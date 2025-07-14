True Base Army (TBA)
Ολοκληρώθηκε
Αρχική Καταχώριση
Το στάδιο δέσμευσης ολοκληρώθηκε
Συνολικό Pool Επάθλων
26,315,790TBA
Σύνολο Δεσμ.
-- MX
Συνολική Έγκυρη Δεσμευμένη Ποσότητα
-- MX
  • MX Δέσμευση Ξεκινά

    2025-07-14 13:00

  • MX Δέσμευση Τελειώνει

    2025-07-15 12:50
  • Διανομή Tokens
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  • Ώρα Καταχώρισης
    2025-07-15 15:00
1. MX Κριτήρια Δέσμευσης
Λεπτομέρειες Στιγμιότυπου

Μέχρι 2025-10-09 08:52
Η Συνολική Ήδη Έγκυρη Ποσότητά μου
0 MX
Ο Εκτιμώμενος Συντελεστής Δέσμευσής μου--
2. MX Στοιχεία Δέσμευσης
2. MX Στοιχεία Δέσμευσης
  • Οι Πραγματικές Ανταμοιβές μου
    -- TBA
  • Οι Εκτιμώμενες Ανταμοιβές μου
    -- TBA
  • Η Δεσμευμένη Ποσότητά μου
    -- MX
  • Η Έγκυρη Δέσμευσή μου
    -- MX

Η Εκδήλωση Ολοκληρώθηκε

Ο διακανονισμός έχει ολοκληρωθεί. Αν συμμετείχατε επιτυχώς σε αυτή την εκδήλωση, μεταβείτε στη σελίδα Ιστορικό ανταμοιβών για να ελέγξετε τις λεπτομέρειες των ανταμοιβών σας και επισκεφθείτε τον λογαριασμό σας Spot για να ελέγξετε αν λάβατε τα Token του Airdrop!

Επί του παρόντος το έργο δεν μπορεί να καταχωρηθεί, όπως έχει προγραμματιστεί στις προδιαγραφές της εκδήλωσης, λόγω ζητημάτων που σχετίζονται με το μέρος του έργου. Ακολουθήστε τις ανακοινώσεις MEXC για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο του έργου.

MX Μηχανισμός Βαθμίδας

Επίπεδο ΕκδήλωσηςΣυνθήκες Αναβάθμισης ΕπιπέδουΣυντελεστής Δέσμευσης
V15Διακράτηση MX100,0001
V2Προσκαλέστε 1 έγκυρο προσκεκλημένο1.5
V3Προσκαλέστε 2 έγκυρους προσκεκλημένους1.55
V4Προσκαλέστε 3 έγκυρους προσκεκλημένους1.6
V5Προσκαλέστε 4 έγκυρους προσκεκλημένους1.65
V6Προσκαλέστε 5 έγκυρους προσκεκλημένους1.7
V7Προσκαλέστε 6 έγκυρους προσκεκλημένους1.75

Περιγραφή Κανόνα

Όσο περισσότερα token MX δεσμεύσετε στην εκδήλωση και όσο περισσότερους έγκυρους προσκεκλημένους προσκαλέσετε επιτυχώς, τόσο υψηλότερος θα είναι ο συντελεστής δέσμευσής σας και τόσο μεγαλύτερο θα είναι το μερίδιό σας στις ανταμοιβές.

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο συμμετέχοντες, Α και Β, στην εκδήλωση.

Ο Α δεσμεύει 2,999 MX χωρίς έγκυρους προσκεκλημένους, οπότε ο συντελεστής δέσμευσης είναι 1.

Ο B δεσμεύει 3,000 MX και έχει 2 έγκυρους προσκεκλημένους, οπότε ο συντελεστής δέσμευσης είναι 1.55.

Η υπολογισμός της ανταμοιβής του A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Η υπολογισμός της ανταμοιβής του B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Πληροφορίες Έργου
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
Λεπτομέρειες Έργου

Συνολικό Ποσό Token

1,000,000,000 TBA

Τύπος Token

BASE

Σύνολο Airdrops

26,315,790 TBA

Διεύθυνση Σύμβασης

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

Αριθμός ψήφων

5 MX - 100,000 MX

Κανόνες Εκδήλωσης
1. Μόλις οι χρήστες καλύψουν τα κριτήρια για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση, μπορούν να δεσμευτούν MX για να κερδίσουν δωρεάν airdrop.
2. Οι χρήστες πρέπει να ολοκληρώσουν τουλάχιστον μία συναλλαγή Futures (χωρίς περιορισμούς ως προς το ζεύγος συναλλαγών ή το ποσό) πριν συμμετάσχουν στην εκδήλωση Kickstarter.
3. Το σύστημα θα τραβήξει ένα στιγμιότυπο του αριθμού των έγκυρων προσκεκλημένων χρηστών (ισχύει για 30 ημέρες) και θα ενημερώσει το επίπεδο την επόμενη ημέρα. Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τον συντελεστή του επιπέδου του λογαριασμού τους στη σελίδα της εκδήλωσης.
Μηχανισμός Δέσμευσης
Οι χρήστες μπορούν να δεσμεύσουν με βάση τη μέγιστη δέσμευσή τους ποσότητα. Οι επιτυχείς δεσμεύσεις θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον υπολογισμό ανταμοιβής και καμία MX δεν θα παγώσει.
Ανταμοιβές Airdrop
Ανταμοιβή Airdrop = Η τρέχουσα έγκυρη δεσμευμένη ποσότητα του χρήστη / Η έγκυρη δεσμευμένη ποσότητα όλων των χρηστών * Συνολικό pool επάθλων Οι ανταμοιβές θα μεταφερθούν στον λογαριασμό spot του χρήστη μετά το τέλος της εκδήλωσης.
Υπενθύμιση Κινδύνου
1. Μπορεί να υπάρχουν ελαττώματα σε ορισμένα έργα όσον αφορά την τεχνολογία, τις λειτουργίες και άλλες πτυχές. Παρακαλείσθε να συμμετέχετε με προσοχή αφού κατανοήσετε πλήρως το έργο.
2. Η τιμή του έργου που ψηφίσατε μπορεί να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις λόγω των συνθηκών της αγοράς ή άλλων παρόμοιων λόγων.
3. Ενδέχεται να μην μπορείτε να αποσύρετε το σύνολο ή μέρος της συμμετοχής σας στο έργο λόγω της υποκείμενης τεχνολογίας του έργου ή για λόγους που σχετίζονται με την πλατφόρμα MEXC.
4. Εάν ένας χρήστης επενδύσει αθροιστικά περισσότερα από 100.000 MX σε πολλαπλούς λογαριασμούς, οι σχετικοί λογαριασμοί ενδέχεται να ενεργοποιήσουν τους μηχανισμούς ελέγχου κινδύνου της πλατφόρμας. Συνεχίστε με προσοχή.