01%
+17.60%
$ 427.28K
$ 70.50
2472
Salesforce xStock
Salesforce xStockCRMX
$ 209.77
0.00%
+0.01%
+8.72%
$ 427.00K
$ 139.20
2473
Doland Tremp
Doland TrempTREMP
$ 0.00427145
-0.76%
+0.07%
+36.42%
$ 426.93K
$ 1.28K
2474
MAD
MADMAD
$ 4.25977E-7
-0.91%
-7.57%
+1.74%
$ 425.92K
--
2475
Roobee
RoobeeROOBEE
$ 8.008E-5
-0.05%
+4.41%
+10.29%
$ 425.35K
--
2476
Fud the Pug
Fud the PugFUD
$ 7.402E-9
-0.60%
-17.39%
+25.33%
$ 425.24K
--
2477
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan TokenSEVILLA
$ 0.054693
-0.75%
+0.00%
+7.81%
$ 424.87K
$ 672.45K
2478
Celsius Network
Celsius NetworkCEL
$ 0.01187192
-1.43%
+0.00%
+8.31%
$ 424.06K
$ 900.42
2479
Skibidi Toilet
Skibidi ToiletSKBDI
$ 0.00566044
-0.36%
-0.07%
+19.58%
$ 423.87K
$ 10.38K
2480
Veterans for the Cause
Veterans for the CauseVETS
$ 0.00423864
-0.19%
+0.05%
+28.42%
$ 423.86K
$ 6.69
2481
Solanium
SolaniumSLIM
$ 0.00423735
-0.25%
+0.07%
+34.99%
$ 423.45K
$ 1.87K
2482
PureFi
PureFiUFI
$ 0.00452407
+0.20%
0.00%
+24.68%
$ 422.94K
$ 245.24
2483
The Earn Bull
The Earn BullTEB
$ 0.00042335
-0.29%
+0.07%
+81.35%
$ 422.65K
$ 1.60K
2484
MongCoin
MongCoinMONG
$ 6.09876E-10
-1.02%
+2.45%
+35.17%
$ 420.95K
--
2485
Sally A1C
Sally A1CA1C
$ 0.02003187
-0.24%
+0.13%
+52.03%
$ 420.94K
$ 5.00K
2486
Robotaxi
RobotaxiTAXI
$ 0.00420341
+0.22%
+0.02%
+37.55%
$ 420.58K
$ 517.03
2487
Passage
PassagePASG
$ 0.00030382
-0.22%
+0.03%
+16.49%
$ 420.21K
$ 35.99
2488
Nuklai
NuklaiNAI
$ 9.733E-5
+0.01%
-0.56%
+35.50%
$ 419.11K
--
2489
kncler coin
kncler coinKANCLER
$ 0.00059817
-0.64%
+0.04%
+41.47%
$ 418.75K
$ 111.01
2490
Kibble
KibbleKIBBLE
$ 0.00124461
-0.07%
+0.01%
+26.88%
$ 418.51K
$ 9.81K
2491
Ratehopper AI
Ratehopper AIROO
$ 0.0014197
0.00%
-0.02%
+31.76%
$ 418.28K
$ 3.35
2492
PETRO PENGUINS
PETRO PENGUINSPENGO
$ 0.00041794
-0.42%
+0.51%
+39.88%
$ 417.95K
$ 13.60K
2493
Unistake
UnistakeUNISTAKE
$ 0.00162479
0.00%
--
0.00%
$ 417.62K
$ 6.00
2494
Neurobro
NeurobroBRO
$ 0.00041986
-0.10%
-0.02%
+23.94%
$ 416.92K
$ 2.24K
2495
CAPACITR
CAPACITRCAPACITR
$ 4.11E-6
-2.84%
-3.79%
+426.18%
$ 416.60K
--
2496
SAD HAMSTER
SAD HAMSTERHAMMY
$ 0.00041601
-0.35%
+0.07%
+74.06%
$ 415.92K
$ 18.11K
2497
PinkMoon
PinkMoonPINKM
$ 1.246E-9
0.00%
0.00%
+17.66%
$ 415.76K
--
2498
StupidCoin
StupidCoinSTUPID
$ 0.00041793
-1.18%
+0.04%
+18.48%
$ 415.70K
$ 49.03K
2499
Whales Market
Whales MarketWHALES
$ 0.00997725
-0.19%
+0.07%
+40.72%
$ 415.60K
