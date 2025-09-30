ExchangeDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvents
More
CHZ Frenzy
Michael Saylor hat mit einem Repost auf X (früher Twitter) für Aufsehen gesorgt. Ein Video, das er teilte, endet mit einem Aufruf, eine alternative Bitcoin-Software zu nutzen. Ob er das überhaupt bemerkt hat, ist unklar – aber die Diskussionen sind jetzt groß. Manchmal reicht ein falscher Klick, um das Internet in Aufruhr zu versetzen. Michael […]Michael Saylor hat mit einem Repost auf X (früher Twitter) für Aufsehen gesorgt. Ein Video, das er teilte, endet mit einem Aufruf, eine alternative Bitcoin-Software zu nutzen. Ob er das überhaupt bemerkt hat, ist unklar – aber die Diskussionen sind jetzt groß. Manchmal reicht ein falscher Klick, um das Internet in Aufruhr zu versetzen. Michael […]

Bitcoin News: Wie Saylor mit einem Post Diskussion um BTC-Software auslöst

By: Bitcoinist
2025/09/30 00:16
Bitcoin
BTC$99,118.36-2.78%
  • Michael Saylor hat mit einem Repost auf X (früher Twitter) für Aufsehen gesorgt.
  • Ein Video, das er teilte, endet mit einem Aufruf, eine alternative Bitcoin-Software zu nutzen.
  • Ob er das überhaupt bemerkt hat, ist unklar – aber die Diskussionen sind jetzt groß.

Manchmal reicht ein falscher Klick, um das Internet in Aufruhr zu versetzen. Michael Saylor, einer der bekanntesten Bitcoin-Befürworter, hat genau das erlebt. Mit einem Repost brachte er ungewollt Schwung in eine ohnehin hitzige Debatte.

Ein harmloser Repost?

Michael Saylor ist Mitgründer und Chefberater des Unternehmens Strategy und in der Bitcoin-Welt so etwas wie ein Lautsprecher. Wenn er etwas sagt oder teilt, hören viele genau hin. Vergangene Woche repostete er ein älteres Interview von sich selbst auf X. Bis hierhin nichts Ungewöhnliches.

Doch das Video endete mit einer Botschaft, die er selbst nie ausgesprochen hat: „Run Knots.“ Das ist ein Aufruf, eine alternative Bitcoin-Software zu verwenden. Viele sahen darin sofort ein Statement von Saylor – und die Diskussionen nahmen Fahrt auf.

Bitcoin Core vs. Bitcoin Knots

Um zu verstehen, warum das Ganze so explosiv ist, braucht es etwas Hintergrund. Bitcoin läuft nicht einfach von selbst, sondern über Programme, die Transaktionen prüfen und das Netzwerk am Laufen halten. Das wichtigste Programm dafür heißt BTC Core und wird von den meisten genutzt.

Es gibt aber auch eine alternative Version namens BTC Knots. Die Unterschiede liegen in Details, aber sie sorgen immer wieder für Streit. Knots gilt als konservativer und vorsichtiger, während Core aktuell eine große Änderung plant. Und genau hier beginnt der Ärger.

Wer ist eigentlich Michael Saylor?

Michael Saylor ist so etwas wie der Rockstar unter den BTC-Befürwortern. Er ist Mitgründer von Strategy (offiziell: MicroStrategy), einem US-Unternehmen, das eigentlich Software für Datenanalysen entwickelt. Doch bekannt wurde die Firma vor allem dadurch, dass sie in den letzten Jahren riesige Mengen an BTC gekauft hat – und zwar Milliardenwerte. Damit machte sich Saylor zum lautesten Sprachrohr für die Idee, dass Bitcoin nicht nur eine digitale Spielerei ist, sondern ein „digitales Gold“.

Seine Wortmeldungen haben Gewicht, weil er nicht nur redet, sondern auch handelt. Während viele Unternehmen Bitcoin kritisch sehen, hat Strategy die Kryptowährung zur zentralen Investmentstrategie gemacht. Saylor selbst ist bekannt für klare, manchmal fast missionarische Aussagen über die Zukunft von BTC. Genau deshalb reagieren Community und Medien sofort, wenn er etwas teilt – selbst wenn es vielleicht nur ein unachtsamer Klick war.

Lesetipp: Warum Experten eine Rally bei BTC noch dieses Jahr bis 250.000 sehen.

Was steckt hinter OP_RETURN?

Der Streitpunkt heißt OP_RETURN – klingt kompliziert, ist aber schnell erklärt: Damit können Nutzer kleine Datenstücke in einer BTC-Transaktion speichern. Bisher war das sehr begrenzt. Nun will Bitcoin Core dieses Limit massiv erhöhen.

Fans dieser Änderung freuen sich über neue Möglichkeiten. Kritiker hingegen fürchten, dass die Blockchain mit unnötigem Ballast zugemüllt wird. Manche malen sogar Horrorszenarien an die Wand, wie illegale Daten im Netzwerk. Kurz gesagt: Ein Streit zwischen „Mehr Freiheit!“ und „Bitte sauber bleiben!“.

Saylors unbeabsichtigte Rolle

Saylor selbst hat sich zu alldem nie klar positioniert. In der Vergangenheit plädierte er meist für Vorsicht und dafür, das BTC-Protokoll so schlicht wie möglich zu halten. Genau deshalb waren viele überrascht, als er ein Video mit einem Pro-Knots-Aufruf teilte.

