ZARO Coin (ZARO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0.00100167 $ 0.00100167 $ 0.00100167 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0.00100167$ 0.00100167 $ 0.00100167 Υψηλή συνέχεια $ 0.00162395$ 0.00162395 $ 0.00162395 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.23% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.72%

ZARO Coin (ZARO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ZARO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0.00100167, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ZARO είναι $ 0.00162395, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ZARO έχει αλλάξει κατά -0.23% την τελευταία ώρα, -0.51% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ZARO Coin (ZARO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 697.40K$ 697.40K $ 697.40K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 989.39K$ 989.39K $ 989.39K Προμήθεια Κυκλοφορίας 704.87M 704.87M 704.87M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ZARO Coin είναι $ 697.40K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ZARO είναι 704.87M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 989.39K