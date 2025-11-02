ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή ZERA είναι 0.01860678 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ZERA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ZERA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ZERA

Πληροφορίες Τιμής ZERA

Τι είναι το ZERA

Επίσημος Ιστότοπος ZERA

Tokenomics ZERA

Προβλέψεις Τιμών ZERA

ZERA Λογότ.

ZERA Τιμή (ZERA)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 ZERA σε USD

$0.01846594
$0.01846594
-1.90%1D
mexc
USD
ZERA (ZERA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:57:59 (UTC+8)

ZERA (ZERA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01825249
$ 0.01825249
Κατώτ. 24H
$ 0.0213887
$ 0.0213887
Υψηλ. 24H

$ 0.01825249
$ 0.01825249

$ 0.0213887
$ 0.0213887

$ 0.04713878
$ 0.04713878

$ 0.01672797
$ 0.01672797

-1.52%

-0.07%

-13.08%

-13.08%

ZERA (ZERA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01860678. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ZERA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01825249 και ενός υψηλού $ 0.0213887, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ZERA είναι $ 0.04713878, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01672797.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ZERA έχει αλλάξει κατά -1.52% την τελευταία ώρα, -0.07% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ZERA (ZERA) Πληροφορίες αγοράς

$ 18.49M
$ 18.49M

--
--

$ 18.49M
$ 18.49M

999.37M
999.37M

999,374,720.0863826
999,374,720.0863826

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ZERA είναι $ 18.49M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ZERA είναι 999.37M, με συνολική προσφορά 999374720.0863826. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 18.49M

ZERA (ZERA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από ZERA σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ZERA σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ZERA σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ZERA σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.07%
30 ημέρες$ 0--
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι ZERA (ZERA)

What Is ZERA?

ZERA is a zero-knowledge (ZK) privacy protocol on Solana that enables shielded balances, private transfers, and offline-capable peer-to-peer exchange for existing crypto assets (e.g., USDC, USDT, SOL + more). The project is developed by Zera Labs with the goal of providing cash-like privacy while remaining non-custodial and compatible with existing stablecoin rails.

At the protocol level, users deposit supported assets directly into the protocol and receive “cryptographic notes.” These notes can be transferred privately without the need for an internet connection and later withdrawn back to the same underlying asset. The direct-deposit architecture creates an unified, asset-agnostic anonymity set with clean composability for wallets, relayers, and dApps - without wrapped assets or AMM routing

How Does It Work?

ZERA’s core privacy layer is built on well-studied primitives:

  • Commitments & Nullifiers: Values are committed using Pedersen commitments; unique nullifiers prevent double-spends while keeping linkability hidden.

  • Zero-Knowledge Proofs: Transactions are proven with succinct zk-SNARKs (e.g., Groth16) so validators verify correctness without learning senders, receivers, or amounts.

  • Unified Pool: All notes share a common anonymity set. Optional relayers can submit withdrawals for users, helping further break the link between their network activity and identity.

The protocol is non-custodial; users retain control of their keys and notes. Because deposits/withdrawals map to the same underlying assets, accounting remains transparent at the reserve level while individual transfers stay private.

What Is the ZERA Token Used For?

ZERA is a value-accrual token tied to protocol activity. Its design centers on usage-driven, programmatic burns (i.e., a fraction of protocol volume triggers token burns executed by the program). This mechanism ties token supply reduction directly to adoption, while avoiding direct fees on private transactions.

This approach is intended to align stakeholders with protocol growth while minimizing regulatory complexity associated with fee collection or custody.

Founder & Origin

Led & founded by Hayden “Dax” Porter, a former MetaMask engineer with past roles at USAA and Twitter. The initiative began as a critical response to the state of the industry and a push toward “true digital cash” - prioritizing private, permissionless payments over speculation.

Initially charted as a multi-year PhD-by-publication from concept to product, the effort matured into Zera Labs in 2025, expanding the scope to a privacy-preserving cash layer and an extensible ZK ecosystem.

Privacy & Extensibility

  • Privacy + Compliance Posture: The protocol is non-custodial, does not require intermediate pegs, and avoids direct protocol fees. Reserves always remain fully backed by deposits, and optional relayers further reduce network-level linkability
  • Extensibility: The architecture is designed to add more collateral types and, over time, support cross-chain sources through adapter modules while preserving unified anonymity sets and burn accounting.

ZERA provides private, cash-like transfers for mainstream assets on Solana, couples usage to transparent token burns, and focuses on practical deployability: direct deposits, efficient ZK verification, and a developer-ready stack.

Welcome to the new Zero-knowledge Era.

ZERA Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το ZERA (ZERA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία ZERA (ZERA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το ZERA.

Ελέγξτε την ZERA πρόβλεψη τιμής τώρα!

ZERA σε Τοπικά Νομίσματα

ZERA (ZERA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του ZERA (ZERA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ZERA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με ZERA (ZERA)

Πόσο αξίζει το ZERA (ZERA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ZERA στο USD είναι 0.01860678 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ZERA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ZERA σε USD είναι $ 0.01860678. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ZERA;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ZERA είναι $ 18.49M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ZERA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ZERA είναι 999.37M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ZERA;
Το ZERA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.04713878 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ZERA;
Το ZERA είχε τιμή ATL ύψους 0.01672797 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ZERA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ZERA είναι -- USD.
Θα ανέβει το ZERA υψηλότερα φέτος;
Το ZERA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ZERA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
$110,392.70

$3,854.03

$0.02692

$184.27

$1,454.73

$110,392.70

$3,854.03

$184.27

$88.32

$2.5119

$0.00000

$0.00000

$0.3680

$0.05675

$0.07999

$0.3680

$0.0054089

$0.000000000000000000000009

$2.507710

$0.06064

