ZORBY (ZORBY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00005117 $ 0.00005117 $ 0.00005117 Κατώτ. 24H $ 0.00005253 $ 0.00005253 $ 0.00005253 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00005117$ 0.00005117 $ 0.00005117 Υψηλ. 24H $ 0.00005253$ 0.00005253 $ 0.00005253 Υψηλή συνέχεια $ 0.00029362$ 0.00029362 $ 0.00029362 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00003041$ 0.00003041 $ 0.00003041 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +15.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +15.07%

ZORBY (ZORBY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00005181. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ZORBY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00005117 και ενός υψηλού $ 0.00005253, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ZORBY είναι $ 0.00029362, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003041.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ZORBY έχει αλλάξει κατά -0.01% την τελευταία ώρα, +0.77% τις τελευταίες 24 ώρες και +15.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ZORBY (ZORBY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 51.81K$ 51.81K $ 51.81K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 51.81K$ 51.81K $ 51.81K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ZORBY είναι $ 51.81K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ZORBY είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 51.81K