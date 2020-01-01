ZambesiGold (ZGD) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το ZambesiGold (ZGD), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες ZambesiGold (ZGD) Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.zambesigold.co.za/ Αγοράστε ZGD τώρα!

ZambesiGold (ZGD) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ZambesiGold (ZGD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Συνολική προμήθεια: $ 177.00M $ 177.00M $ 177.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 41.90M $ 41.90M $ 41.90M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 8.32M $ 8.32M $ 8.32M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.01801056 $ 0.01801056 $ 0.01801056 Τρέχουσα τιμή: $ 0.04702805 $ 0.04702805 $ 0.04702805 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ZambesiGold (ZGD)

Tokenomics ZambesiGold (ZGD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ZambesiGold (ZGD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ZGD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ZGD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ZGD, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ZGD token!

Πρόβλεψη Τιμής ZGD Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ZGD; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ZGD συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ZGD Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!