Bitcoin doorbreekt $120K psychologische barrière – $400B weekstijging crypto markt

De Bitcoin koers is er recentelijk in geslaagd om de psychologische weerstand bij de $ 120.000 overtuigend voorbij te gaan. In korte tijd is dit project namelijk richting de $ 120.300 gestegen. Wat gaat Bitcoin doen nu deze belangrijke psychologische barrière voorbij is? In zeven dagen tijd is Bitcoin al meer dan 10,3% gestegen. Hiermee kwam de Bitcoin koers snel voorbij de belangrijke weerstand rond de $ 120.000. De koers is nu al meerdere weken lang niet in staat geweest om in de buurt te komen van dit niveau. Sinds het op 16 augustus onder dit niveau uitkwam is het niet meer boven deze grens uitgekomen. Bitcoin koers grafiek (7 dagen) – bron: Coinmarketcap Het feit dat Bitcoin er nu dus in geslaagd is om overtuigend voorbij deze grens te gaan is een sterk teken voor de nabije toekomst van dit project. Hiermee lijkt Bitcoin overtuigend begonnen te zijn aan historisch een van de beste maanden van het jaar. Uptober van start Oktober wordt niet voor niets 'Uptober' genoemd. In de afgelopen 12 jaar vond er 10 van de 12 jaar een Bitcoin rally plaats. De gemiddelde stijging in deze maand is ook erg hoog te noemen. Daarom kan het geen verrassing genoemd worden dat de eerste 3 dagen van oktober zijn begonnen met een sterke stijging. Historische data Bitcoin – bron: Coinglass Een groot deel van deze winsten lijkt nu het gevolg van de recente shutdown van de Amerikaanse overheid. Deze shutdown lijkt voor onzekerheden gezorgd hebben binnen de financiële markten waardoor cryptocurrencies aantrekkelijker zijn geworden voor investeerders. Dit samen met een van de beste maanden van het jaar lijkt nu dus veel potentieel met zich mee te brengen voor verdere winsten van de Bitcoin koers. De recente stijging heeft ervoor gezorgd dat nu ook het technische fundament zeker in staat is om verdere winsten door te maken. De koers is nu overtuigend meer waard dan al zijn EMA's en dichtstbijzijnde EMA bevindt zich bij de 10-daagse EMA rond de $ 116.000. Tegelijkertijd geven zowel de momentum indicator als het MACD-histogram een koopsignaal af terwijl de RSI wijst op sterke koopdruk. De enige valkuil voor Bitcoin ligt nu bij het feit dat de ondersteuning van de dichtstbijzijnde 10-daagse EMA nu meer dan $ 4000 verwijderd is van de huidige BTC koers. Een eventuele terugslag kan dan ook opgevolgd worden door verliezen richting deze $ 116.000 grens. Voorlopig lijken investeerders zich echter nog geen zorgen toe te maken over een terugslag. De verwachting is namelijk dat Bitcoin zijn winsten voort kan zetten en een stijging richting zijn recordhoogte bij de $ 124.198 lijkt nu zelfs een mogelijkheid te zijn. Vanaf hier kan er zelfs verder omhoog gekeken worden richting de $ 127.428. Bitcoin blockchain kent problemen: Bitcoin Hyper biedt oplossing Deze optimistische fase van de Bitcoin koers lijkt nu ook samen te gaan met een toename in activiteit op de Bitcoin blockchain. Zo steeg de ETF instroom onlangs met maar liefst $5 miljard. Deze activiteit kan nu echter ook de nodige problemen met zich meebrengen. De Bitcoin blockchain is namelijk niet meer opgewassen tegen de moderne eisen van gedecentraliseerde applicaties. Investeerders zullen hierdoor steeds vaker te maken krijgen met hoge transactiekosten, langzame transacties, snelheden en slechte programmeerbaarheid. Hierdoor komt de toekomst van de Bitcoin blockchain in gevaar, maar met Bitcoin Hyper is er nu een oplossing op de markt gebracht voor al deze problemen. Bitcoin Hyper heeft een speciale Layer 2 oplossing voor de Bitcoin blockchain ontwikkeld. Hiermee wil het de toekomst van deze blockchain verstevigen. Er wordt een einde gebracht aan alle problemen en in plaats daarvan kan men profiteren van snelheden die vergelijkbaar zijn met de Solana blockchain. Deze Layer 2 oplossing is ook ontworpen met de hulp van de Solana Virtual Machine. Hyper is going to the moon. 20M Raised. pic.twitter.com/ysBYvV4xjz — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 2, 2025 Bitcoin Hyper is nu in presale gestart voor zijn native $HYPER token. Deze presale moet investeerders de kans geven om tegen de laagst mogelijke prijs in te stappen bij dit project. Naast aantrekkelijke kortingen kunnen vroege investeerders ook al hun tokens staken om op die manier hun winsten verder uit te breiden. Tijdens de presale kunnen winsten dus al gemaximaliseerd worden. De presale van Bitcoin Hyper bleek al snel een van de beste presales van 2025 te zijn. Deze presale heeft nu namelijk al meer dan $ 21 miljoen aan investeringen weten op te halen. Nu er nog altijd te profiteren is van staking beloningen en de $HYPER token slechts $ 0,013045 per stuk kost, lijkt dit het ideale moment om je aan te sluiten bij dit veelbelovende presale project. Het bericht Bitcoin doorbreekt $120K psychologische barrière – $400B weekstijging crypto markt is geschreven door Joeri van Kuppeveld en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 