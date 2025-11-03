ZOO Crypto World (ZOO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 25.74$ 25.74 $ 25.74 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.96% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +7.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +7.02%

ZOO Crypto World (ZOO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ZOO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ZOO είναι $ 25.74, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ZOO έχει αλλάξει κατά -0.17% την τελευταία ώρα, -1.96% τις τελευταίες 24 ώρες και +7.02% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ZOO Crypto World (ZOO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.78M 100.78M 100.78M Συνολικός Όγκος 100,782,618.210832 100,782,618.210832 100,782,618.210832

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ZOO Crypto World είναι $ 23.74K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ZOO είναι 100.78M, με συνολική προσφορά 100782618.210832. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 23.74K