Zencore AI (ZCORE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.109964$ 0.109964 $ 0.109964 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0053254$ 0.0053254 $ 0.0053254 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.35% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.35%

Zencore AI (ZCORE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00568158. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ZCORE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ZCORE είναι $ 0.109964, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0053254.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ZCORE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -0.35% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Zencore AI (ZCORE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00M 1.00M 1.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Zencore AI είναι $ 5.68K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ZCORE είναι 1.00M, με συνολική προσφορά 1000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.68K