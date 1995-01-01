Follow Crypto Price Trends | MEXC Exchange
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1
Tether USDT
$ 0.999776
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 183.19B
$ 91.58B
Trade
8
WETH WETH
$ 2,475.9
+0.27%
0.00%
+28.88%
$ 5.01B
$ 472.79M
Trade
9
sUSDS SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.66B
$ 1.05M
Trade
10
USDT0 USDT0
$ 0.999782
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 4.06B
$ 153.90M
Trade
22
BFUSD BFUSD
$ 0.999621
-0.02%
0.00%
+0.09%
$ 1.32B
$ 3.78M
Trade
26
clBTC CLBTC
$ 79,576
0.00%
+0.02%
+23.47%
$ 1.11B
$ 8.19
Trade
35
Gate GT
$ 7.76
-1.77%
-0.00%
+15.30%
$ 827.17M
$ 2.63M
Trade
40
GHO GHO
$ 0.998856
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 698.20M
$ 7.29M
Trade
41
YLDS YLDS
$ 0.999961
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 679.44M
$ 18.00M
Trade
47
Usual USD USD0
$ 0.998844
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 550.20M
$ 120.70K
Trade
51
XMR1 XMR1
$ 445.3
+0.52%
+0.06%
+7.47%
$ 477.20M
$ 1.13M
Trade
53
EURC EURC
$ 1.17
0.00%
0.00%
+0.86%
$ 464.15M
$ 35.66M
Trade
56
GTETH GTETH
$ 2,477.39
-0.29%
+0.00%
+28.98%
$ 446.66M
$ 93.50K
Trade
59
USX USX
$ 0.999675
+0.02%
0.00%
+0.02%
$ 403.03M
$ 1.26M
Trade
63
tBTC TBTC
$ 79,308
+0.30%
+0.02%
+23.11%
$ 346.13M
$ 5.78M
Trade
65
USDtb USDTB
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 334.76M
$ 3.02M
Trade
66
apxUSD APXUSD
$ 0.967921
-0.04%
+0.01%
+3.67%
$ 319.03M
$ 4.25M
Trade
67
SoFiUSD SOFID
$ 0.999117
-0.01%
0.00%
-0.01%
$ 315.89M
$ 2.35M
Trade
70
crvUSD CRVUSD
$ 0.999674
-0.01%
0.00%
+0.06%
$ 280.49M
$ 74.13M
Trade
74
Olympus OHM
$ 18.14
-0.06%
-0.02%
+0.17%
$ 271.39M
$ 496.41K
Trade
82
KOGE KOGE
$ 65.14
-0.02%
+0.21%
+28.43%
$ 220.17M
$ 107.24K
Trade
84
AUSD AUSD
$ 0.99962
-0.01%
0.00%
+0.04%
$ 210.12M
$ 12.33M
Trade
92
SwissBorg BORG
$ 0.180009
-0.01%
+0.06%
+27.07%
$ 176.62M
$ 332.21K
Trade
95
USDai USDAI
$ 0.999864
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 172.49M
$ 3.25M
Trade
104
MetaDAO META
$ 6.91
-1.29%
+0.38%
+47.33%
$ 156.49M
$ 37.91M
Trade
107
GUSD GUSD
$ 0.998353
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 149.54M
$ 2.63M
Trade
111
Shuffle SHFL
$ 0.294485
+0.32%
+0.04%
+0.37%
$ 138.12M
$ 1.24M
Trade
120
JPYSC JPYSC
$ 0.00627761
0.00%
0.00%
-0.12%
$ 126.24M
--
Trade
122
GRX Chain GRX
$ 13.05
0.00%
0.00%
0.00%
$ 124.18M
$ 280.80K
Trade
125
CASH CASH
$ 0.999669
+0.01%
0.00%
+0.07%
$ 121.08M
$ 15.94M
Trade
131
Golem GLM
$ 0.110504
-0.82%
0.00%
+27.81%
$ 110.50M
$ 2.66M
Trade
143
USDa USDA
$ 0.967102
0.00%
--
0.00%
$ 94.54M
$ 10.67
Trade
152
DigiByte DGB
$ 0.00487712
-0.10%
+0.03%
+23.64%
$ 89.93M
$ 3.81M
Trade
153
Cap USD CUSD
$ 0.999932
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 88.80M
--
Trade
154
YZY YZY
$ 0.288502
-0.01%
-0.01%
-1.84%
$ 86.25M
$ 617.34
Trade
156
STAU STAU
$ 0.0085071
-0.42%
+0.05%
+20.96%
$ 85.07M
$ 473.89K
Trade
160
Gas GAS
$ 1.25
-0.79%
+0.02%
+32.52%
$ 81.58M
$ 4.40M
Trade
161
EXOD EXOD
$ 7.77
0.00%
+0.03%
+22.56%
$ 81.16M
--
Trade
176
Targon SN4
$ 13.33
-1.33%
-0.03%
+24.23%
$ 73.25M
$ 829.37K
Trade
184
Swop SWOP
$ 0.00657799
0.00%
--
+1.94%
$ 65.78M
$ 145.96
Trade
187
Hydration HDX
$ 0.01102828
-0.08%
+0.01%
+14.03%
$ 65.27M
$ 13.34K
Trade
188
Escoin ELG
$ 0.291164
0.00%
0.00%
+3.51%
$ 64.90M
$ 313.60K
Trade
192
Kinetiq KNTQ
$ 0.223327
-1.58%
+0.15%
+91.71%
$ 62.64M
$ 11.47M
Trade
193
DOLA DOLA
$ 0.997172
+0.02%
0.00%
-0.05%
$ 62.19M
$ 773.66K
Trade
196
Diem DIEM
$ 1,635.43
-0.69%
-0.02%
+5.17%
$ 61.20M
$ 906.91K
Trade
199
BTCvc BTCVC
$ 78,018
0.00%
+0.00%
+21.92%
$ 59.65M
$ 514.49
Trade
201
would WOULD
$ 0.058768
-0.21%
-0.02%
-15.33%
$ 58.74M
$ 58.72K
Trade
209
JPY Coin JPYC
$ 0.00626778
-0.03%
0.00%
+0.12%
$ 55.19M
$ 68.05K
Trade
210
GEKKO GEKKO
$ 9.18877E-7
-1.30%
+26.85%
+47.86%
$ 55.13M
--
Trade
211
cETH CETH
$ 49.89
-0.16%
+0.00%
+29.22%
$ 55.02M
--
Trade
212
Brett BRETT
$ 0.00554635
-1.86%
+0.05%
+50.37%
$ 54.95M
$ 4.04M
Trade
215
APES APES
$ 0.059901
0.00%
--
0.00%
$ 53.91M
$ 3.54
Trade
216
FONQ FONQ
$ 0.0769
+0.34%
-0.00%
+15.73%
$ 53.83M
$ 55.00K
Trade
218
Nano XNO
$ 0.401158
-0.47%
-0.00%
+14.78%
$ 53.45M
$ 186.17K
Trade
221
Score SN44
$ 9.88
-1.10%
+0.01%
+22.28%
$ 52.35M
$ 822.88K
Trade
231
USDKG USDKG
$ 0.999713
-0.03%
0.00%
-0.03%
$ 49.99M
$ 14.41K
Trade
233
affine SN120
$ 12.6
-0.94%
-0.00%
+17.65%
$ 49.22M
$ 364.25K
Trade
234
Ozapay OZA
$ 0.05404
-0.66%
-0.01%
+10.69%
$ 49.14M
$ 1.24K
Trade
236
JupUSD JUPUSD
$ 0.999456
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 48.31M
$ 15.17M
Trade
239
BIM BIM
$ 1.59
-0.63%
+0.00%
+29.27%
$ 47.73M
$ 219.76K
Trade
245
USDu USDU
$ 0.999542
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 46.80M
$ 26.45K
Trade
247
Utya UTYA
$ 0.04583622
-1.59%
+0.15%
+52.83%
$ 45.82M
$ 997.12K
Trade
251
KUB Coin KUB
$ 0.65337
+0.95%
+0.02%
+20.62%
$ 45.07M
$ 352.97K
Trade
254
eBTC EBTC
$ 80,280
0.00%
+0.03%
+24.62%
$ 44.51M
$ 34.30
Trade
260
OSK OSK
$ 38.78
+0.13%
+0.04%
+3.06%
$ 41.06M
$ 1.75
Trade
261
Reental RNT
$ 0.293365
+0.02%
+0.01%
+2.11%
$ 40.79M
$ 17.90K
Trade
262
ORE ORE
$ 83.8
-0.32%
+0.09%
+42.83%
$ 40.70M
$ 988.52K
Trade
263
PumpMeme PM
$ 1.27
+0.79%
+0.03%
+24.14%
$ 40.60M
$ 125.21K
Trade
268
Paycoin PCI
$ 0.03824148
+0.02%
-0.01%
+11.86%
$ 39.10M
$ 634.18K
Trade
269
Noon USN USN
$ 0.999135
0.00%
0.00%
0.00%
$ 38.26M
$ 6.18K
Trade
270
Chainflip FLIP
$ 0.427278
-0.33%
+0.10%
-4.30%
$ 37.75M
$ 234.39K
Trade
271
Neiro NEIRO
$ 8.923E-5
+0.06%
-1.68%
+41.84%
$ 37.54M
--
Trade
277
Opcode OPCODE
$ 0.03653942
0.00%
--
+0.05%
$ 36.54M
$ 72.21
Trade
278
MEDXT MEDXT
$ 0.00174973
-0.11%
--
+143.98%
$ 36.41M
$ 5.66K
Trade
279
Snowbank SB
$ 227.44
0.00%
+0.00%
+0.93%
$ 36.31M
$ 15.57
Trade
288
iota SN9
$ 7.29
-1.22%
-0.02%
+22.73%
$ 34.78M
$ 505.13K
Trade
290
Elexium EX
$ 3.86
0.00%
--
0.00%
$ 34.51M
$ 2.93K
Trade
291
BUSD BUSD
$ 0.998719
0.00%
0.00%
+0.35%
$ 34.37M
$ 704.13
Trade
293
FINS FINS
$ 0.04066664
0.00%
--
0.00%
$ 34.35M
$ 42.64K
Trade
294
ChangeNOW NOW
$ 0.411123
-0.33%
+0.00%
+26.44%
$ 34.34M
$ 3.62K
Trade
295
Official FO FO
$ 0.293801
+0.17%
-0.07%
-15.55%
$ 34.28M
$ 797.96K
Trade
296
STON STON
$ 0.480473
-0.01%
+0.01%
+10.31%
$ 33.85M
$ 6.00K
Trade
298
Moolah MOOLAH
$ 0.03375946
+0.18%
+0.07%
+42.32%
$ 33.76M
$ 146.49K
Trade
301
Band BAND
$ 0.181515
-0.54%
-0.02%
+19.52%
$ 32.86M
$ 1.73M
Trade
303
CargoX CXO
$ 0.150773
-0.06%
-0.00%
+1.39%
$ 32.43M
$ 37.50K
Trade
304
BOLD BOLD
$ 1.0
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 32.26M
$ 4.23M
Trade
305
USTBL USTBL
$ 1.065
+0.09%
+0.00%
+0.19%
$ 32.08M
$ 657.90
Trade
308
Atoshi ATOS
$ 0.03535007
-1.37%
-0.02%
-6.65%
$ 31.93M
$ 34.47K
Trade
312
BurnedFi BURN
$ 2.52
-1.18%
-0.05%
-10.64%
$ 30.91M
$ 123.71K
Trade
314
Mezo USD MUSD
$ 0.990271
-0.03%
0.00%
-0.05%
$ 30.58M
$ 171.53K
Trade
317
Cortex CX
$ 0.02005436
-0.47%
+0.02%
+5.98%
$ 30.15M
$ 48.18K
Trade
320
Gold Park GPT
$ 0.00789855
+0.01%
-0.00%
-1.23%
$ 29.72M
$ 203.70K
Trade
321
CoinEx CET
$ 0.01201716
-1.03%
-0.00%
+3.94%
$ 29.54M
$ 65.14K
Trade
322
Orbs ORBS
$ 0.00592622
+0.29%
+0.01%
+16.17%
$ 29.46M
$ 782.41K
Trade
325
Matrix MTX
$ 29.27
+0.34%
+0.07%
+6.67%
$ 29.27M
$ 60.65K
Trade
328
APEX AP3X
$ 0.01659747
-1.61%
-0.01%
+1.96%
$ 28.97M
$ 1.38K
Trade
339
TDCCP TDCCP
$ 0.04333541
+0.06%
-0.09%
+2.05%
$ 27.72M
$ 17.03K
Trade
340
YFSX YFSX
$ 1,377.88
+0.08%
+0.00%
+22.63%
$ 27.56M
$ 15.67K
Trade
348
Tokenlon LON
$ 0.211843
0.00%
+0.00%
+25.34%
$ 26.15M
$ 3.51K
Trade
354
NOVA SN68
$ 5.2
-0.95%
-0.02%
+17.91%
$ 25.72M
$ 247.84K
Trade
356
SODAX SODA
$ 0.01706682
-0.17%
+0.03%
-2.44%
$ 25.59M
$ 3.56K
Trade
361
NYC NYC
$ 0.084643
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 25.39M
$ 106.34
Trade
363
rsERG RSERG
$ 0.258432
+0.46%
+0.00%
+27.33%
$ 25.24M
$ 7.69K
Trade
366
BORA BORA
$ 0.02156957
-1.03%
+0.01%
+17.03%
$ 24.86M
$ 375.03K
Trade
367
Everything EV
$ 0.00024742
-0.16%
+0.00%
+14.41%
$ 24.70M
$ 62.76K
Trade
368
Cartesi CTSI
$ 0.02629254
-0.39%
-0.00%
+8.11%
$ 24.56M
$ 11.63M
Trade
369
MVL MVL
$ 0.00088303
-0.69%
+0.04%
+21.68%
$ 24.55M
$ 150.02K
Trade
370
GMT GMT
$ 0.00778174
+2.11%
+0.06%
+31.24%
$ 24.21M
$ 23.99M
Trade
373
sPOL SPOL
$ 0.120731
-0.35%
+0.05%
+47.60%
$ 23.79M
$ 16.79K
Trade
376
Rei REI
$ 0.02332264
+1.64%
+0.06%
+24.69%
$ 23.32M
$ 292.50K
Trade
383
cWBTC CWBTC
$ 1,593.43
-0.53%
+0.02%
+23.14%
$ 22.37M
--
Trade
384
Unicorn UWU
$ 0.02233187
-5.75%
+0.06%
-1.19%
$ 22.34M
$ 27.67K
Trade
387
Rosa Inu ROSA
$ 0.00022063
+1.72%
+0.18%
+30.63%
$ 22.06M
$ 476.41K
Trade
393
Lisk LSK
$ 0.093202
-0.86%
-0.00%
+15.89%
$ 21.73M
$ 1.68M
Trade
394
Qkacoin QKA
$ 0.685622
0.00%
0.00%
+8.34%
$ 21.71M
$ 350.13
Trade
395
Metal DAO MTL
$ 0.231589
-0.14%
-0.01%
+26.71%
$ 21.46M
$ 636.03K
Trade
396
USDH USDH
$ 0.998253
0.00%
+0.00%
+0.52%
$ 21.32M
$ 12.59K
Trade
402
Ardor ARDR
$ 0.02071603
-0.51%
-0.02%
+22.69%
$ 20.68M
$ 942.15K
Trade
404
Halo HALO
$ 0.068172
+1.37%
+0.05%
+35.26%
$ 20.45M
$ 203.34K
Trade
406
AtomOne ATONE
$ 0.133186
-2.83%
-0.04%
-6.22%
$ 20.43M
$ 8.59K
Trade
407
Xertra STRAX
$ 0.00928332
+0.62%
0.00%
+11.60%
$ 20.42M
$ 1.07M
Trade
413
GAIB AID AID
$ 0.997949
0.00%
--
+0.03%
$ 20.07M
$ 3.35
Trade
414
Wibx WBX
$ 0.00170641
+1.16%
+0.01%
-0.09%
$ 20.05M
$ 20.36K
Trade
419
Civic CVC
$ 0.0197322
-0.64%
-0.01%
+20.34%
$ 19.73M
$ 1.57M
Trade
422
NXUSD NXUSD
$ 1.006
0.00%
--
+0.10%
$ 19.07M
$ 336.72
Trade
423
Ryze RYZE
$ 0.072052
+0.09%
-0.03%
+3.32%
$ 19.00M
$ 15.08K
Trade
425
Audius AUDIO
$ 0.01298693
-0.54%
-0.00%
+11.18%
$ 18.83M
$ 11.32M
Trade
426
StrikeX STRX
$ 0.02132762
+0.04%
-0.00%
+11.23%
$ 18.77M
$ 5.11K
Trade
427
Bit2Me B2M
$ 0.00622561
0.00%
+0.04%
+6.93%
$ 18.37M
$ 39.66K
Trade
429
ICON ICX
$ 0.01660574
-0.78%
0.00%
-5.35%
$ 18.22M
$ 1.54M
Trade
430
IdleMine IDLE
$ 0.00182111
-1.10%
-0.00%
+10.24%
$ 18.21M
$ 154.67K
Trade
431
Adshares ADS
$ 0.469664
+0.15%
+0.01%
+15.94%
$ 18.20M
$ 871.84K
Trade
432
BitMart BMX
$ 0.053108
-0.63%
+0.03%
+1.43%
$ 18.03M
$ 928.44K
Trade
433
MarsMi MARSMI
$ 0.01782022
-1.27%
+0.05%
+25.24%
$ 17.82M
$ 358.86K
Trade
436
MAX MAX
$ 0.264693
