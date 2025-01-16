Κερδίστε USDE στη MEXC

Διακρατήστε USDE και Κερδίστε Καθημερινά,
έως και 5% APR!

Πλεονεκτήματα

Κερδίστε APR έως και 5% - από τα υψηλότερα διαθέσιμα επιτόκια stablecoin

Απλώς διακρατήστε USDE και ξεκινήστε να κερδίζετε καθημερινά τόκους

Δεν απαιτείται staking ή κλείδωμα. Τα κεφάλαιά σας θα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

Κερδίστε Τόκους από τη Διακράτηση USDE σε Μόλις 3 Βήματα

Εγγραφείτε για λογαριασμό MEXC

Εγγραφείτε στον επίσημο ιστότοπο της MEXC ή στην εφαρμογή για κινητά και ολοκληρώστε την επαλήθευση KYC.

Αγορά ή Κατάθεση USDE

Απολαύστε τις χαμηλότερες προμήθειες της αγοράς στις συναλλαγές Spot της MEXC

Κερδίστε USDE

Διακρατήστε USDE και κερδίστε τόκους καθημερινά.

Τι είναι το Ethena USDe (USDE);

Το συνθετικό δολάριο της Ethena, το USDe, στοχεύει να παρέχει μια ανθεκτική στη λογοκρισία, κλιμακούμενη και σταθερή κρυπτο-γηγενή λύση. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά stablecoins που βασίζονται σε αποθέματα fiat, το USDe διατηρεί μια χαλαρή σύνδεση με το δολάριο ΗΠΑ μέσω ενός μηχανισμού αντιστάθμισης δέλτα στις αγορές παραγώγων. Το USDe υποστηρίζεται πλήρως on-chain με πλήρη διαφάνεια και είναι ελεύθερα συνθέσιμο σε ολόκληρο το οικοσύστημα DeFi.

Κανόνες Εκδήλωσης

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι χρήστες πρέπει να έχουν τουλάχιστον 0.1 USDE στον λογαριασμό Spot για να συμμετάσχουν σε αυτήν την εκδήλωση. Δεν απαιτείται χειροκίνητη εγγραφή, staking ή κλείδωμα.

Υπολογισμός Επιτοκίου
  1. 1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ευέλικτου staking, τα κέρδη θα υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο υπόλοιπο USDE του χρήστη στον λογαριασμό Spot από τα ημερήσια στιγμιότυπα και το APR.
  2. 2. Το ημερήσιο επιτόκιο θα προσαρμόζεται δυναμικά με βάση τους τόκους on-chain και το συνολικό χαρτοφυλάκιο όλων των χρηστών της πλατφόρμας, με ανώτατο όριο το 5% APR.
  3. 3. Το πραγματικό επιτόκιο εξαρτάται από την προβολή της σελίδα εντολής - Flexible Savings-Λεπτομέρειες Επιτοκίου.
Κατανομή Τόκων

Οι τόκοι θα υπολογίζονται από την ημέρα που το ελάχιστο υπόλοιπο του λογαριασμού spot του χρήστη θα φτάσει τα 0.1 USDE (T). Οι τόκοι θα αρχίσουν να συσσωρεύονται από το Τ+1. Η πρώτη διανομή τόκων θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα (Τ+2) και θα συνεχίσει να πιστώνεται καθημερινά στον λογαριασμό Spot του χρήστη, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

Επιλεξιμότητα Χρήστη
  1. 1. Οι χρήστες πρέπει να ολοκληρώσουν την Πρωτογενή επαλήθευση KYC.
  2. 2. Οι υπολογαριασμοί δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
  3. 3. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφώνονται με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της MEXC. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει χρήστες που θα διαπιστωθεί ότι συμμετέχουν σε κακόβουλες ή ανέντιμες δραστηριότητες.
  4. 4. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας για την εκδήλωση αυτή. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας.