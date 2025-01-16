Κερδίστε APR έως και 5% - από τα υψηλότερα διαθέσιμα επιτόκια stablecoin
Το συνθετικό δολάριο της Ethena, το USDe, στοχεύει να παρέχει μια ανθεκτική στη λογοκρισία, κλιμακούμενη και σταθερή κρυπτο-γηγενή λύση. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά stablecoins που βασίζονται σε αποθέματα fiat, το USDe διατηρεί μια χαλαρή σύνδεση με το δολάριο ΗΠΑ μέσω ενός μηχανισμού αντιστάθμισης δέλτα στις αγορές παραγώγων. Το USDe υποστηρίζεται πλήρως on-chain με πλήρη διαφάνεια και είναι ελεύθερα συνθέσιμο σε ολόκληρο το οικοσύστημα DeFi.
Οι χρήστες πρέπει να έχουν τουλάχιστον 0.1 USDE στον λογαριασμό Spot για να συμμετάσχουν σε αυτήν την εκδήλωση. Δεν απαιτείται χειροκίνητη εγγραφή, staking ή κλείδωμα.
Οι τόκοι θα υπολογίζονται από την ημέρα που το ελάχιστο υπόλοιπο του λογαριασμού spot του χρήστη θα φτάσει τα 0.1 USDE (T). Οι τόκοι θα αρχίσουν να συσσωρεύονται από το Τ+1. Η πρώτη διανομή τόκων θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα (Τ+2) και θα συνεχίσει να πιστώνεται καθημερινά στον λογαριασμό Spot του χρήστη, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.