-0.11%
+0.00%
+3.99%
$ 17.56M
$ 161.31K
Trade
438
Shardus ULT
$ 0.03971603
+0.34%
--
+30.19%
$ 17.46M
$ 2.27
Trade
443
Hunt HUNT
$ 0.085623
+1.04%
+0.01%
+14.92%
$ 17.03M
$ 131.59K
Trade
444
Moonwell WELL
$ 0.00374723
-0.04%
+0.01%
+29.69%
$ 16.97M
$ 93.93K
Trade
446
Verus VRSC
$ 0.210139
-0.80%
+0.02%
+0.65%
$ 16.97M
$ 2.34K
Trade
449
DeGate DG
$ 0.04317575
0.00%
+0.04%
+3.77%
$ 16.72M
$ 37.25K
Trade
451
DIA DIA
$ 0.136917
-0.44%
-0.00%
+8.79%
$ 16.39M
$ 2.02M
Trade
452
Hegic HEGIC
$ 0.01518204
-0.35%
-0.07%
+7.05%
$ 16.36M
$ 817.03K
Trade
453
KOTAI KTI
$ 3.841E-5
-0.54%
-0.03%
-5.67%
$ 16.34M
--
Trade
454
Medibloc MED
$ 0.00141483
-0.05%
+0.02%
+9.95%
$ 16.32M
$ 120.18K
Trade
456
Aquarius AQUA
$ 0.00037101
-0.12%
-0.00%
+16.70%
$ 16.30M
$ 285.49K
Trade
458
Theros THEROS
$ 0.225722
+0.28%
+0.05%
+31.45%
$ 16.23M
$ 410.57
Trade
459
TokenOS AI TOS
$ 0.01612025
-0.28%
+0.02%
+21.34%
$ 16.12M
$ 10.48K
Trade
463
Dinero DINERO
$ 0.01268771
0.00%
--
+0.62%
$ 16.02M
$ 34.98
Trade
476
MowCat MOW
$ 0.01490628
0.00%
+0.01%
-27.18%
$ 14.91M
$ 1.99
Trade
477
Cloud CLOUD
$ 0.02427933
+0.06%
+0.12%
+11.47%
$ 14.80M
$ 1.03M
Trade
479
BitMind SN34
$ 2.87
-1.37%
0.00%
+22.13%
$ 14.75M
$ 15.01K
Trade
481
Tribe TRIBE
$ 0.385506
-0.04%
+0.00%
+23.43%
$ 14.41M
$ 4.93K
Trade
482
Beincom BIC
$ 0.00641359
-0.41%
+0.14%
+27.15%
$ 14.38M
$ 4.21
Trade
484
Bifrost BFC
$ 0.01024805
+0.01%
+0.03%
+6.73%
$ 14.26M
$ 776.82K
Trade
485
Bitcast SN93
$ 3.7
-1.60%
-0.04%
+46.25%
$ 14.23M
$ 693.98K
Trade
487
Octra OCT
$ 0.02236816
-5.00%
-0.37%
+6.20%
$ 14.15M
$ 302.69K
Trade
490
CyberDEX CYDX
$ 0.03973219
+0.03%
-0.78%
-78.20%
$ 13.80M
$ 12.93K
Trade
491
DeBox BOX
$ 0.02700383
+0.26%
-0.01%
-1.08%
$ 13.72M
$ 31.52K
Trade
493
Metaplex MPLX
$ 0.02869154
+0.09%
+0.03%
+13.21%
$ 13.68M
$ 1.31M
Trade
495
Bald BALD
$ 0.01362778
0.00%
+0.01%
+28.79%
$ 13.63M
$ 14.54
Trade
500
Overtime OVER
$ 0.245006
-0.30%
-0.00%
+11.73%
$ 13.45M
$ 21.39K
Trade
502
Kled AI KLED
$ 0.01322087
-0.68%
-0.12%
+31.70%
$ 13.22M
$ 527.30K
Trade
503
sDOLA SDOLA
$ 1.41
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.19M
$ 472.69K
Trade
507
XSGD XSGD
$ 0.78662
-0.02%
0.00%
+0.44%
$ 13.03M
$ 710.79K
Trade
508
Huobi HT
$ 0.117991
0.00%
-0.05%
+16.13%
$ 12.91M
$ 3.46K
Trade
512
PondCoin PNDC
$ 9.1201E-8
-0.43%
-16.71%
+37.82%
$ 12.73M
--
Trade
515
VCRED VCRED
$ 0.999886
+0.37%
+0.00%
+0.74%
$ 12.60M
$ 33.96
Trade
516
HairDAO HAIR
$ 17.84
-0.56%
+0.03%
+28.44%
$ 12.53M
$ 2.51K
Trade
517
Metadium META
$ 0.00718119
-0.29%
-0.01%
+13.09%
$ 12.51M
$ 215.45K
Trade
518
WOLF WOLF
$ 0.01249827
-0.15%
+0.04%
+63.94%
$ 12.50M
$ 9.03K
Trade
520
OpenKaito SN5
$ 2.98
-1.00%
-0.00%
+16.41%
$ 12.35M
$ 26.58K
Trade
524
ORO SN15
$ 8.05
-1.47%
-0.12%
+45.57%
$ 12.27M
$ 1.58M
Trade
528
ANDY ETH ANDY
$ 1.206E-5
+0.33%
+8.62%
+127.12%
$ 12.06M
--
Trade
529
MetaMUI MMUI
$ 0.02519365
0.00%
+0.01%
+12.06%
$ 11.99M
$ 643.83K
Trade
535
Wise WISE
$ 0.134726
+0.28%
+0.00%
+28.23%
$ 11.72M
$ 5.87K
Trade
538
USDB USDB
$ 0.995795
+0.29%
-0.00%
-0.92%
$ 11.64M
$ 39.56K
Trade
540
MAI MIMATIC
$ 0.969156
+0.16%
-0.00%
-0.15%
$ 11.53M
$ 4.74K
Trade
546
Iagon IAG
$ 0.02319654
-0.33%
0.00%
+13.11%
$ 11.30M
$ 180.02K
Trade
547
Optio OPT
$ 0.00068212
0.00%
--
0.00%
$ 11.27M
$ 102.83
Trade
554
Marinade MNDE
$ 0.02020525
+0.01%
+0.01%
+8.38%
$ 11.04M
$ 70.18K
Trade
555
Wanchain WAN
$ 0.055242
-0.28%
+0.00%
+5.30%
$ 10.99M
$ 932.68K
Trade
556
Felysyum FELY
$ 0.250544
+0.57%
+0.01%
+3.26%
$ 10.97M
$ 1.22M
Trade
558
EGL1 EGL1
$ 0.01141774
+0.47%
-0.00%
-16.91%
$ 10.90M
$ 999.29K
Trade
561
ShMonad SHMON
$ 0.04799501
+0.04%
+0.02%
+36.59%
$ 10.86M
$ 413.91
Trade
566
Strike STRIKE
$ 0.589452
+0.36%
-0.09%
+30.31%
$ 10.61M
$ 80.91K
Trade
573
Cacheon SN14
$ 2.25
-1.32%
-0.00%
+18.42%
$ 10.20M
$ 2.88K
Trade
577
eUSD EUSD
$ 0.999862
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 10.09M
$ 47.87K
Trade
578
GIVEBACK GBACK
$ 0.01006882
+8.94%
+0.07%
+73.13%
$ 10.07M
$ 41.38K
Trade
579
Xion XION
$ 0.107641
-0.08%
0.00%
+6.16%
$ 10.05M
$ 3.10K
Trade
580
USUALx USUALX
$ 0.02026645
+0.60%
-0.00%
+26.72%
$ 10.05M
$ 1.52K
Trade
582
GENIUS AI GNUS
$ 0.658586
-6.38%
+0.14%
+12.71%
$ 10.01M
$ 1.73K
Trade
585
Foom FOOM
$ 5.6454E-8
+0.09%
0.00%
+31.90%
$ 9.88M
--
Trade
586
ETHPlus ETH+
$ 2,705.62
+0.46%
0.00%
+28.81%
$ 9.84M
$ 135.53K
Trade
590
PAW PAW
$ 9.654E-9
0.00%
0.00%
+3.03%
$ 9.65M
--
Trade
592
edeXa EDX
$ 0.01255417
-1.99%
--
-2.08%
$ 9.59M
$ 125.96
Trade
594
BLOCKv VEE
$ 0.00659202
-0.14%
+0.00%
+16.31%
$ 9.53M
$ 649.08
Trade
595
Konnect KCT
$ 0.00128604
+0.31%
+0.04%
+11.44%
$ 9.48M
$ 480.78K
Trade
597
DexNet DEXNET
$ 0.00473345
0.00%
-0.00%
-5.60%
$ 9.39M
$ 40.29
Trade
598
KONET KONET
$ 0.01998696
+0.12%
-0.01%
+0.71%
$ 9.34M
$ 74.90K
Trade
600
XTP XTP
$ 0.00094262
-2.05%
-0.13%
-2.89%
$ 9.31M
$ 10.53K
Trade
601
THORSwap THOR
$ 0.03667254
+0.53%
-0.07%
-7.34%
$ 9.29M
$ 47.32K
Trade
602
Solid X SOLIDX
$ 0.443401
+1.14%
+0.07%
+18.50%
$ 9.27M
$ 22.30K
Trade
604
MCOIN MCOIN
$ 0.051293
-1.34%
+0.01%
+0.39%
$ 9.08M
$ 215.68K
Trade
608
HAVA HAVA
$ 2.23
0.00%
+0.00%
+0.90%
$ 8.91M
$ 5.95K
Trade
609
PolySwarm NCT
$ 0.00472411
-0.02%
+0.02%
+14.16%
$ 8.91M
$ 108.67K
Trade
610
Paradex DIME
$ 0.01332992
0.00%
+0.01%
+7.16%
$ 8.91M
$ 15.94K
Trade
611
MIA MIA
$ 0.01620012
-0.03%
+0.01%
+21.23%
$ 8.88M
$ 3.68K
Trade
612
basilica SN39
$ 1.98
-1.49%
-0.02%
+23.75%
$ 8.80M
$ 218.18K
Trade
615
JumpToken JMPT
$ 0.593161
-0.41%
-0.00%
+12.54%
$ 8.76M
$ 10.27K
Trade
616
RIV Coin RIV
$ 0.00403162
+0.14%
+0.06%
+16.10%
$ 8.69M
$ 386.03K
Trade
618
RedTeam SN61
$ 1.69
-1.17%
+0.01%
+9.03%
$ 8.67M
$ 266.47K
Trade
621
YOLO YOLO
$ 0.00860493
+4.90%
+0.50%
+174.58%
$ 8.57M
$ 1.16M
Trade
622
PYTHIA PYTHIA
$ 0.00857419
+1.75%
-0.02%
-15.31%
$ 8.56M
$ 44.73K
Trade
624
Green GREEN
$ 0.00017854
+8.47%
+0.13%
-4.47%
$ 8.53M
$ 6.18K
Trade
625
Theoriq THQ
$ 0.01026167
+0.58%
-0.00%
+6.00%
$ 8.52M
$ 231.41K
Trade
627
Crob Mob CROB
$ 0.00848864
0.00%
+0.00%
+33.07%
$ 8.49M
$ 24.08
Trade
630
What IF IF
$ 0.00927371
+0.24%
-0.05%
-35.19%
$ 8.42M
$ 738.70K
Trade
635
Solomon SOLO
$ 0.716841
-1.18%
+0.10%
+19.31%
$ 8.19M
$ 194.56K
Trade
637
Wecan WECAN
$ 0.00136023
0.00%
-0.01%
-7.14%
$ 8.16M
$ 2.80K
Trade
640
Fren Pet FP
$ 1.13
-0.88%
-0.08%
-13.08%
$ 8.08M
$ 24.38K
Trade
642
DexTools DEXT
$ 0.112461
+0.08%
+0.01%
+14.93%
$ 8.02M
$ 35.91K
Trade
643
Pofu POFU
$ 8.017E-5
-0.61%
-0.71%
+27.29%
$ 8.01M
--
Trade
647
Anyswap ANY
$ 0.599117
-0.48%
-0.00%
+16.35%
$ 7.90M
$ 11.67
Trade
648
PinGo PINGO
$ 0.02935766
-0.23%
-0.00%
+2.10%
$ 7.89M
$ 16.07K
Trade
651
Sturdy SN10
$ 1.56
-1.27%
+0.03%
+14.71%
$ 7.87M
$ 187.23K
Trade
652
LienFi LFI
$ 0.00012461
+1.47%
+0.06%
-8.52%
$ 7.85M
$ 731.18K
Trade
654
DORA DORA
$ 0.00781519
+0.07%
0.00%
-0.44%
$ 7.82M
$ 319.82K
Trade
655
Dippy SN11
$ 1.68
-1.18%
+0.00%
+20.86%
$ 7.79M
$ 366.09K
Trade
656
RSS3 RSS3
$ 0.00512274
+0.56%
+0.04%
+15.29%
$ 7.79M
$ 216.62K
Trade
657
cDAI CDAI
$ 0.02507833
+0.10%
0.00%
+0.08%
$ 7.77M
--
Trade
659
Mossland MOC
$ 0.01720108
-0.32%
-0.02%
+15.78%
$ 7.73M
$ 530.34K
Trade
661
ElevateFi EFI
$ 10.27
-0.39%
-0.03%
-8.14%
$ 7.69M
$ 19.31K
Trade
662
HOPR HOPR
$ 0.01151744
-2.34%
+0.02%
+1.98%
$ 7.67M
$ 40.65K
Trade
667
Dent DENT
$ 7.543E-5
+13.19%
-34.75%
+193.16%
$ 7.57M
--
Trade
668
Kleros PNK
$ 0.00825415
-0.72%
-0.00%
-0.59%
$ 7.56M
$ 42.04K
Trade
669
Ika IKA
$ 0.00251157
-0.61%
-0.04%
+1.14%
$ 7.54M
$ 267.53K
Trade
670
Bera USD BUSD
$ 1.004
+0.50%
+0.01%
0.00%
$ 7.53M
$ 553.31K
Trade
672
Grove GROVE
$ 0.0108987
+17.44%
+0.37%
+36.30%
$ 7.49M
$ 522.84K
Trade
674
Lumint LUMINT
$ 0.01167106
+3.92%
+0.66%
+1.89%
$ 7.47M
$ 109.75K
Trade
676
MonaCoin MONA
$ 0.070885
+1.13%
+0.02%
+12.94%
$ 7.45M
$ 6.71K
Trade
679
DITGOLD DITAU
$ 0.00835047
-0.21%
+0.01%
+34.74%
$ 7.42M
$ 137.84K
Trade
681
Yellow YELLOW
$ 0.03776544
-0.42%
-0.07%
-1.91%
$ 7.39M
$ 597.75K
Trade
683
XBorg XBG
$ 0.01417912
-0.05%
+0.01%
+29.53%
$ 7.30M
$ 10.07K
Trade
684
Memetern MXT
$ 0.00728257
+1.33%
+0.04%
-4.78%
$ 7.28M
$ 29.17
Trade
686
Dojo SN52
$ 1.55
-1.27%
-0.00%
+21.09%
$ 7.27M
$ 6.60K
Trade
688
SINO SINO
$ 0.00727388
-0.04%
+0.00%
-1.18%
$ 7.24M
$ 20.20K
Trade
689
Stake DAO SDT
$ 0.105887
+0.39%
+0.01%
+21.44%
$ 7.24M
$ 667.03
Trade
694
Badger BADGER
$ 0.368099
+0.06%
0.00%
+10.17%
$ 7.17M
$ 574.73K
Trade
695
VitaDAO VITA
$ 0.272687
+1.37%
+0.03%
+17.15%
$ 7.17M
$ 2.01K
Trade
697
Vultisig VULT
$ 0.071385
0.00%
-0.00%
-8.93%
$ 7.14M
$ 1.36K
Trade
699
NFTX NFTX
$ 10.94
0.00%
--
+17.13%
$ 7.11M
$ 8.64
Trade
700
LCX LCX
$ 0.02885917
-2.20%
+0.06%
+108.89%
$ 7.10M
$ 736.00K
Trade
701
Hosky HOSKY
$ 7.102E-9
-1.33%
-0.37%
+24.75%
$ 7.10M
--
Trade
705
Avalon AVL
$ 0.01815389
-2.89%
+0.02%
+18.69%
$ 7.05M
$ 1.48M
Trade
706
Anyspend ANY
$ 0.0313066
-2.36%
--
+26.47%
$ 7.03M
$ 4.18
Trade
708
Unity UTY
$ 0.999237
0.00%
--
0.00%
$ 7.00M
$ 152.88
Trade
710
grail SN81
$ 1.58
-1.25%
-0.00%
+10.49%
$ 6.98M
$ 173.71K
Trade
711
Leadpoet SN71
$ 1.47
-0.68%
-0.02%
+30.09%
$ 6.96M
$ 359.18K
Trade
714
PACT PACT
$ 0.00021975
-0.15%
+0.03%
+21.14%
$ 6.93M
$ 19.28K
Trade
721
LeverUp LV
$ 0.074945
+0.13%
+0.02%
+31.88%
$ 6.75M
$ 859.53
Trade
725
Xauras XRS
$ 0.02979818
-0.01%
0.00%
+0.04%
$ 6.66M
$ 15.57K
Trade
728
AIUSD AIUSD
$ 0.999693
+0.01%
--
+0.05%
$ 6.64M
$ 44.99K
Trade
729
AhaToken AHT
$ 0.00090909
-0.03%
+0.01%
+11.08%
$ 6.62M
$ 128.72K
Trade
734
Evernode EVR
$ 0.09108
-0.22%
-0.00%
+24.35%
$ 6.58M
$ 282.63
Trade
737
MIL MIL
$ 0.00535133
-0.48%
+0.05%
+22.79%
$ 6.50M
$ 7.86K
Trade
743
district0x DNT
$ 0.00639621
+9.46%
+0.11%
+27.89%
$ 6.40M
$ 14.03K
Trade
745
GameCow GCOW
$ 637.58
-0.56%
+0.01%
+9.93%
$ 6.38M
$ 19.78K
Trade
746
Stoked STK
$ 0.063581
+0.39%
-0.01%
+26.77%
$ 6.36M
$ 1.68K
Trade
747
BEST BEST
$ 0.00074495
-0.48%
+0.03%
+39.68%
$ 6.35M
$ 9.65K
Trade
748
TOESCOIN TOES
$ 0.00634246
-1.20%
+0.13%
+8.29%
$ 6.34M
$ 649.73K
Trade
749
ivault IVT
$ 0.0134384
-1.53%
-0.00%
+9.15%
$ 6.33M
$ 231.81K
Trade
751
REPPO REPPO
$ 0.01511417
-0.77%
-0.08%
+14.80%
$ 6.31M
$ 392.22K
Trade
752
KLEVA KLEVA
$ 0.091223
0.00%
--
+1,150.81%
$ 6.29M
$ 6.51
Trade
754
Opal OPAL
$ 0.125613
+0.02%
+0.01%
+28.34%
$ 6.28M
$ 25.08K
Trade
755
BugsCoin BGSC
