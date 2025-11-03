YUUKI (YUUKI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00208431 $ 0.00208431 $ 0.00208431 Κατώτ. 24H $ 0.00211328 $ 0.00211328 $ 0.00211328 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00208431$ 0.00208431 $ 0.00208431 Υψηλ. 24H $ 0.00211328$ 0.00211328 $ 0.00211328 Υψηλή συνέχεια $ 0.03770389$ 0.03770389 $ 0.03770389 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00192955$ 0.00192955 $ 0.00192955 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.39% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -31.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -31.59%

YUUKI (YUUKI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00208684. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YUUKI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00208431 και ενός υψηλού $ 0.00211328, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YUUKI είναι $ 0.03770389, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00192955.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YUUKI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.39% τις τελευταίες 24 ώρες και -31.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

YUUKI (YUUKI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 43.82K$ 43.82K $ 43.82K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 43.82K$ 43.82K $ 43.82K Προμήθεια Κυκλοφορίας 21.00M 21.00M 21.00M Συνολικός Όγκος 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του YUUKI είναι $ 43.82K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YUUKI είναι 21.00M, με συνολική προσφορά 21000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 43.82K