Ob er den letzten Sekunden des Clips überhaupt Beachtung schenkte, weiß niemand. Manche sind überzeugt: Er hat das gar nicht bemerkt. Doch nun steht er vor einem Dilemma. Löschen wirkt wie ein klares Statement. Stehenlassen aber auch. Willkommen in der Zwickmühle des Internets.

Ein Sturm im Bitcoin-Wasserglas?

Am Ende könnte die Aufregung größer sein als die eigentliche Bedeutung. Die Änderung betrifft nur einen Teil des Codes, den kaum ein normaler Nutzer je anfassen wird. Trotzdem zeigt die Debatte, wie sensibel die Community auf alles reagiert, was den „heiligen Bitcoin“ verändern könnte.

Lies hier eine langfristige Prognose für BTC von unserem Partner ICOBENCH.

Für Saylor bleibt ein schaler Beigeschmack: Mit einem einfachen Repost hat er mal wieder bewiesen, wie viel Gewicht seine Stimme in der Szene hat. Und sei es nur, weil er den Abspann eines Videos nicht genau angeschaut hat.

Bitcoin Hyper – Der nächste Schritt für BTC

Bitcoin Hyper bringt frischen Schwung in die Bitcoin-Welt: schnelle Transaktionen, kaum Gebühren und endlich echte Anwendungen wie DeFi, Gaming oder Zahlungen. Während BTC selbst oft als „digitales Gold“ gilt, macht Bitcoin Hyper es zum flexiblen Werkzeug – dank einer Brücke, die BTC sicher ins Netzwerk holt und dort als Zahlungsmittel nutzbar macht.

Bitcoin Hyper Presale

Der HYPER Token ist dabei der Schlüssel: Er wird für Gebühren genutzt, kann gestakt werden für attraktive Belohnungen und verschafft den Besitzern Mitspracherecht in der Community. Besonders spannend: Die Presale-Phase läuft noch, Tokens sind jetzt besonders günstig erhältlich – ganz ohne Insider-Deals.

Wenn Unternehmen und Institutionen immer stärker auf Krypto setzen, dürfte Bitcoin Hyper automatisch mitgezogen werden. Denn es verbindet die Stabilität von Bitcoin mit der Geschwindigkeit von Solana. Und da Investoren wie Michael Saylor mit Milliardeninvestments BTC weiter stärken, profitieren Projekte wie Bitcoin Hyper gleich doppelt: von der Sicherheit des Originals und vom Potenzial für echte Anwendungen.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact service@support.mexc.com for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.

You May Also Like

3 reasons why Bitcoin and risk markets sold off: Is a recovery on the horizon?

3 reasons why Bitcoin and risk markets sold off: Is a recovery on the horizon?

                                                                               Bitcoin’s recent weakness mirrors broader economic uncertainty, as unreliable economic data and shifting expectations on US growth and policy cloud investor confidence.                     Key takeaways:Disney and other consumer names disappointed on earnings, adding pressure to markets after the prolonged US government shutdown.Analysts see no sign of insider-driven Bitcoin selling, with BTC instead reflecting wider doubts about valuations and US economic stability.Read more
WHY
WHY$0.00000002127-25.47%
Cloud
CLOUD$0.08941-8.28%
Sign
SIGN$0.03717-3.82%
Share
Coinstats2025/11/14 08:45
Nearly 25% of Adults With Internet Access in Asia Might Own Crypto, Report Says

Nearly 25% of Adults With Internet Access in Asia Might Own Crypto, Report Says

Nearly a quarter of adults might own crypto, but ease of use and access remain limiting factors, the report, produced by CoinDesk and Protocol Theory said.
Share
Coinstats2025/11/14 09:00
The U.S. Department of Justice files civil forfeiture lawsuit for over $225 million in crypto fraud funds

The U.S. Department of Justice files civil forfeiture lawsuit for over $225 million in crypto fraud funds

PANews reported on June 18 that according to an official announcement, the U.S. Department of Justice filed a civil forfeiture lawsuit in the U.S. District Court for the District of
AssangeDAO
JUSTICE$0.00003901+0.25%
Juneo Supernet
JUNE$0.0195-17.37%
Share
PANews2025/06/18 23:59

Trending News

More

3 reasons why Bitcoin and risk markets sold off: Is a recovery on the horizon?

Nearly 25% of Adults With Internet Access in Asia Might Own Crypto, Report Says

The U.S. Department of Justice files civil forfeiture lawsuit for over $225 million in crypto fraud funds

XRP News: FXRP Launch on Flare Sparks XRP DeFi Era as 5M Tokens Mint Out

BitMine’s $11B Ethereum Bet — Smart Move or Risky Gamble Before the Next Bull Run?

Quick Reads

More

TRUMP Price Prediction 2026–2030: Can the Meme Coin Keep Its Momentum?

Monad (MON) Price Prediction 2026-2030: Can This Layer-1 Blockchain Reach New Heights?

Investing in Monad Crypto: Risks and Opportunities

Monad vs Solana: A Comparative Analysis for Next‑Gen Altcoins

How Monad Blockchain Achieves 10,000 TPS

Crypto Prices

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$99,118.36
$99,118.36$99,118.36

-2.25%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,224.39
$3,224.39$3,224.39

-4.79%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3096
$2.3096$2.3096

-5.11%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$144.04
$144.04$144.04

-5.94%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.16394
$0.16394$0.16394

-5.08%