Οι χρήστες πρέπει να έχουν τουλάχιστον 0.1 USDE στον λογαριασμό Spot για να συμμετάσχουν σε αυτήν την εκδήλωση. Δεν απαιτείται χειροκίνητη εγγραφή, staking ή κλείδωμα.

Οι τόκοι θα υπολογίζονται από την ημέρα που το ελάχιστο υπόλοιπο του λογαριασμού spot του χρήστη θα φτάσει τα 0.1 USDE (T). Οι τόκοι θα αρχίσουν να συσσωρεύονται από το Τ+1. Η πρώτη διανομή τόκων θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα (Τ+2) και θα συνεχίσει να πιστώνεται καθημερινά στον λογαριασμό Spot του χρήστη, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.