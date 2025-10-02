ExchangeDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvents
More
CHZ Frenzy
Seit 2014 arbeitet Stellar an einer Infrastruktur, die Geldtransfers über Grenzen hinweg effizienter gestaltet. Im Mittelpunkt steht nicht der Handel mit Tokens, sondern der praktische Nutzen: internationale Überweisungen, digitale Abbildungen von Währungen in Form von Stablecoins und Schnittstellen für Banken oder Zahlungsdienstleister. Wir erklären dir alles, was du zu XLM wissen musst. Inhaltsverzeichnis Was ist [...]]]>Seit 2014 arbeitet Stellar an einer Infrastruktur, die Geldtransfers über Grenzen hinweg effizienter gestaltet. Im Mittelpunkt steht nicht der Handel mit Tokens, sondern der praktische Nutzen: internationale Überweisungen, digitale Abbildungen von Währungen in Form von Stablecoins und Schnittstellen für Banken oder Zahlungsdienstleister. Wir erklären dir alles, was du zu XLM wissen musst. Inhaltsverzeichnis Was ist [...]]]>

Was ist Stellar (XLM)? Der mega Guide für Einsteiger

By: Crypto News Flash
2025/10/02 11:16
Stellar
XLM$0.266-8.49%
Visa
VON$336.98-0.94%
FORM
FORM$0.4046-10.06%

Seit 2014 arbeitet Stellar an einer Infrastruktur, die Geldtransfers über Grenzen hinweg effizienter gestaltet. Im Mittelpunkt steht nicht der Handel mit Tokens, sondern der praktische Nutzen: internationale Überweisungen, digitale Abbildungen von Währungen in Form von Stablecoins und Schnittstellen für Banken oder Zahlungsdienstleister. Wir erklären dir alles, was du zu XLM wissen musst.

Inhaltsverzeichnis

  • Was ist Stellar eigentlich und warum spielt XLM dabei die Hauptrolle?
  • Wie bewegt Stellar Geld: Anker, Asset-Ausgabe und Path Payments
  • Konsens ohne Mining: Das Stellar Consensus Protocol
  • Gebühren, Limits und Bestätigungszeiten
  • Wofür XLM tatsächlich gebraucht wird
  • Von Zahlungen zu Anwendungen: Soroban-Smart-Contracts
  • Eingebaute Märkte: DEX und AMM
  • Sicher starten mit Stellar: Grundreserven, Memos und Explorer-Checks
  • Wallet-Wahl: Sicherheit und Praxis
  • Stellar News

Was ist Stellar eigentlich und warum spielt XLM dabei die Hauptrolle?

Die Idee für Stellar entstand 2014 mit dem Anspruch, ein Zahlungsnetzwerk zu schaffen, das nicht auf Profit ausgerichtet ist, sondern auf Zugänglichkeit für alle. Hinter dieser Vision stand Jed McCaleb, der zuvor Ripple mitgegründet hatte und dann gemeinsam mit der Stellar Development Foundation einen neuen Kurs einschlug.

Das technische Rückgrat bildet das Stellar Consensus Protocol (SCP). Dieses Protokoll setzt auf das Konzept des Federated Byzantine Agreement. Jeder Validator definiert eigene Quorum-Slices – Gruppen von Knoten, denen er vertraut. Überschneiden sich diese Konfigurationen ausreichend, entsteht ein globales Quorum. Diese Architektur erlaubt es, dass Transaktionen innerhalb weniger Sekunden endgültig bestätigt werden. Der Ansatz spart Energie, vermeidet Mining-Zentralisierung und bietet zugleich eine hohe Ausfallsicherheit.

Der native Token XLM, auch Lumens genannt, erfüllt mehrere unverzichtbare Aufgaben. Jede Transaktion im Netzwerk kostet einen kleinen Betrag in XLM, was Spam und Missbrauch verhindert. Jede Trustline, jedes Konto und jedes Orderbuchangebot bindet eine Reserve in XLM, wodurch das Ledger sauber und belastbar bleibt. Darüber hinaus dient XLM als neutrale Bridgewährung. Wenn für eine Überweisung kein direkter Liquiditätspfad existiert, kann das Netzwerk automatisch über XLM routen, um Sender- und Empfängerwährung miteinander zu verbinden.

