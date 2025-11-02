ZKFair (ZKF) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.02491955$ 0.02491955 $ 0.02491955 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.95% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -37.22% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -37.22%

ZKFair (ZKF) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ZKF μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ZKF είναι $ 0.02491955, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ZKF έχει αλλάξει κατά -0.95% την τελευταία ώρα, +0.04% τις τελευταίες 24 ώρες και -37.22% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ZKFair (ZKF) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 223.91K$ 223.91K $ 223.91K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 223.91K$ 223.91K $ 223.91K Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.00B 10.00B 10.00B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ZKFair είναι $ 223.91K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ZKF είναι 10.00B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 223.91K