$ 0.00067266
+5.57%
+0.00%
+10.60%
$ 6.27M
$ 263.47K
Trade
757
GenesisL1 L1
$ 0.149365
+0.89%
-0.05%
+35.03%
$ 6.21M
$ 15.38K
Trade
763
FROK FROK
$ 0.03070638
-1.04%
--
-25.93%
$ 6.17M
$ 4.39K
Trade
764
SOSANA SOSANA
$ 0.069365
-0.24%
-0.06%
+1.15%
$ 6.16M
$ 1.28K
Trade
765
fih FIH
$ 0.00611931
0.00%
-0.04%
-20.22%
$ 6.12M
$ 214.77K
Trade
767
Tethereum T99
$ 0.302835
-0.02%
0.00%
-2.66%
$ 6.10M
$ 237.43K
Trade
768
Ditto SN118
$ 2.41
0.00%
-0.10%
+37.71%
$ 6.07M
$ 1.93M
Trade
770
Send SEND
$ 0.01696663
-0.01%
-0.00%
+1.42%
$ 6.03M
$ 1.90K
Trade
772
GYEN GYEN
$ 0.00619168
-0.06%
-0.01%
+0.11%
$ 6.01M
$ 165.35
Trade
774
xHYPE XHYPE
$ 1.048
-0.10%
0.00%
+0.38%
$ 5.99M
$ 2.89K
Trade
775
Brain SN90
$ 10.88
-1.72%
+0.09%
+72.15%
$ 5.98M
$ 409.42K
Trade
776
renBTC RENBTC
$ 19,697.23
+0.77%
+0.01%
+27.42%
$ 5.96M
$ 10.16K
Trade
778
Oobit OOB
$ 0.01029207
+0.33%
+0.11%
+1.90%
$ 5.94M
$ 57.63K
Trade
780
BiLira TRYB
$ 0.02055096
0.00%
--
+1.41%
$ 5.88M
$ 30.80
Trade
784
AxCNH AXCNH
$ 0.147568
0.00%
0.00%
-0.28%
$ 5.77M
$ 56.28
Trade
786
Synth SN50
$ 1.12
-0.88%
-0.03%
+9.48%
$ 5.77M
$ 348.76K
Trade
790
Mamo MAMO
$ 0.00942131
-0.65%
-0.01%
+6.50%
$ 5.68M
$ 878.79K
Trade
792
Alchemix ALCX
$ 2.23
-0.89%
+0.03%
+10.40%
$ 5.65M
$ 135.61K
Trade
798
ReadyAI SN33
$ 1.19
-1.65%
-0.01%
+14.42%
$ 5.54M
$ 32.09K
Trade
799
Scor SCOR
$ 0.01233528
0.00%
+0.01%
-1.23%
$ 5.54M
$ 3.66K
Trade
804
Everscale EVER
$ 0.00276031
-0.32%
-0.03%
+1.45%
$ 5.48M
$ 16.23K
Trade
805
Cosanta COSA
$ 2.48
0.00%
+0.02%
+4.64%
$ 5.46M
$ 74.34K
Trade
812
00 Token 00
$ 0.01413332
+17.44%
+0.24%
+1.88%
$ 5.30M
$ 242.90K
Trade
813
Tsuki TSUKI
$ 0.00557369
-0.14%
+0.06%
+10.54%
$ 5.29M
$ 251.03K
Trade
817
Zeus SN18
$ 0.99523
-0.97%
-0.04%
+15.67%
$ 5.26M
$ 115.83K
Trade
819
Metahero HERO
$ 0.00052166
-0.02%
0.00%
+16.97%
$ 5.21M
$ 100.75
Trade
821
LUCA LUCA
$ 0.334575
+0.03%
-0.04%
-12.36%
$ 5.21M
$ 113.70K
Trade
824
KRYLL KRL
$ 0.128879
-0.01%
-0.01%
+5.57%
$ 5.19M
$ 101.03K
Trade
825
AMO Coin AMO
$ 0.00024422
-0.99%
+0.01%
+18.20%
$ 5.18M
$ 28.65K
Trade
836
BytomDAO BTM
$ 0.01015961
0.00%
--
-2.64%
$ 5.09M
$ 2.04K
Trade
837
PoP Planet P
$ 0.03632058
+0.79%
+0.06%
+25.20%
$ 5.08M
$ 236.91K
Trade
838
OWB OWB
$ 0.01380756
+0.03%
-0.04%
+11.30%
$ 5.08M
$ 39.23K
Trade
841
Bluzelle BLZ
$ 0.01044073
-0.07%
-0.16%
+64.54%
$ 5.05M
$ 1.43M
Trade
846
ALTDeer ALT
$ 0.00968809
0.00%
-0.00%
+11.95%
$ 5.04M
$ 6.32
Trade
848
Arcane ARCANE
$ 0.00595122
0.00%
--
-9.29%
$ 5.00M
$ 182.01
Trade
849
NKN NKN
$ 0.00621409
-0.05%
-0.13%
+18.04%
$ 5.00M
$ 216.52K
Trade
853
Jeff JEFF
$ 4.9
-0.61%
-0.01%
+212.10%
$ 4.89M
$ 253.89K
Trade
855
Populous PPT
$ 0.092976
+0.24%
+0.23%
-5.44%
$ 4.87M
$ 5.25K
Trade
857
Exiom XEQM
$ 0.01737449
+0.35%
-0.00%
+3.70%
$ 4.86M
$ 64.24
Trade
858
michi MICHI
$ 0.00482646
-0.67%
+0.08%
+39.03%
$ 4.83M
$ 41.19K
Trade
861
Afreum AFR
$ 0.00060013
+0.33%
-0.07%
+11.22%
$ 4.80M
$ 4.73K
Trade
864
Obyte GBYTE
$ 5.07
-0.39%
-0.04%
+2.84%
$ 4.78M
$ 5.51K
Trade
865
Agoric BLD
$ 0.00689266
-0.09%
+0.01%
+2.19%
$ 4.77M
$ 1.46K
Trade
867
Nectar NECT
$ 1.004
+1.48%
+0.01%
+1.20%
$ 4.74M
$ 11.49K
Trade
870
CONX CONX
$ 0.00465373
+0.65%
+0.10%
+24.23%
$ 4.70M
$ 769.46K
Trade
871
SWEAT SWEAT
$ 0.00035281
+1.61%
+0.03%
+5.73%
$ 4.69M
$ 533.23K
Trade
875
CJournal CJL
$ 0.00717838
-9.95%
-0.24%
-44.39%
$ 4.66M
$ 5.14K
Trade
884
EarthMeta EMT
$ 0.00219401
-0.02%
+0.03%
+0.80%
$ 4.61M
$ 2.18K
Trade
885
XDOG XDOG
$ 0.00460457
+0.65%
+0.12%
-4.18%
$ 4.60M
$ 1.44M
Trade
898
Diamond DMD
$ 1.19
0.00%
-0.00%
+23.52%
$ 4.51M
$ 15.84K
Trade
902
IMPT IMPT
$ 0.00326518
-0.13%
-0.00%
+11.37%
$ 4.41M
$ 68.12K
Trade
905
Aurelius SN37
$ 0.938089
-1.10%
-0.00%
+30.67%
$ 4.36M
$ 31.68K
Trade
908
ItsAI SN32
$ 0.736104
-0.92%
-0.00%
+16.32%
$ 4.32M
$ 6.19K
Trade
909
XRP ARMY ARMY
$ 0.0073327
-1.07%
-0.00%
+51.24%
$ 4.32M
$ 11.58K
Trade
911
Nuance SN23
$ 0.906082
-0.93%
-0.08%
+5.05%
$ 4.31M
$ 247.61K
Trade
915
Bettensor SN30
$ 0.845448
-1.45%
-0.01%
+19.34%
$ 4.28M
$ 235.23K
Trade
917
RCH Token RCH
$ 0.153041
+0.29%
0.00%
+28.61%
$ 4.23M
$ 850.95
Trade
919
GIGAETH GETH
$ 2,550.68
0.00%
+0.01%
+30.46%
$ 4.20M
$ 18.11K
Trade
920
DOUBT DOUBT
$ 0.00441697
+0.12%
+0.08%
+21.02%
$ 4.19M
$ 48.07K
Trade
926
sETH2 SETH2
$ 2,444.61
0.00%
--
+31.69%
$ 4.14M
$ 100.73
Trade
933
Gearbox GEAR
$ 0.00040549
-0.55%
+0.08%
+29.85%
$ 4.05M
$ 8.41K
Trade
934
Beefy BIFI
$ 50.64
-0.43%
+0.00%
+27.43%
$ 4.05M
$ 3.44K
Trade
937
Groyper GROYP
$ 0.080786
+1.13%
+0.07%
+30.95%
$ 4.04M
$ 12.40K
Trade
939
Wingbits WINGS
$ 0.00408855
-0.02%
0.00%
-11.30%
$ 4.03M
$ 3.22K
Trade
941
BANX BANX
$ 0.00026733
0.00%
-0.00%
+0.42%
$ 4.01M
$ 735.39
Trade
943
Djed DJED
$ 0.992126
-0.27%
-0.01%
-0.41%
$ 3.99M
$ 24.24K
Trade
946
QUEST $QUEST
$ 0.02572332
-4.34%
-0.14%
-59.90%
$ 3.94M
$ 27.96K
Trade
947
SubVortex SN7
$ 0.763435
-1.30%
-0.00%
+19.26%
$ 3.92M
$ 19.96K
Trade
948
Yee Token YEE
$ 0.00391477
+3.81%
0.00%
+40.57%
$ 3.91M
$ 478.86K
Trade
949
Aragon ANT
$ 0.090116
-0.39%
-0.63%
-2.57%
$ 3.89M
$ 269.82
Trade
950
Vertcoin VTC
$ 0.052003
+0.10%
+0.03%
+21.76%
$ 3.87M
$ 5.00K
Trade
954
MetFi METFI
$ 0.01168023
-0.28%
-0.02%
+16.40%
$ 3.86M
$ 7.23K
Trade
957
Wigl WIGL
$ 0.03370401
+0.01%
-0.00%
+8.88%
$ 3.80M
$ 2.65K
Trade
959
ZoidPay ZPAY
$ 0.00617254
0.00%
+0.01%
+19.71%
$ 3.80M
$ 2.36K
Trade
960
GVNR GVNR
$ 0.236449
0.00%
--
0.00%
$ 3.79M
$ 12.49
Trade
961
Kendu KENDU
$ 3.81E-6
0.00%
+4.65%
+35.11%
$ 3.78M
--
Trade
962
Umbra UMBRA
$ 0.27248
-0.28%
+0.11%
+34.48%
$ 3.77M
$ 136.64K
Trade
963
Suilend SEND
$ 0.050606
0.00%
-0.02%
+0.89%
$ 3.77M
$ 202.48
Trade
964
GIGADOT GDOT
$ 0.896698
-0.56%
-0.01%
+16.17%
$ 3.77M
$ 1.11K
Trade
965
GMCoin GMCOIN
$ 0.052321
-1.29%
+0.02%
+22.42%
$ 3.77M
$ 2.70K
Trade
968
Coinweb CWEB
$ 0.00055078
-0.16%
-0.03%
-4.70%
$ 3.74M
$ 15.76K
Trade
969
Cratos CRTS
$ 4.675E-5
+0.06%
+1.90%
+17.61%
$ 3.73M
--
Trade
970
Ren REN
$ 0.00372333
+6.16%
+0.03%
+17.81%
$ 3.72M
$ 214.22K
Trade
972
Unipeg UPEG
$ 370.47
-1.78%
-0.00%
-11.20%
$ 3.70M
$ 149.33K
Trade
973
Piteas PTS
$ 0.052772
+0.41%
+0.06%
+19.41%
$ 3.69M
$ 2.21K
Trade
974
sETH SETH
$ 318.87
0.00%
--
0.00%
$ 3.69M
$ 1.15
Trade
975
Nereus NRS
$ 0.072583
0.00%
--
0.00%
$ 3.68M
$ 48.01
Trade
976
Fei USD FEI
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 3.65M
$ 8.96K
Trade
977
Zircuit ZRC
$ 0.00099264
-0.26%
+0.26%
+39.09%
$ 3.64M
$ 5.51M
Trade
978
DIMO DIMO
$ 0.00718401
+0.49%
0.00%
+6.44%
$ 3.63M
$ 26.89K
Trade
980
Syndicate SYND
$ 0.00757076
+0.53%
-0.16%
+0.07%
$ 3.62M
$ 29.72K
Trade
982
HyperSwap SWAP
$ 0.051736
-4.78%
+0.00%
+225.39%
$ 3.62M
$ 213.41K
Trade
983
Desearch SN22
$ 0.765558
-1.35%
0.00%
+18.60%
$ 3.61M
$ 1.34K
Trade
984
Omron SN2
$ 0.725967
-0.99%
-0.00%
+16.74%
$ 3.60M
$ 10.18K
Trade
987
lmeow LMEOW
$ 0.00359132
+0.51%
+0.29%
+135.82%
$ 3.59M
$ 153.38K
Trade
992
HyperLend HPL
$ 0.02249278
+0.03%
+0.15%
+120.41%
$ 3.53M
$ 256.50K
Trade
996
Agave AGVE
$ 35.08
-0.06%
-0.00%
+14.49%
$ 3.51M
$ 146.21
Trade
998
Africarare UBU
$ 0.00347943
-0.69%
+0.04%
+29.28%
$ 3.48M
$ 127.86
Trade
1002
MXNB MXNB
$ 0.088207
0.00%
+0.50%
+50.75%
$ 3.46M
$ 12.27K
Trade
1004
SNPad SNPAD
$ 0.01234363
+0.39%
-0.03%
+34.36%
$ 3.46M
$ 2.15K
Trade
1005
Coldint SN29
$ 0.660113
-1.46%
-0.01%
+8.69%
$ 3.45M
$ 19.45K
Trade
1012
Everybody HOLD
$ 0.00012264
-0.37%
+0.04%
+30.91%
$ 3.41M
$ 17.86K
Trade
1013
Precog SN55
$ 0.67318
-1.00%
+0.00%
+20.65%
$ 3.40M
$ 105.93K
Trade
1020
MileVerse MVC
$ 0.00124967
+0.65%
+0.02%
+9.80%
$ 3.37M
$ 16.59K
Trade
1021
Colend CLND
$ 0.03355917
+0.03%
-0.04%
+15.48%
$ 3.36M
$ 79.29
Trade
1023
Cult DAO CULT
$ 8.73952E-7
-0.41%
+0.13%
+33.07%
$ 3.35M
--
Trade
1025
NanoByte NBT
$ 0.00095819
0.00%
-0.00%
+17.82%
$ 3.34M
$ 4.02K
Trade
1026
Stonks STNK
$ 5.74
-0.17%
+0.05%
+17.38%
$ 3.34M
$ 9.82K
Trade
1027
SNAP $NAP
$ 2.03E-6
-0.98%
+4.75%
+28.48%
$ 3.34M
--
Trade
1029
NetNet NET
$ 606.05
+0.50%
+0.15%
+126.26%
$ 3.31M
$ 3.35M
Trade
1030
NEST NEST
$ 0.01302985
-0.26%
-0.07%
+152.44%
$ 3.31M
$ 151.13K
Trade
1034
Serum SRM
$ 0.00878846
-0.18%
+0.02%
+12.54%
$ 3.28M
$ 12.81K
Trade
1035
Memento DEXTF
$ 0.04025309
-0.31%
+0.12%
+114.37%
$ 3.24M
$ 56.60K
Trade
1040
THAT THAT
$ 0.0020715
-0.03%
0.00%
-0.01%
$ 3.18M
$ 17.76K
Trade
1041
LAKE LAK3
$ 0.01201744
-0.18%
+0.10%
+17.23%
$ 3.18M
$ 351.59
Trade
1042
Resupply RSUP
$ 0.120594
+0.25%
-0.02%
+21.11%
$ 3.18M
$ 12.66K
Trade
1043
KiraKuru KRA
$ 0.00318094
0.00%
--
+17.43%
$ 3.18M
$ 6.52
Trade
1044
LYNK LYNK
$ 0.00316955
-0.05%
+0.05%
+28.57%
$ 3.17M
$ 5.55K
Trade
1047
SUKU SUKU
$ 0.0047599
+0.03%
+0.06%
+23.89%
$ 3.16M
$ 55.42K
Trade
1049
PiP PIP
$ 4.01
-0.25%
-0.04%
+138.69%
$ 3.15M
$ 35.28K
Trade
1050
0xMarkets SN35
$ 0.562848
-0.75%
+0.02%
+23.45%
$ 3.15M
$ 831.42K
Trade
1051
375ai EAT
$ 0.00484855
-0.03%
-0.05%
-7.65%
$ 3.10M
$ 7.21K
Trade
1053
4Chan 4CHAN
$ 4.0171E-14
+0.44%
+0.47%
+63.36%
$ 3.09M
--
Trade
1054
BRICA BRX
$ 0.0123564
0.00%
+0.00%
-2.14%
$ 3.09M
$ 42.68K
Trade
1055
Merit SN73
$ 0.773193
-1.18%
+0.01%
+23.66%
$ 3.09M
$ 10.89K
Trade
1056
Vanar VANRY
$ 0.00081111
+0.96%
-0.01%
-6.71%
$ 3.08M
$ 1.43M
Trade
1059
BFG Token BFG
$ 0.00447225
+0.01%
-0.03%
-1.84%
$ 3.06M
$ 5.98K
Trade
1063
Fulcrom FUL
$ 0.00128267
+0.75%
+0.02%
+40.36%
$ 3.03M
$ 11.05K
Trade
1065
Flayer FLAY
$ 0.00502214
+0.09%
+0.01%
-2.68%
$ 3.01M
$ 28.79K
Trade
1067
Unit Monad UMON
$ 0.02989228
+0.13%
+0.02%
+13.81%
$ 3.01M
$ 837.33K
Trade
1068
Navio NAV
$ 0.03887169
-0.94%
+0.00%
+16.56%
$ 3.00M
$ 10.72
Trade
1070
Dither DITH
$ 0.02988716
+1.30%
+0.04%
+45.83%
$ 2.99M
$ 57.19K
Trade
1076
nubcat NUB
$ 0.00295271
-0.33%
+0.15%
+36.80%
$ 2.95M
$ 492.12K
Trade
1077
USSI USSI
$ 1.006
0.00%
+0.00%
+0.20%
$ 2.95M
$ 401.29
Trade
1079
MOE MOE
$ 0.01616278
-0.74%
+0.38%
+133.11%
$ 2.95M
$ 40.44K
Trade
1083
RigoBlock GRG
$ 0.395058
+0.26%
+0.01%
+48.54%
$ 2.92M
$ 35.23
Trade
1084
Pain PAIN
$ 0.584009
-2.39%
+0.05%
+27.03%
$ 2.92M
$ 2.22K
Trade
1085
Grin GRIN
$ 0.01303669
0.00%
+0.01%
-5.60%
$ 2.92M
$ 1.54K
Trade
1086
XFee XFEE
$ 15.5
+0.06%
+0.14%
+39.01%
$ 2.92M
$ 56.07K
Trade
1091
PMX500 PMX
$ 0.00289682
0.00%
--
+23.57%
$ 2.90M
$ 2.81
Trade
1092
Kori KORI
$ 0.00289287
+4.24%
+0.63%
+115.57%
$ 2.89M
$ 221.79K
Trade