Wie bewegt Stellar Geld: Anker, Asset-Ausgabe und Path Payments

Die Besonderheit von Stellar liegt darin, dass reale Werte ins Netzwerk gebracht werden können. Dies geschieht über sogenannte Anker. Dabei handelt es sich um Banken oder Fintechs, die Fiat-Einzahlungen entgegennehmen und entsprechende Token im Stellar-Netzwerk herausgeben. Diese Token sind durch reale Guthaben gedeckt und können wie jede andere Kryptowährung innerhalb des Netzwerks übertragen werden.

Damit ein Konto diese Token halten kann, muss es eine Trustline anlegen. Diese Funktion sorgt dafür, dass Nutzer selbst entscheiden, welchen Emittenten sie vertrauen. Gleichzeitig verhindert die Reservepflicht, dass Millionen nutzlose Token den Ledger belasten.

Ein Kernfeature sind Path Payments. Dabei wählt das Netzwerk automatisch die beste Umwandlungskette zwischen zwei Assets. Wer Euro sendet, kann Dollar am Ziel empfangen, ohne sich selbst um den Umtausch kümmern zu müssen. Stellar erledigt den Wechsel über Orderbücher und Liquidity-Pools im Hintergrund.

Funktionsüberblick:

ElementBeschreibungPraxisnutzen
AnkerFinanzinstitute geben Token heraus, die durch Fiat gedeckt sindEin- und Auszahlungen ins System
TrustlineKontoerlaubnis für ein bestimmtes AssetKontrolle und Sicherheit
Path PaymentAutomatische Umwandlung von WährungenInternationale Überweisungen
DEX & AMMEingebaute Börse und LiquiditätspoolsEffiziente Cross-Asset-Zahlungen

Konsens ohne Mining: Das Stellar Consensus Protocol

Das Stellar Consensus Protocol ist eine Implementierung des Federated Byzantine Agreement. Jeder Validator wählt eigene Quorum-Slices, also Gruppen anderer Validatoren, denen er vertraut. Sobald genügend Überschneidungen bestehen, entsteht ein globales Quorum. Auf diese Weise einigen sich die Knoten schnell und ohne energieintensive Berechnungen.

Der Vorteil liegt in der Geschwindigkeit. Transaktionen werden in wenigen Sekunden endgültig, ein Zurückrollen ist nicht möglich. Der Energieverbrauch bleibt minimal, weil es keine Miner gibt, die Rechenleistung verschwenden. Betreiber von Validatoren sind neben der Stiftung auch Unternehmen, Universitäten und unabhängige Organisationen, wodurch das Netzwerk dezentral bleibt.

Gebühren, Limits und Bestätigungszeiten

Stellar hält die Kosten bewusst niedrig. Jede Operation kostet mindestens 100 Stroops, also 0,00001 XLM. Selbst komplexere Transaktionen mit mehreren Operationen bleiben damit extrem günstig.

Zusätzlich verlangt das Netzwerk ein Mindestguthaben. Ein Konto benötigt mindestens 1 XLM, jede weitere Trustline oder Orderbuchposition erfordert zusätzliche 0,5 XLM. Diese Mechanik schützt das Ledger vor übermäßiger Belastung.

Die Bestätigungszeit liegt in der Regel bei fünf Sekunden. Durch Gebührenauktionen können Transaktionen bei Bedarf priorisiert werden, wodurch selbst bei hoher Last die Stabilität erhalten bleibt.

Parameter im Überblick:

EinstellungWertZweck
Base Fee pro Operation0,00001 XLMSchutz vor Spam
Mindestreserve pro Konto1 XLMGrundanforderung
Zusatzreserve pro Eintrag0,5 XLMVermeidung von Überlastung
Typische Bestätigung~5 Sek.Schnelle Finalität

Wofür XLM tatsächlich gebraucht wird

XLM ist nicht nur ein Transaktions-Token, sondern Kernbestandteil des Netzwerks. Jede Gebühr wird in XLM bezahlt. Ohne Mindestreserven in XLM lassen sich keine neuen Konten, Trustlines oder Orderbuchpositionen eröffnen.

