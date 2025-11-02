Zivoe Vault (ZVLT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Χαμηλότερη τιμή $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Zivoe Vault (ZVLT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.042. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ZVLT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ZVLT είναι $ 1.046, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.028.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ZVLT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Zivoe Vault (ZVLT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.38M$ 6.38M $ 6.38M Προμήθεια Κυκλοφορίας 6.12M 6.12M 6.12M Συνολικός Όγκος 6,118,611.30059534 6,118,611.30059534 6,118,611.30059534

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Zivoe Vault είναι $ 6.30M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ZVLT είναι 6.12M, με συνολική προσφορά 6118611.30059534. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.38M