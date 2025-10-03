Coinbase geeft jongeren $12.000 aan gratis crypto

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord In New York is een experiment gestart: 160 jongeren krijgen $12.000 in crypto, helemaal voor niets. Het programma heet Future First en wordt gefinancierd door Coinbase. De uitbetaling gebeurt volledig in USDC. Het project maakt deel uit van een bredere discussie over gegarandeerd inkomen en onderzoekt hoe crypto als distributiemiddel kan functioneren. Hoe werkt het programma? Deelnemers zijn jonge New Yorkers tussen de 18 en 30 jaar, geselecteerd via een loting. Zij krijgen het geld niet in kleine maandelijkse betalingen, zoals gebruikelijk is bij andere pilots, maar in een gemengde vorm: $8.000 in één keer, om grotere stappen te kunnen zetten zoals een borg voor huur of collegegeld, en dan 5 vervolgstortingen van $800, bedoeld als extra steun. De betalingen lopen via Coinbase wallets, wat betekent dat deelnemers hun geld direct kunnen beheren en gebruiken binnen crypto, of omzetten naar dollars. JUST IN: 🇺🇸 New York launches pilot program giving low-income residents $12,000 in stablecoins on Coinbase 🤯 pic.twitter.com/0g6YwDFaaI — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 1, 2025 Wie zit erachter? Het experiment wordt uitgevoerd door de non-profit GiveDirectly, bekend van hun cash transfer projecten in tientallen landen. De financiering komt van Coinbase, dat eerder een eigen donatieprogramma stopzette maar de resterende $2,6 miljoen naar GiveDirectly doorschoof. Volgens Darin Carter, hoofd beleid bij Coinbase, heeft het 2 doelen: financiële steun bieden aan jongeren met lage inkomens, en educatie over crypto geven, zodat deelnemers ervaring opdoen met crypto. Waarom? Een belangrijk voordeel van crypto is de efficiëntie. Volgens GiveDirectly kost het versturen van USDC slechts enkele centen per transactie. Dat is aanzienlijk goedkoper dan traditionele methoden zoals prepaidkaarten of bankoverschrijvingen. Daarnaast hebben deelnemers meer vrijheid: Ze kunnen het geld uitbetalen naar hun bankrekening Betalen met een Coinbase pas Cash opnemen bij geldautomaten Of het bedrag in hun cryptowallet laten staan om 4,1% rente te verdienen of andere tokens te kopen Risico’s en kritiek Toch is niet iedereen positief. Critici wijzen op twee mogelijke risico’s. Stabiliteit van stablecoins. USDC is gekoppeld aan de dollar, maar in tijden van marktdruk kan die koppeling onder druk komen te staan. En dan ook nog speculatie. Jonge ontvangers zouden in de verleiding kunnen komen om hun crypto te gebruiken voor risicovolle beleggingen, in plaats van voor basisbehoeften. Wat levert het op? De organisatoren zullen de deelnemers na afloop ondervragen. Het doel is te onderzoeken of crypto hulp meer kansen creëert of juist voor nieuwe obstakels zorgt. Voor Coinbase is het experiment een manier om te laten zien dat crypto niet alleen een speculatief instrument is, maar ook een praktisch middel om directe steun te bieden. Voor de jongeren betekent het simpelweg een meer dan welkome financiële impuls in een dure stad als New York. 