Darüber hinaus dient XLM als Bridgewährung. Fehlt ein direkter Liquiditätspfad zwischen zwei Assets, kann XLM als Zwischenstation genutzt werden. Dies stärkt die Funktionalität im Zahlungsverkehr.

Bis 2019 existierte eine automatische Inflationsregelung von 1 % pro Jahr. Nach einer Abstimmung wurde sie abgeschafft. Seither gibt es keine Ausweitung des Angebots mehr, wodurch die Tokenökonomie stabiler geworden ist.

Von Zahlungen zu Anwendungen: Soroban-Smart-Contracts

Stellar galt lange Zeit als Netzwerk für Zahlungen, doch mit Soroban hat sich die Perspektive verschoben. Die Plattform basiert auf WebAssembly und macht es möglich, komplexe Logiken direkt in die Infrastruktur einzubinden. Dadurch lassen sich Anwendungen entwickeln, die über reine Transfers hinausgehen.

So entstehen Stablecoin-Apps, die Zinsmodelle oder Sperrfristen abbilden, Escrow-Dienste, bei denen Gelder nur bei Erfüllung bestimmter Bedingungen freigegeben werden, oder Zahlungspläne, die Beträge in festgelegten Intervallen automatisch überweisen.

Soroban arbeitet parallel zum Kernledger und ist eng mit dessen Mechanismen verbunden. Das Basissystem bleibt dadurch leichtgewichtig und schnell, während die Smart-Contract-Ebene neue Funktionalitäten ergänzt.

Beispiele für mögliche Anwendungsfälle mit Soroban:

AnwendungNutzen
Stablecoin-App mit RegelnEin Stablecoin kann mit programmierbaren Zinsen oder Haltedauer versehen werden
Escrow-ServiceZahlungen werden nur freigegeben, wenn definierte Bedingungen erfüllt sind
Automatisierte ZahlungspläneWiederkehrende Zahlungen laufen ohne manuelle Eingriffe
Programmierbare TreuhandlösungenSicherstellung komplexer Geschäftslogiken direkt auf der Blockchain

Eingebaute Märkte: DEX und AMM

Das Netzwerk enthält von Anfang an eine dezentrale Börse. Orderbücher sind Teil des Ledgers, Kauf- und Verkaufsangebote werden automatisch verarbeitet.

Seit 2021 ergänzt ein automatischer Market-Maker dieses System. Liquidity-Pools ermöglichen es, Paare von Assets bereitzustellen. Path Payments können dadurch auf mehrere Liquiditätsquellen zugreifen, was die Effizienz erhöht.

Die Kombination aus DEX und AMM stärkt die Marktinfrastruktur und verbessert die Nutzbarkeit von Stellar für internationale Zahlungen.

Sicher starten mit Stellar: Grundreserven, Memos und Explorer-Checks

Damit ein neues Stellar-Konto aktiv genutzt werden kann, ist eine Grundreserve erforderlich: mindestens 1 XLM. Jede zusätzliche Trustline, Orderbuchposition oder Signatur bindet weitere 0,5 XLM. Diese Mechanik verhindert Spam und sorgt dafür, dass das Ledger nur sinnvolle Einträge enthält. Vor größeren Transfers empfiehlt sich eine Testsendung im Gegenwert von etwa 5 US-Dollar.

Dabei werden drei kritische Punkte überprüft: Erstens die korrekte Zieladresse, die stets mit „G“ beginnt und eine Prüfsumme enthält. Zweitens das Memo-Feld, das vor allem bei Börsen verpflichtend ist, um eine eindeutige Zuordnung zum Nutzerkonto sicherzustellen. Drittens die Bestätigung im Explorer, mit der sich Absender, Empfänger, Betrag und Transaktions-ID unabhängig von der Wallet kontrollieren lassen.

