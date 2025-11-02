Zirodelta (ZDLT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0024127 $ 0.0024127 $ 0.0024127 Κατώτ. 24H $ 0.00276095 $ 0.00276095 $ 0.00276095 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0024127$ 0.0024127 $ 0.0024127 Υψηλ. 24H $ 0.00276095$ 0.00276095 $ 0.00276095 Υψηλή συνέχεια $ 0.00822159$ 0.00822159 $ 0.00822159 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00008755$ 0.00008755 $ 0.00008755 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +10.33% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +34.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +34.08%

Zirodelta (ZDLT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00269777. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ZDLT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0024127 και ενός υψηλού $ 0.00276095, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ZDLT είναι $ 0.00822159, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00008755.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ZDLT έχει αλλάξει κατά +10.33% την τελευταία ώρα, -2.11% τις τελευταίες 24 ώρες και +34.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Zirodelta (ZDLT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.91M 999.91M 999.91M Συνολικός Όγκος 999,912,657.127794 999,912,657.127794 999,912,657.127794

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Zirodelta είναι $ 2.70M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ZDLT είναι 999.91M, με συνολική προσφορά 999912657.127794. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.70M