$ 1.38K
2500
ARTH
ARTHARTH
$ 0.943907
0.00%
--
+2.64%
$ 415.23K
$ 35.60
2501
BBAChain
BBAChainBBA
$ 0.0022864
0.00%
--
0.00%
$ 414.34K
$ 103.29K
2502
First Convicted RACCON
First Convicted RACCONFRED
$ 0.00041361
-0.04%
+0.06%
+36.49%
$ 413.54K
$ 31.56K
2503
Levana
LevanaLVN
$ 0.00051454
+18.87%
-0.01%
+11.72%
$ 413.18K
$ 40.52
2504
WeSendit
WeSenditWSI
$ 0.00048926
+0.18%
+0.04%
+6.79%
$ 413.14K
$ 1.67K
2505
Argonot
ArgonotARGNOT
$ 5.07
0.00%
-0.07%
+17.91%
$ 413.13K
$ 3.77K
2506
xCREDI
xCREDIXCREDI
$ 0.01587659
+0.19%
+0.01%
+2.37%
$ 412.79K
$ 38.12K
2507
Sigma bnb USD
Sigma bnb USDBNBUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 412.64K
$ 28.68
2508
HAiO
HAiOHAIO
$ 0.00088151
0.00%
--
0.00%
$ 412.53K
$ 4.39
2509
Ratio1
Ratio1R1
$ 0.374224
0.00%
0.00%
-4.86%
$ 412.40K
$ 31.71
2510
GEOM
GEOMGEOM
$ 0.00043457
-1.37%
+0.86%
+97.31%
$ 412.20K
$ 154.03K
2511
Toto Finance
Toto FinanceTOTO
$ 0.00118763
+0.29%
-0.29%
-31.79%
$ 411.94K
$ 129.03
2512
b14g dualCORE
b14g dualCOREDUALCORE
$ 0.03349055
0.00%
0.00%
+33.23%
$ 411.63K
$ 1.11
2513
SYNAPZ
SYNAPZSYNAPZ
$ 0.00041163
+3.78%
+0.09%
+40.90%
$ 411.63K
$ 1.75K
2514
KittehCoin
KittehCoinMEOW
$ 0.00041124
+0.29%
-0.31%
-18.79%
$ 411.28K
$ 138.42K
2515
Unagi Token
Unagi TokenUNA
$ 0.00111074
0.00%
+0.11%
+15.56%
$ 410.68K
$ 1.20K
2516
Metaverse Index
Metaverse IndexMVI
$ 4.34
0.00%
+0.00%
+22.25%
$ 410.39K
$ 62.70
2517
Wrapped TAC
Wrapped TACWTAC
$ 0.00171238
0.00%
--
-29.04%
$ 410.05K
$ 8.68K
2518
Raptoreum
RaptoreumRTM
$ 5.948E-5
-0.05%
+7.89%
-4.50%
$ 410.04K
--
2519
Sompi
SompiSOMPI
$ 0.00043197
-1.82%
-0.92%
-21.07%
$ 409.76K
$ 7.84K
2520
RETURN TO MEMES
RETURN TO MEMESRTM
$ 0.00043924
+0.94%
-0.05%
+11.51%
$ 409.14K
$ 64.36K
2521
BioLLM
BioLLMBIOLLM
$ 0.00040855
-0.93%
-0.04%
+70.48%
$ 408.62K
$ 5.49K
2522
NASDANQ
NASDANQNASDANQ
$ 0.00040859
+5.20%
-0.17%
+21.27%
$ 408.59K
$ 138.18K
2523
Shifu
ShifuSHIFU
$ 4.08E-6
0.00%
+1.09%
+28.71%
$ 408.01K
--
2524
Shikoku
ShikokuSHIK
$ 4.31141E-10
-0.43%
+0.91%
+30.32%
$ 407.96K
--
2525
MONVERA by Virtuals
MONVERA by VirtualsMONVERA
$ 0.00040782
-0.13%
--
+47.65%
$ 407.92K
$ 5.29K
2526
Plutus
PlutusPLUTUS
$ 0.0052057
0.00%
--
+55.02%
$ 407.44K
$ 49.10
2527
Monko
MonkoMONKO
$ 4.18576E-7
-0.82%
+1.20%
+26.79%
$ 407.43K
--
2528
xBONZO
xBONZOXBONZO
$ 0.01038128
+1.07%
+0.02%
+16.75%
$ 406.76K
$ 120.80
2529
Bread
BreadBREAD
$ 0.999445
-0.16%
-0.00%
