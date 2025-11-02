Zedxion USDZ (USDZ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Κατώτ. 24H $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Υψηλ. 24H $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Υψηλή συνέχεια $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 Χαμηλότερη τιμή $ 0.907801$ 0.907801 $ 0.907801 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.15% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.06%

Zedxion USDZ (USDZ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.005. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές USDZ μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.003 και ενός υψηλού $ 1.009, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του USDZ είναι $ 2.75, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.907801.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το USDZ έχει αλλάξει κατά +0.15% την τελευταία ώρα, -0.02% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Zedxion USDZ (USDZ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.78M$ 8.78M $ 8.78M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 87.45B$ 87.45B $ 87.45B Προμήθεια Κυκλοφορίας 8.74M 8.74M 8.74M Συνολικός Όγκος 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Zedxion USDZ είναι $ 8.78M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του USDZ είναι 8.74M, με συνολική προσφορά 87000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 87.45B