Auf diese Weise wird ausgeschlossen, dass Guthaben in einem nicht zugeordneten Sammelkonto hängen bleibt oder durch einen Tippfehler unwiederbringlich verloren geht. Erst wenn dieser Test erfolgreich abgeschlossen ist, macht es Sinn, größere Beträge zu bewegen.

Wallet-Wahl: Sicherheit und Praxis

Stellar-Wallets unterscheiden sich in Komfort und Sicherheit. Mobile Varianten eignen sich für kleine Beträge, Hardware-Wallets isolieren den Schlüssel komplett vom Internet und gelten als Standard für langfristige Aufbewahrung. Web- und Browser-Wallets sind schnell zugänglich, erhöhen aber die Angriffsfläche.

Der private Key wird über Ed25519 und oft per BIP-39-Seed-Phrase erzeugt. Diese sollte offline gesichert, idealerweise auf Metall, und nie digital geteilt werden. Eine optionale Passphrase erhöht den Schutz, verändert jedoch die resultierende Adresse vollständig.

Multisignatur ist nativ integriert: Gewichte und Schwellenwerte verhindern den Totalverlust bei gehackten Geräten. Trustlines, Orderbuchangebote oder Datenfelder binden jeweils 0,5 XLM Reserve, was präzises Kontendesign erforderlich macht.

Fehler entstehen vor allem bei Einzahlungen an Börsen ohne korrektes Memo. Da Transaktionen zwar im Ledger erscheinen, aber nicht automatisch dem Nutzerkonto zugeordnet werden, sind QR-Codes, Explorer-Kontrolle und Checklisten zentrale Schutzmechanismen.

Stellar News

Auf der Stellar-Konferenz Meridian 2025 standen drei zentrale Themen im Fokus: die Festigung von Soroban als Smart-Contract-Plattform, die Erweiterung von On-Chain-Liquidity durch zusätzliche Anker und Liquidity-Pools sowie Maßnahmen zur Verbesserung der globalen Zahlungsinteroperabilität.

Teilnehmer präsentierten konkrete Use Cases für tokenisierte Vermögenswerte, etwa Immobilien– oder Lieferketten-Token, und diskutierten neue Protokollparameter zur Gebührendynamik und Netzwerkreserven. Zudem wurde der Ausbau von Developer-Tools und SDKs vorgestellt, um die Soroban-Adoption zu beschleunigen. Abschließend wurde betont, dass die Gemeinschaft mehr Einfluss auf Governance-Entscheidungen erhalten soll.

 

]]>
Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact service@support.mexc.com for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.

You May Also Like

Botanix launches stBTC to deliver Bitcoin-native yield

Botanix launches stBTC to deliver Bitcoin-native yield

The post Botanix launches stBTC to deliver Bitcoin-native yield appeared on BitcoinEthereumNews.com. Botanix Labs has launched stBTC, a liquid staking token designed to turn Bitcoin into a yield-bearing asset by redistributing network gas fees directly to users. The protocol will begin yield accrual later this week, with its Genesis Vault scheduled to open on Sept. 25, capped at 50 BTC. The initiative marks one of the first attempts to generate Bitcoin-native yield without relying on inflationary token models or centralized custodians. stBTC works by allowing users to deposit Bitcoin into Botanix’s permissionless smart contract, receiving stBTC tokens that represent their share of the staking vault. As transactions occur, 50% of Botanix network gas fees, paid in BTC, flow back to stBTC holders. Over time, the value of stBTC increases relative to BTC, enabling users to redeem their original deposit plus yield. Botanix estimates early returns could reach 20–50% annually before stabilizing around 6–8%, a level similar to Ethereum staking but fully denominated in Bitcoin. Botanix says that security audits have been completed by Spearbit and Sigma Prime, and the protocol is built on the EIP-4626 vault standard, which also underpins Ethereum-based staking products. The company’s Spiderchain architecture, operated by 16 independent entities including Galaxy, Alchemy, and Fireblocks, secures the network. If adoption grows, Botanix argues the system could make Bitcoin a productive, composable asset for decentralized finance, while reinforcing network consensus. This is a developing story. This article was generated with the assistance of AI and reviewed by editor Jeffrey Albus before publication. Get the news in your inbox. Explore Blockworks newsletters: Source: https://blockworks.co/news/botanix-launches-stbtc
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 02:37
Fed rate decision September 2025

