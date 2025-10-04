Digital assets surged further into mainstream finance as tokenization, regulatory clarity, and institutional adoption ignited a wave of unstoppable crypto momentum. Crypto’s Institutional Flip: Rate Cuts, Regulation Shifts, and Asset Floodgates Open Digital assets continued to push deeper into mainstream finance as institutions and regulators accelerated efforts to bring crypto products into traditional markets. Franklin […]
Source: https://news.bitcoin.com/franklin-templeton-sees-digital-assets-exploding-into-traditional-finance/