Πληροφορίες ZKitty Bot ($ZKITTY) 5333 cute collectibles with powerful airdrop farming utility | Earn tokens by staking NFTs and completing on-chain tasks on Telegram Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.zkitty.xyz/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://zkitty-dao.gitbook.io/zkitty-dao-documentation/ Αγοράστε $ZKITTY τώρα!

ZKitty Bot ($ZKITTY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ZKitty Bot ($ZKITTY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 40.47K $ 40.47K $ 40.47K Συνολική προμήθεια: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 100.08K $ 100.08K $ 100.08K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.116901 $ 0.116901 $ 0.116901 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00496324 $ 0.00496324 $ 0.00496324 Τρέχουσα τιμή: $ 0.02001646 $ 0.02001646 $ 0.02001646 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ZKitty Bot ($ZKITTY)

Tokenomics ZKitty Bot ($ZKITTY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ZKitty Bot ($ZKITTY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός $ZKITTY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα $ZKITTY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του $ZKITTY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του $ZKITTY token!