Fed rate decision September 2025

The post Fed rate decision September 2025 appeared on BitcoinEthereumNews.com. WASHINGTON – The Federal Reserve on Wednesday approved a widely anticipated rate cut and signaled that two more are on the way before the end of the year as concerns intensified over the U.S. labor market. In an 11-to-1 vote signaling less dissent than Wall Street had anticipated, the Federal Open Market Committee lowered its benchmark overnight lending rate by a quarter percentage point. The decision puts the overnight funds rate in a range between 4.00%-4.25%. Newly-installed Governor Stephen Miran was the only policymaker voting against the quarter-point move, instead advocating for a half-point cut. Governors Michelle Bowman and Christopher Waller, looked at for possible additional dissents, both voted for the 25-basis point reduction. All were appointed by President Donald Trump, who has badgered the Fed all summer to cut not merely in its traditional quarter-point moves but to lower the fed funds rate quickly and aggressively. In the post-meeting statement, the committee again characterized economic activity as having “moderated” but added language saying that “job gains have slowed” and noted that inflation “has moved up and remains somewhat elevated.” Lower job growth and higher inflation are in conflict with the Fed’s twin goals of stable prices and full employment.  “Uncertainty about the economic outlook remains elevated” the Fed statement said. “The Committee is attentive to the risks to both sides of its dual mandate and judges that downside risks to employment have risen.” Markets showed mixed reaction to the developments, with the Dow Jones Industrial Average up more than 300 points but the S&P 500 and Nasdaq Composite posting losses. Treasury yields were modestly lower. At his post-meeting news conference, Fed Chair Jerome Powell echoed the concerns about the labor market. “The marked slowing in both the supply of and demand for workers is unusual in this less dynamic…
Union
U$0.005719-11.93%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.006-8.41%
Moonveil
MORE$0.00367-10.37%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 02:44
3 reasons why Bitcoin and risk markets sold off: Is a recovery on the horizon?

3 reasons why Bitcoin and risk markets sold off: Is a recovery on the horizon?

                                                                               Bitcoin’s recent weakness mirrors broader economic uncertainty, as unreliable economic data and shifting expectations on US growth and policy cloud investor confidence.                     Key takeaways:Disney and other consumer names disappointed on earnings, adding pressure to markets after the prolonged US government shutdown.Analysts see no sign of insider-driven Bitcoin selling, with BTC instead reflecting wider doubts about valuations and US economic stability.Read more
WHY
WHY$0.00000002-29.92%
Cloud
CLOUD$0.08934-8.46%
Sign
SIGN$0.03574-7.76%
Share
Coinstats2025/11/14 08:45

Trending News

More

Botanix launches stBTC to deliver Bitcoin-native yield

Fed rate decision September 2025

3 reasons why Bitcoin and risk markets sold off: Is a recovery on the horizon?

Nearly 25% of Adults With Internet Access in Asia Might Own Crypto, Report Says

Thrilling Altcoin Season Index Surge: Market Momentum Reaches 29 Points

Quick Reads

More

TRUMP Price Prediction 2026–2030: Can the Meme Coin Keep Its Momentum?

Monad (MON) Price Prediction 2026-2030: Can This Layer-1 Blockchain Reach New Heights?

Investing in Monad Crypto: Risks and Opportunities

Monad vs Solana: A Comparative Analysis for Next‑Gen Altcoins

How Monad Blockchain Achieves 10,000 TPS

Crypto Prices

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$97,647.72
$97,647.72$97,647.72

-3.70%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,156.05
$3,156.05$3,156.05

-6.81%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2875
$2.2875$2.2875

-6.02%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$141.47
$141.47$141.47

-7.62%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.16220
$0.16220$0.16220

-6.09%