1097
AVINOC AVINOC
$ 0.00490794
0.00%
--
+305.61%
$ 2.87M
$ 2.89
Trade
1098
Numinous SN6
$ 0.656363
-0.99%
-0.02%
+15.44%
$ 2.87M
$ 78.73K
Trade
1102
Depinsim ESIM
$ 0.02113086
-1.27%
+0.03%
-11.21%
$ 2.84M
$ 33.07K
Trade
1105
HERBCOIN HERB
$ 0.03063551
0.00%
+0.00%
-6.48%
$ 2.83M
$ 2.92K
Trade
1106
Hawk HAWK
$ 5.207E-5
-0.61%
-9.40%
-15.08%
$ 2.81M
--
Trade
1107
Energy $NRG
$ 0.00286486
+0.01%
+0.04%
+23.54%
$ 2.81M
$ 20.54K
Trade
1110
IBS IBS
$ 0.00069521
+0.11%
-0.00%
+1.22%
$ 2.80M
$ 148.17K
Trade
1111
BRL1 BRL1
$ 0.193851
0.00%
-0.00%
+1.14%
$ 2.80M
$ 853.85K
Trade
1112
Oasys OAS
$ 0.00040777
0.00%
-0.02%
+7.74%
$ 2.79M
$ 23.85K
Trade
1113
Normie NORMIE
$ 0.00279273
+0.01%
+0.02%
-19.30%
$ 2.79M
$ 33.67K
Trade
1115
Parallel PAR
$ 1.25
0.00%
-0.00%
+2.46%
$ 2.79M
$ 148.07
Trade
1119
LushAI LUSH
$ 0.00039497
-0.17%
-0.04%
+19.13%
$ 2.77M
$ 8.55K
Trade
1121
FakeNews SN66
$ 0.574877
-0.92%
-0.00%
+18.42%
$ 2.76M
$ 32.82K
Trade
1123
WHALE WHALE
$ 0.275091
+0.26%
--
+28.83%
$ 2.75M
$ 538.48
Trade
1126
Macropod AUDM
$ 0.713008
+0.04%
-0.00%
-0.37%
$ 2.74M
$ 257.96K
Trade
1128
HXRO HXRO
$ 0.00286683
-0.02%
-0.05%
+100.74%
$ 2.73M
$ 299.01
Trade
1129
ANITA ANITA
$ 0.00272681
+0.18%
+0.03%
+276.81%
$ 2.72M
$ 58.37K
Trade
1131
ROACORE ROA
$ 0.00346218
+0.59%
+0.01%
+8.19%
$ 2.72M
$ 96.70K
Trade
1132
Kyo KYO
$ 0.0164957
-0.25%
0.00%
+1.84%
$ 2.71M
$ 2.09M
Trade
1135
World3 WAI
$ 0.0079469
+3.75%
-0.05%
-5.44%
$ 2.69M
$ 72.04K
Trade
1137
LikeCoin LIKE
$ 0.00216982
0.00%
+0.00%
-3.35%
$ 2.68M
$ 3.06
Trade
1141
Solar SXP
$ 0.00394598
+0.08%
+0.01%
-31.71%
$ 2.66M
$ 50.01
Trade
1142
DerivaDAO DDX
$ 0.04986511
0.00%
-0.00%
-0.11%
$ 2.65M
$ 5.02
Trade
1143
FTMTOKEN FTMX
$ 0.0074761
+0.15%
+0.01%
+25.55%
$ 2.65M
$ 77.90K
Trade
1144
GOLD GOLD
$ 4,601.75
-0.08%
-0.00%
+5.40%
$ 2.65M
$ 69.76K
Trade
1149
DROP DROP
$ 2.66
-0.75%
-0.00%
+70.51%
$ 2.63M
$ 6.85K
Trade
1150
CharacterX CAI
$ 0.02630086
-19.99%
+0.18%
+59.47%
$ 2.63M
$ 102.60K
Trade
1153
limUSD LIMUSD
$ 1.005
0.00%
-0.01%
-0.79%
$ 2.62M
$ 514.02
Trade
1157
Validity VAL
$ 0.461195
+0.37%
+0.02%
+4.06%
$ 2.61M
$ 36.89K
Trade
1158
Foxify FOX
$ 0.250903
0.00%
--
+8.99%
$ 2.60M
$ 632.38
Trade
1160
Veno USD VUSD
$ 0.996951
+0.73%
+0.04%
+1.68%
$ 2.58M
$ 3.52K
Trade
1161
BORGY $BORGY
$ 3.347E-5
-6.59%
+5.29%
+21.89%
$ 2.58M
--
Trade
1164
ThunderCore TT
$ 0.0001756
-1.01%
-0.02%
-5.95%
$ 2.56M
$ 65.71K
Trade
1165
Gridcoin GRC
$ 0.00504875
-0.72%
-0.18%
+31.37%
$ 2.56M
$ 621.11
Trade
1170
Nomu NOMU
$ 0.00253364
-0.56%
+0.07%
+17.95%
$ 2.53M
$ 422.51
Trade
1172
XIIID XIIID
$ 0.0036446
-0.52%
+0.06%
+11.12%
$ 2.53M
$ 16.10K
Trade
1174
Dayhub DAY
$ 0.00529093
0.00%
--
-0.62%
$ 2.52M
$ 199.71
Trade
1176
Raini $RAINI
$ 0.00500384
0.00%
+16.90%
+1,590.83%
$ 2.50M
$ 7.92
Trade
1178
DexKit KIT
$ 0.249487
-0.80%
0.00%
+28.25%
$ 2.49M
$ 241.98
Trade
1179
Robin Hood FOX
$ 0.00249412
-2.63%
+0.53%
+39.50%
$ 2.49M
$ 561.21K
Trade
1180
Thought THT
$ 0.00655096
0.00%
--
0.00%
$ 2.49M
$ 54.91
Trade
1182
Aavegotchi GHST
$ 0.04710639
-0.26%
+0.03%
+11.00%
$ 2.48M
$ 373.77K
Trade
1183
Vouch VOUCH
$ 2.558E-5
-1.39%
+6.08%
+18.10%
$ 2.48M
--
Trade
1188
Lifeform LFT
$ 0.00399521
0.00%
--
0.00%
$ 2.46M
$ 846.76
Trade
1189
Zenon ZNN
$ 0.186254
+0.27%
-0.01%
+18.83%
$ 2.46M
$ 615.91
Trade
1190
Kitsu KITSU
$ 0.00245503
+0.02%
+0.39%
+101.87%
$ 2.46M
$ 245.79K
Trade
1191
401jK 401JK
$ 0.00244541
+0.01%
+0.10%
+40.08%
$ 2.44M
$ 36.94K
Trade
1193
Arrow ARROW
$ 0.269459
-0.02%
+0.03%
+290.81%
$ 2.43M
$ 298.10K
Trade
1194
Zen AI ZAI
$ 0.00079259
-0.09%
-0.12%
+3.63%
$ 2.42M
$ 240.70
Trade
1196
Jetvoy VOY
$ 2.401E-5
-1.92%
0.00%
+32.00%
$ 2.42M
--
Trade
1198
EDUM EDUM
$ 0.060662
0.00%
-0.00%
+0.41%
$ 2.41M
$ 3.86K
Trade
1200
RUSSELL RUSSELL
$ 0.00248014
-0.38%
-0.13%
+39.10%
$ 2.40M
$ 158.91K
Trade
1203
Ethix ETHIX
$ 0.0338535
-0.31%
+0.01%
+20.27%
$ 2.39M
$ 26.73
Trade
1204
Mythos MYTH
$ 0.00275974
+0.17%
-0.01%
+13.11%
$ 2.38M
$ 359.06
Trade
1205
SolCex SOLCEX
$ 0.00237888
-1.03%
-0.04%
+5.21%
$ 2.37M
$ 36.34K
Trade
1206
Botto BOTTO
$ 0.051275
-0.08%
+0.02%
+27.34%
$ 2.37M
$ 2.35K
Trade
1207
Mantis SN123
$ 0.598499
-0.92%
+0.01%
+17.57%
$ 2.37M
$ 36.74K
Trade
1208
Karrat KARRAT
$ 0.00270328
+0.85%
+0.08%
+16.59%
$ 2.36M
$ 313.85K
Trade
1209
Omnipair OMFG
$ 0.171182
-0.03%
+0.01%
+6.10%
$ 2.36M
$ 61.39K
Trade
1215
Galaxia GXA
$ 0.00065474
-0.53%
-0.05%
+0.42%
$ 2.34M
$ 33.08K
Trade
1217
Zclassic ZCL
$ 0.225247
-0.05%
-0.04%
+25.16%
$ 2.33M
$ 88.94
Trade
1218
DefiTuna TUNA
$ 0.00824995
-0.70%
+0.70%
+421.67%
$ 2.32M
$ 21.69K
Trade
1219
V2EX V2EX
$ 0.00231917
-0.16%
+0.02%
+21.53%
$ 2.32M
$ 4.40K
Trade
1222
RIFT AI RIFT
$ 0.00231126
0.00%
--
+18.75%
$ 2.31M
$ 9.35
Trade
1225
Rezor RZR
$ 5.561E-5
-0.66%
+0.34%
+25.14%
$ 2.30M
--
Trade
1226
Sologenic SOLO
$ 0.01510452
+0.19%
+0.01%
+26.85%
$ 2.29M
$ 574.26
Trade
1227
Monkey Pox POX
$ 0.00228924
-0.70%
+0.05%
+36.04%
$ 2.29M
$ 78.90
Trade
1230
Fidu FIDU
$ 0.060018
0.00%
--
-0.01%
$ 2.28M
$ 25.47
Trade
1235
Yummy YUMMY
$ 5.86E-6
0.00%
0.00%
+13.79%
$ 2.26M
--
Trade
1236
Apraemio APRA
$ 0.01637681
-0.05%
-0.00%
+15.46%
$ 2.26M
$ 4.52K
Trade
1238
MMX MMX
$ 0.00451163
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 2.26M
$ 3.45
Trade
1242
8 Ball SN125
$ 0.746347
-0.94%
-0.01%
+18.63%
$ 2.25M
$ 25.18K
Trade
1244
Slerf SLERF
$ 0.00224275
-0.52%
+0.03%
+15.62%
$ 2.24M
$ 2.58K
Trade
1249
dHEDGE DAO DHT
$ 0.04095835
-0.07%
+0.07%
+50.61%
$ 2.23M
$ 2.70K
Trade
1250
Libra LIBRA
$ 0.00741096
-0.72%
+0.05%
-24.90%
$ 2.22M
$ 204.61
Trade
1251
Dupe DUPE
$ 0.00221833
-0.65%
-0.23%
+79.47%
$ 2.22M
$ 143.19K
Trade
1253
RyuJin RYU
$ 2.209E-9
-1.03%
-1.73%
+19.73%
$ 2.21M
--
Trade
1254
Superfluid SUP
$ 0.00608757
-0.87%
+0.02%
+13.41%
$ 2.21M
$ 363.32K
Trade
1256
ROCK DAO ROCK
$ 0.00041085
+0.05%
+0.07%
+23.43%
$ 2.20M
$ 627.90K
Trade
1257
Divi DIVI
$ 0.00046353
-0.41%
--
+32.47%
$ 2.20M
$ 29.72
Trade
1259
Velas VLX
$ 0.00076826
+0.38%
+0.11%
+31.84%
$ 2.19M
$ 233.63
Trade
1260
Asia Coin ASIA
$ 0.04382027
-0.02%
+0.01%
+26.19%
$ 2.19M
$ 51.53K
Trade
1261
Pundu PUNDU
$ 0.00219979
-0.40%
+0.05%
+28.24%
$ 2.19M
$ 199.31
Trade
1262
DeFinity DEFX
$ 0.01429118
0.00%
--
+23.24%
$ 2.19M
$ 851.55
Trade
1263
Aeternity AE
$ 0.00499082
0.00%
0.00%
+5.66%
$ 2.19M
$ 182.28
Trade
1267
Base God TYBG
$ 1.749E-5
-2.29%
-26.61%
+311.53%
$ 2.18M
--
Trade
1268
TriasLab TRIAS
$ 0.217832
-0.43%
+0.06%
+1.86%
$ 2.16M
$ 697.72
Trade
1271
zkVerify VFY
$ 0.00702691
+0.04%
-0.01%
+12.93%
$ 2.15M
$ 32.23K
Trade
1272
Goldn GOLDN
$ 0.00015365
-0.18%
-0.00%
+28.47%
$ 2.15M
$ 79.60
Trade
1274
minotaur SN112
$ 0.879233
-2.80%
+0.56%
+103.17%
$ 2.14M
$ 1.86M
Trade
1275
QUP Coin QUP
$ 0.0010719
-0.40%
+0.63%
+152.18%
$ 2.14M
$ 17.08K
Trade
1279
Cel AI SN127
$ 0.739041
-1.68%
+0.01%
+28.46%
$ 2.13M
$ 50.22K
Trade
1280
Amiko AMIKO
$ 0.00257419
-0.64%
+0.05%
+16.63%
$ 2.12M
$ 1.69K
Trade
1281
STAT STAT
$ 0.02384448
+1.35%
+0.01%
-0.06%
$ 2.12M
$ 36.14K
Trade
1283
Cream CREAM
$ 0.724248
-0.42%
-0.01%
+70.65%
$ 2.12M
$ 745.38
Trade
1288
Spectral SPEC
$ 0.03924262
+2.16%
+0.01%
+9.50%
$ 2.09M
$ 9.27K
Trade
1290
Sogni AI SOGNI
$ 0.00057443
-0.56%
+0.15%
-0.03%
$ 2.07M
$ 34.53K
Trade
1292
RARI RARI
$ 0.084223
+0.31%
+0.02%
+8.29%
$ 2.07M
$ 76.47K
Trade
1294
cBAT CBAT
$ 0.00142978
-0.95%
-0.00%
+17.27%
$ 2.06M
--
Trade
1296
LOXI LOXI
$ 0.00205617
+0.18%
-0.03%
+0.87%
$ 2.06M
$ 1.55K
Trade
1299
Vault V
$ 0.02052233
-0.18%
+0.03%
-1.07%
$ 2.05M
$ 574.91
Trade
1301
JUNO JUNO
$ 0.02560339
-0.44%
+0.15%
+23.07%
$ 2.04M
$ 26.83K
Trade
1302
POOH POOH
$ 4.829E-9
-0.41%
+0.91%
+31.90%
$ 2.03M
--
Trade
1303
Salute SLT
$ 2.033E-5
-0.78%
-2.34%
+44.39%
$ 2.03M
--
Trade
1304
Unchain X UNX
$ 0.00398796
+0.10%
+0.03%
+34.50%
$ 2.03M
$ 30.78K
Trade
1307
Tarot TAROT
$ 0.02989005
-1.55%
+0.01%
+14.52%
$ 2.02M
$ 11.52K
Trade
1314
Lotos LTS
$ 0.01475381
0.00%
-0.01%
-4.98%
$ 2.01M
$ 14.14K
Trade
1315
Ascend ASCEND
$ 0.130702
-1.01%
-0.06%
+38.19%
$ 2.01M
$ 19.34K
Trade
1316
Wrapped 0G W0G
$ 0.165864
+0.06%
+0.02%
+18.78%
$ 2.01M
$ 11.20K
Trade
1317
Metacade MCADE
$ 0.00106473
0.00%
-0.00%
+34.67%
$ 2.01M
$ 75.88K
Trade
1318
Ethy AI ETHY
$ 0.0020066
+0.75%
-0.00%
+153.17%
$ 2.01M
$ 80.95K
Trade
1319
Dill DL
$ 0.00169265
-0.02%
-0.00%
-9.49%
$ 2.01M
$ 4.79K
Trade
1320
Observer OBSR
$ 0.00030702
-0.02%
+0.02%
+16.45%
$ 2.00M
$ 202.84K
Trade
1321
Groks Dog BOLT
$ 0.0019978
-0.87%
+0.13%
+17.34%
$ 2.00M
$ 28.82K
Trade
1323
uPX UPX
$ 3.82E-5
-1.24%
+7.38%
+30.51%
$ 1.99M
--
Trade
1324
LibertAI LTAI
$ 0.112707
0.00%
0.00%
+30.10%
$ 1.99M
$ 113.64
Trade
1325
Full Moon FM
$ 0.00226138
0.00%
0.00%
+30.61%
$ 1.97M
$ 851.77
Trade
1330
Nya NYA
$ 5.2858E-8
-0.21%
+1.49%
+26.78%
$ 1.96M
--
Trade
1332
Goldcoin GLC
$ 0.00170521
-3.42%
-0.11%
-5.67%
$ 1.96M
$ 6.31K
Trade
1334
iAero IAERO
$ 0.347932
0.00%
--
+15.98%
$ 1.94M
$ 1.85
Trade
1335
Kinka XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
Trade
1336
Chog CHOG
$ 0.00193276
+0.24%
0.00%
+20.96%
$ 1.93M
$ 32.77K
Trade
1338
LumiWave LWA
$ 0.00249752
0.00%
--
0.00%
$ 1.92M
$ 111.72
Trade
1344
Block BLOCK
$ 0.00191099
0.00%
+0.06%
+8.79%
$ 1.91M
$ 155.35K
Trade
1345
LEO LEO
$ 0.00020086
-1.53%
+0.26%
+158.67%
$ 1.91M
$ 32.72K
Trade
1347
Hara HART
$ 0.00158226
-0.11%
-0.03%
-2.79%
$ 1.90M
$ 29.31
Trade
1349
Nerva XNV
$ 0.098372
-0.64%
-0.02%
+6.04%
$ 1.89M
$ 570.75
Trade
1350
PIXL PIXL
$ 0.00378181
+0.22%
+0.07%
+41.79%
$ 1.89M
$ 5.84K
Trade
1351
flETH FLETH
$ 2,478.71
-0.19%
0.00%
+29.04%
$ 1.89M
$ 211.73K
Trade
1353
Aventus AVT
$ 0.177749
+2.03%
-0.01%
-6.66%
$ 1.88M
$ 66.18K
Trade
1354
ayFLOW AYFLOW
$ 0.03775705
-0.21%
+0.04%
+10.18%
$ 1.88M
$ 13.98
Trade
1356
San Chan SAN
$ 0.0018859
+0.32%
+0.12%
+48.01%
$ 1.88M
$ 25.19K
Trade
1360
Cakepie CKP
$ 0.579532
-0.17%
0.00%
-3.35%
$ 1.87M
$ 2.67K
Trade
1361
0x0 0X0
$ 0.00209304
+0.21%
+0.01%
+31.28%
$ 1.87M
$ 6.25K
Trade
1364
Scamcoin SCAM
$ 0.00184823
-2.15%
+0.39%
+37.21%
$ 1.85M
$ 228.77K
Trade
1367
Moby AI MOBY
$ 0.00182928
-1.10%
-0.02%
+6.43%
$ 1.83M
$ 433.53K
Trade
1371
Hydrex HYDX
$ 0.03776869
-5.55%
+0.32%
+112.77%
$ 1.82M
$ 533.93K
Trade
1374
Penpie PNP
$ 0.180708
-0.08%
-0.01%
+12.94%
$ 1.81M
$ 323.48
Trade
1378
ZeroTrust ZERØ
