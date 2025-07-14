Λεπτομέρειες Στιγμιότυπου
- Οι Πραγματικές Ανταμοιβές μουΟι Πραγματικές Ανταμοιβές μου-- TBA
- Οι Εκτιμώμενες Ανταμοιβές μουΟι Εκτιμώμενες Ανταμοιβές μου-- TBA
- Η Δεσμευμένη Ποσότητά μουΗ Δεσμευμένη Ποσότητά μου-- MX
- Η Έγκυρη Δέσμευσή μουΗ Έγκυρη Δέσμευσή μου-- MX
Η Εκδήλωση Ολοκληρώθηκε
Ο διακανονισμός έχει ολοκληρωθεί. Αν συμμετείχατε επιτυχώς σε αυτή την εκδήλωση, μεταβείτε στη σελίδα Ιστορικό ανταμοιβών για να ελέγξετε τις λεπτομέρειες των ανταμοιβών σας και επισκεφθείτε τον λογαριασμό σας Spot για να ελέγξετε αν λάβατε τα Token του Airdrop!
MX Μηχανισμός Βαθμίδας
|Επίπεδο Εκδήλωσης
|Συνθήκες Αναβάθμισης Επιπέδου
|Συντελεστής Δέσμευσης
|V1
|5 ≤ Διακράτηση MX ≤ 100,000
|1
|V2
|Προσκαλέστε 1 έγκυρο προσκεκλημένο
|1.5
|V3
|Προσκαλέστε 2 έγκυρους προσκεκλημένους
|1.55
|V4
|Προσκαλέστε 3 έγκυρους προσκεκλημένους
|1.6
|V5
|Προσκαλέστε 4 έγκυρους προσκεκλημένους
|1.65
|V6
|Προσκαλέστε 5 έγκυρους προσκεκλημένους
|1.7
|V7
|Προσκαλέστε 6 έγκυρους προσκεκλημένους
|1.75
Περιγραφή Κανόνα
Όσο περισσότερα token MX δεσμεύσετε στην εκδήλωση και όσο περισσότερους έγκυρους προσκεκλημένους προσκαλέσετε επιτυχώς, τόσο υψηλότερος θα είναι ο συντελεστής δέσμευσής σας και τόσο μεγαλύτερο θα είναι το μερίδιό σας στις ανταμοιβές.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο συμμετέχοντες, Α και Β, στην εκδήλωση.
Ο Α δεσμεύει 2,999 MX χωρίς έγκυρους προσκεκλημένους, οπότε ο συντελεστής δέσμευσης είναι 1.
Ο B δεσμεύει 3,000 MX και έχει 2 έγκυρους προσκεκλημένους, οπότε ο συντελεστής δέσμευσης είναι 1.55.
Η υπολογισμός της ανταμοιβής του A:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Η υπολογισμός της ανταμοιβής του B:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Συνολικό Ποσό Token
1,000,000,000 TBA
Τύπος Token
BASE
Σύνολο Airdrops
26,315,790 TBA
Διεύθυνση Σύμβασης
https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E
Αριθμός ψήφων
5 MX - 100,000 MX
2. Η τιμή του έργου που ψηφίσατε μπορεί να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις λόγω των συνθηκών της αγοράς ή άλλων παρόμοιων λόγων.
3. Ενδέχεται να μην μπορείτε να αποσύρετε το σύνολο ή μέρος της συμμετοχής σας στο έργο λόγω της υποκείμενης τεχνολογίας του έργου ή για λόγους που σχετίζονται με την πλατφόρμα MEXC.
4. Εάν ένας χρήστης επενδύσει αθροιστικά περισσότερα από 100.000 MX σε πολλαπλούς λογαριασμούς, οι σχετικοί λογαριασμοί ενδέχεται να ενεργοποιήσουν τους μηχανισμούς ελέγχου κινδύνου της πλατφόρμας. Συνεχίστε με προσοχή.