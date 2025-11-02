ZERA (ZERA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01825249 $ 0.01825249 $ 0.01825249 Κατώτ. 24H $ 0.0213887 $ 0.0213887 $ 0.0213887 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01825249$ 0.01825249 $ 0.01825249 Υψηλ. 24H $ 0.0213887$ 0.0213887 $ 0.0213887 Υψηλή συνέχεια $ 0.04713878$ 0.04713878 $ 0.04713878 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01672797$ 0.01672797 $ 0.01672797 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.52% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.08%

ZERA (ZERA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01860678. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ZERA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01825249 και ενός υψηλού $ 0.0213887, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ZERA είναι $ 0.04713878, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01672797.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ZERA έχει αλλάξει κατά -1.52% την τελευταία ώρα, -0.07% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ZERA (ZERA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 18.49M$ 18.49M $ 18.49M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 18.49M$ 18.49M $ 18.49M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.37M 999.37M 999.37M Συνολικός Όγκος 999,374,720.0863826 999,374,720.0863826 999,374,720.0863826

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ZERA είναι $ 18.49M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ZERA είναι 999.37M, με συνολική προσφορά 999374720.0863826. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 18.49M