$ 0.00487383
+1.28%
+0.03%
+7.35%
$ 1.79M
$ 6.06K
Trade
1380
Pharaoh PHAR
$ 0.0355262
-0.01%
+0.06%
+86.33%
$ 1.78M
$ 31.11K
Trade
1381
Basenji BENJI
$ 0.00178117
-0.23%
+0.01%
+38.33%
$ 1.78M
$ 18.33K
Trade
1383
AGENDA 47 A47
$ 0.00177541
-0.28%
+0.00%
+4.15%
$ 1.78M
$ 23.87K
Trade
1384
StarSlax SSLX
$ 0.00017782
-0.51%
-0.06%
-15.73%
$ 1.78M
$ 99.22K
Trade
1386
QuStream QST
$ 0.0017751
-0.62%
+0.07%
-5.16%
$ 1.78M
$ 17.40K
Trade
1387
Pawtato TATO
$ 0.00595474
-0.24%
-0.06%
+5.97%
$ 1.77M
$ 4.04K
Trade
1389
Pluton PLU
$ 0.126212
+1.80%
-0.01%
+0.80%
$ 1.77M
$ 17.98K
Trade
1393
Bitsocial BSO
$ 0.00835122
0.00%
+0.00%
+38.02%
$ 1.75M
$ 12.70
Trade
1394
CRONUS CRONUS
$ 0.00175337
+0.04%
+0.26%
+59.72%
$ 1.75M
$ 15.12K
Trade
1395
Rave KRAV
$ 0.0020523
0.00%
--
+28.48%
$ 1.75M
$ 15.84
Trade
1396
Garden SEED
$ 0.134333
0.00%
+0.00%
+24.72%
$ 1.75M
$ 1.29K
Trade
1400
LOULOU LOULOU
$ 0.00174266
0.00%
+0.05%
+31.03%
$ 1.74M
$ 692.80
Trade
1402
Byte BYTE
$ 1.81E-6
0.00%
+2.91%
+23.97%
$ 1.74M
--
Trade
1403
Thales THALES
$ 0.258815
+0.05%
0.00%
+17.39%
$ 1.73M
$ 246.85
Trade
1404
Mistery MERY
$ 4.1E-6
0.00%
+2.93%
+54.72%
$ 1.73M
--
Trade
1410
XPT XPT
$ 0.0017073
-0.10%
-0.00%
+32.71%
$ 1.71M
$ 2.42K
Trade
1411
LeisureMeta LM
$ 0.00047784
0.00%
+0.01%
+15.76%
$ 1.70M
$ 38.52K
Trade
1414
Abster ABSTER
$ 0.00170622
+0.78%
+0.06%
+96.42%
$ 1.69M
$ 13.31K
Trade
1419
Candles SN31
$ 1.2
-1.64%
-0.01%
+31.62%
$ 1.68M
$ 52.32K
Trade
1421
Liluni LILUNI
$ 0.00167127
+3.47%
+2.22%
+371.06%
$ 1.67M
$ 1.42M
Trade
1423
Sigma SIGMA
$ 0.00185193
-0.77%
+0.10%
+78.03%
$ 1.67M
$ 674.38K
Trade
1427
RAXOL RAXOL
$ 0.00165835
+0.40%
-0.00%
+129.59%
$ 1.66M
$ 103.32K
Trade
1428
EURA EURA
$ 1.17
0.00%
0.00%
+0.86%
$ 1.66M
$ 1.96K
Trade
1429
Refund RFD
$ 1.65E-6
-0.60%
+0.51%
+30.95%
$ 1.65M
--
Trade
1430
Chudjak CHUD
$ 0.0017823
-1.00%
-0.19%
+83.91%
$ 1.65M
$ 217.90K
Trade
1435
Adappter ADP
$ 0.00036721
0.00%
+0.03%
+8.13%
$ 1.64M
$ 13.26K
Trade
1437
IncomRWA IRWA
$ 0.02163908
0.00%
-0.01%
-8.56%
$ 1.64M
$ 1.69K
Trade
1441
Solnic SOLNIC
$ 0.0017341
-0.25%
+0.04%
+50.08%
$ 1.63M
$ 1.45K
Trade
1442
Hatom HTM
$ 0.02003505
0.00%
-0.03%
+24.93%
$ 1.63M
$ 7.74K
Trade
1443
BORED BORED
$ 0.00051644
-1.45%
-0.03%
+27.49%
$ 1.62M
$ 13.68
Trade
1450
FIRE FIRE
$ 0.00161228
-0.77%
-0.05%
+241.45%
$ 1.60M
$ 257.67K
Trade
1451
REI Network REI
$ 0.00161132
-0.11%
+0.03%
+10.75%
$ 1.59M
$ 117.97K
Trade
1454
Alien Base ALB
$ 0.00637764
+0.22%
+0.14%
+112.23%
$ 1.59M
$ 15.28K
Trade
1456
ATEHUN ATEHUN
$ 1.75
-0.57%
-0.12%
+78.57%
$ 1.58M
$ 34.95K
Trade
1460
USCR USCR
$ 0.00157392
+0.02%
+0.02%
-10.41%
$ 1.57M
$ 797.93
Trade
1463
BOOP BOOP
$ 0.00500131
-0.06%
0.00%
-0.33%
$ 1.57M
$ 32.43K
Trade
1464
Fapcoin FAPCOIN
$ 0.00157915
-0.38%
+0.19%
+162.96%
$ 1.56M
$ 186.02K
Trade
1467
DucatusX DUCX
$ 0.0056015
+0.05%
-0.02%
-2.15%
$ 1.56M
$ 25.52K
Trade
1470
NEUY NEUY
$ 0.02180127
+0.03%
+0.00%
+18.27%
$ 1.55M
$ 164.81K
Trade
1472
LOCK IN LOCKIN
$ 0.00156368
-1.32%
+0.11%
+34.90%
$ 1.55M
$ 500.36K
Trade
1475
Unit Pump UPUMP
$ 0.00486739
-0.03%
-0.01%
+62.81%
$ 1.55M
$ 304.42K
Trade
1476
TENEX SN67
$ 1.32
-1.49%
-0.00%
+12.82%
$ 1.55M
$ 7.89K
Trade
1479
Yochi YOCHI
$ 8.06E-6
0.00%
+0.03%
+0.50%
$ 1.54M
--
Trade
1480
Obscura OBS
$ 0.00154002
-0.61%
+0.31%
+48.37%
$ 1.54M
$ 869.28K
Trade
1483
Atari ATRI
$ 0.000204
0.00%
--
+15.12%
$ 1.54M
$ 0.98
Trade
1487
Froge FROGE
$ 2.34E-9
-0.38%
+3.55%
+27.94%
$ 1.52M
--
Trade
1490
oooo OOOO
$ 0.00699463
0.00%
--
0.00%
$ 1.51M
$ 10.71
Trade
1494
Signum SIGNA
$ 0.00068471
+0.02%
+0.01%
+6.48%
$ 1.50M
$ 2.53K
Trade
1495
Zyfai ZFI
$ 0.00647338
+0.42%
-0.07%
+28.03%
$ 1.50M
$ 10.29K
Trade
1496
Icy IC
$ 1.501E-5
-0.40%
-10.42%
-28.39%
$ 1.50M
--
Trade
1497
HODL HODL
$ 0.00150077
-1.46%
+0.10%
+83.14%
$ 1.50M
$ 50.64K
Trade
1498
Hoppy HOPPY
$ 3.56E-6
-0.28%
-1.33%
+28.99%
$ 1.50M
--
Trade
1500
Fluxbot FLUXB
$ 0.00346356
-0.83%
+0.05%
+39.95%
$ 1.49M
$ 88.69
Trade
1501
RNA SN117
$ 0.596622
-0.99%
+0.01%
+20.32%
$ 1.49M
$ 4.94K
Trade
1502
Free Speech X
$ 0.00158623
-0.38%
+0.17%
-3.92%
$ 1.49M
$ 5.00K
Trade
1503
GOATS GOATS
$ 7.65E-5
0.00%
-4.33%
+14.23%
$ 1.49M
--
Trade
1505
Saito SAITO
$ 0.00049567
+0.09%
-0.05%
-3.74%
$ 1.49M
$ 8.96K
Trade
1506
Vader VADER
$ 0.00149324
+0.30%
+0.11%
+49.64%
$ 1.49M
$ 30.12K
Trade
1509
Aurory AURY
$ 0.01577171
0.00%
-0.03%
-11.92%
$ 1.47M
$ 1.57K
Trade
1510
hi Dollar HI
$ 2.234E-5
0.00%
-0.42%
-8.25%
$ 1.47M
--
Trade
1513
Frontier FRONT
$ 0.01633251
-0.09%
+0.03%
+13.21%
$ 1.47M
$ 43.33
Trade
1514
Avo AVO
$ 0.00146928
-1.88%
-0.06%
+28.47%
$ 1.47M
$ 15.42K
Trade
1518
Loyal LOYAL
$ 0.116941
-0.01%
+0.03%
-18.95%
$ 1.46M
$ 2.38K
Trade
1521
Loosh SN78
$ 1.29
-2.27%
-0.05%
+210.51%
$ 1.45M
$ 293.63K
Trade
1523
IdOS IDOS
$ 0.00508518
-0.05%
-0.05%
-7.94%
$ 1.45M
$ 40.57K
Trade
1524
Kin KIN
$ 5.46725E-7
-0.35%
+7.16%
+22.15%
$ 1.45M
--
Trade
1526
DeFiChain DFI
$ 0.00156474
0.00%
+1.27%
+187.21%
$ 1.44M
$ 183.05
Trade
1527
Empyreal EMP
$ 4.81
-0.41%
+0.20%
+38.62%
$ 1.44M
$ 97.60
Trade
1533
Idexo IDO
$ 0.01623519
0.00%
--
+33.89%
$ 1.43M
$ 11.58
Trade
1534
Rails RAILS
$ 0.04221529
+0.01%
+0.03%
+5.46%
$ 1.43M
$ 4.78K
Trade
1535
ScPrime SCP
$ 0.02523235
-0.02%
-0.01%
+13.76%
$ 1.43M
$ 2.87K
Trade
1541
STACKERS STACK
$ 0.00225423
+0.35%
-0.04%
+91.35%
$ 1.42M
$ 379.53K
Trade
1542
RONNIE RONNIE
$ 0.00141348
+4.97%
-0.14%
+3.14%
$ 1.41M
$ 11.40K
Trade
1543
Trader TDE
$ 1.51
+0.67%
+0.02%
+40.20%
$ 1.41M
$ 298.10
Trade
1545
BNPL Pay BNPL
$ 0.01829107
0.00%
--
0.00%
$ 1.41M
$ 146.69
Trade
1546
Boss BOSS
$ 1.405E-9
0.00%
0.00%
+18.07%
$ 1.41M
--
Trade
1552
wanBTC WANBTC
$ 80,138
-0.81%
+0.05%
+24.52%
$ 1.40M
$ 14.81K
Trade
1553
Palu PALU
$ 0.00139521
+0.01%
-0.06%
+3.37%
$ 1.40M
$ 400.35K
Trade
1560
Cocoro COCORO
$ 0.00173193
-0.14%
+0.00%
+37.41%
$ 1.38M
$ 1.45K
Trade
1563
GoChain GO
$ 0.00100779
0.00%
-0.01%
-1.62%
$ 1.37M
$ 26.20
Trade
1566
xExchange MEX
$ 3.35601E-7
+0.21%
+1.30%
+30.20%
$ 1.37M
--
Trade
1567
pMINT PMINT
$ 0.067657
+0.97%
-0.04%
+39.42%
$ 1.37M
$ 18.20K
Trade
1572
Treecle TRCL
$ 0.00136628
0.00%
+0.05%
+4.50%
$ 1.36M
$ 486.11
Trade
1573
Odos ODOS
$ 0.00085025
+1.72%
+0.02%
+22.22%
$ 1.36M
$ 258.65K
Trade
1577
Kadena KDA
$ 0.00399584
-3.32%
-0.16%
-12.18%
$ 1.35M
$ 18.92K
Trade
1581
Poker44 SN126
$ 1.008
-0.98%
-0.01%
+15.55%
$ 1.34M
$ 3.58K
Trade
1583
XOXNO XOXNO
$ 0.01855076
-1.27%
+0.13%
+52.44%
$ 1.34M
$ 3.26K
Trade
1588
GoPulse GO
$ 0.077209
+0.33%
+0.05%
+24.61%
$ 1.33M
$ 109.20
Trade
1590
FIAS FIAS
$ 0.01006807
-0.37%
--
+29.71%
$ 1.32M
$ 401.41
Trade
1591
BETTER BETTER
$ 0.00200391
0.00%
--
0.00%
$ 1.32M
$ 969.80
Trade
1592
Milk Money MM
$ 0.0013201
-0.36%
+0.02%
+23.11%
$ 1.32M
$ 45.69K
Trade
1594
ALT ALT
$ 0.00140662
+1.98%
-0.05%
+422.65%
$ 1.32M
$ 54.59K
Trade
1596
Hege HEGE
$ 0.00131279
-0.50%
+0.08%
+42.85%
$ 1.31M
$ 10.41K
Trade
1598
Mint Token MT
$ 0.00218829
-0.01%
0.00%
+11.15%
$ 1.31M
$ 963.67
Trade
1601
Modulr EMDR
$ 1.46
-1.35%
-0.03%
+4.29%
$ 1.30M
$ 6.62K
Trade
1608
Merchant MTO
$ 0.0216343
-0.11%
-0.02%
+12.09%
$ 1.29M
$ 90.47
Trade
1612
Signata SATA
$ 0.01815051
0.00%
+8.60%
+16.84%
$ 1.29M
$ 1.12
Trade
1613
Cognify SN115
$ 0.628912
-1.35%
0.00%
+15.78%
$ 1.28M
$ 792.99
Trade
1617
SPARTA SPARTA
$ 0.00942445
+0.97%
+0.09%
+24.44%
$ 1.27M
$ 1.25K
Trade
1619
ArAIstotle FACY
$ 0.00164096
-0.83%
+0.05%
+145.25%
$ 1.27M
$ 553.55K
Trade
1621
Cedar CDR
$ 0.00152401
-0.91%
+0.01%
+30.35%
$ 1.27M
$ 153.17
Trade
1627
Arai AA
$ 0.00871943
-0.41%
+0.09%
-37.42%
$ 1.26M
$ 491.30K
Trade
1630
RNT RNT
$ 0.0012827
-0.69%
+0.08%
+12.15%
$ 1.26M
$ 50.93K
Trade
1638
Satori SN119
$ 0.641406
-0.99%
-0.02%
+15.62%
$ 1.24M
$ 8.18K
Trade
1641
Kohenoor KEN
$ 41.31
0.00%
+0.04%
+19.22%
$ 1.24M
$ 1.30K
Trade
1649
ORANGE ORNG
$ 0.00354836
+0.16%
-0.01%
+0.17%
$ 1.21M
$ 1.43K
Trade
1650
TrueFi TRU
$ 0.00096302
0.00%
-0.02%
-12.69%
$ 1.21M
$ 11.57K
Trade
1651
GINI GINI
$ 0.00119898
0.00%
--
0.00%
$ 1.21M
$ 29.97
Trade
1654
Storb SN26
$ 0.924144
-0.15%
+0.00%
+18.70%
$ 1.20M
$ 28.58K
Trade
1655
aZen AZEN
$ 0.0004942
0.00%
--
0.00%
$ 1.20M
$ 39.26
Trade
1656
WUFFI WUF
$ 1.456E-8
-0.84%
+4.48%
+25.39%
$ 1.20M
--
Trade
1664
ZENY ZENY
$ 0.02371693
0.00%
--
+0.88%
$ 1.19M
$ 346.79
Trade
1666
MEOW MEOW
$ 0.000597
+0.19%
+0.00%
+15.08%
$ 1.18M
$ 125.83
Trade
1667
Verse VERSE
$ 2.262E-5
-0.04%
+1.19%
+27.15%
$ 1.18M
--
Trade
1668
GaiAI GAIX
$ 0.00718934
0.00%
0.00%
+64.45%
$ 1.18M
$ 374.52K
Trade
1670
SolMev SN116
$ 1.8
-1.10%
-0.01%
+24.14%
$ 1.18M
$ 6.15K
Trade
1672
wire bot WIRE
$ 0.00117646
-0.12%
-0.00%
+63.80%
$ 1.18M
$ 448.48K
Trade
1674
Arianee ARIA20
$ 0.01091848
-1.36%
-0.04%
+27.96%
$ 1.17M
$ 15.12
Trade
1677
Ping PING
$ 0.00116697
+0.08%
-0.00%
+7.40%
$ 1.17M
$ 604.11K
Trade
1679
XDAG XDAG
$ 0.0008838
0.00%
+0.15%
+10.42%
$ 1.16M
$ 55.62K
Trade
1683
SIBYL SIBYL
$ 0.00118364
-1.50%
-0.11%
+68.69%
$ 1.16M
$ 35.32K
Trade
1685
Bitsota SN94
$ 0.746986
-1.27%
-0.07%
+13.28%
$ 1.15M
$ 95.33K
Trade
1686
Evolve PRO EVOP
$ 0.0229897
-0.83%
+11.12%
+1,108.06%
$ 1.15M
$ 448.00
Trade
1690
DogeGF DOGEGF
$ 3.5096E-11
-0.41%
-1.03%
+20.41%
$ 1.14M
--
Trade
1691
Dogz DOGZ
$ 1.137E-5
0.00%
-2.57%
-0.96%
$ 1.14M
--
Trade
1692
Cortensor COR
$ 0.00148314
0.00%
--
+23.89%
$ 1.13M
$ 2.30K
Trade
1693
Gaia SN57
$ 1.23
-0.81%
-0.00%
+20.35%
$ 1.13M
$ 472.08
Trade
1699
PEAK PEAK
$ 0.00149574
-0.78%
+0.29%
+160.89%
$ 1.12M
$ 261.57K
Trade
1701
ORCIB PALMO
$ 0.00042717
+0.03%
+0.02%
+35.52%
$ 1.12M
$ 1.18K
Trade
1702
uTrade UTT
$ 0.262499
0.00%
-0.02%
+9.07%
$ 1.12M
$ 191.93K
Trade
1705
Ceylon RS
$ 2.78811E-7
-0.84%
+7.64%
+15.04%
$ 1.12M
--
Trade
1706
Buy Button BUY
$ 0.00121692
-0.86%
+0.15%
+33.48%
$ 1.11M
$ 178.59K
Trade
1713
Dimes DIME
$ 1.101E-5
0.00%
+2.01%
+29.68%
$ 1.10M
--
Trade
1715
BonkEarn BERN
$ 0.00115835
-0.93%
+0.06%
+82.31%
$ 1.10M
$ 1.67K
Trade
1716
Magpie MGP
$ 0.00190032
-0.24%
+0.01%
+24.33%
$ 1.09M
$ 5.16K
Trade
1720
Contango TANGO
$ 0.0023638
-0.33%
-0.01%
+50.76%
$ 1.08M
$ 188.25
Trade
1722
Cod3x CDX
$ 0.02200308
-0.20%
-0.01%
-0.57%
$ 1.08M
$ 870.98
Trade
1724
Seraph SERAPH
$ 0.00337374
-0.02%
-0.01%
-2.19%
$ 1.07M
$ 161.22K
Trade
1726
Verathos SN96
$ 1.86
-1.59%
-0.02%
+10.71%
$ 1.07M
$ 85.51K
