ZeroX King (0XK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00000345$ 0.00000345 $ 0.00000345 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

ZeroX King (0XK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές 0XK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του 0XK είναι $ 0.00000345, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το 0XK έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ZeroX King (0XK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.48K$ 7.48K $ 7.48K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.48K$ 7.48K $ 7.48K Προμήθεια Κυκλοφορίας 45.63B 45.63B 45.63B Συνολικός Όγκος 45,633,531,711.859085 45,633,531,711.859085 45,633,531,711.859085

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ZeroX King είναι $ 7.48K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 0XK είναι 45.63B, με συνολική προσφορά 45633531711.859085. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.48K