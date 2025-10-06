Vladimir Putin underscored that Russia’s BRICS strategy targets collaboration, not confrontation, insisting the bloc’s dollar shift reflects necessity and a drive for balanced global economic independence. Putin Clarifies Russia’s Role in BRICS, Dismisses Anti-Dollar Accusations Global monetary relations involving the U.S. dollar are undergoing significant change as nations pursue greater flexibility in how they conduct […]
Source: https://news.bitcoin.com/russia-rejects-anti-dollar-claims-as-putin-defends-brics-trade-strategy/