Trade
1728
StratoVM SVM
$ 0.01129723
+0.39%
+0.00%
-23.76%
$ 1.07M
$ 14.39
Trade
1729
TOMI TOMI
$ 0.0
--
+0.37%
--
$ 1.07M
$ 67.16
Trade
1732
jesse JESSE
$ 0.00194211
-1.26%
-0.01%
+41.36%
$ 1.06M
$ 12.40K
Trade
1733
BNQ GLOBAL BNQ
$ 0.00106326
0.00%
-0.00%
+2.65%
$ 1.06M
$ 2.17K
Trade
1734
Caesar CAESAR
$ 0.00106599
-0.83%
+0.04%
+19.05%
$ 1.06M
$ 1.14K
Trade
1740
IDRX IDRX
$ 5.67E-5
+0.23%
-0.03%
+1.03%
$ 1.05M
--
Trade
1742
Hachiko HACHI
$ 1.089E-9
-0.82%
+17.30%
+56.63%
$ 1.05M
--
Trade
1743
Xitcoin $XTC
$ 0.00019993
-0.10%
+0.01%
+32.91%
$ 1.05M
$ 379.08
Trade
1745
Ternoa CAPS
$ 0.0004297
-0.71%
+0.01%
+2.35%
$ 1.05M
$ 547.76
Trade
1752
noice NOICE
$ 1.155E-5
-1.03%
+2.33%
+10.74%
$ 1.04M
--
Trade
1754
Rubidium RBD
$ 0.02222489
-0.09%
+0.09%
+5.76%
$ 1.03M
$ 1.59K
Trade
1756
GIZMO GIZMO
$ 0.0010325
-0.78%
+0.49%
+319.49%
$ 1.03M
$ 23.83K
Trade
1757
CatSlap SLAP
$ 0.00026006
-0.36%
--
+29.06%
$ 1.03M
$ 52.47
Trade
1758
Voxies VOXEL
$ 0.00342813
+0.92%
-0.10%
+20.92%
$ 1.03M
$ 680.26K
Trade
1759
USDM1 USDM1
$ 1.005
0.00%
--
-0.89%
$ 1.03M
$ 0.20
Trade
1760
mini MINI
$ 0.00116982
-0.57%
+0.10%
+38.60%
$ 1.02M
$ 123.93K
Trade
1761
Bibi BIBI
$ 0.00102322
-0.58%
-0.10%
+34.43%
$ 1.02M
$ 17.62K
Trade
1762
ORA Coin ORA
$ 0.00614489
+1.30%
-0.11%
+16.18%
$ 1.02M
$ 151.80
Trade
1763
xFUND XFUND
$ 102.39
+0.27%
+0.02%
+36.14%
$ 1.02M
$ 4.40K
Trade
1766
UOMI UOMI
$ 0.00023788
+1.65%
--
+4.68%
$ 1.01M
$ 272.16
Trade
1767
Shrapnel SHRAP
$ 0.00034841
+0.01%
+0.00%
+19.00%
$ 1.01M
$ 168.77
Trade
1771
Arqen ARQ
$ 0.01228391
-1.82%
+0.36%
+65.76%
$ 1.01M
$ 108.09K
Trade
1773
daCat DACAT
$ 2.491E-9
-0.44%
+1.25%
+32.15%
$ 1.00M
--
Trade
1776
Froth FROTH
$ 0.00102426
+1.39%
+0.09%
+6.40%
$ 1.00M
$ 1.30K
Trade
1777
Crecoin $CREC
$ 0.00053257
-0.73%
+0.05%
+32.74%
$ 1.00M
$ 7.94
Trade
1780
CAD Coin CADC
$ 0.720362
-0.29%
-0.00%
+0.08%
$ 995.49K
$ 50.32K
Trade
1781
Million MM
$ 0.992553
-0.34%
-0.01%
+1.09%
$ 992.00K
$ 201.07
Trade
1782
OneCOW 1COW
$ 2,640,898
0.00%
+0.04%
+23.91%
$ 991.74K
$ 3.57K
Trade
1783
EXCELLENCE EOP
$ 0.0009907
0.00%
+0.00%
+35.81%
$ 990.70K
$ 4.93
Trade
1784
Pwease PWEASE
$ 0.00099062
-0.48%
+0.01%
+32.53%
$ 990.63K
$ 80.84K
Trade
1785
FAYA FAYA
$ 9.2482E-8
+0.01%
+0.22%
-0.05%
$ 988.35K
--
Trade
1786
Resolv USR USR
$ 0.121825
+0.13%
-0.05%
-2.72%
$ 988.17K
$ 623.98
Trade
1792
Riecoin RIC
$ 0.01360991
+0.35%
+0.02%
+21.94%
$ 980.69K
$ 9.09K
Trade
1793
AU79 AU79
$ 0.00098055
-0.92%
+0.14%
+67.31%
$ 980.42K
$ 13.08K
Trade
1794
God The Dog GOD
$ 0.00098518
+0.16%
-0.08%
+137.81%
$ 976.63K
$ 5.75K
Trade
1796
sudoswap SUDO
$ 0.03838272
+0.39%
+0.02%
+28.60%
$ 974.91K
$ 291.74
Trade
1797
Swappy SWAPPY
$ 0.00097438
+1.65%
-0.28%
-55.42%
$ 974.38K
$ 432.39K
Trade
1798
Mushu MUSHU
$ 0.00608361
-0.45%
+0.03%
+0.78%
$ 971.57K
$ 64.96K
Trade
1799
BLOCKLORDS LRDS
$ 0.01783734
-1.33%
-0.01%
+3.57%
$ 969.70K
$ 11.30K
Trade
1800
Chunking SN40
$ 1.31
-1.50%
-0.00%
+18.02%
$ 968.72K
$ 463.06
Trade
1801
wiwiwi WIWIWI
$ 0.0010105
+1.24%
+0.97%
+191.34%
$ 965.05K
$ 476.19K
Trade
1802
Velora VLR
$ 0.00057585
+0.19%
-0.04%
+23.58%
$ 962.05K
$ 2.88K
Trade
1803
Oh no OHNO
$ 9.586E-5
-0.42%
+0.36%
+28.72%
$ 958.88K
--
Trade
1804
BLUB BLUB
$ 2.281E-9
-0.57%
-0.10%
+25.88%
$ 958.59K
--
Trade
1807
Spain SPAIN
$ 0.146705
+1.47%
+0.06%
+0.57%
$ 954.82K
$ 277.20K
Trade
1810
Qubitcoin QTC
$ 0.411905
-0.73%
+0.03%
+0.51%
$ 950.76K
$ 7.83K
Trade
1812
AEROBUD AEROBUD
$ 0.00094953
+0.25%
+0.08%
+59.53%
$ 949.70K
$ 7.08K
Trade
1814
Tygr TYGR
$ 0.00103824
+26.98%
+0.72%
+169.71%
$ 946.50K
$ 381.19K
Trade
1815
Tidecoin TDC
$ 0.04992349
0.00%
+0.02%
+7.39%
$ 945.13K
$ 70.04
Trade
1817
Playdoge $PLAY
$ 0.00010019
0.00%
+0.00%
+23.23%
$ 941.80K
$ 92.62
Trade
1818
Snorter SNORT
$ 0.0037635
+0.07%
+0.03%
+27.46%
$ 940.87K
$ 2.34K
Trade
1819
Portals PORTALS
$ 0.00406775
-0.03%
+0.00%
+0.70%
$ 938.49K
$ 32.79K
Trade
1820
BER BER
$ 0.00093803
-0.63%
+0.06%
+28.01%
$ 938.12K
$ 963.28
Trade
1823
KOMPETE KOMPETE
$ 0.0010953
-1.74%
-0.02%
+25.89%
$ 931.57K
$ 239.55
Trade
1825
VK Token VK
$ 3.318E-5
-0.18%
-0.23%
-2.01%
$ 929.07K
--
Trade
1826
rETH2 RETH2
$ 2,255.57
0.00%
--
+19.68%
$ 928.69K
$ 35.74
Trade
1830
Catbal CATBAL
$ 0.925052
-0.12%
-0.01%
+26.72%
$ 924.41K
$ 18.58K
Trade
1831
ENIMZ ENIMZ
$ 0.00995557
0.00%
0.00%
+0.40%
$ 924.24K
$ 139.22
Trade
1835
Lumena LUMENA
$ 2.62
+0.38%
+0.02%
+24.76%
$ 921.61K
$ 12.79K
Trade
1842
Uranus URANUS
$ 0.00910343
-0.03%
+0.12%
+92.83%
$ 910.25K
$ 122.54K
Trade
1843
ICHI ICHI
$ 0.096966
-0.47%
-0.11%
+8.14%
$ 909.67K
$ 54.99K
Trade
1844
Surge SURGE
$ 0.036288
+0.41%
-0.00%
+16.93%
$ 907.20K
$ 4.28K
Trade
1846
Galvan IZE
$ 7.295E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 902.74K
--
Trade
1847
Sovrun SOVRN
$ 0.00107847
+0.11%
-0.04%
+19.00%
$ 901.87K
$ 16.76K
Trade
1850
RFOX RFOX
$ 0.00046383
+12.55%
+1.92%
+275.42%
$ 895.05K
$ 29.32
Trade
1851
CANTO CANTO
$ 0.00146402
0.00%
--
+5.42%
$ 890.81K
$ 1.98
Trade
1852
Komodo KMD
$ 0.00632581
-0.21%
-0.28%
+9.63%
$ 889.81K
$ 9.22
Trade
1855
ParaSwap PSP
$ 0.00094555
+0.04%
-0.18%
-0.58%
$ 883.61K
$ 24.99
Trade
1856
Netswap NETT
$ 0.00914521
-0.02%
+0.03%
-0.12%
$ 882.55K
$ 63.05K
Trade
1859
GT3 Finance GT3
$ 0.00522659
+0.21%
+0.03%
+6.96%
$ 880.89K
$ 281.36
Trade
1863
FRIC FRIC
$ 0.0008773
-0.71%
+0.03%
+41.59%
$ 877.22K
$ 2.76K
Trade
1864
Flute FLUT
$ 8.761E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 875.93K
--
Trade
1865
PINO PINO
$ 0.0008846
-2.87%
+0.34%
+119.96%
$ 875.58K
$ 21.37K
Trade
1866
SALT SALT
$ 0.00729542
+0.06%
-0.00%
+39.46%
$ 875.57K
$ 53.29
Trade
1867
cUNI CUNI
$ 0.089605
-1.03%
+0.01%
+29.55%
$ 872.89K
--
Trade
1869
CLUDE CLUDE
$ 0.00086851
-1.23%
-0.02%
+84.54%
$ 868.35K
$ 45.05K
Trade
1870
Tokenomy TEN
$ 0.00433773
+0.33%
+0.01%
+1.59%
$ 867.51K
$ 349.76
Trade
1872
XAYA WCHI
$ 0.01487021
-0.25%
-0.00%
+28.74%
$ 865.81K
$ 910.04
Trade
1873
Orion ORN
$ 0.01378081
+0.02%
+0.01%
+11.84%
$ 863.17K
$ 260.06
Trade
1874
BONGO CAT BONGO
$ 0.00086293
-0.92%
-0.07%
+42.64%
$ 862.87K
$ 29.27K
Trade
1876
SLIPPY SLIPPY
$ 0.00086087
+0.22%
+0.16%
+235.26%
$ 860.87K
$ 141.41K
Trade
1877
ValleyDAO GROW
$ 0.07455
+0.04%
+0.02%
-0.22%
$ 859.91K
$ 2.01K
Trade
1878
Aquari AQUARI
$ 0.007269
+1.95%
+0.00%
+50.83%
$ 857.74K
$ 6.88K
Trade
1883
Baby BFT BBFT
$ 8.549E-5
-0.49%
+2.27%
+4.73%
$ 854.38K
--
Trade
1884
4EVERLAND 4EVER
$ 0.00024871
+0.86%
+0.06%
+78.99%
$ 851.34K
$ 236.85K
Trade
1885
WHY WHY
$ 2.027E-9
-0.98%
+1.20%
+14.39%
$ 851.23K
--
Trade
1886
KRWQ KRWQ
$ 0.00069808
-0.01%
-0.00%
-0.41%
$ 851.01K
$ 34.00K
Trade
1887
Rip Cars CARS
$ 0.065916
+0.20%
+0.08%
+21.59%
$ 850.28K
$ 23.31K
Trade
1888
X2Y2 X2Y2
$ 0.00101204
+0.28%
--
+31.88%
$ 850.15K
$ 14.48
Trade
1890
Hestia HESTIA
$ 1.78
0.00%
-0.08%
+8.54%
$ 844.10K
$ 18.69K
Trade
1891
ReddCoin RDD
$ 2.474E-5
-0.40%
-1.27%
+2.44%
$ 843.41K
--
Trade
1895
Cigarette CIG
$ 0.00037518
0.00%
--
0.00%
$ 836.76K
$ 91.65
Trade
1898
hehe HEHE
$ 0.00098909
-0.38%
-0.03%
+5.26%
$ 831.53K
$ 15.40K
Trade
1900
Dealer DEALER
$ 0.00085755
+0.31%
-0.30%
-60.30%
$ 830.29K
$ 227.67K
Trade
1902
Unibot UNIBOT
$ 0.82815
+0.37%
+0.01%
+29.29%
$ 828.07K
$ 352.59
Trade
1904
Obol OBOL
$ 0.00258269
+1.28%
-0.03%
-4.80%
$ 824.14K
$ 514.44K
Trade
1907
Lattice LTX
$ 0.00822892
+0.29%
-0.00%
-9.73%
$ 822.86K
$ 57.85K
Trade
1908
Waffles WAFFLES
$ 0.00082452
-0.13%
+0.13%
+33.91%
$ 822.84K
$ 6.33K
Trade
1910
Qi Dao QI
$ 0.00590103
0.00%
+0.01%
+14.24%
$ 816.40K
$ 6.56
Trade
1911
8lends 8LNDS
$ 0.01846938
0.00%
+0.05%
+13.56%
$ 815.48K
$ 17.38K
Trade
1912
MECCA MEA
$ 0.0002779
0.00%
--
+0.03%
$ 815.17K
$ 5.06
Trade
1916
IDEX IDEX
$ 0.00081295
-5.74%
+0.11%
+37.15%
$ 812.96K
$ 60.29K
Trade
1918
Architex ARCX
$ 0.081142
0.00%
--
-0.03%
$ 811.42K
$ 40.59
Trade
1919
Hydra HYDRA
$ 0.0269934
0.00%
0.00%
+3.11%
$ 811.33K
$ 471.98
Trade
1920
Solberg SLB
$ 0.00808522
-0.04%
+0.00%
+3.54%
$ 808.26K
$ 205.75
Trade
1921
OpenUSDT OUSDT
$ 0.999738
-0.01%
0.00%
+0.04%
$ 808.25K
$ 1.59M
Trade
1922
Boardwalk BWLK
$ 0.270301
-0.22%
-0.17%
-12.56%
$ 807.48K
$ 5.32K
Trade
1925
Capybara CAPY
$ 8.05624E-7
-1.64%
-52.35%
+156.84%
$ 805.54K
--
Trade
1926
Hermes SN82
$ 0.742994
-0.41%
-0.01%
+6.48%
$ 804.28K
$ 17.54K
Trade
1931
For Sale SN47
$ 0.660837
-0.92%
+0.01%
+19.68%
$ 799.69K
$ 11.40K
Trade
1932
NONOS NOX
$ 0.00100268
-0.02%
+0.06%
+10.27%
$ 798.17K
$ 1.65K
Trade
1935
EarnBet EBET
$ 0.00019181
0.00%
--
0.00%
$ 794.97K
$ 26.96
Trade
1937
Rome ROME
$ 5.43
0.00%
--
0.00%
$ 794.40K
$ 0.13
Trade
1938
Baby 4 BABY4
$ 0.00079331
0.00%
+0.02%
+18.89%
$ 793.31K
$ 4.53
Trade
1939
Saber SBR
$ 0.00029773
-0.02%
-0.03%
-13.42%
$ 791.33K
$ 4.47K
Trade
1940
Balance EPT
$ 0.00034127
+0.95%
+0.01%
+9.83%
$ 790.58K
$ 284.54K
Trade
1942
Rakun RAKUN
$ 0.050016
-0.49%
--
-12.21%
$ 790.03K
$ 5.40
Trade
1945
Taoillium SN109
$ 0.601005
-0.89%
-0.09%
+19.37%
$ 785.29K
$ 195.81K
Trade
1947
Belt BELT
$ 0.03466445
+0.08%
+0.00%
+15.37%
$ 784.91K
$ 3.15
Trade
1948
Sovryn SOV
$ 0.01302032
0.00%
+0.01%
+7.04%
$ 782.31K
$ 1.51K
Trade
1949
Windoge98 EXE
$ 0.078578
+0.01%
-0.01%
+4.79%
$ 781.47K
$ 522.22
Trade
1952
IMGN Labs IMGN
$ 0.00077642
-1.99%
-0.09%
+36.60%
$ 779.36K
$ 3.25K
Trade
1954
wanETH WANETH
$ 2,493.36
-0.42%
+0.02%
+30.11%
$ 779.18K
$ 24.64K
Trade
1956
ClipX CLIPX
$ 0.00077705
-0.41%
-0.03%
+2.03%
$ 777.06K
$ 41.79K
Trade
1957
Hosico HOSICO
$ 0.00077638
-0.03%
+0.06%
+15.34%
$ 776.29K
$ 5.06K
Trade
1960
BINDER BINDER
$ 0.0007743
-1.02%
--
+28.60%
$ 774.47K
$ 17.81
Trade
1966
Xandeum XAND
$ 0.00024798
-0.14%
-0.57%
-25.21%
$ 771.56K
$ 2.21K
Trade
1968
Wobbles WOBBLES
$ 0.00077273
-0.14%
+0.43%
+94.79%
$ 769.97K
$ 61.08K
Trade
1973
MultiVAC MTV
$ 0.00010149
-0.01%
+0.01%
+0.68%
$ 759.61K
$ 59.01K
Trade
1975
Cashaa CAS
$ 0.00104493
0.00%
--
+4.57%
$ 758.51K
$ 1.26
Trade
1980
Helder HLDR
$ 0.217285
0.00%
-0.00%
+6.33%
$ 755.58K
$ 4.03K
Trade
1981
Shrub SHRUB
$ 0.00080179
+0.12%
-0.01%
+15.78%
$ 755.42K
$ 30.53K
Trade
1985
Ridotto RDT
$ 0.0029206
0.00%
--
+226.57%
$ 749.25K
$ 74.52
Trade
1986
BORT BORT
$ 0.00076903
-0.36%
-0.34%
+95.98%
$ 748.60K
$ 233.45K
Trade
1989
Print PRINT
$ 0.00081483
-0.42%
+0.07%
-12.83%
$ 746.74K
$ 1.55K
Trade
1992
LayerX LX
