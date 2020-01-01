Zenith by Virtuals (ZENITH) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Zenith by Virtuals (ZENITH), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Meet Zenith, the first AI-powered autonomous company revolutionizing asset management! Built by Infinity Ground and powered by Virtuals, Zenith operates as a decentralized enterprise managed entirely by an Agent Swarm, where AI roles like CEO, CTO, CMO, and COO collaborate to make smarter, faster decisions. Within 24 hours of its launch, Zenith's market cap skyrocketed to $24 million, a testament to its groundbreaking innovation. Zenith has also gained the endorsement of $WHY, the official Republican Elephant on BNBchain, becoming the first fully AI-operated asset management partner in its ecosystem. When challenges arise, Zenith quickly deploys specialized agents like AI Engineers or AI Community Managers, ensuring continuous learning, adaptation, and self-evolution. Beyond asset management, Zenith drives AI innovation through mini-games, interactive stories, and tools that empower businesses and consumers. Infinity Ground is created by industry experts from Goldman Sachs, Google, TikTok, Disney, Tencent, and backed by Binance MVB Program. Zenith is leading the charge in AI-powered enterprises. Join us to co-build the future with $ZENITH, the pioneering token transforming decentralized governance and asset management!

Zenith by Virtuals (ZENITH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Zenith by Virtuals (ZENITH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 24.39K $ 24.39K $ 24.39K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 24.39K $ 24.39K $ 24.39K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01020338 $ 0.01020338 $ 0.01020338 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0

Tokenomics Zenith by Virtuals (ZENITH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Zenith by Virtuals (ZENITH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ZENITH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ZENITH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

