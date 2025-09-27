goud prijs voorspelling – XAU/USD bereikt $3.809 recordhoogte

ExchangeDEX+
De goudprijs heeft opnieuw een historisch hoogtepunt bereikt. Sinds januari 2025 is de waarde met 45% gestegen en noteert XAU/USD inmiddels $3.809 per ounce. Vooral centrale banken en geopolitieke spanningen jagen de vraag op. Voor beleggers op zoek naar zekerheid blijft goud de vanzelfsprekende keuze. Centrale banken en reserves verschuiven Centrale banken spelen dit jaar een hoofdrol. Voor het eerst sinds 1996 hebben zij meer goud in bezit dan Amerikaanse Treasuries. Daarmee schuift goud voorbij de euro en neemt het de tweede plaats in als meest aangehouden reserve. Rusland, China en India vullen gestaag hun kluizen, maar Polen valt het meest op. Alleen al in 2025 kwam er 67 ton bij, waardoor het land nu meer goud bezit dan de Europese Centrale Bank. Het laat zien hoe landen sinds de sancties tegen Rusland in 2022 hun financiële onafhankelijkheid versterken. Veel opkomende economieën kopen bovendien rechtstreeks bij eigen mijnen. Hierdoor neemt de afhankelijkheid van de dollar af en verschuift de dynamiek op de goudmarkt fundamenteel. Op die stevige basis lijkt ruimte voor verdere prijsstijgingen. Tarieven en inflatie versterken de goudrally Ook de economische en politieke situatie speelt goud in de kaart. De nieuwe importtarieven van president Trump raken sectoren als farmaceutica, vrachtwagens en meubels, met verhogingen die uiteenlopen van 25% tot 100%. Op de beurs was direct spanning merkbaar. Dat vergrootte de aantrekkingskracht van goud. Tegelijkertijd blijft de inflatie hardnekkig. De PCE-index noteerde 2,7% en de kerninflatie 2,9%, het hoogste punt in zeven maanden. Hoewel beleggers anticiperen op extra renteverlagingen door de Federal Reserve, wijst de combinatie van stijgende inflatie en een zwakkere dollar op blijvende kracht voor goud. #View | Bitter pill, not poison: 100% Trump tariff on imported meds can act as smelling salt for Indian pharmahttps://t.co/5LkVneKcoh — ET Opinion (@ETOpinion) September 27, 2025 ETF-stromen en technische vooruitzichten Op de beleggingsmarkt valt op dat goud-ETF's minder instroom zien dan cryptoproducten. Terwijl Amerikaanse Bitcoin-ETF's inmiddels circa 7% van de marktkapitalisatie vertegenwoordigen, blijft goud onder de 1%. Analisten zien hierin nog veel ruimte, genoeg om de koers richting $4.000 te duwen. Vanuit technisch oogpunt oogt het plaatje sterk. Met een Wyckoff-score van 8,5 en weerstandsniveaus rond $3.824 en $3.900 zijn nieuwe records in zicht. Ook zilver beweegt mee. Het metaal tikte $45,35 aan en onderstreept daarmee de breedte van de rally in edelmetalen. goud prijs voorspelling – XAU/USD bereikt $3.809 recordhoogte

2025/09/27 20:46
Het bericht goud prijs voorspelling – XAU/USD bereikt $3.809 recordhoogte is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