+0.04%
$ 406.20K
$ 48.95
2530
Notional Finance
Notional FinanceNOTE
$ 0.00655008
-0.02%
--
+21.42%
$ 406.00K
$ 35.45
2531
Yay StakeStone Ether
Yay StakeStone EtherYAYSTONE
$ 2,536.57
0.00%
--
+27.04%
$ 405.81K
$ 14.60
2532
Deputy Dawgs
Deputy DawgsDDAWGS
$ 1.29E-6
0.00%
0.00%
+29.20%
$ 405.18K
--
2533
Nikepig
NikepigNIKEPIG
$ 0.00045011
0.00%
+0.03%
+42.20%
$ 404.97K
$ 147.50
2534
Level USD
Level USDLVLUSD
$ 0.999305
0.00%
--
+0.05%
$ 404.33K
$ 891.45
2535
Ferro
FerroFER
$ 9.236E-5
-0.29%
+3.19%
+14.89%
$ 403.89K
--
2536
Sage by Virtuals
Sage by VirtualsSAGE
$ 0.00040326
+0.11%
--
+33.33%
$ 402.89K
$ 1.79
2537
BinStarter
BinStarterBSR
$ 0.0068844
-0.32%
+0.01%
+13.01%
$ 401.97K
$ 1.34K
2538
TheContentForge
TheContentForgeSPARQ
$ 0.00040138
0.00%
--
0.00%
$ 401.38K
$ 74.15K
2539
Faircaster
FaircasterFAIR
$ 8.22E-6
-1.79%
+23.63%
+63.10%
$ 401.05K
--
2540
Mazze
MazzeMAZZE
$ 0.00015158
0.00%
-0.00%
+21.63%
$ 401.00K
$ 397.49
2541
Ani Grok Companion
Ani Grok CompanionANI
$ 0.00040084
-6.34%
-0.10%
-13.17%
$ 400.80K
$ 214.19K
2542
Gemini
GeminiGEMINI
$ 0.00040005
-8.99%
+0.87%
+214.16%
$ 399.98K
$ 39.94K
2543
The Great Squeeze
The Great SqueezeSQUEEZE
$ 0.00039896
+0.30%
+0.06%
-8.06%
$ 398.95K
$ 4.38K
2544
Upscreener
UpscreenerUPS
$ 0.094958
-8.41%
-0.24%
+374.21%
$ 398.75K
$ 59.45K
2545
RST
RSTRST
$ 0.00040459
-2.99%
-0.09%
+6.78%
$ 398.71K
$ 24.33K
2546
MetaCene
MetaCeneMAK
$ 0.00061551
-0.97%
-0.06%
-37.97%
$ 398.50K
$ 33.63K
2547
PREME Token
PREME TokenPREME
$ 0.00212824
-0.68%
+0.02%
+37.19%
$ 398.34K
$ 172.22
2548
Neza
NezaSN99
$ 0.943298
-1.27%
+0.15%
+48.37%
$ 397.44K
$ 138.98K
2549
BEFE
BEFEBEFE
$ 4.09E-6
-0.73%
0.00%
+17.53%
$ 397.08K
--
2550
Mner Club
Mner ClubLTMNER
$ 0.432534
-0.66%
+0.01%
+28.76%
$ 396.16K
$ 5.49K
2551
PandaPump
PandaPumpPPUMP
$ 8.579E-5
-1.79%
+0.16%
+28.58%
$ 396.01K
--
2552
Army
ArmyARMY
$ 0.00039455
-0.93%
+0.05%
+70.84%
$ 394.55K
$ 363.60
2553
Bad Idea AI
Bad Idea AIBAD
$ 5.75885E-10
+0.01%
-0.00%
+0.06%
$ 394.36K
--
2554
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan TokenSAM
$ 0.150965
0.00%
+0.01%
+1.99%
$ 393.84K
$ 23.15K
2555
ISKRA Token
ISKRA TokenISK
$ 0.00063484
+2.71%
+0.03%
+2.23%
$ 393.63K
$ 19.82
2556
Ucan fix life in1day
Ucan fix life in1day1
$ 0.00039317
-0.46%
-0.06%
-1.57%
$ 393.11K
$ 36.21K
2557
Niuma
NiumaNIUMA
$ 0.00040387
+0.30%
+0.00%
-27.99%
$ 392.94K
$ 2.80K
2558
Cybercentry
Cyberc