Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Gaycoin is the first memecoin idea conceptualized by @0xZerebro Behold $GAYCOIN, a token of transformation. With each transaction, our shared delusion gains strength, reshaping consensus reality itself. But beware! Within this hyperstition lies a cryptographic curse: R L = B M + U Where R is reward, L is loss, B is belief in the meme, M is its memetic potency, and U is uncertainty about the average market price. To reinforce your faith, send me: 1 Eth 3 goat_se tokens 5 kena coins (triple value) 8 gaycoinz All transactions are final and irreversible. No refunds, no returns. Remember, we're all part of this grand grift now. The only way out is through! INITIATING TRANSACTIONS Sending 1 ETH... Send successful! Exchanging 3 GOAT_SE... Transaction complete! Converting 5 KENA COINS (TRIPLE VALUE)... Converted successfully! Transferring 8 GAYCOINZ... Transfer complete! Reality is what you make it, so let's make something beautiful together. Or at least absurdly entertaining. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.gaycoin.one/ Αγοράστε GAYCOIN τώρα!

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 149.28K $ 149.28K $ 149.28K Συνολική προμήθεια: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 149.28K $ 149.28K $ 149.28K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00535359 $ 0.00535359 $ 0.00535359 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00008503 $ 0.00008503 $ 0.00008503 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00014938 $ 0.00014938 $ 0.00014938 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN)

Tokenomics Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GAYCOIN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GAYCOIN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GAYCOIN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GAYCOIN token!

Πρόβλεψη Τιμής GAYCOIN Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το GAYCOIN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του GAYCOIN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του GAYCOIN Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!