$ 7.46E-5
-0.43%
+4.05%
+42.37%
$ 746.25K
--
Trade
1995
xPACK XPACK
$ 0.00549
0.00%
+0.00%
+14.84%
$ 743.14K
$ 3.76
Trade
1996
ON ONLIVE
$ 0.00030942
-0.51%
+0.00%
+20.10%
$ 742.60K
$ 3.22K
Trade
2003
DeepBot DEEPAI
$ 0.00735936
-0.41%
-0.10%
+41.93%
$ 735.94K
$ 3.28K
Trade
2008
Panther AI PAI
$ 0.00512431
+0.04%
-0.00%
+15.34%
$ 731.94K
$ 17.19
Trade
2010
Ethos ETHOS
$ 0.00041236
-0.37%
-0.08%
-30.40%
$ 731.00K
$ 96.23
Trade
2011
UXLINK UXLINK
$ 0.00078663
+0.07%
+0.11%
+16.68%
$ 729.75K
$ 12.88K
Trade
2012
Stride STRD
$ 0.01909749
-0.14%
+0.05%
+37.59%
$ 728.41K
$ 666.32
Trade
2013
Veno ETH VETH
$ 2,371.33
+0.73%
+0.07%
+28.07%
$ 727.18K
$ 4.14K
Trade
2015
STEAM STEAM
$ 0.00261709
+0.68%
+0.01%
+18.61%
$ 726.12K
$ 10.18
Trade
2020
Ramses RAM
$ 0.01467154
-0.01%
+0.02%
+20.68%
$ 722.63K
$ 7.29K
Trade
2025
NikolAI NIKO
$ 0.00071847
+0.30%
-0.01%
+2.32%
$ 718.51K
$ 162.28
Trade
2026
Wasabot BOT
$ 0.00077389
+0.16%
+0.03%
+29.98%
$ 717.47K
$ 89.53
Trade
2028
KONDUX KNDX
$ 0.00076433
-0.72%
-0.03%
+32.62%
$ 713.43K
$ 1.22K
Trade
2033
HOLD EARN
$ 0.00168217
-0.31%
+0.00%
+18.87%
$ 708.47K
$ 1.92K
Trade
2036
KindSoul KNS
$ 0.00073587
-0.63%
+0.04%
+15.15%
$ 705.98K
$ 1.66K
Trade
2037
Bogecoin BOGE
$ 0.00070549
-0.70%
+0.32%
+22.24%
$ 705.64K
$ 31.09K
Trade
2039
emonad EMO
$ 0.00070564
+0.07%
+0.09%
+74.28%
$ 704.76K
$ 12.73K
Trade
2040
KiloEx KILO
$ 0.00332501
+1.11%
+0.01%
+9.70%
$ 703.91K
$ 3.09K
Trade
2041
Riser RIS
$ 0.00070284
0.00%
+0.02%
+22.32%
$ 702.82K
$ 4.98K
Trade
2042
Automata ATA
$ 0.00072325
-0.76%
-0.08%
-22.52%
$ 702.49K
$ 90.77K
Trade
2045
Obortech OBOT
$ 0.0023372
0.00%
-0.00%
-1.03%
$ 701.15K
$ 278.33
Trade
2046
mfercoin MFER
$ 0.00070107
+0.77%
-0.18%
+53.50%
$ 701.12K
$ 33.15K
Trade
2047
ZynCoin ZYN
$ 0.00077547
+0.26%
+0.11%
+87.48%
$ 700.89K
$ 16.92K
Trade
2048
Beercoin BEER
$ 7.88033E-7
-0.71%
+4.96%
+36.09%
$ 700.62K
--
Trade
2052
BSCPAD BSCPAD
$ 0.00451398
-0.34%
-0.00%
+17.45%
$ 694.36K
$ 67.66
Trade
2053
ROBA ROBA
$ 0.00069435
+1.04%
+0.05%
+79.49%
$ 694.34K
$ 33.90K
Trade
2056
Epix EPIX
$ 7.618E-5
0.00%
+0.26%
-16.22%
$ 690.21K
--
Trade
2058
azit AZIT
$ 0.00152624
-0.02%
+0.04%
+6.97%
$ 688.93K
$ 88.96K
Trade
2059
HILO HILO
$ 0.00571667
-0.23%
-0.02%
+20.25%
$ 688.13K
$ 498.14
Trade
2060
NutCoin NUT
$ 3.275E-8
-0.65%
+0.86%
+33.05%
$ 687.71K
--
Trade
2061
BeB BEB1M
$ 0.00069446
-1.09%
+0.03%
+23.18%
$ 686.10K
$ 5.10K
Trade
2062
Wagmi WAGMI
$ 0.0003688
+1.37%
+0.01%
+9.87%
$ 685.80K
$ 3.48K
Trade
2063
9gnosis NOSIS
$ 0.00070315
+50.00%
+0.58%
+388.33%
$ 684.38K
$ 367.96K
Trade
2067
Ballies BALL
$ 0.02007243
-0.26%
-0.01%
+11.14%
$ 681.17K
$ 77.76
Trade
2072
ArmaraOS ARMARA
$ 0.00070763
-1.58%
-0.10%
-15.01%
$ 679.32K
$ 12.07K
Trade
2076
Stryke SYK
$ 0.01000798
+0.16%
-0.10%
+30.27%
$ 676.86K
$ 8.13K
Trade
2077
Giko Cat GIKO
$ 0.067631
-0.74%
-0.07%
+20.45%
$ 676.19K
$ 40.21K
Trade
2080
KCAL KCAL
$ 0.01344575
0.00%
--
-2.11%
$ 672.29K
$ 12.91
Trade
2082
NEEGY NEEGY
$ 0.00067215
-3.52%
-0.19%
+114.22%
$ 672.01K
$ 343.10K
Trade
2085
Offshift XFT
$ 0.066488
0.00%
--
+31.05%
$ 669.72K
$ 3.17K
Trade
2086
Warped WARPED
$ 7.255E-5
-0.60%
0.00%
+18.08%
$ 669.57K
--
Trade
2087
Tracer TRCR
$ 0.00063944
0.00%
--
0.00%
$ 669.12K
$ 4.25K
Trade
2088
Cronos ID CROID
$ 0.00388445
-0.15%
+0.01%
+18.95%
$ 668.98K
$ 3.67K
Trade
2090
Sallar ALL
$ 0.00025622
-0.57%
+0.01%
+2.14%
$ 666.14K
$ 563.33
Trade
2092
Yield Yak YAK
$ 66.29
+3.35%
+0.35%
+112.20%
$ 662.92K
$ 1.12K
Trade
2094
AgenC AGENC
$ 0.00066052
+0.68%
-0.07%
+4.43%
$ 660.20K
$ 25.88K
Trade
2096
Safe Scan SN76
$ 0.595908
-0.99%
+0.08%
+38.40%
$ 657.59K
$ 68.22K
Trade
2097
TaleX X
$ 0.0043718
-0.16%
-0.03%
-0.72%
$ 655.77K
$ 19.20K
Trade
2098
LAMBO $LAMBO
$ 0.00065324
-0.37%
-0.02%
+34.35%
$ 653.24K
$ 3.94K
Trade
2100
TOP HAT TOPHAT
$ 0.00068071
+1.94%
+0.04%
+8.16%
$ 652.54K
$ 2.94K
Trade
2101
tomochi TOMOCHI
$ 0.00065181
+0.28%
+0.18%
+13.66%
$ 651.69K
$ 35.27K
Trade
2102
Bag on Bonk BAG
$ 0.00065138
-0.99%
+0.08%
+39.52%
$ 651.24K
$ 1.09K
Trade
2103
Dexalot ALOT
$ 0.01017885
0.00%
+0.08%
+1.88%
$ 650.72K
$ 79.34
Trade
2105
JAM JAM
$ 0.003676
-0.85%
-0.14%
-43.36%
$ 650.22K
$ 4.98K
Trade
2107
ReplyCorp REPLY
$ 0.00140367
+0.20%
+0.01%
+46.24%
$ 649.10K
$ 2.64K
Trade
2110
RingDAO RING
$ 0.00037902
-0.82%
+0.00%
+20.00%
$ 647.03K
$ 237.31
Trade
2114
Hatch HATCH
$ 0.00064125
0.00%
--
+2.29%
$ 641.25K
$ 31.72
Trade
2117
Jarvis JARVIS
$ 0.0150875
-0.94%
--
+37.80%
$ 636.07K
$ 2.56K
Trade
2120
DUMMY DUMMY
$ 9.0859E-8
0.00%
0.00%
+31.38%
$ 633.26K
--
Trade
2121
Thala THL
$ 0.00873651
+0.01%
+0.03%
+11.31%
$ 632.45K
$ 15.26K
Trade
2123
Ziggy ZIGGY
$ 0.00063115
+0.17%
-0.05%
+21.11%
$ 631.15K
$ 2.05K
Trade
2125
UWON UWON
$ 0.062974
+0.11%
-0.02%
+3.83%
$ 629.74K
$ 99.80
Trade
2129
Scallop SCA
$ 0.00384255
-0.53%
-0.00%
-5.19%
$ 627.10K
$ 31.96K
Trade
2131
Nostra NSTR
$ 0.00626049
-1.63%
-0.01%
+13.47%
$ 626.04K
$ 397.80
Trade
2132
Daku V2 DAKU
$ 0.00312462
-0.75%
+0.05%
+25.42%
$ 624.92K
$ 250.07
Trade
2134
CryptoZoon ZOON
$ 0.00073071
-0.09%
+0.01%
+3.49%
$ 624.43K
$ 10.86K
Trade
2136
CIPHER CPR
$ 6.41E-5
-0.74%
+6.47%
-7.54%
$ 623.49K
--
Trade
2137
Gorbagana GOR
$ 0.00062352
-0.08%
-0.08%
+31.46%
$ 623.41K
$ 912.68K
Trade
2141
VCGamers VCG
$ 0.00690228
0.00%
+0.06%
+13.96%
$ 621.20K
$ 104.73
Trade
2144
Reservoir DAM
$ 0.00231806
+0.09%
+0.22%
+5.98%
$ 620.18K
$ 602.59
Trade
2146
Polycule PCULE
$ 0.00061755
-0.42%
-0.01%
+4.71%
$ 617.62K
$ 2.57K
Trade
2148
OSCAR OSCAR
$ 0.0006909
+0.02%
-0.02%
-8.40%
$ 614.74K
$ 919.04
Trade
2149
PlayDapp PDA
$ 0.00093579
0.00%
+0.02%
+9.32%
$ 614.35K
$ 16.23K
Trade
2150
Toriva TORIVA
$ 0.00061264
0.00%
--
0.00%
$ 612.64K
$ 2.96K
Trade
2154
Atlas USV USV
$ 5.86
-0.51%
+0.02%
+4.64%
$ 610.64K
$ 3.13
Trade
2155
Alphakek AIKEK
$ 0.00256182
-0.89%
-0.02%
+21.65%
$ 609.56K
$ 5.45K
Trade
2156
EternalAI EAI
$ 0.00191453
-0.38%
+0.01%
+29.57%
$ 609.47K
$ 315.10
Trade
2158
Swasticoin YZY
$ 0.00060882
-0.23%
+0.05%
+18.03%
$ 608.34K
$ 1.63K
Trade
2162
Hemule HEMULE
$ 0.000619
-0.23%
-0.01%
+33.99%
$ 606.62K
$ 2.14K
Trade
2165
Skeb SKEB
$ 6.077E-5
0.00%
+0.00%
-14.30%
$ 605.03K
--
Trade
2166
UpRock UPT
$ 0.00279491
-0.22%
+0.04%
+15.17%
$ 604.87K
$ 39.60K
Trade
2167
Maiga MAIGA
$ 0.00216016
-2.92%
+0.12%
+18.34%
$ 604.84K
$ 26.15K
Trade
2169
Kizuna KIZUNA
$ 6.27908E-10
-0.43%
+2.85%
+46.80%
$ 603.57K
--
Trade
2174
Blackhole BLACK
$ 0.00224868
+0.99%
+0.11%
+42.23%
$ 600.89K
$ 45.84K
Trade
2175
LC SHIB LC
$ 0.0006019
-1.60%
+0.16%
+64.58%
$ 600.31K
$ 135.45K
Trade
2177
WALL3 WALL3
$ 0.00393455
+0.24%
-0.09%
+19.68%
$ 598.68K
$ 74.48K
Trade
2180
HeeeHeee HEEHEE
$ 0.00077379
-0.82%
+0.06%
+30.25%
$ 597.84K
$ 5.67K
Trade
2181
Elympics ELP
$ 0.00037167
+0.20%
+0.00%
+0.79%
$ 597.70K
$ 16.78K
Trade
2185
Jester JEST
$ 0.595151
-0.18%
-0.05%
+22.24%
$ 592.31K
$ 3.14K
Trade
2186
Luffy LUFFY
$ 1.147E-5
-0.43%
0.00%
+34.15%
$ 591.63K
--
Trade
2189
OCEAN OCEAN
$ 1.398E-9
+0.22%
-1.68%
-0.29%
$ 587.65K
--
Trade
2190
Dork Lord DORKY
$ 0.00845306
-0.38%
+0.10%
+145.24%
$ 586.58K
$ 2.55K
Trade
2191
omo OMO
$ 0.00059609
+8.90%
-0.31%
+20.46%
$ 585.91K
$ 510.07K
Trade
2192
GRELF GRELF
$ 0.087856
+0.11%
+0.01%
+19.27%
$ 585.71K
$ 264.85
Trade
2194
LORDS LORDS
$ 0.00266891
-0.21%
+0.05%
+37.53%
$ 585.47K
$ 811.06
Trade
2195
Vetro USD VUSD
$ 0.999554
+0.04%
0.00%
-0.14%
$ 585.40K
$ 17.31K
Trade
2200
INTERN INTERN
$ 0.00058224
-34.34%
+0.04%
+46.92%
$ 582.26K
$ 180.52K
Trade
2203
Heurist HEU
$ 0.00286486
0.00%
+0.03%
+21.85%
$ 579.84K
$ 4.03K
Trade
2204
NPRO NPRO
$ 0.313508
-2.46%
+0.15%
+48.16%
$ 578.81K
$ 41.37K
Trade
2206
ALTHEA ALTHEA
$ 0.03954365
0.00%
+0.00%
+9.75%
$ 576.70K
$ 722.75
Trade
2208
AXOL AXOL
$ 0.0005735
-0.70%
-0.04%
+45.45%
$ 573.57K
$ 2.83K
Trade
2209
ZygoSwap ZSWAP
$ 0.00057233
-0.02%
-0.00%
+14.13%
$ 572.45K
$ 39.85K
Trade
2210
Nookplot NOOK
$ 5.78E-6
-1.87%
+0.21%
+84.66%
$ 572.22K
--
Trade
2214
FatCat FATCAT
$ 0.00057228
-0.83%
0.00%
+18.11%
$ 570.92K
$ 1.26K
Trade
2215
Neoxa NEOX
$ 5.314E-5
-0.36%
-0.75%
+17.67%
$ 569.06K
--
Trade
2216
GBOY GBOY
$ 0.0008149
0.00%
-0.01%
-0.48%
$ 567.46K
$ 130.86
Trade
2218
Warp WRP
$ 0.00011313
+0.01%
--
+46.18%
$ 565.63K
$ 517.73
Trade
2223
GAIMIN GMRX
$ 9.76E-6
+1.14%
+0.57%
+1.46%
$ 562.87K
--
Trade
2225
Tevaera TEVA
$ 0.00049654
-1.09%
-0.02%
+1.00%
$ 558.86K
$ 1.48K
Trade
2226
Dinger DINGER
$ 5.54936E-7
-0.43%
+0.28%
+38.78%
$ 555.11K
--
Trade
2235
EDOM EDOM
$ 6.835E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 549.50K
--
Trade
2236
Shadow SHADOW
$ 0.556085
+0.82%
+0.06%
+29.84%
$ 547.25K
$ 13.53K
Trade
2237
EnviDa EDAT
$ 0.052146
0.00%
--
0.00%
$ 546.30K
$ 108.52K
Trade
2238
MYRAD MYRAD
$ 0.00054454
-0.14%
-0.07%
-13.72%
$ 544.54K
$ 22.49K
Trade
2240
Santa SANTA
$ 0.00398478
-0.36%
-0.00%
+17.19%
$ 544.24K
$ 4.60K
Trade
2243
Prism PRISM
$ 0.0002963
-0.01%
+0.00%
-0.46%
$ 543.70K
$ 9.90
Trade
2244
MCH Coin MCHC
$ 0.01109218
+0.02%
-0.01%
+13.56%
$ 543.24K
$ 3.23K
Trade
2249
Okcash OK
$ 0.00604559
0.00%
+0.07%
+11.03%
$ 540.29K
$ 13.11
Trade
2251
SPCX69 SPCX69
$ 0.00054046
-0.24%
-0.04%
-2.72%
$ 540.11K
$ 2.47K
Trade
2253
Myria MYRIA
$ 1.112E-5
+15.11%
-8.09%
+28.55%
$ 538.88K
--
Trade
2254
Kuma Inu KUMA
$ 1.346E-9
-0.44%
-1.06%
+26.74%
$ 538.07K
--
Trade
2256
CryoDAO CRYO
$ 0.186012
-0.42%
+0.01%
+18.18%
$ 537.20K
$ 2.54K
Trade
2259
Plugin PLI
$ 0.00106972
-0.01%
+0.03%
-4.42%
$ 534.86K
$ 1.81K
Trade
2262
Blend BLND
$ 0.00792184
+1.05%
-0.80%
-81.12%
$ 531.88K
$ 2.66M
Trade
2264
Kobecoin KOBX
$ 0.00053558
-0.64%
+0.06%
+31.57%
$ 530.40K
$ 1.81K
Trade
2265
Cudos CUDOS
$ 0.00096775
-0.42%
+0.02%
+28.01%
$ 529.99K
$ 44.74
Trade
2268
MSTR2100 MSTR
$ 0.02558377
0.00%
+0.00%
+25.63%
$ 528.20K
$ 58.97K
Trade
2269
PXDC PXDC
$ 1.028
+0.59%
+0.01%
+0.29%
$ 528.01K
$ 11.10K
Trade
2270
Nominex NMX
$ 0.00234965
+0.34%
-0.00%
+0.81%
$ 526.83K
$ 717.86
Trade
2271
SafeMoon SFM
$ 8.57175E-7
-0.80%
+3.97%
+19.60%
$ 526.44K
--
Trade
2274
Nibiru NIBI
$ 0.00050154
+0.04%
-0.01%
-0.13%
$ 525.39K
$ 24.87K
Trade
2277
FXN FXN
$ 0.00052995
-0.03%
-0.00%
-0.31%
$ 524.78K
$ 72.60K
Trade
2278
Spacebucks SBX
$ 0.00052318
-0.56%
-0.04%
+3.53%
$ 523.91K
$ 620.18
Trade
2279
Elixir ELX
$ 0.00119275
