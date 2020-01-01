Zap (ZAP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Zap (ZAP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Zap (ZAP) Zap’s objective is to be disruptive, driving change in a wide range of global industries, including finance, insurance, real estate, and shipping. Zap will also find applications in dynamic new distributed application protocols, providing new monezation opportunities for individuals and emerging economies. Zap is well-positioned to be the premier provider of data for smart contracts, and stands to potentially monetize any device linked to the Internet of Things (IoT) Zap's core objectives are to: Build a Robust, Source Agnostic Oracle Network Zap is bringing together the existing wealth of global data with the diverse capabilities of distributed applications by ensuring the secure creation of oracles. Incentivize Oracle Creation and Curation Zap is building a global, decentralized data marketplace and populating it with unique incenvization tools, empowering anyone to begin monezing their data. Fuel the Next Generation of Embedded Dapps Zap is supplying a much-needed fundamental piece of the Ethereum ecosystem and the Web 3.0 paradigm, enabling developers to construct Dapps that simply could not function without it. Επίσημη ιστοσελίδα: https://zap.org/ Αγοράστε ZAP τώρα!

Zap (ZAP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Zap (ZAP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 990.41K $ 990.41K $ 990.41K Συνολική προμήθεια: $ 520.00M $ 520.00M $ 520.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 460.00M $ 460.00M $ 460.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00215306 $ 0.00215306 $ 0.00215306 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Zap (ZAP)

Tokenomics Zap (ZAP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Zap (ZAP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ZAP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ZAP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ZAP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ZAP token!

