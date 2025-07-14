Περιγραφή Κανόνα

Όσο περισσότερα token MX δεσμεύσετε στην εκδήλωση και όσο περισσότερους έγκυρους προσκεκλημένους προσκαλέσετε επιτυχώς, τόσο υψηλότερος θα είναι ο συντελεστής δέσμευσής σας και τόσο μεγαλύτερο θα είναι το μερίδιό σας στις ανταμοιβές.

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο συμμετέχοντες, Α και Β, στην εκδήλωση.

Ο Α δεσμεύει 2,999 MX χωρίς έγκυρους προσκεκλημένους, οπότε ο συντελεστής δέσμευσης είναι 1.

Ο B δεσμεύει 3,000 MX και έχει 2 έγκυρους προσκεκλημένους, οπότε ο συντελεστής δέσμευσης είναι 1.55.

Η υπολογισμός της ανταμοιβής του A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Η υπολογισμός της ανταμοιβής του B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)