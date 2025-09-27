De uitgever van de grootste stablecoin ter wereld, Tether, zou binnenkort een van de grootste private financieringsrondes ooit in de crypto industrie kunnen afronden. Volgens bronnen van Bloomberg zijn zowel SoftBank als Ark Investment Management in gesprek om te investeren in deze nieuwe kapitaalinjectie van Tether Holdings SA. De gesprekken...

Het bericht SoftBank en Ark willen investeren in miljardenronde van Tether verscheen het eerst op Blockchain Stories.