Zentra (ZNTR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001724 $ 0.00001724 $ 0.00001724 Κατώτ. 24H $ 0.00001862 $ 0.00001862 $ 0.00001862 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001724$ 0.00001724 $ 0.00001724 Υψηλ. 24H $ 0.00001862$ 0.00001862 $ 0.00001862 Υψηλή συνέχεια $ 0.00036058$ 0.00036058 $ 0.00036058 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001695$ 0.00001695 $ 0.00001695 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.85% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.49% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.47%

Zentra (ZNTR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001767. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ZNTR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001724 και ενός υψηλού $ 0.00001862, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ZNTR είναι $ 0.00036058, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001695.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ZNTR έχει αλλάξει κατά +1.85% την τελευταία ώρα, -3.49% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.47% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Zentra (ZNTR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 17.79K$ 17.79K $ 17.79K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 17.79K$ 17.79K $ 17.79K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Zentra είναι $ 17.79K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ZNTR είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 17.79K