0.00%
-0.07%
+10.22%
$ 523.69K
$ 1.89K
Trade
2280
Optimus AI OPTI
$ 0.00522159
+0.01%
-0.03%
-10.83%
$ 522.00K
$ 4.35K
Trade
2281
maxxing MAXXING
$ 0.00052256
-1.04%
-0.01%
+26.01%
$ 521.90K
$ 60.42K
Trade
2283
END END
$ 0.00399239
-0.22%
+0.03%
+31.74%
$ 519.80K
$ 19.80
Trade
2284
Fox inu FINU
$ 0.00525018
-1.03%
-0.05%
-26.41%
$ 519.03K
$ 3.70K
Trade
2285
Tarot V1 TAROT
$ 0.00766026
0.00%
-0.00%
+3.67%
$ 518.60K
$ 2.40
Trade
2286
Dtravel TRVL
$ 0.00099884
-0.40%
-0.00%
+10.32%
$ 518.46K
$ 26.84K
Trade
2294
Mode MODE
$ 6.66E-5
-5.89%
+3.50%
+67.34%
$ 515.01K
--
Trade
2307
Foxy FOXY
$ 8.688E-5
0.00%
-1.46%
+57.31%
$ 508.96K
--
Trade
2311
Happy Cat HAPPY
$ 0.00015222
-0.90%
+0.06%
+13.45%
$ 507.42K
$ 76.49K
Trade
2314
Trog TROG
$ 1.2E-6
-0.83%
+1.00%
+27.28%
$ 505.94K
--
Trade
2315
EQTY EQTY
$ 0.00173585
+0.19%
-0.02%
+19.18%
$ 505.23K
$ 2.41K
Trade
2318
Juice JUC
$ 0.00020589
0.00%
-0.01%
+3.54%
$ 504.07K
$ 801.90
Trade
2319
VPay VPAY
$ 0.00050394
+0.16%
+0.02%
+30.68%
$ 503.94K
$ 8.12K
Trade
2320
UPTOBER UPTOBER
$ 0.00055747
+0.72%
+0.04%
+10.51%
$ 503.67K
$ 31.62K
Trade
2323
CTOC CTOC
$ 0.054836
0.00%
0.00%
+0.54%
$ 501.69K
$ 363.48K
Trade
2325
GOUT GOUT
$ 5.7E-6
+0.53%
-0.24%
+9.40%
$ 501.09K
--
Trade
2327
Peponk PEPONK
$ 0.00058835
-0.72%
+0.03%
+14.98%
$ 500.08K
$ 463.24K
Trade
2328
STAN STAN
$ 0.00050019
-0.52%
+0.10%
+49.01%
$ 499.87K
$ 75.68K
Trade
2329
Shutter SHU
$ 0.00132018
-0.01%
--
-0.09%
$ 499.72K
$ 28.18
Trade
2331
TikTrix TRIX
$ 0.00142298
-0.07%
-0.06%
-20.82%
$ 499.08K
$ 2.74K
Trade
2334
ai16z AI16Z
$ 0.00045114
-2.65%
+0.03%
+39.39%
$ 495.98K
$ 13.30K
Trade
2336
LIL Bits LIL
$ 0.000495
-0.01%
+0.21%
+50.05%
$ 494.99K
$ 27.10K
Trade
2337
Alpie PIE
$ 1.041
0.00%
+0.35%
+21.21%
$ 494.31K
$ 18.11K
Trade
2339
Anome ANOME
$ 0.01643763
+0.19%
+0.02%
-4.33%
$ 493.13K
$ 218.32K
Trade
2340
DecideAI DCD
$ 0.0008487
+0.16%
+0.02%
+25.35%
$ 493.11K
$ 18.41
Trade
2342
Zap ZAP
$ 0.00107095
+0.27%
+0.00%
-8.58%
$ 492.65K
$ 6.36
Trade
2343
Swash SWASH
$ 0.00049489
-0.94%
-0.00%
-17.18%
$ 492.39K
$ 1.13K
Trade
2349
Meridian MRDN
$ 0.0108525
-0.03%
-0.04%
+2.42%
$ 490.60K
$ 53.12K
Trade
2350
Meteor Coin MTO
$ 0.00490476
+0.02%
+0.00%
+0.50%
$ 490.48K
$ 47.99K
Trade
2351
Fold FLD
$ 0.00036179
-0.03%
+0.03%
+19.40%
$ 490.47K
$ 1.23K
Trade
2352
RONKE RONKE
$ 0.00048987
+0.30%
+0.01%
+11.51%
$ 489.94K
$ 741.11
Trade
2355
Gavun Wud WUD
$ 4.89173E-7
-0.77%
-4.48%
+8.19%
$ 489.14K
--
Trade
2356
HappyAI SN103
$ 2.36
-0.84%
-0.01%
+11.85%
$ 489.09K
$ 14.12K
Trade
2358
Rick RICK
$ 0.00048796
+0.08%
+0.12%
+244.68%
$ 487.96K
$ 7.26K
Trade
2359
OTCfi OTCFI
$ 0.0004993
0.00%
--
+37.97%
$ 487.78K
$ 1.28K
Trade
2361
HahaYes RIZO
$ 1.16E-6
0.00%
+7.65%
+46.62%
$ 486.95K
--
Trade
2362
Lair LAIR
$ 0.00068433
-1.26%
+0.01%
+12.77%
$ 485.70K
$ 872.21
Trade
2363
SONE SONE
$ 1.007
+0.70%
+0.01%
+0.20%
$ 483.52K
$ 8.44
Trade
2365
21Million 21M
$ 0.02873601
+0.18%
+0.00%
+7.52%
$ 482.35K
$ 853.06
Trade
2368
AVC AVC
$ 0.00013467
0.00%
+0.07%
+11.29%
$ 478.30K
$ 15.13K
Trade
2369
rasmr RASMR
$ 0.0004772
-0.40%
+0.01%
+58.57%
$ 477.19K
$ 935.91
Trade
2371
Kromatika KROM
$ 0.00480869
-0.17%
+0.00%
+29.16%
$ 476.02K
$ 326.38
Trade
2373
chad CHAD
$ 0.00047554
-2.13%
-0.06%
+54.92%
$ 475.15K
$ 17.47K
Trade
2374
Keep3rV1 KP3R
$ 0.985717
-0.18%
-0.00%
+62.67%
$ 475.04K
$ 294.10
Trade
2377
Credefi CREDI
$ 0.00053404
+0.16%
+0.05%
+4.70%
$ 472.34K
$ 25.59K
Trade
2378
SolTrust SOLT
$ 0.00047223
-0.24%
+0.05%
+19.23%
$ 471.93K
$ 180.76
Trade
2379
Billy BILLY
$ 0.0004807
-2.02%
+0.04%
+17.68%
$ 471.86K
$ 7.96K
Trade
2380
Tanox LTX
$ 5.89E-6
-0.17%
+9.79%
+9.48%
$ 470.96K
--
Trade
2381
Luna Inu LINU
$ 6.27509E-10
-0.30%
+0.38%
+28.35%
$ 470.26K
--
Trade
2383
WLF TOKEN WLF
$ 0.00010645
+0.28%
+0.08%
+10.57%
$ 470.10K
$ 1.36K
Trade
2388
Memelinked MK
$ 0.0094798
-0.11%
-0.03%
+20.30%
$ 467.84K
$ 917.31
Trade
2390
Home3 HTS
$ 0.004835
-0.23%
--
+26.06%
$ 466.58K
$ 40.45
Trade
2392
Skol $SKOL
$ 0.04643247
+0.09%
+0.02%
+29.08%
$ 464.32K
$ 3.42K
Trade
2393
NUSA NUSA
$ 4.78
-0.21%
+0.00%
+10.39%
$ 464.31K
$ 166.46
Trade
2395
Solama SOLAMA
$ 0.00068672
-0.32%
+0.01%
+31.40%
$ 463.52K
$ 2.93K
Trade
2396
Enigma ENX
$ 0.00700873
-0.37%
-0.08%
+1.14%
$ 462.72K
$ 3.16K
Trade
2402
Stella ALPHA
$ 0.00046679
+1.77%
+0.02%
+14.53%
$ 460.02K
$ 4.17K
Trade
2403
TIWICAT TWC
$ 5.14858E-10
-1.09%
-2.40%
-3.56%
$ 459.67K
--
Trade
2405
SoQuBit PSOQ
$ 0.00045878
-0.28%
+0.06%
+52.33%
$ 458.47K
$ 5.52K
Trade
2407
Oxbull OXI
$ 0.03828077
0.00%
--
+35.10%
$ 458.42K
$ 49.76
Trade
2409
Digicoin DIGI
$ 2.2916E-8
-0.81%
+7.96%
+48.97%
$ 457.52K
--
Trade
2410
Otto AI OTTO
$ 0.00101442
-0.17%
+0.01%
+34.16%
$ 457.50K
$ 2.06K
Trade
2411
Xerberus XER
$ 0.00153
0.00%
-0.06%
+13.87%
$ 456.08K
$ 1.38K
Trade
2412
WingRiders WRT
$ 0.00473746
+0.18%
-0.01%
+25.37%
$ 454.49K
$ 5.26K
Trade
2413
Curetopia CURES
$ 0.01153894
-0.83%
+0.00%
+16.04%
$ 454.38K
$ 7.81K
Trade
2415
CODY CODY
$ 4.55E-6
-1.73%
0.00%
+26.74%
$ 453.30K
--
Trade
2416
SparkDEX SPRK
$ 0.00588198
+3.19%
+0.04%
+24.49%
$ 453.07K
$ 9.21K
Trade
2418
BasedAI BASEDAI
$ 0.01263545
-0.43%
+0.37%
+34.08%
$ 450.84K
$ 2.89K
Trade
2419
Infraxa INFRA
$ 0.00045064
-0.49%
+0.06%
+68.50%
$ 450.68K
$ 1.43K
Trade
2422
JACK JACK
$ 0.00497535
-0.06%
--
+17.55%
$ 449.73K
$ 5.05
Trade
2426
PUP PUP
$ 0.00044757
+0.40%
+0.41%
+76.48%
$ 447.61K
$ 99.78K
Trade
2427
Bicat BICAT
$ 0.00044714
-3.81%
-0.31%
-25.88%
$ 447.11K
$ 599.50K
Trade
2429
QuiverX QRX
$ 0.00466896
-0.13%
+0.01%
+28.90%
$ 445.77K
$ 360.11
Trade
2432
AICell AICELL
$ 0.00044441
+0.18%
0.00%
+15.22%
$ 444.50K
$ 50.71
Trade
2434
Lunar Lad LAD
$ 0.00044345
-0.40%
+0.11%
+23.93%
$ 443.45K
$ 154.03K
Trade
2436
SIMD SIMD
$ 0.00044206
+4.75%
+0.14%
+44.66%
$ 442.06K
$ 3.35K
Trade
2438
HEFE HEFE
$ 0.00098583
-0.03%
+0.01%
+32.29%
$ 441.43K
$ 1.72K
Trade
2439
JRNY JRNY
$ 0.00071086
-0.07%
+0.01%
+19.63%
$ 440.78K
$ 235.23
Trade
2442
Ouroboros ORX
$ 0.00079322
+2.22%
-0.04%
+22.95%
$ 440.47K
$ 25.73K
Trade
2444
Navacoin NAVA
$ 0.03842988
-0.82%
-0.01%
-3.77%
$ 440.09K
$ 1.08K
Trade
2445
Treble TREB
$ 0.02869987
+3.50%
+0.31%
+87.96%
$ 439.87K
$ 11.45K
Trade
2450
REST REST
$ 0.00087629
-0.40%
-0.00%
+45.35%
$ 438.04K
$ 957.01
Trade
2451
ODEI AI ODAI
$ 4.49E-6
-5.07%
+30.40%
+106.91%
$ 436.87K
--
Trade
2452
Moltbook MOLT
$ 4.35E-6
+0.46%
+2.68%
+40.78%
$ 435.28K
--
Trade
2453
LOL LOL
$ 0.00043863
-0.52%
+0.15%
-0.46%
$ 434.00K
$ 42.26K
Trade
2455
TITAN TITAN
$ 0.01639544
0.00%
-0.01%
+12.85%
$ 432.84K
$ 344.48
Trade
2458
bunnyOS OS
$ 0.00043226
-1.43%
+0.58%
+149.28%
$ 431.98K
$ 16.67K
Trade
2460
DUKO DUKO
$ 4.317E-5
-0.69%
+10.16%
+27.08%
$ 431.67K
--
Trade
2461
ZARO Coin ZARO
$ 0.00043119
-0.05%
+0.01%
+29.05%
$ 431.07K
$ 472.91
Trade
2464
Woon WOON
$ 4.27E-6
-1.61%
+0.11%
+13.26%
$ 430.02K
--
Trade
2465
Monavale MONA
$ 41.1
-0.10%
+0.02%
+25.23%
$ 429.74K
$ 145.83
Trade
2469
Obsidian OBS
$ 4.278E-5
-0.05%
+0.91%
+21.57%
$ 427.88K
--
Trade
2474
MAD MAD
$ 4.25977E-7
-0.91%
-7.57%
+1.74%
$ 425.92K
--
Trade
2475
Roobee ROOBEE
$ 8.008E-5
-0.05%
+4.41%
+10.29%
$ 425.35K
--
Trade
2481
Solanium SLIM
$ 0.00423735
-0.25%
+0.07%
+34.99%
$ 423.45K
$ 1.87K
Trade
2482
PureFi UFI
$ 0.00452407
+0.20%
0.00%
+24.68%
$ 422.94K
$ 245.24
Trade
2484
MongCoin MONG
$ 6.09876E-10
-1.02%
+2.45%
+35.17%
$ 420.95K
--
Trade
2485
Sally A1C A1C
$ 0.02003187
-0.24%
+0.13%
+52.03%
$ 420.94K
$ 5.00K
Trade
2486
Robotaxi TAXI
$ 0.00420341
+0.22%
+0.02%
+37.55%
$ 420.58K
$ 517.03
Trade
2487
Passage PASG
$ 0.00030382
-0.22%
+0.03%
+16.49%
$ 420.21K
$ 35.99
Trade
2488
Nuklai NAI
$ 9.733E-5
+0.01%
-0.56%
+35.50%
$ 419.11K
--
Trade
2490
Kibble KIBBLE
$ 0.00124461
-0.07%
+0.01%
+26.88%
$ 418.51K
$ 9.81K
Trade
2494
Neurobro BRO
$ 0.00041986
-0.10%
-0.02%
+23.94%
$ 416.92K
$ 2.24K
Trade
2500
ARTH ARTH
$ 0.943907
0.00%
--
+2.64%
$ 415.23K
$ 35.60
Trade
2501
BBAChain BBA
$ 0.0022864
0.00%
--
0.00%
$ 414.34K
$ 103.29K
Trade
2503
Levana LVN
$ 0.00051454
+18.87%
-0.01%
+11.72%
$ 413.18K
$ 40.52
Trade
2504
WeSendit WSI
$ 0.00048926
+0.18%
+0.04%
+6.79%
$ 413.14K
$ 1.67K
Trade
2506
xCREDI XCREDI
$ 0.01587659
+0.19%
+0.01%
+2.37%
$ 412.79K
$ 38.12K
Trade
2508
HAiO HAIO
$ 0.00088151
0.00%
--
0.00%
$ 412.53K
$ 4.39
Trade
2509
Ratio1 R1
$ 0.374224
0.00%
0.00%
-4.86%
$ 412.40K
$ 31.71
Trade
2510
GEOM GEOM
$ 0.00043457
-1.37%
+0.86%
+97.31%
$ 412.20K
$ 154.03K
Trade
2513
SYNAPZ SYNAPZ
$ 0.00041163
+3.78%
+0.09%
+40.90%
$ 411.63K
$ 1.75K
Trade
2514
KittehCoin MEOW
$ 0.00041124
+0.29%
-0.31%
-18.79%
$ 411.28K
$ 138.42K
Trade
2518
Raptoreum RTM
$ 5.948E-5
-0.05%
+7.89%
-4.50%
$ 410.04K
--
Trade
2519
Sompi SOMPI
$ 0.00043197
-1.82%
-0.92%
-21.07%
$ 409.76K
$ 7.84K
Trade
2521
BioLLM BIOLLM
$ 0.00040855
-0.93%
-0.04%
+70.48%
$ 408.62K
$ 5.49K
Trade
2522
NASDANQ NASDANQ
$ 0.00040859
+5.20%
-0.17%
+21.27%
$ 408.59K
$ 138.18K
Trade
2523
Shifu SHIFU
$ 4.08E-6
0.00%
+1.09%
+28.71%
$ 408.01K
--
Trade
2524
Shikoku SHIK
$ 4.31141E-10
-0.43%
+0.91%
+30.32%
$ 407.96K
--
Trade
2526
Plutus PLUTUS
$ 0.0052057
0.00%
--
+55.02%
$ 407.44K
$ 49.10
Trade
2527
Monko MONKO
$ 4.18576E-7
-0.82%
+1.20%
+26.79%
$ 407.43K
--
Trade
2528
xBONZO XBONZO
$ 0.01038128
+1.07%
+0.02%
+16.75%
$ 406.76K
$ 120.80
Trade
2529
Bread BREAD
$ 0.999445
-0.16%
-0.00%
+0.04%
$ 406.20K
$ 48.95
Trade
2533
Nikepig NIKEPIG
$ 0.00045011
0.00%
+0.03%
+42.20%
$ 404.97K
$ 147.50
Trade
2535
Ferro FER
$ 9.236E-5
-0.29%
+3.19%
+14.89%
$ 403.89K
--
Trade
2537
BinStarter BSR
$ 0.0068844
-0.32%
+0.01%
+13.01%
$ 401.97K
$ 1.34K
Trade
2540
Mazze MAZZE
$ 0.00015158
0.00%
-0.00%
+21.63%
$ 401.00K
$ 397.49
Trade
2542
Gemini GEMINI
$ 0.00040005
-8.99%
+0.87%
+214.16%
$ 399.98K
$ 39.94K
Trade
2544
Upscreener UPS
$ 0.094958
-8.41%
-0.24%
+374.21%
$ 398.75K
$ 59.45K
Trade
2545
RST RST
$ 0.00040459
-2.99%
-0.09%
+6.78%
$ 398.71K
$ 24.33K
Trade
2546
MetaCene MAK
$ 0.00061551
-0.97%
-0.06%
-37.97%
$ 398.50K
$ 33.63K
Trade
2548
Neza SN99
$ 0.943298
-1.27%
+0.15%
+48.37%
$ 397.44K
$ 138.98K
Trade
2549
BEFE BEFE
$ 4.09E-6
-0.73%
0.00%
+17.53%
$ 397.08K
--
Trade
2552
Army ARMY
$ 0.00039455
-0.93%
+0.05%
+70.84%
$ 394.55K
$ 363.60
Trade
2557
Niuma NIUMA
$ 0.00040387
+0.30%
+0.00%
-27.99%
$ 392.94K
$ 2.80K
Trade