zJOE (ZJOE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το zJOE (ZJOE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες zJOE (ZJOE) Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX. Επίσημη ιστοσελίδα: https://vectorfinance.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.vectorfinance.io/ Αγοράστε ZJOE τώρα!

zJOE (ZJOE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για zJOE (ZJOE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Συνολική προμήθεια: $ 14.12M $ 14.12M $ 14.12M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 14.12M $ 14.12M $ 14.12M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.839411 $ 0.839411 $ 0.839411 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.087044 $ 0.087044 $ 0.087044 Τρέχουσα τιμή: $ 0.189541 $ 0.189541 $ 0.189541 Μάθετε περισσότερα για την τιμή zJOE (ZJOE)

Tokenomics zJOE (ZJOE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του zJOE (ZJOE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ZJOE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ZJOE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ZJOE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ZJOE token!

Πρόβλεψη Τιμής ZJOE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ZJOE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ZJOE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ZJOE Token τώρα!

