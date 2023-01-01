Kickstarter

Προνόμια Κατόχου MX - Εγγραφείτε και Μοιραστείτε Νέα Token

Kickstarter

Προνόμια Κατόχου MX - Εγγραφείτε και Μοιραστείτε Νέα Token

Πώς να συμμετάσχετε και να αυξήσετε τις ανταμοιβές σας

Επιλεξιμότητα
Διακρατήστε ≥ 5 MX για 24 ώρες και ολοκληρώστε τουλάχιστον μία συναλλαγή Futures.
Δέσμευση MX
Δεσμεύστε MX κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και τα κέρδη θα υπολογιστούν με βάση την έγκυρη δεσμευμένη ποσότητα.
Προσκαλέστε Φίλους
Προσκαλέστε έγκυρους προσκεκλημένους να ολοκληρώσουν τις καταθέσεις και τις συναλλαγές futures για να αυξήσετε τον συντελεστή ανταμοιβών σας. Όσο περισσότερους προσκαλείτε, τόσο μεγαλύτερο είναι το μερίδιό σας.
Kickstarter